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Війська РФ повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

херсон

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове на Херсонщині, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

Про це йдеться у оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18.00 22.10.2022 щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.

"Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни спускають воду з Каховського водосховища нібито для зменшення масштабів збитків у разі руйнування греблі ГЕС

У Генштабі повідомили також, що збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій у місті Херсон. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Крім того, продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.

Автор: 

Генштаб ЗС (6549) деокупація (950) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+37
Наконец то пошли населенные пункты!!!
Молодцы ребята выжимайте орков. Все военные спецы утверждают, что рашистам на правом берегу не удержаться, так что давайте аккуратно, без жертв по всем правилам боевого искусства. Они уже ЗСУ боятся, так что используйте это. Москали по сути сыкуны...
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22.10.2022 18:57
+37
Їбошать їх тут денно і нощно. На правому березі викошено все ппо, тому там їх і з землі і з неба. Техніка вся розбита, нову по краплі завозять, боеприпаси теж проблема, жерти нема чого.
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22.10.2022 19:07
+33
Ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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22.10.2022 18:54
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Ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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22.10.2022 18:54 Відповісти
🤔
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22.10.2022 19:00 Відповісти
Чи помічено зараз на станції Каланчак, селище МИРНЕ - рух потягів ?

Напишіть усе, що знаєте

@nadzor_kherson_bot
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22.10.2022 19:13 Відповісти
Слава ЗСУ !

Каховська переправа вже в межах досяжності Ескалібурів
ще трохи і можна спокійно працювати 777-ми !

альо, кацапи, як там "бросок на Одессу и Приднестровье" ?
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22.10.2022 20:48 Відповісти
від Чарівного до Берислава трохи більше ніж десять кілометрів. Там вже скоро прості міномети доставать будуть.
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22.10.2022 23:37 Відповісти
Хочуть підірвати дамбу ГЕС і затопити частину області.
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22.10.2022 18:55 Відповісти
Як що вони підірвуть дамбу, з правого берега ніхто звідти вже не зібеться. Тому, поки вони не зібались з Херсона, навряд чи вони підірвуть дамбу.
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22.10.2022 19:03 Відповісти
В 1941 г.18 августа нквд подорвала ДенпроГЕС, тогда погибли от 20 000 до 100 000 в основном военные и гражданское население
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22.10.2022 21:54 Відповісти
****** а не дамбу
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23.10.2022 03:10 Відповісти
Наконец то пошли населенные пункты!!!
Молодцы ребята выжимайте орков. Все военные спецы утверждают, что рашистам на правом берегу не удержаться, так что давайте аккуратно, без жертв по всем правилам боевого искусства. Они уже ЗСУ боятся, так что используйте это. Москали по сути сыкуны...
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22.10.2022 18:57 Відповісти
ще трохи і над Правобежжям буде повний вогневий контроль 155-х !
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22.10.2022 21:01 Відповісти
По суті повідомлення це ще не звільнення. Це відхід орків із другої лінії, де знаходяться ці два маленьких села. Першу лінію вони все ще тримають.
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23.10.2022 03:25 Відповісти
Нух###уй в лапотну расеюшку смердючу.
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22.10.2022 18:58 Відповісти
Хтось розуміє чого вони тікають? Наші наче не давили останнім часом...
Тільки про "договорняки" не пишіть будь-ласка...
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22.10.2022 18:58 Відповісти
Зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло… якусь х*цню готують. Та думаю що самі себе перехитрять у підсумку
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22.10.2022 19:03 Відповісти
Їбошать їх тут денно і нощно. На правому березі викошено все ппо, тому там їх і з землі і з неба. Техніка вся розбита, нову по краплі завозять, боеприпаси теж проблема, жерти нема чого.
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22.10.2022 19:07 Відповісти
Надеемся , что у Залужного , Муженко есть разведданные, чтобы не попасть в ловушку рашистских садистов🙏Верим ЗСУ
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22.10.2022 21:57 Відповісти
Не кажи гоп, нікуди вони ще не пішли.
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22.10.2022 19:08 Відповісти
їх там кожен день утюжать нещадно артой, наступать вони звідти нікуди вже не можуть (стратегічно), тому ніякого сенсу там сидіти і нести втрати - немає. У нас там багато військ, бояться наступу і тому готуються пораньше спакуваться, щоб потім в паніці не бігать. Або вони щось готують, якусь подлянку. В мене такі думки... Головне щоб їх не випустили звідти, бо так ми не втримаємо Донецьку область... хоч і повернемо Херсонську...
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22.10.2022 19:08 Відповісти
в оченятах ***** - це плацдарм для захоплення одеси і молдови, але в ЗСУ інші погляди. Якщо вони залишать правий берег - Дніпро вже їм ніколи не перейти, це буде як перетин сіверського донця, тільки в тисячі разів гірше.
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22.10.2022 20:05 Відповісти
про Миколаїв та Одесу вони можуть вже тільки мріяти к своїх брудних снах
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22.10.2022 21:05 Відповісти
зачем нам его тупые очi ?
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23.10.2022 03:12 Відповісти
Кто сказал что не давили ? Все идет своим чередом -- все каца пы должны сдохнуть
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22.10.2022 19:08 Відповісти
может обычная ротация. Эти уже с*бались, а новые не успели подъехать
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22.10.2022 19:26 Відповісти
пакеты закончились - поехали за новыми...!
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22.10.2022 20:54 Відповісти


у них ротація в чорних пакетах ( у кращому разі) або собаками та свинями - то зазвичай
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22.10.2022 21:06 Відповісти
а-га ротация у них- утилизация
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23.10.2022 03:14 Відповісти
Жерти нема чого! І пальне з ************ закінчуються!
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22.10.2022 19:39 Відповісти
з логістикою не так погано, як нам би хотілося... Їх повно зараз в Херсоні (правий берег) і на лівому березі.
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22.10.2022 19:43 Відповісти
Там просто немає перспективи для наступу А сидіть під систематичним обстрілом - самогубство! Там зараз "сталінград" починається
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22.10.2022 19:54 Відповісти
Стріляють дві сторони… Там не просто нашим, зовсім. Для наступу зараз немає у них перспективи, та втрачати правий берег вони не хочуть, так як тоді зовсім не буде перспективи для наступу.
Подивимось як буде, немає зараз однозначної картини…
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22.10.2022 20:00 Відповісти
однозначно контроль 155 мм

втрата навіть 10-ти тис. групіровки в Херсоні для буйла буде Сталінградом:
триденний траур в тундряному рейху, завивання скабєєво-соловьйових на провідних телеканал і т.д.
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22.10.2022 21:10 Відповісти
усі розумiють - кроме тебя
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23.10.2022 03:11 Відповісти
Не дай Бог,якась пастка...
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22.10.2022 18:59 Відповісти
ти для кого пишеш тут про пастку, алень тундряной ?

Реєстрація: 03.08.2022
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22.10.2022 21:12 Відповісти
Ну я бы так сразу людям не хамил.Первый мой ник забаненый Марс 777 еще в 14 году,Кацапам тут не место в 16.С февраля ТРО Киев,потом....сейчас дома,второй день.Так що будь трохи ввічливим🤣🤣🤣
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22.10.2022 21:18 Відповісти
Да их таких буйных модераторы покрывают.
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22.10.2022 23:30 Відповісти
какое еще ТРО бот ты кацапский - не звизди!
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23.10.2022 03:16 Відповісти
Не просто так ці гниди втекли з цих населених пунктів: обидва села поруч з дорогою щоведе до Новокаховки.
Готують якусь капость, смердюхи кацапськи.
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22.10.2022 18:59 Відповісти
Ватнікі в телеграмі коли читають про відсуп на Херсонщині
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22.10.2022 19:00 Відповісти
Готують якусь подлянку. З дамбою каховською, або ще щось. Запам'ятайте цей пост!
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22.10.2022 19:00 Відповісти
Неужели наш Залужный действуют с партнерами без разведки⁉️⁉️Он же не Буданов , сказочник наивный
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22.10.2022 22:04 Відповісти
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22.10.2022 19:02 Відповісти
Прочитав:
"Трое суток и Херсон"
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22.10.2022 22:21 Відповісти
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22.10.2022 23:42 Відповісти
Сйобують підари!
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22.10.2022 19:06 Відповісти
В цілому, поки що ні…
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22.10.2022 19:09 Відповісти
Якщо с#бнуть то скоріше за все на Київ...
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22.10.2022 19:09 Відповісти
да, да, щас
Гастомєль готовий прийняти другу партію кідарасів - місцеві собачки зголодніли
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22.10.2022 21:15 Відповісти
у тебя редька в анусе застряла
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23.10.2022 03:18 Відповісти
Як би там не було - пастка, вогневий мішок чи ще щось, але випускати з правого берега Дніпра кадрові частини рашистських військ не можна.
Треба їх розгромити на місці до повної втрати боєздатності, щоби їх не перекинули на Схід для участі в боях за Бахмут, Торецьк, Костянтинівку і Часів Яр.
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22.10.2022 19:12 Відповісти
Чомусь випускають пароми з технікою, а паром з пропагандонами знищили. Це взагалі не зрозуміло
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22.10.2022 19:16 Відповісти
Не в паромах діло. Там є ще багато чого, по чому можливо їздити..
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22.10.2022 19:34 Відповісти
никто их домой в рассеют не выпустит пусть пока по бегают через переправы
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23.10.2022 03:19 Відповісти
Эвакуированные из Херсона собираются по прибытии на железнодорожную станцию ​​в Джанкое, Крым, 21 октября 2022 года призывы жителей уходить - но только в районы, удерживаемые Россией.

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22.10.2022 19:12 Відповісти
Зараз кацапські фашисти їх розсортирують - жинок до борделів, МУЖЧІН на м'ясо фронтове .
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22.10.2022 19:17 Відповісти


ван вей тікет
щось мені здається, що ми вже не побачимо їх в Україні

"И это хорошо, и это - правильно!"
М.С.Горбачьов
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22.10.2022 21:31 Відповісти
ты больной или бот? как бы там не было это люди хотя и тупые - но они не виноваты что зе-шобла сдала их в первые дни войны
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23.10.2022 03:20 Відповісти
так було на київщині...тікали мародерили...а потім появились на донеччині..так само буде і тепер
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22.10.2022 19:13 Відповісти
Залишили......з ОП інформують рашистів або домовленності...Ніяких котлів і
Ніяких оточень рашистів...з під київщини вийшли....з під Ізюму та Лиману теж ,і тепер з під херсонщини...просто залишають і відходять
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22.10.2022 19:37 Відповісти
вийшли, але не всі
при стрімкому наступі частина попадає в оточення:
"кто не успел, тот опоздал"

і взагалі, класичне оточення по Мольтке при ******** моторізації та засобах звязку то вже надбання історії
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22.10.2022 21:35 Відповісти
что ты несешь бот тупой? с кем договорились - с Залужным? с США? ты бред собачий гонишь
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23.10.2022 03:26 Відповісти
А может они хотят чтобы наши подошли к Херсону а потом дамбу подорвать?
Там полюбому западло какое-то задумано....
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22.10.2022 19:14 Відповісти
Сам Херсон майже не затопить
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22.10.2022 19:35 Відповісти
Правий берег на 30 метрів вище за лівий. Кого затопить ?!!!
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22.10.2022 19:40 Відповісти
На каждый винт найдётся своя гайка!
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22.10.2022 20:48 Відповісти
да, да, конечно...

Реєстрація: 28.03.2022
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22.10.2022 21:37 Відповісти
о...Як підтвердження моїх слів...военный украинский обозреватель Денис Попович в эфире https://ru.espreso.tv/ «Эспрессо» ....российские войска отойдут на левый берег Днепра, то можно предположить, что они будут переброшены, например, на Запорожскую область, чтобы предотвратить наше продвижение в сторону Мелитополя, Бердянска, Мариуполя. Или эта переброска может быть на Донетчину для того, чтобы обеспечить захват остальной территории области и попытаться взять Бахмут, Краматорск, Славянск. Также не нужно исключать, что может быть переброска противника на северное направление, потому что о севере все чаще сейчас говорят в измерении подвоза россиянами своих мобилизованных в Беларусь, чтобы сформировать так называемую регулярную группировку вместе с белорусскими войсками
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22.10.2022 19:42 Відповісти
Да він просто геній!
Хто б міг подумати, що кацапи планують використати відведені війська на інших напрямках!
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22.10.2022 19:54 Відповісти
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22.10.2022 20:23 Відповісти
нехай цей новявлений Мольке розскаже куди підуть українські війська після того як візьмут під контроль переправи через Дніпро ?
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22.10.2022 21:44 Відповісти
Тільки з'являються гарні новини, зразу ж з'являються провокатори.
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22.10.2022 19:53 Відповісти
есть такая профессія подлячіть

ви тільки не подумайте на Подляка із ОПи
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22.10.2022 21:45 Відповісти
Невірно рахувати подоляка простою падлюкою.
Це ворог, явний ворог.
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22.10.2022 21:46 Відповісти
Я також схиляюся до думки, що московити готують якусь підлянку, скоріше за все вдарять у бік Дніпра, можливо тайно перекидають туди свої підрозділи, або стігують все на лівий берег, щоб обстрілювати визволені Херсонські землі.
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22.10.2022 21:09 Відповісти
Не понимаю, почему такие мысли, что орки обязательно должны перебрасываться на другое направление? А наши на левый берег идти не собираются совсем, штоле?
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22.10.2022 21:43 Відповісти
 
 