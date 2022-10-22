У НАТО мають упевнитися, що Україна потрібна Альянсу, - Зеленський

Вступ України до НАТО зміцнить потужність його східного крила, однак Альянс має сам у цьому впевнитися.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про потужне східне крило Альянсу – тільки з Україною. Але НАТО має бути в цьому впевнений", - сказав глава держави.

За його словами, країни-члени НАТО мають зважити на геополітичну ситуацію та висновувати, чи загрожує щось країнам світу.

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"Російське керівництво загрожує сьогодні не Україні, бо це папірці – чи є Україна членом НАТО, чи ні. Але насправді має відчувати, геополітично, чи загрожує щось країнам світу. Люди обирають не життя в НАТО, а просто життя – гарантоване, безпечне, і в Альянсі вони це відчувають", - зазначив Президент.

Він також зауважив, що у разі, якщо Україна не вистоїть у війні з РФ, наступними російської агресії зазнають країни-члени НАТО.