Две российские ракеты сбиты над Черниговщиной и Сумщиной
Сегодня над Черниговщиной и Сумщиной сбиты две ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".
"Над Черниговщиной и Сумщиной сбиты две ракеты.
Одна из ракет сбита силами ПВО, вторую уничтожили с истребителя", - говорится в сообщении.
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Германарих гот
показать весь комментарий22.10.2022 11:51 Ответить Мне нравится 5
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Яр Холодний
показать весь комментарий22.10.2022 12:04 Ответить Мне нравится 5
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