УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3592 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 413 4

Дві російські ракети збито над Чернігівщиною і Сумщиною

ракета,крилата

Сьогодні над Чернігівщиною і Сумщиною збито дві ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Над Чернігівщиною і Сумщиною збито дві ракети.
Одну з ракет збито силами ППО, другу знешкодили з винищувача", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили російську ракету в Київській області

Автор: 

крилаті ракети (1071) ППО (3176) ракети (4021) Сумська область (3651) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сідай в винищувач, та покажи як треба збивати
показати весь коментар
22.10.2022 11:51 Відповісти
Не *****!!! Я живу у Чернігові Ні одного "прильоту" не було ні вчора, ні сьогодні!
показати весь коментар
22.10.2022 12:04 Відповісти
 
 