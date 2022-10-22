Россияне второй раз за утро атаковали ракетами Волынь, - ОГА

Враг повторно обстрелял инфраструктуру Волынской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

"Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно – пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал глава ОГА.

Как отмечается, сейчас работают все соответствующие службы.

Также в ведомстве высказали просьбу к волынянам – не публиковать и не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях.

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