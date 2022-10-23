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Мобилизированный россиянин погиб в Украине через 9 дней после призыва
Россиянина мобилизовали и через 9 дней его родным уже сообщили о его гибели на войне против Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Так, мобилизованный россиянин Вадим Булатов 29 сентября прибыл в Коркинский военкомат.
30 сентября он сообщил, что он уже в Ростове. 2 октября Булатов сообщил, что он находится под оккупированным Луганском, а 4 октября сказал, что выезжает в оккупированный Херсон.
8 октября его родным сообщили, что Вадим погиб. Таким образом, со дня его призыва до смерти прошло 9 дней.
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+36 Robertas iš sodų
показать весь комментарий23.10.2022 11:15
+31 Василий СПРУТ
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показать весь комментарий23.10.2022 11:24
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Ви пишіть чи все є у воїнів в окопах, чому воїни просять допомогу у волонткрів, а зелене закатує в асфальт 90 млрд.
Запзали його в гроб - та й мать його ***.
Слава артелерістам що не мешкали і відразу задвухсотили Владіміра Булатова і сотоваріщі.
Порикро що один таки здриснув : (
" О, спорт - ты жизнь! " (с)
Вспомнилось...
Умер старый преферансист. Он скончался от инфаркта, получив четыре взяткм на мизере. За гробом идут его партнеры по пульке. Сосредоточенно молчат, как приличествует на похоронах. После долгого молчания один говорит другому:
- А знаете, Петр Иванович, если бы вы тогда в бубну прорезали то он бы все восемь взял.
- Да ладно Вам Сергей Сергеевич, и так неплохо получилось...
по їхній збоченій логіці повинні були написати "загинув на территорії расєйської хфєдєрації відбиваючи нескінченні орди наступаючих нью-хфашистів"
ЗСУ робить це успішно
слава ЗСУ
І дуже смішне ізвєщєніє. Родство: "муж ефрейтор" , а коли наші знищать якусь самку, буде написано: "... Ваш жена ..." або "ваш сестра". А ось якщо "дочь" - буде когнітивний дисонанс у воєнкома)))
хотя, врядли уже, не хватит жигулей на всех
чи ви про те, що ця ослиця ніколи вже не зможе посмоктати його прутня?
«и дорогаая не узнаает, какой у парня был конец».
А ведь они уже на момент утилизации "три дня как российские!
Зайшов на їхні сайти
Звернула увагу на фото на довгий манікюр дєвушкі 200-го : це щоб у носі було зручно ковирятись?
- Коли ріжеш цибулю - плачеш! (с)
********** здох 08 октября ! . Бумажка об этом гос.органов выписана 14 октября (!)
Кацапия ЯКОБЫ "приняла" в свой состав оккупированные части Украины в конце сентября (!). А в бумажке НЕ УКАЗАНО, что он подох в кацапии !!! ))))
То есть они сами не считают оккупированные территории кацапией !!!!
у ДШР та ЛНР
а сдох під Херсоном..
рєбус..
-Куда же ты Вадим?
- Иду защищать нас от нападения нас на Украину!