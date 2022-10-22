У Луцьку відновили роботу головних насосних станцій

У Луцьку після ракетного удару відновили роботу всіх головних насосних станцій та артезіанських свердловин.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 13 години в місті має бути відновлено водопостачання. При цьому води поки не буде у квартирах вище 4-5 поверху.

"У цих квартирах вода з‘явиться, коли буде відновлено електропостачання, адже не працюють підйомні станції", - додав мер.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Луцьку у частині міста зникло світло, одна людина зазнала опіків.

Також читайте: Через ранкові атаки на інфраструктуру "Укренерго" попереджає про обмеження енергопостачання в Києві та 10 областях