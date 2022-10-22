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Віялові відключення електроенергії сьогодні відбудуться у Києві та чотирьох областях

електрика,світло,відключення,віялові

Віялові відключення електроенергії сьогодні відбудуться у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Однак обсяг обмеження менший, ніж напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

22 жовтня, зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах. Величина обмеження на даний момент значно менша ніж та, що застосовувалася напередодні 21 жовтня.

Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками.

Нагадаємо, як диспетчери "Укренерго" ухвалюють рішення про тимчасове обмеження споживачів. Це відбувається якщо в регіоні зростає рівень споживання, і в цей момент туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування.

Також читайте: Відключення світла в Україні продовжаться, але графіки оптимізують, - "Укренерго"

Водночас, пам’ятайте, що розумне електроспоживання та свідома економія електроенергії в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00) допоможе зменшити ризики примусових відключень споживачів.

Автор: 

електроенергія (6188) Укренерго (2691)


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Одразу згадується як зебіли ржали с того коли всі казали що якщо оберуть Ze то ***** повномаштабно нападе, а зебіли 3 роки ржали, казали що ніхто не нападе і закатували кошти на ППО в асфадьт
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22.10.2022 09:50 Відповісти
Згадайте, як недоумки глузували з білбордів де був зображений Порох проти ху*ла. Все сталось так, як попереджали.
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22.10.2022 09:55 Відповісти
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22.10.2022 09:56 Відповісти
Чому відключають киян, а не відключають електрички? Вони жеруть електрики набагато більше, ніж будинки з квартирами!
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22.10.2022 10:17 Відповісти
Без електричок можна обійтися, є автобуси і маршрутки.
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22.10.2022 10:19 Відповісти
 
 