В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий, - СБУ
На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.
Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил.
Решение о запрете функционирования "Социалистической партии Украины" принято на основании указа Президента и решения СНБО. В их основе доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.
Речь, прежде всего, идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения.
Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партия "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" и "Прогресивна соціалістична партія України".
В процессе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в:
▪️ установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины;
▪️ организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".
С начала широкомасштабного вторжения РФ по фактам деятельности их функционеров следователи СБУ:
▪️ начали более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня;
▪️ в рамках этих производств объявили 37 подозрений.
Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории РФ.
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Зелені 3.14дари - є нейперші вороги України.
Вітаю зелебобіків - Боневтік маладец, борється за країну.... Тільке питання за яку?
Бо їх потрібно не забороняти , а знищувати як метостазу , як страшну інфекцію ! І попів кацапських туди ж !!!
Ну добре! Заборонили партії Шарія, ну то вони зареєструють нову, назвуть її Партія Дурнія! Як це вирішує проблему? Та ніяк! Дурня це все.
По-перше, якщо в СБУ, РНБО, або в когось іншого є докази, стосовно порушення закону членами цих партії, то потрібно звертатись в суд. Так роблять у ЕС, куди ми ніби-то хочемо вступити;
По-друге. Забороняти потрібно, не партію, а ідеологію. Так роблять у всьому цивілізованому світі. Наприклад - заборона фашистської ідеології, або комуністичної ідеології, чи соціалістичної. І тоді на першому етапі, партії які сповідують подібні ідеології просто не реєструвати. А так як роблять зараз - це немов би рубати голови гідрі. Зрубаєш одну - виросте три;
По-третє і найголовніше. Потрібно працювати з суспільством. Якщо Українці, після всього того, що зробила росія, готові голосувати за партії, які орієнтуються та підтримують росію, то проблема у нашому суспільстві. Дуже велика та системна проблема, яку точно не виправиш, дуже сумнівним з точки зору деократії та міжнародного права, забороною 1 чи 12 партій.
І ще... Хтось може сказати, в будь-якоу випадку - це краще ніж нічого. Але - це хибна точка зору. Аналогія, як онкохворого в лікарні лікувати роблячи уколи вітаміном С. А на критику відповідати, ну щось же робиться - краще ніж нічого, вдома ви б і цього н робили.
Ніколи не кажи ніколи, а тим більше остаточно
При том, что я ни сколько не на стороне вышеуказанных партий, НО
Представьте себе, что полиция закрывает фирму, за открытую продажу наркотиков и оружия, также за торговлю людьми и так далее, но не преследует по закону ни одного сотрудника данной фирмы.
Это банальное устранение конкурентов, пользуясь своей властью - диктатура, в данном случае.