Войска РФ полностью покинули Чаривное и Чкалово на Херсонщине, - Генштаб ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты полностью покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово в Херсонской области, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.
Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 22.10.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", – говорится в сообщении.
В Генштабе сообщили также, что увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.
Кроме того, продолжается практика размещения врагов в помещениях учебных учреждений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей.
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Каховська переправа вже в межах досяжності Ескалібурів
ще трохи і можна спокійно працювати 777-ми !
альо, кацапи, як там "бросок на Одессу и Приднестровье" ?
Молодцы ребята выжимайте орков. Все военные спецы утверждают, что рашистам на правом берегу не удержаться, так что давайте аккуратно, без жертв по всем правилам боевого искусства. Они уже ЗСУ боятся, так что используйте это. Москали по сути сыкуны...
Тільки про "договорняки" не пишіть будь-ласка...
у них ротація в чорних пакетах ( у кращому разі) або собаками та свинями - то зазвичай
Подивимось як буде, немає зараз однозначної картини…
втрата навіть 10-ти тис. групіровки в Херсоні для буйла буде Сталінградом:
триденний траур в тундряному рейху, завивання скабєєво-соловьйових на провідних телеканал і т.д.
Реєстрація: 03.08.2022
Готують якусь капость, смердюхи кацапськи.
"Трое суток и Херсон"
Гастомєль готовий прийняти другу партію кідарасів - місцеві собачки зголодніли
Треба їх розгромити на місці до повної втрати боєздатності, щоби їх не перекинули на Схід для участі в боях за Бахмут, Торецьк, Костянтинівку і Часів Яр.
ван вей тікет
щось мені здається, що ми вже не побачимо їх в Україні
"И это хорошо, и это - правильно!"
М.С.Горбачьов
Ніяких оточень рашистів...з під київщини вийшли....з під Ізюму та Лиману теж ,і тепер з під херсонщини...просто залишають і відходять
при стрімкому наступі частина попадає в оточення:
"кто не успел, тот опоздал"
і взагалі, класичне оточення по Мольтке при ******** моторізації та засобах звязку то вже надбання історії
Там полюбому западло какое-то задумано....
Реєстрація: 28.03.2022
Хто б міг подумати, що кацапи планують використати відведені війська на інших напрямках!
ви тільки не подумайте на Подляка із ОПи
Це ворог, явний ворог.