В НАТО должны убедиться, что Украина нужна Альянсу, - Зеленский

Вступление Украины в НАТО укрепит мощность его восточного крыла, однако Альянс должен сам в этом убедиться.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о мощном восточном крыле Альянса – только с Украиной. Но НАТО должно быть в этом уверено", - сказал глава государства.

По его словам, страны-члены НАТО должны учесть геополитическую ситуацию и сделать заключение, угрожает ли что-то странам мира.

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"Российское руководство угрожает сегодня не Украине, потому что это бумажки – является ли Украина членом НАТО или нет. Но на самом деле должно чувствовать, геополитически, угрожает ли что-то странам мира. Люди выбирают не жизнь в НАТО, а просто жизнь – гарантированную, безопасную, и в Альянсе они это чувствуют", – отметил президент.

Он также отметил, что в случае, если Украина не выстоит в войне с РФ, вдальнейшем российской агрессии подвергнутся страны-члены НАТО.