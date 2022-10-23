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Новости Война Мобилизация в РФ
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Мобилизированный россиянин погиб в Украине через 9 дней после призыва

Россиянина мобилизовали и через 9 дней его родным уже сообщили о его гибели на войне против Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Так, мобилизованный россиянин Вадим Булатов 29 сентября прибыл в Коркинский военкомат.

30 сентября он сообщил, что он уже в Ростове. 2 октября Булатов сообщил, что он находится под оккупированным Луганском, а 4 октября сказал, что выезжает в оккупированный Херсон.

8 октября его родным сообщили, что Вадим погиб. Таким образом, со дня его призыва до смерти прошло 9 дней.

Читайте также: Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине менее чем через две недели после призыва, - росСМИ

Мобилизированный россиянин погиб в Украине через 9 дней после призыва 01
Мобилизированный россиянин погиб в Украине через 9 дней после призыва 02
Мобилизированный россиянин погиб в Украине через 9 дней после призыва 03

Автор: 

армия РФ (19168) россия (95481) уничтожение (6887) мобилизация (2756)


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Топ комментарии
+36
В Коркино на 6 дураков меньше... Слава ЗСУ !!!!!!!!
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23.10.2022 11:15
+31
Пошел даже не раздумывая - думать нечем по ходу. Жил скотом и сдох как собака
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23.10.2022 11:38
+30
А ти звернув увагу на формулювання в "похоронці"? "Погиб при выполнении на территории Украины, ДНР, ЛНР" Гарно рвонуло - що по такій території розкидало!
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23.10.2022 11:24
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23.10.2022 11:11 Ответить
яка сумна новина...
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23.10.2022 11:15 Ответить
жаль что не в первый же день
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23.10.2022 11:40 Ответить
А ти звернув увагу на формулювання в "похоронці"? "Погиб при выполнении на территории Украины, ДНР, ЛНР" Гарно рвонуло - що по такій території розкидало!
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23.10.2022 11:24 Ответить
А как же рыхвырендум!? то ж усё тапер парашка, так и писать надо - сдох при выполении задач на территории параши.
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23.10.2022 11:46 Ответить
цимес в том, что они ж "присоединили" это к россии!!! как это может быть такое извещение, если по их зак-ву это россия?
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23.10.2022 15:29 Ответить
"Росіяни" і "логіка" - неспівставимі речі!
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23.10.2022 15:52 Ответить
Пошел даже не раздумывая - думать нечем по ходу. Жил скотом и сдох как собака
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23.10.2022 11:38 Ответить
жил как собака подох как собака-зароют как собаку...
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23.10.2022 11:40 Ответить
Шо ти так до собак? Я аж пішов на свого глянув. Йому гарно. Лежить, спить, пердить і хрюкає. Аби не дощ, то й зовсім йому гарно б було - бігав би та гавках на усе..
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23.10.2022 12:01 Ответить
Ну, не знаю. В мене на виробництві мешкають 4 собачки: "Буржуй", "Бім", Рижий" і "Кліпса". Це дуже добрі, веселі і віддані створіння. З сусіднього ринку привозимо їм м'ясні обрізки і крупи для приготування каші + кожен працівник вранці приносить, щось смачненьке улюбленцям. Вони нам рідні. А ви таке кажете. Та й порівнювати цих собакенів з орками не зовсім етично.
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23.10.2022 12:10 Ответить
мова йде саме про кацапських собак...
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23.10.2022 12:14 Ответить
Не чіпай песиків.
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23.10.2022 12:39 Ответить
Та й хрен з ним, здохло то й здохло, чи й не новина !
Ви пишіть чи все є у воїнів в окопах, чому воїни просять допомогу у волонткрів, а зелене закатує в асфальт 90 млрд.
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23.10.2022 11:50 Ответить
скорострел однако
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23.10.2022 11:11 Ответить
там в коркино задрипане одразу 6х привезли 200х свіжопризваних!
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23.10.2022 11:12 Ответить
На 6(шість) бомжів та алкашів менше...Нормальних там нема...
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23.10.2022 11:32 Ответить
Шостий втік парєнєк, на лєчєнії ж
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23.10.2022 11:55 Ответить
9 дней, 40 дней
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23.10.2022 11:12 Ответить
Главноє - нє нада сльоз 🤣🤣🤣, вазьмітє бубєн 🥁🎷🎉🎈і марш-марш впєрьод, рабочій народ!
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23.10.2022 11:31 Ответить
цей рекорд перекриває досягнення Лізз Трасс. Чекаємо покращення даного рекорду у русні в більших масштабах
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23.10.2022 11:13 Ответить
Щоб усі москалі такими ж швидкими були)
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23.10.2022 11:15 Ответить
В Коркино на 6 дураков меньше... Слава ЗСУ !!!!!!!!
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23.10.2022 11:15 Ответить
Земля бетоном! А всім родичам і знайомим Пекла на Землі!
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23.10.2022 11:16 Ответить
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23.10.2022 11:18 Ответить
Здох Вадім - та й хєр з ним;
Запзали його в гроб - та й мать його ***.
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23.10.2022 11:18 Ответить
если так кипешует...значит ладой-казлиной родне... и не пахнет и не светит фарами )))
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23.10.2022 11:18 Ответить
а нафига им фары? там главное аккумулятор и сигнал работающий, шоб громко мона бибикать, вьезжая на кладбище. но видно не срослось с мужем ефрейтором ))
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23.10.2022 11:28 Ответить
ну фарами как бы пошло к слову "светит"...в смысле - и не пахнет и не светит лада))))
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23.10.2022 11:35 Ответить
там есть ещё один прикольный момент "ваш муж ефрейтор". помнящие совковую армию помнят и слоган "лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора" )) прикольно будет сегодня звучать кадыр овечий слоган типо -"лучше иметь чмобика проститутку, чем жену ефрейтора" ))
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23.10.2022 11:50 Ответить
слава квадракоптєрам що вчасно засєклі!
Слава артелерістам що не мешкали і відразу задвухсотили Владіміра Булатова і сотоваріщі.
Порикро що один таки здриснув : (
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23.10.2022 11:19 Ответить
Цей не бухав. Спортом займався.

" О, спорт - ты жизнь! " (с)
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23.10.2022 11:47 Ответить
І де воно так довго тинялося?
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23.10.2022 11:21 Ответить
Кацапи, а вине можете самоубиватися прямо у себе вдома? І пальне на дорогу туди-сюди зекономите, і папір на похоронку, і нашим роботи меньше буде
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23.10.2022 11:22 Ответить
Да ладно, и так неплохо вышло.

Вспомнилось...

Умер старый преферансист. Он скончался от инфаркта, получив четыре взяткм на мизере. За гробом идут его партнеры по пульке. Сосредоточенно молчат, как приличествует на похоронах. После долгого молчания один говорит другому:
- А знаете, Петр Иванович, если бы вы тогда в бубну прорезали то он бы все восемь взял.
- Да ладно Вам Сергей Сергеевич, и так неплохо получилось...
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23.10.2022 11:52 Ответить
суровые челябинские пазлы в красных труселях )
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23.10.2022 11:24 Ответить
Главно дело, что ***** пишут - "погиб на тоерритории Украины, Дыныры и Лыныры"! Пилять, Шо ЭТО??? Или тело так размотало по всем областям?
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23.10.2022 11:26 Ответить
да й Хєрсон, наче ж, собі привласнили!
по їхній збоченій логіці повинні були написати "загинув на территорії расєйської хфєдєрації відбиваючи нескінченні орди наступаючих нью-хфашистів"
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23.10.2022 11:51 Ответить
ворога потрібно знищувати
ЗСУ робить це успішно
слава ЗСУ
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23.10.2022 11:26 Ответить
Главное недовольство , как всегда , почему без обучения ? А сама по себе война - это хорошо . Но если подумать , чтобы в окопе накрыло снарядом никакого обучения и не надо .
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23.10.2022 11:27 Ответить
А в очах самки на фото 'большая надєжда'! Вже подумки з якимось Махмудом з вітерцем на 'бєлой ладє рассєкаєт'.
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23.10.2022 11:30 Ответить
Муж-єфрейтор. Інтєрєсьні у них нарасісі сімейні відносини.
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23.10.2022 11:33 Ответить
Хароший руський - побачив Україну і швиденько здох
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23.10.2022 11:33 Ответить
Але навіть воєнкомати їхні не признають куйловского "прісоєдінєня" нових територій. Бач, написали: "... на территориях Украиньі,...". За "законами" лаптєстану він не був на території України.
І дуже смішне ізвєщєніє. Родство: "муж ефрейтор" , а коли наші знищать якусь самку, буде написано: "... Ваш жена ..." або "ваш сестра". А ось якщо "дочь" - буде когнітивний дисонанс у воєнкома)))
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23.10.2022 11:34 Ответить
Превратился в белых жигулей?

хотя, врядли уже, не хватит жигулей на всех
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23.10.2022 11:38 Ответить
Самка его уже смоталась в автосалон АвтоТаза наверняка...
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23.10.2022 11:40 Ответить
Извещения автосалон не принимает. Надо дождаться тушку вадимки)
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23.10.2022 11:43 Ответить
Добре б на 40-ни наступний снаряд їм у вікно...
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23.10.2022 11:41 Ответить
Ненаглядную теперь будет обнимать Вазген.😆
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23.10.2022 11:42 Ответить
нічого дивного немає
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23.10.2022 11:43 Ответить
Й ви помітили? Він не питає навіщо війна? Навіщо напали та вбивають Українців? Його тільки хвилює що не підготували вбивати й загинув його родич. Рашисти усі мразота.
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23.10.2022 11:45 Ответить
Да и *** с ним. СЛАВА УКРАИНЕ,
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23.10.2022 11:47 Ответить
І дарагая нє узнаєт, какой у орка бил капєц
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23.10.2022 11:48 Ответить
так написали ж, що злі бендерівці уміротворили його в окопі!
чи ви про те, що ця ослиця ніколи вже не зможе посмоктати його прутня?
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23.10.2022 11:53 Ответить
Це я ****** заспівала:
«и дорогаая не узнаает, какой у парня был конец».
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23.10.2022 11:58 Ответить
А вы заметили, что даже в ИХ документе не пишут, что он погиб "НА РОССИИ"?!
А ведь они уже на момент утилизации "три дня как российские!
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23.10.2022 11:49 Ответить
І накуя йому було так далеко їздити?
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23.10.2022 11:49 Ответить
"Побежал в военкомат, не раздумывая" - идеальный рашизоид. Некогда и нечем "раздумывать", нужно жизнь за дворцы лубянского ублюдка отдавать...
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23.10.2022 11:50 Ответить
Тяжело в учении-легко в бою. Вот и идут туда где легче, чтобы не перетрудиться.
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23.10.2022 11:50 Ответить
Довго протримався, для економії ********** краще би здох в дорозі.
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23.10.2022 11:52 Ответить
Куда же ты ехал, ипанько. Неужели не хватило ума погуглить новости Украины , а не своей помойки о потерях русни. Реально стадо.
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23.10.2022 11:54 Ответить
падлюка
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23.10.2022 12:02 Ответить
«Источники Настоящего Времени среди военных сообщили, что из Украины в Коркино отправили 27 гробов, а не пять.»
Зайшов на їхні сайти
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23.10.2022 12:05 Ответить
КАЦАПЫ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!!!
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23.10.2022 12:14 Ответить
А чё так долго -то воздух портил?
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23.10.2022 12:14 Ответить
Нашим бійцям повага за вдале влучання!
Звернула увагу на фото на довгий манікюр дєвушкі 200-го : це щоб у носі було зручно ковирятись?
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23.10.2022 12:14 Ответить
Ви наче манікюрів не бачили 😀
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23.10.2022 12:21 Ответить
Завжди,коли бачу,мені довгі нігті нагадують курячі кігті.Повинен бути акуратний манікюр.
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23.10.2022 14:56 Ответить
єдине "обучение",- це не сидіти дупа до дупи в п,ятером в одному окопі, і для цього не обов'язково вути єфрейтором
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23.10.2022 12:14 Ответить
- Яка різниця між росіянами та цибулею?
- Коли ріжеш цибулю - плачеш! (с)
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23.10.2022 12:18 Ответить
нормально.
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23.10.2022 12:21 Ответить
не шкода і не сумно бо воно прийшло вбивати або 3доxнути
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23.10.2022 12:32 Ответить
Кто с мечем к нам придет - тот экскалибур отгребет.
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23.10.2022 12:32 Ответить
Обратите внимание на одну значимую деталь !!!!
********** здох 08 октября ! . Бумажка об этом гос.органов выписана 14 октября (!)

Кацапия ЯКОБЫ "приняла" в свой состав оккупированные части Украины в конце сентября (!). А в бумажке НЕ УКАЗАНО, что он подох в кацапии !!! ))))

То есть они сами не считают оккупированные территории кацапией !!!!
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23.10.2022 12:33 Ответить
Хороший расіянін. Здоровʼя йому та харошего настроєнія.
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23.10.2022 12:34 Ответить
Ужас! Що роблять воєнкоми!? За таке недбальство треба суворо карати. Як то так можебути !? Призвали, 30 вересня був в Ростові, а в Херсоні він був аж 5 жовтня. Він що туди на бричці їхав? Чого так довго?
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23.10.2022 12:36 Ответить
Ані дАлжньі рАдАвАться і гАрдиться, - он здох за рюцкіймір!😁
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23.10.2022 12:39 Ответить
Треба щоб за 1 день !
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23.10.2022 12:41 Ответить
Здох кацап,та і йух з ним. Повітря хоч трохи чистішим стане.
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23.10.2022 12:42 Ответить
Ще довго протримався, падлюка, аж 9 днів. Добре було б, щоб взагалі не доїхав...
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23.10.2022 12:42 Ответить
"Пошел, даже не раздумывая..." А варто було би подумати, вата кончена...
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23.10.2022 12:52 Ответить
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23.10.2022 13:10 Ответить
Ну нормально так получилось. Не успелт отправить ушлепка, а уже можно идти белую "Ладу" получать.
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23.10.2022 13:46 Ответить
Период полураспада
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23.10.2022 14:01 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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23.10.2022 15:07 Ответить
захищав челябінськ
у ДШР та ЛНР
а сдох під Херсоном..
рєбус..
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23.10.2022 15:40 Ответить
Марфа, Вадику, нежна абнимая гаварила со слезами.
-Куда же ты Вадим?
- Иду защищать нас от нападения нас на Украину!
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23.10.2022 16:04 Ответить
Маладая вдава ищет музчину кавказской национальности

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23.10.2022 16:08 Ответить
далба'п - ты меня называла...
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23.10.2022 16:36 Ответить
Чувак был спринтером.
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23.10.2022 22:39 Ответить
 
 