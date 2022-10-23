Мобилизированный россиянин погиб в Украине через 9 дней после призыва

Россиянина мобилизовали и через 9 дней его родным уже сообщили о его гибели на войне против Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Так, мобилизованный россиянин Вадим Булатов 29 сентября прибыл в Коркинский военкомат.

30 сентября он сообщил, что он уже в Ростове. 2 октября Булатов сообщил, что он находится под оккупированным Луганском, а 4 октября сказал, что выезжает в оккупированный Херсон.

8 октября его родным сообщили, что Вадим погиб. Таким образом, со дня его призыва до смерти прошло 9 дней.

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