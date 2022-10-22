РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5959 посетителей онлайн
Новости Война
3 536 41

В НАТО должны убедиться, что Украина нужна Альянсу, - Зеленский

зеленський

Вступление Украины в НАТО укрепит мощность его восточного крыла, однако Альянс должен сам в этом убедиться.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о мощном восточном крыле Альянса – только с Украиной. Но НАТО должно быть в этом уверено", - сказал глава государства.

По его словам, страны-члены НАТО должны учесть геополитическую ситуацию и сделать заключение, угрожает ли что-то странам мира.

Читайте также: Нельзя сравнивать заявку Украины на вступление в НАТО с заявками Швеции и Финляндии, - Столтенберг

"Российское руководство угрожает сегодня не Украине, потому что это бумажки – является ли Украина членом НАТО или нет. Но на самом деле должно чувствовать, геополитически, угрожает ли что-то странам мира. Люди выбирают не жизнь в НАТО, а просто жизнь – гарантированную, безопасную, и в Альянсе они это чувствуют", – отметил президент.

Он также отметил, что в случае, если Украина не выстоит в войне с РФ, вдальнейшем российской агрессии подвергнутся страны-члены НАТО.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) НАТО (9977) членство в НАТО (1510)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
22.10.2022 22:59
+10
Зеля реально вже дістав своєю тупістю. Україні потрібно стати членом НАТО, інакше нам рашка не дасть спокою. Навіть якщо запропонує перемир'я, то для того, щоб зализати рани і підготуватися знову до війни. НАТО без нас обійдеться, а нам без НАТО буде капець, бо це будуть постійні обстріли, війна, перемир'я, війна... і так, поки не знищать нас або надірвуться, але щось не дуже схоже, що вони вже видихаються, бо знести всю критичну енергетику у них явно достатньо засобів і коштів для закупівлі зброї
показать весь комментарий
22.10.2022 23:07
+10
показать весь комментарий
22.10.2022 23:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безумец:

- то "чому ми досі НЕ в НАТі..", то..
показать весь комментарий
22.10.2022 22:37 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2022 22:59 Ответить
та хіба тільки на чонгарі воне зрадило Україну й загубило всмерть українців ...
показать весь комментарий
22.10.2022 23:10 Ответить
+100500
показать весь комментарий
22.10.2022 23:12 Ответить
что оно несет ? запретите ему говрить про НАТО ЕС и ПЕРЕГОВОРЫ !
показать весь комментарий
23.10.2022 05:26 Ответить
Та ти шо? А хто там казав декілька місяців тому, що нам НАТО не потрібне?
Україна може і потрібна НАТО, але не за цієї влади, притомні це розуміють.
показать весь комментарий
22.10.2022 22:41 Ответить
также в адекватности Байдена который никак не может определится между Украиной и российским сырьем
показать весь комментарий
22.10.2022 22:41 Ответить
не трынди кацапский бот Байден уже давно определился и поэтому твои твари драпают с Херсона
показать весь комментарий
23.10.2022 00:54 Ответить
Для чого НАТО найкорумпованіша країна Європи?
показать весь комментарий
22.10.2022 22:49 Ответить
"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолано корупцію". Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми" (С)
показать весь комментарий
22.10.2022 22:56 Ответить
все это ерунда, там играет роль рашиский алюминий и титан
показать весь комментарий
22.10.2022 23:05 Ответить
а при чем тут это ? не нужно натягивать сову на кацапский глобус
показать весь комментарий
23.10.2022 00:56 Ответить
"Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю."
показать весь комментарий
23.10.2022 10:07 Ответить
ох уж ця Україна з з її канцлерами на утриманні газспрома, з їх планами підсадити цілу Європу на русскій дешевий газ, і стати єдиним хабом цього газу, який на той момент буде вже зовсім недешевим?
О, курва! а то ж і не Україна зовсім!
показать весь комментарий
22.10.2022 22:57 Ответить
Пані ви "трохи" плутаєте корупцію і лобізм.Може поясните якої шкоди завдали Німеччині,куплені орками канцлери???А наші корупціонери грабують Україну де тільки можуть,навіть під час війни.
показать весь комментарий
23.10.2022 10:16 Ответить
меркельша заполонила Німеччину арабами і неграми, шо збільшило соціальне напруження і розвалила армію. А ви кажете, якої шкоди?
показать весь комментарий
23.10.2022 15:30 Ответить
Звідки впевненість що меркельша зробила це на замовлення путлера?
показать весь комментарий
23.10.2022 17:26 Ответить
Албания рядом с Украиной по корупции за 2021 год. и она уже лет 10 в НАТО.
показать весь комментарий
22.10.2022 23:13 Ответить
для чего НАТО венгрия бот?
показать весь комментарий
23.10.2022 00:55 Ответить
кацап намагайся писати українською.Якщо угорщина в НАТО то це означає що вона відповідала критеріям вступу на момент прийняття в альянс.Фінляндія і Швеція також відповідають цим критеріям,на відміну від України.
показать весь комментарий
23.10.2022 10:22 Ответить
Ну те, що боневтік перевзувся в повітрі мене не дивує: він акторішка, а там перевдягання - звична річ.
Але на яку частину тіла наступили дєрьмаку (і хто?), що він дозволяє такі виступи свого блазня?
показать весь комментарий
22.10.2022 22:58 Ответить
звичайний прийом в багатьох випадках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Червоний_оселедець
показать весь комментарий
22.10.2022 23:06 Ответить
Цікаво, дякую.
показать весь комментарий
23.10.2022 10:28 Ответить
не ма за шо. сьогодні цей психологічний трюк, в різних його формах, влада, та й не тільки, особливо ******** ))
показать весь комментарий
23.10.2022 10:51 Ответить
Це якою мовою написано? Борошно для очей таке читати.
показать весь комментарий
22.10.2022 23:06 Ответить
щойно вилуплений когутик, налаштовує перше ку-ку-рі-ку.
показать весь комментарий
22.10.2022 23:10 Ответить
...але вийшло в нього тільки жалюгідне "ко-ко-ко"
показать весь комментарий
23.10.2022 06:52 Ответить
Украина -то НАТО нужна. Ты не нужен. Ни НАТО... Ни - тем более - Украине
показать весь комментарий
22.10.2022 23:05 Ответить
Зеля реально вже дістав своєю тупістю. Україні потрібно стати членом НАТО, інакше нам рашка не дасть спокою. Навіть якщо запропонує перемир'я, то для того, щоб зализати рани і підготуватися знову до війни. НАТО без нас обійдеться, а нам без НАТО буде капець, бо це будуть постійні обстріли, війна, перемир'я, війна... і так, поки не знищать нас або надірвуться, але щось не дуже схоже, що вони вже видихаються, бо знести всю критичну енергетику у них явно достатньо засобів і коштів для закупівлі зброї
показать весь комментарий
22.10.2022 23:07 Ответить
да рашке то не долго осталось в историческом измерении
показать весь комментарий
23.10.2022 00:58 Ответить
Да отстояли бы тогда в 1994г тактическое яо, то и НАТО нам бы не нужно было. Теперь поздно все. И желающих иметь яо теперь станет много. И станут. А мы уже нет.
показать весь комментарий
22.10.2022 23:10 Ответить
а чего же ты не отстаивал? не требовал у депутатов и президентов - срочно верните ядерное оружие а то нам деньги девать некуда и полигоны для испытаний простаивают
показать весь комментарий
23.10.2022 01:00 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2022 23:10 Ответить
у всьому винен оманський віслюк, а нарід, що привів цього гандона- ні.
показать весь комментарий
23.10.2022 12:58 Ответить
НАТО впевниться, коли розстріляєш Єрмака Беню, а потім сам застрелишся.
показать весь комментарий
22.10.2022 23:17 Ответить
достаточно каломойшу сдать
показать весь комментарий
23.10.2022 01:01 Ответить
Після того як ми позбавимося від злодіїв та зрадників. Це як менш ще 3 роки війни.
показать весь комментарий
23.10.2022 08:27 Ответить
Клрун так и остался клоуном, продолжая не понимать окружающей сути...Для НАТО мы так же нужны , как он ,Зеленский, для Украины....
показать весь комментарий
23.10.2022 08:48 Ответить
Украина нужна Европе и НАТО без Зеломойского и прочих Хломидий.
показать весь комментарий
23.10.2022 09:11 Ответить
 
 