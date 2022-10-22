​​В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій, - СБУ

Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил.



Рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.



Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об’єднання.



Таким чином, ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".



У процесі слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:



▪️ встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України;

▪️ ​організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".



Від початку широкомасштабного вторгнення РФ за фактами діяльності їх функціонерів слідчі СБУ:



▪️ розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня;

▪️ у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.



Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території РФ.

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