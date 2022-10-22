Росіяни вдруге за ранок атакували ракетами Волинь, - ОДА
Ворог повторно обстріляв інфраструктуру Волинської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
"Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється", - написав очільник ОДА.
Як зазначається, зараз працюють усі відповідні служби.
Також у відомстві висловили прохання до волинян – не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах.
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+6 Александр Александров #465274
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Але вірогідніше за все, рашисти хочуть відтягнути наши сили, щоб їм буле легше обороняти захоплену ними Херсонщину, де вони хочуть зробити фортецю у Херсоні.
Це я пересказую притомних військових експертів.
Так що перестаньте задарма тут зрадофілити, та поширюйте на англомовних ресурсах для западної аудиторії звірства рашистів - катування, руйнування, тощо... Намагайтесь переконувати їх у тому що ядерної війни не буде, тому що путін сцикло, та просить важке озброєння для України, та аргументуйте тим, що рашисти намагаються створити величезну гуманітарну катастрофу, що загрожує Європі дуже великим багатомільйонним потоком біженців.