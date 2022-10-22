Росіяни вдруге за ранок атакували ракетами Волинь, - ОДА

Ворог повторно обстріляв інфраструктуру Волинської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється", - написав очільник ОДА.

Як зазначається, зараз працюють усі відповідні служби.

Також у відомстві висловили прохання до волинян – не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах.

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