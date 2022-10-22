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Две российские ракеты сбиты над Черниговщиной и Сумщиной

ракета,крилата

Сегодня над Черниговщиной и Сумщиной сбиты две ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

"Над Черниговщиной и Сумщиной сбиты две ракеты.
Одна из ракет сбита силами ПВО, вторую уничтожили с истребителя", - говорится в сообщении.

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крылатые ракеты (879) ПВО (2732) ракеты (3566) Сумская область (3094) Черниговщина (1485)


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Сідай в винищувач, та покажи як треба збивати
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22.10.2022 11:51 Ответить
Не *****!!! Я живу у Чернігові Ні одного "прильоту" не було ні вчора, ні сьогодні!
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22.10.2022 12:04 Ответить
 
 