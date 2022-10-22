Войска РФ полностью покинули Чаривное и Чкалово на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты полностью покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово в Херсонской области, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 22.10.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", – говорится в сообщении.

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В Генштабе сообщили также, что увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.

Кроме того, продолжается практика размещения врагов в помещениях учебных учреждений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей.