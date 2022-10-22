В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий, - СБУ

На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил.

Решение о запрете функционирования "Социалистической партии Украины" принято на основании указа Президента и решения СНБО. В их основе доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Речь, прежде всего, идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения.

Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партия "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" и "Прогресивна соціалістична партія України".

В процессе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в:

▪️ установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины;

▪️ организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".

С начала широкомасштабного вторжения РФ по фактам деятельности их функционеров следователи СБУ:

▪️ начали более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня;

▪️ в рамках этих производств объявили 37 подозрений.

Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории РФ.

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