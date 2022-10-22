Дві російські ракети збито над Чернігівщиною і Сумщиною
Сьогодні над Чернігівщиною і Сумщиною збито дві ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Над Чернігівщиною і Сумщиною збито дві ракети.
Одну з ракет збито силами ППО, другу знешкодили з винищувача", - йдеться в повідомленні.
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Германарих гот
показати весь коментар22.10.2022 11:51 Відповісти Мені подобається 5
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Яр Холодний
показати весь коментар22.10.2022 12:04 Відповісти Мені подобається 5
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