Две российские ракеты сбиты над Черниговщиной и Сумщиной

Сегодня над Черниговщиной и Сумщиной сбиты две ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

"Над Черниговщиной и Сумщиной сбиты две ракеты.

Одна из ракет сбита силами ПВО, вторую уничтожили с истребителя", - говорится в сообщении.

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