Війська РФ повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове на Херсонщині, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.
Про це йдеться у оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18.00 22.10.2022 щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.
"Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі повідомили також, що збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій у місті Херсон. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.
Крім того, продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.
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Каховська переправа вже в межах досяжності Ескалібурів
ще трохи і можна спокійно працювати 777-ми !
альо, кацапи, як там "бросок на Одессу и Приднестровье" ?
Молодцы ребята выжимайте орков. Все военные спецы утверждают, что рашистам на правом берегу не удержаться, так что давайте аккуратно, без жертв по всем правилам боевого искусства. Они уже ЗСУ боятся, так что используйте это. Москали по сути сыкуны...
Тільки про "договорняки" не пишіть будь-ласка...
у них ротація в чорних пакетах ( у кращому разі) або собаками та свинями - то зазвичай
Подивимось як буде, немає зараз однозначної картини…
втрата навіть 10-ти тис. групіровки в Херсоні для буйла буде Сталінградом:
триденний траур в тундряному рейху, завивання скабєєво-соловьйових на провідних телеканал і т.д.
Реєстрація: 03.08.2022
Готують якусь капость, смердюхи кацапськи.
"Трое суток и Херсон"
Гастомєль готовий прийняти другу партію кідарасів - місцеві собачки зголодніли
Треба їх розгромити на місці до повної втрати боєздатності, щоби їх не перекинули на Схід для участі в боях за Бахмут, Торецьк, Костянтинівку і Часів Яр.
ван вей тікет
щось мені здається, що ми вже не побачимо їх в Україні
"И это хорошо, и это - правильно!"
М.С.Горбачьов
Ніяких оточень рашистів...з під київщини вийшли....з під Ізюму та Лиману теж ,і тепер з під херсонщини...просто залишають і відходять
при стрімкому наступі частина попадає в оточення:
"кто не успел, тот опоздал"
і взагалі, класичне оточення по Мольтке при ******** моторізації та засобах звязку то вже надбання історії
Там полюбому западло какое-то задумано....
Реєстрація: 28.03.2022
Хто б міг подумати, що кацапи планують використати відведені війська на інших напрямках!
ви тільки не подумайте на Подляка із ОПи
Це ворог, явний ворог.