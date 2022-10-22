В НАТО должны убедиться, что Украина нужна Альянсу, - Зеленский
Вступление Украины в НАТО укрепит мощность его восточного крыла, однако Альянс должен сам в этом убедиться.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы говорим о мощном восточном крыле Альянса – только с Украиной. Но НАТО должно быть в этом уверено", - сказал глава государства.
По его словам, страны-члены НАТО должны учесть геополитическую ситуацию и сделать заключение, угрожает ли что-то странам мира.
"Российское руководство угрожает сегодня не Украине, потому что это бумажки – является ли Украина членом НАТО или нет. Но на самом деле должно чувствовать, геополитически, угрожает ли что-то странам мира. Люди выбирают не жизнь в НАТО, а просто жизнь – гарантированную, безопасную, и в Альянсе они это чувствуют", – отметил президент.
Он также отметил, что в случае, если Украина не выстоит в войне с РФ, вдальнейшем российской агрессии подвергнутся страны-члены НАТО.
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- то "чому ми досі НЕ в НАТі..", то..
Україна може і потрібна НАТО, але не за цієї влади, притомні це розуміють.
О, курва! а то ж і не Україна зовсім!
Але на яку частину тіла наступили дєрьмаку (і хто?), що він дозволяє такі виступи свого блазня?