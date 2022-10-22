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В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий, - СБУ

партія,сальдо,заборона

На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил.

Решение о запрете функционирования "Социалистической партии Украины" принято на основании указа Президента и решения СНБО. В их основе доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Речь, прежде всего, идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения.

Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партия "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" и "Прогресивна соціалістична партія України".

В процессе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в:

▪️ установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины;
▪️ организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".

С начала широкомасштабного вторжения РФ по фактам деятельности их функционеров следователи СБУ:

▪️ начали более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня;
▪️ в рамках этих производств объявили 37 подозрений.

Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории РФ.

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запрет (1707) партия (562) СБУ (19882)


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Топ комментарии
+43
Теперь они все пойдут в Слугу Народа. Делов то.
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22.10.2022 12:27
+42
А головну проросійську під назвою УПЦ МП коли заборонять?
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22.10.2022 12:30
+22
не пройшло і 32 роки
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22.10.2022 12:27
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не пройшло і 32 роки
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22.10.2022 12:27 Ответить
Ага тільки ніхто нікого не заборонив. ОПЗЖ як існувала так і існує.
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22.10.2022 13:02 Ответить
Трішечки ребрендингу... і всьо..
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22.10.2022 14:24 Ответить
, вірніше, тоді що вони роблять в Раді
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22.10.2022 13:33 Ответить
Щоб ви суки повиздихали ! Вони заборонили ! Що блть ви заборонили ? НАЗВИ ! А вороги нації сидять у всіх гілках влади, поміняли назви, об'єднуються зі слугами й продовжують знищувати українську націю й Україїну !
Зелені 3.14дари - є нейперші вороги України.
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22.10.2022 14:22 Ответить
Потрібно поіменно, кожного ублюдка, позбавляти громадянства, конфіскацію всього майна (все вкрадене), й депортація до оркостану !ось так потрібно забороняти, а не назву!
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22.10.2022 14:26 Ответить
Запретить деятельность этих партий мало, надо ещё всех членов этих партий принудительно отправить на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины, а кто будет отказываться - посадить этак на 10-15 лет, и это ещё по-божески..
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22.10.2022 15:04 Ответить
Теперь они все пойдут в Слугу Народа. Делов то.
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22.10.2022 12:27 Ответить
Они уже , как ХАМЕЛИОНЫ ПОМЕНЯЛИ ОКРАС ‼️ 😄преспокойно , на награбленные МИЛЛИАРДЫ ЖИРУЮТ В ВЕНЕ И МОНАКО НА ЯХТАХ ЗА 700 000 миллионов‼️РНБО ,………… в упор не видит‼️
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22.10.2022 13:02 Ответить
В тому і весь фокус. Якщо боролися б з проросійським впливом, то просто садили б на цугундер членів цих партій за програмою "членів - на члени", і партії просто, без зайвих рухів і тяганини припиняли б своє існування. Заодно і іншим була б наука. А так - звичайна пофанація з користю для СН.
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22.10.2022 13:17 Ответить
Вот и все , чтонужно знать про режим мегабарыг на ГОРЕ И ВОЙНЕ, шакалов ОП - ВСЕХ ПОД ТРИБУНАЛ -КАЛАМОЯ И ЕГО ШАПИТО СПРУТ -ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА И ПОЛНЕЙШАЯ КОНФИСКАЦИЯ ЗА САБОТАЖ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ И СХЕМЫ НА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ‼️
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22.10.2022 13:47 Ответить
А головну проросійську під назвою УПЦ МП коли заборонять?
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22.10.2022 12:30 Ответить
Ну, ладно з партією Сальдо, тут ще більш-менш. Але ж партія Шарія?.. Це ж відомий український блогер, громадський діяч...
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22.10.2022 12:32 Ответить
Ну український - це ти загнув. Іспанський може бути, однак не український точно. У нього говнопартія зареєстрована не на нього, а на якогось фунтіка.
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22.10.2022 12:53 Ответить
Сподіваюсь, це такий тонкий тролінг?
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22.10.2022 12:58 Ответить
Ну, звісно тролінг. Який з шарія українець
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22.10.2022 19:40 Ответить
Командование 101-й ВДД армии США, силы которой сейчас размещены в Румынии и Польши, заявило о готовности войти в Украину в случае эскалации.
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22.10.2022 12:33 Ответить
🆘🆘🆘🆘🆘Пусть 🙏🙏🙏ЗАЙДУТ‼️❤️💙💛
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22.10.2022 13:04 Ответить
Так полномасштабная и эскалация и так уже с 24-02-22 ,Помогли бы лучше пока не поздно сбивать ракеты Х-101 и подобное дерьмо ,при этом даже и заходить не требуется, ведь гарантии давали при правлении кучмы ,и ещё не ужели никто не понимал, что перед зимой орки будут уничтожать важную инфраструктуру и объекты энергетики и можно было помочь предотвратить такие последствия за это время дав необходимые комплексы ПРО и авиацию
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22.10.2022 13:43 Ответить
Треба звінити назву у статті - не "запрєтілі" ці партії, а "рекомендували змінити назви цім партіям". Бо, судячі зі складу парламента та місцевих влад всі дипутати які були вибрані до влади з ціх партій продовжують свою діяльність. Тобто, вони повинні лише змінити назву своєї партії або блоку і можуть далі функцінувати і проводити промосковські нарративи.
Вітаю зелебобіків - Боневтік маладец, борється за країну.... Тільке питання за яку?
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22.10.2022 12:34 Ответить
Половина Ради - проросійські гніди. Але нічого. Вірю, що й їхній час прийде.
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22.10.2022 12:34 Ответить
90% суддів
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22.10.2022 13:19 Ответить
И Попов МПЦ ВЫРОДКОВ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БОРОДАТЫХ В РЯСАХ АЛКАШЕЙ и хапуг
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22.10.2022 13:50 Ответить
щось ранувато!
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22.10.2022 12:34 Ответить
П.ідори зелені, а коли ви забороните кацапських попів в Украіні?
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22.10.2022 12:35 Ответить
Попів не можна, бо елехторат образиться і не голосуватиме. А віруючі - найбільш корисна для влади варства населення.
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22.10.2022 12:43 Ответить
Ну як же ж, https://risu.ua/namisnik-kiyevo-pecherskoyi-lavri-ne-zmig-vidpovisti-na-pitannya-chij-krim_n133233 братанів чморити?
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22.10.2022 12:52 Ответить
Ось пройде трохи часу і через суд відновляться усі ! Ще й з держави стягнуть відшкодування !
Бо їх потрібно не забороняти , а знищувати як метостазу , як страшну інфекцію ! І попів кацапських туди ж !!!
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22.10.2022 12:38 Ответить
До сраки це все, якщо не прийняти закон про заборону політичної діяльності всіх поіменно членів цих партій, а також заборону працевлаштування в державних установах. Вони завтра зареєструють нову партію з найкращою патріотичною назвою і з новими силами почнуть вішать лапшу нерозбірливому лохторату.
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22.10.2022 12:40 Ответить
І в той же час колаборанти з ОПЗЖ разом із Слугами у Верховній Раді злились у любовному екстазі, а покидьки-журналісти з каналів Медведчука втирають нам з екранів про патріотизм. Доберемось до вас, ЗЕ-тварі, не сумнівайтесь.
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22.10.2022 12:41 Ответить
Хм, у Радi збiльшиться кiлькiсть турборежимних дармоiдiв у зелених!
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22.10.2022 12:43 Ответить
Бо треба було думати головою, а не заднім місцем, коли голосували. Зате "не Порошенко!"
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22.10.2022 12:47 Ответить
Згодна на 1000%.
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22.10.2022 12:56 Ответить
це ж за кого тоді ватноголові південь і схід будуть голосувати ?
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22.10.2022 12:46 Ответить
За бурятів, напевно.
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22.10.2022 13:00 Ответить
За партію Хорошіх Рускіх Арєстовіча. Ви ж не пропустили установчий з'їзд майбутньої партії де русня в Бучі з Арєстовічєм і Гєращєнком нам розповідала, що віднині буде вчить як нам правильно жить з росією
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22.10.2022 13:04 Ответить
треба УСІМ членам цих партій НАЗАВЖДИ ЗАБОРОНИТИ брати участь в будь яких державних органах та структурах !!! ЗАБОРОНИТИ брати участь у всіх ВИБОРАХ !!!
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22.10.2022 12:46 Ответить
А з ким тоді моносброд буде голосувати за виділення чергових бюджетних 90млрд на асфальт?
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22.10.2022 12:50 Ответить
Я скажу, напевне, непопулярну річ, за яку мене заспамлять, АЛЕ, забороняти партії - це неправильне рішення, та крок до Північної Кореї/Туркменістану/Сирії/Мьянми/росії більш того, яке не дасть нічого доброго і ніяк не вирішить проблему.
Ну добре! Заборонили партії Шарія, ну то вони зареєструють нову, назвуть її Партія Дурнія! Як це вирішує проблему? Та ніяк! Дурня це все.
По-перше, якщо в СБУ, РНБО, або в когось іншого є докази, стосовно порушення закону членами цих партії, то потрібно звертатись в суд. Так роблять у ЕС, куди ми ніби-то хочемо вступити;
По-друге. Забороняти потрібно, не партію, а ідеологію. Так роблять у всьому цивілізованому світі. Наприклад - заборона фашистської ідеології, або комуністичної ідеології, чи соціалістичної. І тоді на першому етапі, партії які сповідують подібні ідеології просто не реєструвати. А так як роблять зараз - це немов би рубати голови гідрі. Зрубаєш одну - виросте три;
По-третє і найголовніше. Потрібно працювати з суспільством. Якщо Українці, після всього того, що зробила росія, готові голосувати за партії, які орієнтуються та підтримують росію, то проблема у нашому суспільстві. Дуже велика та системна проблема, яку точно не виправиш, дуже сумнівним з точки зору деократії та міжнародного права, забороною 1 чи 12 партій.

І ще... Хтось може сказати, в будь-якоу випадку - це краще ніж нічого. Але - це хибна точка зору. Аналогія, як онкохворого в лікарні лікувати роблячи уколи вітаміном С. А на критику відповідати, ну щось же робиться - краще ніж нічого, вдома ви б і цього н робили.
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22.10.2022 12:48 Ответить
цілком справедливо, шустряки колись мали по десятку партій і готували їх на продаж перед виборами. Ось партія Шарія, на президентських виборах вона колесила слідом за Порохом разом з Білецьким. А потім Шарій купив віллу і вони з портковим розсварились вдризг. Хоча удвох були на контролі у ФСБ. Партія у таких прощелиг просто прикриття. Основу потрібно видирати з корінням. на початку літа всі основні прощелиги колаборації щезли в Австрії і в Монако. А інші бодро крокують разом з Єрмаком, надіються на путіна. Отже, справа в персоналіях.
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22.10.2022 13:30 Ответить
жопоблок заборонили, а заборонити прорашистські партії, які провели ребрендінг після 24.02 не вийшло. От і виходить, що бойки-шлюхричі та інші виродки дуже непогано себе почувають у раді голосуючи в унісон із моносбродом. Однак зараз не на часі критикувати владу
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22.10.2022 12:48 Ответить
ОПЗЖ не заборонили. Якби вона була заборонена - вона б не значилась зареєстрованою у ВР досі і її депутати втратили б мандати.
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22.10.2022 13:06 Ответить
Вони всі війдуть в СН. Неякої різниці.
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22.10.2022 13:01 Ответить
Треба не тільки партії забороняти, а й притягувати до відповідальності їх керівників та членів, як мінімум позбавляючи їх також прав обиратися та займати державні посади.
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22.10.2022 13:01 Ответить
ОПЗЖисти створюють нову партію. Основою керівництва нинішні депутати ВР. Зараз намагаються відкупити назву "Демократична партія України". Реєстрація планується після зняття військового стану.
Ніколи не кажи ніколи, а тим більше остаточно
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22.10.2022 13:08 Ответить
що значить заборонили , в СБУ що дібіли зовсім .Арештувати всіх гнид гегайно .. Смисл тоді від СБУ?
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22.10.2022 13:16 Ответить
Оперативність просто зашкалює!!! Хтось ще щось вякає про Німеччину???
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22.10.2022 13:16 Ответить
Структура, котра більше шкодить, ніж робить кристі. Як на мене то потрібна повна реструктуризація - є там і нормальні люди, але 80% гнид. Потрібні докази? Аналіз дій СБУ в 2014 році в Криму, Луганську та Донецьку. Мало? Херсон 2022? Ще мало??? К ібеням цю сучу структуру розігнати і створити з нуля!! В тому числі і з нормальними співробітниками з СБУ!
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22.10.2022 13:22 Ответить
Партии партиям, а контингент который там "служил" надо утилизировать и как можно скорее!!!!!
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22.10.2022 13:24 Ответить
А знаете в чём ********** и фактически диктатура ?
При том, что я ни сколько не на стороне вышеуказанных партий, НО

Представьте себе, что полиция закрывает фирму, за открытую продажу наркотиков и оружия, также за торговлю людьми и так далее, но не преследует по закону ни одного сотрудника данной фирмы.

Это банальное устранение конкурентов, пользуясь своей властью - диктатура, в данном случае.
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22.10.2022 13:31 Ответить
Найгидкішу проросійську партію РПЦ все ніяк не ліквідують.
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22.10.2022 13:57 Ответить
РПЦ, плять, когда запретят? Все прекрасно знают, что это отдел ФСБ
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22.10.2022 14:04 Ответить
Я розумію після заборони цих ворожих партій будуть арешти їх засновників та керівників всіх рівнів бо партія це об"єдання людей із спільними поглядами та ідеями, які залишившися на волі створять нову партію.
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22.10.2022 14:10 Ответить
Пiсля - в данном вопросе понятие на столько растяжимое, что можно особенно и не ждать
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22.10.2022 14:38 Ответить
Усі закони, які приймає абсолютно просійська зелена шобла, є вихолощені, вивернуті, з прихованим підтекстом і в кінцевому результаті відверто антиукраїнські.
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22.10.2022 14:42 Ответить
Теперь им остается только голосовать за товарища Зе. Ловко.
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22.10.2022 15:12 Ответить
Шо с Щуфричем та іншими членами ОПЗЖ у ВРУ, клоуни?
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22.10.2022 16:25 Ответить
вже котрий раз кажу продовжуємо сміятися !!!
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22.10.2022 16:56 Ответить
 
 