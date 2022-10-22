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Росіяни вдруге за ранок атакували ракетами Волинь, - ОДА

ракета,рф,ракети

Ворог повторно обстріляв інфраструктуру Волинської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється", - написав очільник ОДА.

Як зазначається, зараз працюють усі відповідні служби.

Також у відомстві висловили прохання до волинян – не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах.

Також читайте: У Луцьку відновили роботу головних насосних станцій

Автор: 

обстріл (28378) електроенергія (6188) Волинська область (862)


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Топ коментарі
+6
Ви не з того боку заходите. Уряд американців орієнтується на власних виборців, а виборці, та й увесь західний світ досить сцикливий.
Так що перестаньте задарма тут зрадофілити, та поширюйте на англомовних ресурсах для западної аудиторії звірства рашистів - катування, руйнування, тощо... Намагайтесь переконувати їх у тому що ядерної війни не буде, тому що путін сцикло, та просить важке озброєння для України, та аргументуйте тим, що рашисти намагаються створити величезну гуманітарну катастрофу, що загрожує Європі дуже великим багатомільйонним потоком біженців.
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22.10.2022 13:34
+5
Це якщо просто ремонтувати. Але якщо під час ремонту кацапня битиме і далі, то ви ж розумієте ... Це якби у вас прорвало воду, а ви, не перекривши трубу, намагалися цю воду вичерпати.
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22.10.2022 13:18
+4
Зато нам США не дают Атакамсы чтобы небила ескалации. Куда бл*** еще больше ескалации? Нужно в ответ ******* рашистов и лукашистов. Все равно больше чем они сейчас по нас лупят они не смогут лупить.
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22.10.2022 13:26
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чесно якщо сплюсувати все що рашистські теропідори набили в жовтні ремонтується все за 2-3міс повністю. ціною 50млн.дол при умові що всі гзп там вигоріли при імпорті котушок ремонт 1-2 тжні
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22.10.2022 13:13 Відповісти
Це якщо просто ремонтувати. Але якщо під час ремонту кацапня битиме і далі, то ви ж розумієте ... Це якби у вас прорвало воду, а ви, не перекривши трубу, намагалися цю воду вичерпати.
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22.10.2022 13:18 Відповісти
готують з Бульбостану наступ?
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22.10.2022 13:21 Відповісти
Можливо все, враховуючи їх досить безглуздий наступ наземними силами 24 лютого без належного забезпечення.
Але вірогідніше за все, рашисти хочуть відтягнути наши сили, щоб їм буле легше обороняти захоплену ними Херсонщину, де вони хочуть зробити фортецю у Херсоні.

Це я пересказую притомних військових експертів.
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22.10.2022 13:27 Відповісти
на херсонщині )(уйло сказав не відступати..стояти насмерть..туди стягнуті і так більш боєздатні підрозділи і ше тепер підсилили мобіками..кажуть основні сили перекидають на запорізьку обл. з 20 тис. там залишаються 10 тис.Хто його зна.. наступ ЗСУ проходить з важкими боями і повільно.Таке кажуть
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22.10.2022 13:36 Відповісти
Зато нам США не дают Атакамсы чтобы небила ескалации. Куда бл*** еще больше ескалации? Нужно в ответ ******* рашистов и лукашистов. Все равно больше чем они сейчас по нас лупят они не смогут лупить.
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22.10.2022 13:26 Відповісти
Ви не з того боку заходите. Уряд американців орієнтується на власних виборців, а виборці, та й увесь західний світ досить сцикливий.
Так що перестаньте задарма тут зрадофілити, та поширюйте на англомовних ресурсах для западної аудиторії звірства рашистів - катування, руйнування, тощо... Намагайтесь переконувати їх у тому що ядерної війни не буде, тому що путін сцикло, та просить важке озброєння для України, та аргументуйте тим, що рашисти намагаються створити величезну гуманітарну катастрофу, що загрожує Європі дуже великим багатомільйонним потоком біженців.
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22.10.2022 13:34 Відповісти
А зелені нехай асфальтом лупашать! Бо коли США казали готуйся до війни, то наш боневтік наче ненормальний дороги будував!
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22.10.2022 13:39 Відповісти
О курва мачь
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22.10.2022 13:47 Відповісти
От промахнулись би і влупили по Ягодинській ватній митниці!
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22.10.2022 16:36 Відповісти
 
 