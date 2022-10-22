Россияне второй раз за утро атаковали ракетами Волынь, - ОГА
Враг повторно обстрелял инфраструктуру Волынской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
"Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно – пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал глава ОГА.
Как отмечается, сейчас работают все соответствующие службы.
Также в ведомстве высказали просьбу к волынянам – не публиковать и не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях.
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Але вірогідніше за все, рашисти хочуть відтягнути наши сили, щоб їм буле легше обороняти захоплену ними Херсонщину, де вони хочуть зробити фортецю у Херсоні.
Це я пересказую притомних військових експертів.
Так що перестаньте задарма тут зрадофілити, та поширюйте на англомовних ресурсах для западної аудиторії звірства рашистів - катування, руйнування, тощо... Намагайтесь переконувати їх у тому що ядерної війни не буде, тому що путін сцикло, та просить важке озброєння для України, та аргументуйте тим, що рашисти намагаються створити величезну гуманітарну катастрофу, що загрожує Європі дуже великим багатомільйонним потоком біженців.