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​​В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій, - СБУ

партія,сальдо,заборона

Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил.

Рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об’єднання.

Таким чином, ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".

У процесі слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:

▪️ встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України;
▪️ ​організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ за фактами діяльності їх функціонерів слідчі СБУ:

▪️ розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня;
▪️ у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.

Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території РФ.

Також читайте: Сім проросійських партій оскаржують у Верховному Суді свою заборону

Автор: 

заборона (1450) партія (367) СБУ (12801)


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Топ коментарі
+43
Теперь они все пойдут в Слугу Народа. Делов то.
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22.10.2022 12:27
+42
А головну проросійську під назвою УПЦ МП коли заборонять?
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22.10.2022 12:30
+22
не пройшло і 32 роки
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22.10.2022 12:27
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не пройшло і 32 роки
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22.10.2022 12:27 Відповісти
Ага тільки ніхто нікого не заборонив. ОПЗЖ як існувала так і існує.
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22.10.2022 13:02 Відповісти
Трішечки ребрендингу... і всьо..
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22.10.2022 14:24 Відповісти
, вірніше, тоді що вони роблять в Раді
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22.10.2022 13:33 Відповісти
Щоб ви суки повиздихали ! Вони заборонили ! Що блть ви заборонили ? НАЗВИ ! А вороги нації сидять у всіх гілках влади, поміняли назви, об'єднуються зі слугами й продовжують знищувати українську націю й Україїну !
Зелені 3.14дари - є нейперші вороги України.
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22.10.2022 14:22 Відповісти
Потрібно поіменно, кожного ублюдка, позбавляти громадянства, конфіскацію всього майна (все вкрадене), й депортація до оркостану !ось так потрібно забороняти, а не назву!
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22.10.2022 14:26 Відповісти
Запретить деятельность этих партий мало, надо ещё всех членов этих партий принудительно отправить на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины, а кто будет отказываться - посадить этак на 10-15 лет, и это ещё по-божески..
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22.10.2022 15:04 Відповісти
Теперь они все пойдут в Слугу Народа. Делов то.
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22.10.2022 12:27 Відповісти
Они уже , как ХАМЕЛИОНЫ ПОМЕНЯЛИ ОКРАС ‼️ 😄преспокойно , на награбленные МИЛЛИАРДЫ ЖИРУЮТ В ВЕНЕ И МОНАКО НА ЯХТАХ ЗА 700 000 миллионов‼️РНБО ,………… в упор не видит‼️
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22.10.2022 13:02 Відповісти
В тому і весь фокус. Якщо боролися б з проросійським впливом, то просто садили б на цугундер членів цих партій за програмою "членів - на члени", і партії просто, без зайвих рухів і тяганини припиняли б своє існування. Заодно і іншим була б наука. А так - звичайна пофанація з користю для СН.
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22.10.2022 13:17 Відповісти
Вот и все , чтонужно знать про режим мегабарыг на ГОРЕ И ВОЙНЕ, шакалов ОП - ВСЕХ ПОД ТРИБУНАЛ -КАЛАМОЯ И ЕГО ШАПИТО СПРУТ -ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА И ПОЛНЕЙШАЯ КОНФИСКАЦИЯ ЗА САБОТАЖ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ И СХЕМЫ НА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ‼️
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22.10.2022 13:47 Відповісти
А головну проросійську під назвою УПЦ МП коли заборонять?
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22.10.2022 12:30 Відповісти
Ну, ладно з партією Сальдо, тут ще більш-менш. Але ж партія Шарія?.. Це ж відомий український блогер, громадський діяч...
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22.10.2022 12:32 Відповісти
Ну український - це ти загнув. Іспанський може бути, однак не український точно. У нього говнопартія зареєстрована не на нього, а на якогось фунтіка.
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22.10.2022 12:53 Відповісти
Сподіваюсь, це такий тонкий тролінг?
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22.10.2022 12:58 Відповісти
Ну, звісно тролінг. Який з шарія українець
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22.10.2022 19:40 Відповісти
Командование 101-й ВДД армии США, силы которой сейчас размещены в Румынии и Польши, заявило о готовности войти в Украину в случае эскалации.
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22.10.2022 12:33 Відповісти
🆘🆘🆘🆘🆘Пусть 🙏🙏🙏ЗАЙДУТ‼️❤️💙💛
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22.10.2022 13:04 Відповісти
Так полномасштабная и эскалация и так уже с 24-02-22 ,Помогли бы лучше пока не поздно сбивать ракеты Х-101 и подобное дерьмо ,при этом даже и заходить не требуется, ведь гарантии давали при правлении кучмы ,и ещё не ужели никто не понимал, что перед зимой орки будут уничтожать важную инфраструктуру и объекты энергетики и можно было помочь предотвратить такие последствия за это время дав необходимые комплексы ПРО и авиацию
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22.10.2022 13:43 Відповісти
Треба звінити назву у статті - не "запрєтілі" ці партії, а "рекомендували змінити назви цім партіям". Бо, судячі зі складу парламента та місцевих влад всі дипутати які були вибрані до влади з ціх партій продовжують свою діяльність. Тобто, вони повинні лише змінити назву своєї партії або блоку і можуть далі функцінувати і проводити промосковські нарративи.
Вітаю зелебобіків - Боневтік маладец, борється за країну.... Тільке питання за яку?
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22.10.2022 12:34 Відповісти
Половина Ради - проросійські гніди. Але нічого. Вірю, що й їхній час прийде.
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22.10.2022 12:34 Відповісти
90% суддів
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22.10.2022 13:19 Відповісти
И Попов МПЦ ВЫРОДКОВ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БОРОДАТЫХ В РЯСАХ АЛКАШЕЙ и хапуг
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22.10.2022 13:50 Відповісти
щось ранувато!
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22.10.2022 12:34 Відповісти
П.ідори зелені, а коли ви забороните кацапських попів в Украіні?
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22.10.2022 12:35 Відповісти
Попів не можна, бо елехторат образиться і не голосуватиме. А віруючі - найбільш корисна для влади варства населення.
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22.10.2022 12:43 Відповісти
Ну як же ж, https://risu.ua/namisnik-kiyevo-pecherskoyi-lavri-ne-zmig-vidpovisti-na-pitannya-chij-krim_n133233 братанів чморити?
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22.10.2022 12:52 Відповісти
Ось пройде трохи часу і через суд відновляться усі ! Ще й з держави стягнуть відшкодування !
Бо їх потрібно не забороняти , а знищувати як метостазу , як страшну інфекцію ! І попів кацапських туди ж !!!
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22.10.2022 12:38 Відповісти
До сраки це все, якщо не прийняти закон про заборону політичної діяльності всіх поіменно членів цих партій, а також заборону працевлаштування в державних установах. Вони завтра зареєструють нову партію з найкращою патріотичною назвою і з новими силами почнуть вішать лапшу нерозбірливому лохторату.
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22.10.2022 12:40 Відповісти
І в той же час колаборанти з ОПЗЖ разом із Слугами у Верховній Раді злились у любовному екстазі, а покидьки-журналісти з каналів Медведчука втирають нам з екранів про патріотизм. Доберемось до вас, ЗЕ-тварі, не сумнівайтесь.
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22.10.2022 12:41 Відповісти
Хм, у Радi збiльшиться кiлькiсть турборежимних дармоiдiв у зелених!
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22.10.2022 12:43 Відповісти
Бо треба було думати головою, а не заднім місцем, коли голосували. Зате "не Порошенко!"
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22.10.2022 12:47 Відповісти
Згодна на 1000%.
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22.10.2022 12:56 Відповісти
це ж за кого тоді ватноголові південь і схід будуть голосувати ?
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22.10.2022 12:46 Відповісти
За бурятів, напевно.
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22.10.2022 13:00 Відповісти
За партію Хорошіх Рускіх Арєстовіча. Ви ж не пропустили установчий з'їзд майбутньої партії де русня в Бучі з Арєстовічєм і Гєращєнком нам розповідала, що віднині буде вчить як нам правильно жить з росією
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22.10.2022 13:04 Відповісти
треба УСІМ членам цих партій НАЗАВЖДИ ЗАБОРОНИТИ брати участь в будь яких державних органах та структурах !!! ЗАБОРОНИТИ брати участь у всіх ВИБОРАХ !!!
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22.10.2022 12:46 Відповісти
А з ким тоді моносброд буде голосувати за виділення чергових бюджетних 90млрд на асфальт?
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22.10.2022 12:50 Відповісти
Я скажу, напевне, непопулярну річ, за яку мене заспамлять, АЛЕ, забороняти партії - це неправильне рішення, та крок до Північної Кореї/Туркменістану/Сирії/Мьянми/росії більш того, яке не дасть нічого доброго і ніяк не вирішить проблему.
Ну добре! Заборонили партії Шарія, ну то вони зареєструють нову, назвуть її Партія Дурнія! Як це вирішує проблему? Та ніяк! Дурня це все.
По-перше, якщо в СБУ, РНБО, або в когось іншого є докази, стосовно порушення закону членами цих партії, то потрібно звертатись в суд. Так роблять у ЕС, куди ми ніби-то хочемо вступити;
По-друге. Забороняти потрібно, не партію, а ідеологію. Так роблять у всьому цивілізованому світі. Наприклад - заборона фашистської ідеології, або комуністичної ідеології, чи соціалістичної. І тоді на першому етапі, партії які сповідують подібні ідеології просто не реєструвати. А так як роблять зараз - це немов би рубати голови гідрі. Зрубаєш одну - виросте три;
По-третє і найголовніше. Потрібно працювати з суспільством. Якщо Українці, після всього того, що зробила росія, готові голосувати за партії, які орієнтуються та підтримують росію, то проблема у нашому суспільстві. Дуже велика та системна проблема, яку точно не виправиш, дуже сумнівним з точки зору деократії та міжнародного права, забороною 1 чи 12 партій.

І ще... Хтось може сказати, в будь-якоу випадку - це краще ніж нічого. Але - це хибна точка зору. Аналогія, як онкохворого в лікарні лікувати роблячи уколи вітаміном С. А на критику відповідати, ну щось же робиться - краще ніж нічого, вдома ви б і цього н робили.
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22.10.2022 12:48 Відповісти
цілком справедливо, шустряки колись мали по десятку партій і готували їх на продаж перед виборами. Ось партія Шарія, на президентських виборах вона колесила слідом за Порохом разом з Білецьким. А потім Шарій купив віллу і вони з портковим розсварились вдризг. Хоча удвох були на контролі у ФСБ. Партія у таких прощелиг просто прикриття. Основу потрібно видирати з корінням. на початку літа всі основні прощелиги колаборації щезли в Австрії і в Монако. А інші бодро крокують разом з Єрмаком, надіються на путіна. Отже, справа в персоналіях.
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22.10.2022 13:30 Відповісти
жопоблок заборонили, а заборонити прорашистські партії, які провели ребрендінг після 24.02 не вийшло. От і виходить, що бойки-шлюхричі та інші виродки дуже непогано себе почувають у раді голосуючи в унісон із моносбродом. Однак зараз не на часі критикувати владу
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22.10.2022 12:48 Відповісти
ОПЗЖ не заборонили. Якби вона була заборонена - вона б не значилась зареєстрованою у ВР досі і її депутати втратили б мандати.
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22.10.2022 13:06 Відповісти
Вони всі війдуть в СН. Неякої різниці.
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22.10.2022 13:01 Відповісти
Треба не тільки партії забороняти, а й притягувати до відповідальності їх керівників та членів, як мінімум позбавляючи їх також прав обиратися та займати державні посади.
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22.10.2022 13:01 Відповісти
ОПЗЖисти створюють нову партію. Основою керівництва нинішні депутати ВР. Зараз намагаються відкупити назву "Демократична партія України". Реєстрація планується після зняття військового стану.
Ніколи не кажи ніколи, а тим більше остаточно
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22.10.2022 13:08 Відповісти
що значить заборонили , в СБУ що дібіли зовсім .Арештувати всіх гнид гегайно .. Смисл тоді від СБУ?
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22.10.2022 13:16 Відповісти
Оперативність просто зашкалює!!! Хтось ще щось вякає про Німеччину???
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22.10.2022 13:16 Відповісти
Структура, котра більше шкодить, ніж робить кристі. Як на мене то потрібна повна реструктуризація - є там і нормальні люди, але 80% гнид. Потрібні докази? Аналіз дій СБУ в 2014 році в Криму, Луганську та Донецьку. Мало? Херсон 2022? Ще мало??? К ібеням цю сучу структуру розігнати і створити з нуля!! В тому числі і з нормальними співробітниками з СБУ!
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22.10.2022 13:22 Відповісти
Партии партиям, а контингент который там "служил" надо утилизировать и как можно скорее!!!!!
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22.10.2022 13:24 Відповісти
А знаете в чём ********** и фактически диктатура ?
При том, что я ни сколько не на стороне вышеуказанных партий, НО

Представьте себе, что полиция закрывает фирму, за открытую продажу наркотиков и оружия, также за торговлю людьми и так далее, но не преследует по закону ни одного сотрудника данной фирмы.

Это банальное устранение конкурентов, пользуясь своей властью - диктатура, в данном случае.
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22.10.2022 13:31 Відповісти
Найгидкішу проросійську партію РПЦ все ніяк не ліквідують.
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22.10.2022 13:57 Відповісти
РПЦ, плять, когда запретят? Все прекрасно знают, что это отдел ФСБ
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22.10.2022 14:04 Відповісти
Я розумію після заборони цих ворожих партій будуть арешти їх засновників та керівників всіх рівнів бо партія це об"єдання людей із спільними поглядами та ідеями, які залишившися на волі створять нову партію.
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22.10.2022 14:10 Відповісти
Пiсля - в данном вопросе понятие на столько растяжимое, что можно особенно и не ждать
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22.10.2022 14:38 Відповісти
Усі закони, які приймає абсолютно просійська зелена шобла, є вихолощені, вивернуті, з прихованим підтекстом і в кінцевому результаті відверто антиукраїнські.
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22.10.2022 14:42 Відповісти
Теперь им остается только голосовать за товарища Зе. Ловко.
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22.10.2022 15:12 Відповісти
Шо с Щуфричем та іншими членами ОПЗЖ у ВРУ, клоуни?
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22.10.2022 16:25 Відповісти
вже котрий раз кажу продовжуємо сміятися !!!
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22.10.2022 16:56 Відповісти
 
 