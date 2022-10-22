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Новости Война
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Войска РФ полностью покинули Чаривное и Чкалово на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

херсон

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты полностью покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово в Херсонской области, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 22.10.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", – говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне спускают воду с Каховского водохранилища якобы для уменьшения масштабов ущерба в случае разрушения плотины ГЭС

В Генштабе сообщили также, что увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.

Кроме того, продолжается практика размещения врагов в помещениях учебных учреждений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей.

Автор: 

Генштаб ВС (6250) деоккупация (847) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+37
Наконец то пошли населенные пункты!!!
Молодцы ребята выжимайте орков. Все военные спецы утверждают, что рашистам на правом берегу не удержаться, так что давайте аккуратно, без жертв по всем правилам боевого искусства. Они уже ЗСУ боятся, так что используйте это. Москали по сути сыкуны...
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22.10.2022 18:57
+37
Їбошать їх тут денно і нощно. На правому березі викошено все ппо, тому там їх і з землі і з неба. Техніка вся розбита, нову по краплі завозять, боеприпаси теж проблема, жерти нема чого.
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22.10.2022 19:07
+33
Ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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22.10.2022 18:54
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Ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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22.10.2022 18:54 Ответить
🤔
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22.10.2022 19:00 Ответить
Чи помічено зараз на станції Каланчак, селище МИРНЕ - рух потягів ?

Напишіть усе, що знаєте

@nadzor_kherson_bot
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22.10.2022 19:13 Ответить
Слава ЗСУ !

Каховська переправа вже в межах досяжності Ескалібурів
ще трохи і можна спокійно працювати 777-ми !

альо, кацапи, як там "бросок на Одессу и Приднестровье" ?
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22.10.2022 20:48 Ответить
від Чарівного до Берислава трохи більше ніж десять кілометрів. Там вже скоро прості міномети доставать будуть.
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22.10.2022 23:37 Ответить
Хочуть підірвати дамбу ГЕС і затопити частину області.
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22.10.2022 18:55 Ответить
Як що вони підірвуть дамбу, з правого берега ніхто звідти вже не зібеться. Тому, поки вони не зібались з Херсона, навряд чи вони підірвуть дамбу.
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22.10.2022 19:03 Ответить
В 1941 г.18 августа нквд подорвала ДенпроГЕС, тогда погибли от 20 000 до 100 000 в основном военные и гражданское население
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22.10.2022 21:54 Ответить
****** а не дамбу
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23.10.2022 03:10 Ответить
Наконец то пошли населенные пункты!!!
Молодцы ребята выжимайте орков. Все военные спецы утверждают, что рашистам на правом берегу не удержаться, так что давайте аккуратно, без жертв по всем правилам боевого искусства. Они уже ЗСУ боятся, так что используйте это. Москали по сути сыкуны...
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22.10.2022 18:57 Ответить
ще трохи і над Правобежжям буде повний вогневий контроль 155-х !
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22.10.2022 21:01 Ответить
По суті повідомлення це ще не звільнення. Це відхід орків із другої лінії, де знаходяться ці два маленьких села. Першу лінію вони все ще тримають.
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23.10.2022 03:25 Ответить
Нух###уй в лапотну расеюшку смердючу.
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22.10.2022 18:58 Ответить
Хтось розуміє чого вони тікають? Наші наче не давили останнім часом...
Тільки про "договорняки" не пишіть будь-ласка...
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22.10.2022 18:58 Ответить
Зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло… якусь х*цню готують. Та думаю що самі себе перехитрять у підсумку
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22.10.2022 19:03 Ответить
Їбошать їх тут денно і нощно. На правому березі викошено все ппо, тому там їх і з землі і з неба. Техніка вся розбита, нову по краплі завозять, боеприпаси теж проблема, жерти нема чого.
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22.10.2022 19:07 Ответить
Надеемся , что у Залужного , Муженко есть разведданные, чтобы не попасть в ловушку рашистских садистов🙏Верим ЗСУ
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22.10.2022 21:57 Ответить
Не кажи гоп, нікуди вони ще не пішли.
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22.10.2022 19:08 Ответить
їх там кожен день утюжать нещадно артой, наступать вони звідти нікуди вже не можуть (стратегічно), тому ніякого сенсу там сидіти і нести втрати - немає. У нас там багато військ, бояться наступу і тому готуються пораньше спакуваться, щоб потім в паніці не бігать. Або вони щось готують, якусь подлянку. В мене такі думки... Головне щоб їх не випустили звідти, бо так ми не втримаємо Донецьку область... хоч і повернемо Херсонську...
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22.10.2022 19:08 Ответить
в оченятах ***** - це плацдарм для захоплення одеси і молдови, але в ЗСУ інші погляди. Якщо вони залишать правий берег - Дніпро вже їм ніколи не перейти, це буде як перетин сіверського донця, тільки в тисячі разів гірше.
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22.10.2022 20:05 Ответить
про Миколаїв та Одесу вони можуть вже тільки мріяти к своїх брудних снах
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22.10.2022 21:05 Ответить
зачем нам его тупые очi ?
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23.10.2022 03:12 Ответить
Кто сказал что не давили ? Все идет своим чередом -- все каца пы должны сдохнуть
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22.10.2022 19:08 Ответить
может обычная ротация. Эти уже с*бались, а новые не успели подъехать
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22.10.2022 19:26 Ответить
пакеты закончились - поехали за новыми...!
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22.10.2022 20:54 Ответить


у них ротація в чорних пакетах ( у кращому разі) або собаками та свинями - то зазвичай
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22.10.2022 21:06 Ответить
а-га ротация у них- утилизация
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23.10.2022 03:14 Ответить
Жерти нема чого! І пальне з ************ закінчуються!
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22.10.2022 19:39 Ответить
з логістикою не так погано, як нам би хотілося... Їх повно зараз в Херсоні (правий берег) і на лівому березі.
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22.10.2022 19:43 Ответить
Там просто немає перспективи для наступу А сидіть під систематичним обстрілом - самогубство! Там зараз "сталінград" починається
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22.10.2022 19:54 Ответить
Стріляють дві сторони… Там не просто нашим, зовсім. Для наступу зараз немає у них перспективи, та втрачати правий берег вони не хочуть, так як тоді зовсім не буде перспективи для наступу.
Подивимось як буде, немає зараз однозначної картини…
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22.10.2022 20:00 Ответить
однозначно контроль 155 мм

втрата навіть 10-ти тис. групіровки в Херсоні для буйла буде Сталінградом:
триденний траур в тундряному рейху, завивання скабєєво-соловьйових на провідних телеканал і т.д.
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22.10.2022 21:10 Ответить
усі розумiють - кроме тебя
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23.10.2022 03:11 Ответить
Не дай Бог,якась пастка...
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22.10.2022 18:59 Ответить
ти для кого пишеш тут про пастку, алень тундряной ?

Реєстрація: 03.08.2022
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22.10.2022 21:12 Ответить
Ну я бы так сразу людям не хамил.Первый мой ник забаненый Марс 777 еще в 14 году,Кацапам тут не место в 16.С февраля ТРО Киев,потом....сейчас дома,второй день.Так що будь трохи ввічливим🤣🤣🤣
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22.10.2022 21:18 Ответить
Да их таких буйных модераторы покрывают.
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22.10.2022 23:30 Ответить
какое еще ТРО бот ты кацапский - не звизди!
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23.10.2022 03:16 Ответить
Не просто так ці гниди втекли з цих населених пунктів: обидва села поруч з дорогою щоведе до Новокаховки.
Готують якусь капость, смердюхи кацапськи.
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22.10.2022 18:59 Ответить
Ватнікі в телеграмі коли читають про відсуп на Херсонщині
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22.10.2022 19:00 Ответить
Готують якусь подлянку. З дамбою каховською, або ще щось. Запам'ятайте цей пост!
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22.10.2022 19:00 Ответить
Неужели наш Залужный действуют с партнерами без разведки⁉️⁉️Он же не Буданов , сказочник наивный
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22.10.2022 22:04 Ответить
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22.10.2022 19:02 Ответить
Прочитав:
"Трое суток и Херсон"
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22.10.2022 22:21 Ответить
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22.10.2022 23:42 Ответить
Сйобують підари!
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22.10.2022 19:06 Ответить
В цілому, поки що ні…
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22.10.2022 19:09 Ответить
Якщо с#бнуть то скоріше за все на Київ...
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22.10.2022 19:09 Ответить
да, да, щас
Гастомєль готовий прийняти другу партію кідарасів - місцеві собачки зголодніли
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22.10.2022 21:15 Ответить
у тебя редька в анусе застряла
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23.10.2022 03:18 Ответить
Як би там не було - пастка, вогневий мішок чи ще щось, але випускати з правого берега Дніпра кадрові частини рашистських військ не можна.
Треба їх розгромити на місці до повної втрати боєздатності, щоби їх не перекинули на Схід для участі в боях за Бахмут, Торецьк, Костянтинівку і Часів Яр.
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22.10.2022 19:12 Ответить
Чомусь випускають пароми з технікою, а паром з пропагандонами знищили. Це взагалі не зрозуміло
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22.10.2022 19:16 Ответить
Не в паромах діло. Там є ще багато чого, по чому можливо їздити..
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22.10.2022 19:34 Ответить
никто их домой в рассеют не выпустит пусть пока по бегают через переправы
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23.10.2022 03:19 Ответить
Эвакуированные из Херсона собираются по прибытии на железнодорожную станцию ​​в Джанкое, Крым, 21 октября 2022 года призывы жителей уходить - но только в районы, удерживаемые Россией.

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22.10.2022 19:12 Ответить
Зараз кацапські фашисти їх розсортирують - жинок до борделів, МУЖЧІН на м'ясо фронтове .
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22.10.2022 19:17 Ответить


ван вей тікет
щось мені здається, що ми вже не побачимо їх в Україні

"И это хорошо, и это - правильно!"
М.С.Горбачьов
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22.10.2022 21:31 Ответить
ты больной или бот? как бы там не было это люди хотя и тупые - но они не виноваты что зе-шобла сдала их в первые дни войны
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23.10.2022 03:20 Ответить
так було на київщині...тікали мародерили...а потім появились на донеччині..так само буде і тепер
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22.10.2022 19:13 Ответить
Залишили......з ОП інформують рашистів або домовленності...Ніяких котлів і
Ніяких оточень рашистів...з під київщини вийшли....з під Ізюму та Лиману теж ,і тепер з під херсонщини...просто залишають і відходять
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22.10.2022 19:37 Ответить
вийшли, але не всі
при стрімкому наступі частина попадає в оточення:
"кто не успел, тот опоздал"

і взагалі, класичне оточення по Мольтке при ******** моторізації та засобах звязку то вже надбання історії
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22.10.2022 21:35 Ответить
что ты несешь бот тупой? с кем договорились - с Залужным? с США? ты бред собачий гонишь
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23.10.2022 03:26 Ответить
А может они хотят чтобы наши подошли к Херсону а потом дамбу подорвать?
Там полюбому западло какое-то задумано....
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22.10.2022 19:14 Ответить
Сам Херсон майже не затопить
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22.10.2022 19:35 Ответить
Правий берег на 30 метрів вище за лівий. Кого затопить ?!!!
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22.10.2022 19:40 Ответить
На каждый винт найдётся своя гайка!
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22.10.2022 20:48 Ответить
да, да, конечно...

Реєстрація: 28.03.2022
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22.10.2022 21:37 Ответить
о...Як підтвердження моїх слів...военный украинский обозреватель Денис Попович в эфире https://ru.espreso.tv/ «Эспрессо» ....российские войска отойдут на левый берег Днепра, то можно предположить, что они будут переброшены, например, на Запорожскую область, чтобы предотвратить наше продвижение в сторону Мелитополя, Бердянска, Мариуполя. Или эта переброска может быть на Донетчину для того, чтобы обеспечить захват остальной территории области и попытаться взять Бахмут, Краматорск, Славянск. Также не нужно исключать, что может быть переброска противника на северное направление, потому что о севере все чаще сейчас говорят в измерении подвоза россиянами своих мобилизованных в Беларусь, чтобы сформировать так называемую регулярную группировку вместе с белорусскими войсками
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22.10.2022 19:42 Ответить
Да він просто геній!
Хто б міг подумати, що кацапи планують використати відведені війська на інших напрямках!
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22.10.2022 19:54 Ответить
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22.10.2022 20:23 Ответить
нехай цей новявлений Мольке розскаже куди підуть українські війська після того як візьмут під контроль переправи через Дніпро ?
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22.10.2022 21:44 Ответить
Тільки з'являються гарні новини, зразу ж з'являються провокатори.
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22.10.2022 19:53 Ответить
есть такая профессія подлячіть

ви тільки не подумайте на Подляка із ОПи
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22.10.2022 21:45 Ответить
Невірно рахувати подоляка простою падлюкою.
Це ворог, явний ворог.
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22.10.2022 21:46 Ответить
Я також схиляюся до думки, що московити готують якусь підлянку, скоріше за все вдарять у бік Дніпра, можливо тайно перекидають туди свої підрозділи, або стігують все на лівий берег, щоб обстрілювати визволені Херсонські землі.
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22.10.2022 21:09 Ответить
Не понимаю, почему такие мысли, что орки обязательно должны перебрасываться на другое направление? А наши на левый берег идти не собираются совсем, штоле?
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22.10.2022 21:43 Ответить
 
 