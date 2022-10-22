В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій, - СБУ
Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.
Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил.
Рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.
Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об’єднання.
Таким чином, ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".
У процесі слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:
▪️ встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України;
▪️ організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ за фактами діяльності їх функціонерів слідчі СБУ:
▪️ розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня;
▪️ у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.
Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території РФ.
Будь ласка, зачекайте...
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Зелені 3.14дари - є нейперші вороги України.
Вітаю зелебобіків - Боневтік маладец, борється за країну.... Тільке питання за яку?
Бо їх потрібно не забороняти , а знищувати як метостазу , як страшну інфекцію ! І попів кацапських туди ж !!!
Ну добре! Заборонили партії Шарія, ну то вони зареєструють нову, назвуть її Партія Дурнія! Як це вирішує проблему? Та ніяк! Дурня це все.
По-перше, якщо в СБУ, РНБО, або в когось іншого є докази, стосовно порушення закону членами цих партії, то потрібно звертатись в суд. Так роблять у ЕС, куди ми ніби-то хочемо вступити;
По-друге. Забороняти потрібно, не партію, а ідеологію. Так роблять у всьому цивілізованому світі. Наприклад - заборона фашистської ідеології, або комуністичної ідеології, чи соціалістичної. І тоді на першому етапі, партії які сповідують подібні ідеології просто не реєструвати. А так як роблять зараз - це немов би рубати голови гідрі. Зрубаєш одну - виросте три;
По-третє і найголовніше. Потрібно працювати з суспільством. Якщо Українці, після всього того, що зробила росія, готові голосувати за партії, які орієнтуються та підтримують росію, то проблема у нашому суспільстві. Дуже велика та системна проблема, яку точно не виправиш, дуже сумнівним з точки зору деократії та міжнародного права, забороною 1 чи 12 партій.
І ще... Хтось може сказати, в будь-якоу випадку - це краще ніж нічого. Але - це хибна точка зору. Аналогія, як онкохворого в лікарні лікувати роблячи уколи вітаміном С. А на критику відповідати, ну щось же робиться - краще ніж нічого, вдома ви б і цього н робили.
Ніколи не кажи ніколи, а тим більше остаточно
При том, что я ни сколько не на стороне вышеуказанных партий, НО
Представьте себе, что полиция закрывает фирму, за открытую продажу наркотиков и оружия, также за торговлю людьми и так далее, но не преследует по закону ни одного сотрудника данной фирмы.
Это банальное устранение конкурентов, пользуясь своей властью - диктатура, в данном случае.