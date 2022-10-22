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Новини Війна
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У НАТО мають упевнитися, що Україна потрібна Альянсу, - Зеленський

зеленський

Вступ України до НАТО зміцнить потужність його східного крила, однак Альянс має сам у цьому впевнитися.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про потужне східне крило Альянсу – тільки з Україною. Але НАТО має бути в цьому впевнений", - сказав глава держави.

За його словами, країни-члени НАТО мають зважити на геополітичну ситуацію та висновувати, чи загрожує щось країнам світу.

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"Російське керівництво загрожує сьогодні не Україні, бо це папірці – чи є Україна членом НАТО, чи ні. Але насправді має відчувати, геополітично, чи загрожує щось країнам світу. Люди обирають не життя в НАТО, а просто життя – гарантоване, безпечне, і в Альянсі вони це відчувають", - зазначив Президент.

Він також зауважив, що у разі, якщо Україна не вистоїть у війні з РФ, наступними російської агресії зазнають країни-члени НАТО.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) НАТО (6438) членство в НАТО (1720)


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Топ коментарі
+15
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22.10.2022 22:59
+10
Зеля реально вже дістав своєю тупістю. Україні потрібно стати членом НАТО, інакше нам рашка не дасть спокою. Навіть якщо запропонує перемир'я, то для того, щоб зализати рани і підготуватися знову до війни. НАТО без нас обійдеться, а нам без НАТО буде капець, бо це будуть постійні обстріли, війна, перемир'я, війна... і так, поки не знищать нас або надірвуться, але щось не дуже схоже, що вони вже видихаються, бо знести всю критичну енергетику у них явно достатньо засобів і коштів для закупівлі зброї
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22.10.2022 23:07
+10
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22.10.2022 23:10
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Безумец:

- то "чому ми досі НЕ в НАТі..", то..
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22.10.2022 22:37 Відповісти
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22.10.2022 22:59 Відповісти
та хіба тільки на чонгарі воне зрадило Україну й загубило всмерть українців ...
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22.10.2022 23:10 Відповісти
+100500
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22.10.2022 23:12 Відповісти
что оно несет ? запретите ему говрить про НАТО ЕС и ПЕРЕГОВОРЫ !
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23.10.2022 05:26 Відповісти
Та ти шо? А хто там казав декілька місяців тому, що нам НАТО не потрібне?
Україна може і потрібна НАТО, але не за цієї влади, притомні це розуміють.
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22.10.2022 22:41 Відповісти
также в адекватности Байдена который никак не может определится между Украиной и российским сырьем
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22.10.2022 22:41 Відповісти
не трынди кацапский бот Байден уже давно определился и поэтому твои твари драпают с Херсона
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23.10.2022 00:54 Відповісти
Для чого НАТО найкорумпованіша країна Європи?
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22.10.2022 22:49 Відповісти
"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолано корупцію". Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми" (С)
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22.10.2022 22:56 Відповісти
все это ерунда, там играет роль рашиский алюминий и титан
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22.10.2022 23:05 Відповісти
а при чем тут это ? не нужно натягивать сову на кацапский глобус
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23.10.2022 00:56 Відповісти
"Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю."
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23.10.2022 10:07 Відповісти
ох уж ця Україна з з її канцлерами на утриманні газспрома, з їх планами підсадити цілу Європу на русскій дешевий газ, і стати єдиним хабом цього газу, який на той момент буде вже зовсім недешевим?
О, курва! а то ж і не Україна зовсім!
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22.10.2022 22:57 Відповісти
Пані ви "трохи" плутаєте корупцію і лобізм.Може поясните якої шкоди завдали Німеччині,куплені орками канцлери???А наші корупціонери грабують Україну де тільки можуть,навіть під час війни.
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23.10.2022 10:16 Відповісти
меркельша заполонила Німеччину арабами і неграми, шо збільшило соціальне напруження і розвалила армію. А ви кажете, якої шкоди?
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23.10.2022 15:30 Відповісти
Звідки впевненість що меркельша зробила це на замовлення путлера?
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23.10.2022 17:26 Відповісти
Албания рядом с Украиной по корупции за 2021 год. и она уже лет 10 в НАТО.
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22.10.2022 23:13 Відповісти
для чего НАТО венгрия бот?
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23.10.2022 00:55 Відповісти
кацап намагайся писати українською.Якщо угорщина в НАТО то це означає що вона відповідала критеріям вступу на момент прийняття в альянс.Фінляндія і Швеція також відповідають цим критеріям,на відміну від України.
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23.10.2022 10:22 Відповісти
Ну те, що боневтік перевзувся в повітрі мене не дивує: він акторішка, а там перевдягання - звична річ.
Але на яку частину тіла наступили дєрьмаку (і хто?), що він дозволяє такі виступи свого блазня?
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22.10.2022 22:58 Відповісти
звичайний прийом в багатьох випадках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Червоний_оселедець
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22.10.2022 23:06 Відповісти
Цікаво, дякую.
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23.10.2022 10:28 Відповісти
не ма за шо. сьогодні цей психологічний трюк, в різних його формах, влада, та й не тільки, особливо ******** ))
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23.10.2022 10:51 Відповісти
Це якою мовою написано? Борошно для очей таке читати.
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22.10.2022 23:06 Відповісти
щойно вилуплений когутик, налаштовує перше ку-ку-рі-ку.
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22.10.2022 23:10 Відповісти
...але вийшло в нього тільки жалюгідне "ко-ко-ко"
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23.10.2022 06:52 Відповісти
Украина -то НАТО нужна. Ты не нужен. Ни НАТО... Ни - тем более - Украине
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22.10.2022 23:05 Відповісти
Зеля реально вже дістав своєю тупістю. Україні потрібно стати членом НАТО, інакше нам рашка не дасть спокою. Навіть якщо запропонує перемир'я, то для того, щоб зализати рани і підготуватися знову до війни. НАТО без нас обійдеться, а нам без НАТО буде капець, бо це будуть постійні обстріли, війна, перемир'я, війна... і так, поки не знищать нас або надірвуться, але щось не дуже схоже, що вони вже видихаються, бо знести всю критичну енергетику у них явно достатньо засобів і коштів для закупівлі зброї
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22.10.2022 23:07 Відповісти
да рашке то не долго осталось в историческом измерении
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23.10.2022 00:58 Відповісти
Да отстояли бы тогда в 1994г тактическое яо, то и НАТО нам бы не нужно было. Теперь поздно все. И желающих иметь яо теперь станет много. И станут. А мы уже нет.
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22.10.2022 23:10 Відповісти
а чего же ты не отстаивал? не требовал у депутатов и президентов - срочно верните ядерное оружие а то нам деньги девать некуда и полигоны для испытаний простаивают
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23.10.2022 01:00 Відповісти
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22.10.2022 23:10 Відповісти
у всьому винен оманський віслюк, а нарід, що привів цього гандона- ні.
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23.10.2022 12:58 Відповісти
НАТО впевниться, коли розстріляєш Єрмака Беню, а потім сам застрелишся.
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22.10.2022 23:17 Відповісти
достаточно каломойшу сдать
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23.10.2022 01:01 Відповісти
Після того як ми позбавимося від злодіїв та зрадників. Це як менш ще 3 роки війни.
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23.10.2022 08:27 Відповісти
Клрун так и остался клоуном, продолжая не понимать окружающей сути...Для НАТО мы так же нужны , как он ,Зеленский, для Украины....
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23.10.2022 08:48 Відповісти
Украина нужна Европе и НАТО без Зеломойского и прочих Хломидий.
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23.10.2022 09:11 Відповісти
 
 