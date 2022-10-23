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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Мобілізований росіянин загинув в Україні через 9 днів після призову

Росіянина мобілізували та через 9 днів його рідним вже повідомили про його загибель на війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

Так, мобілізований росіянин Вадим Булатов 29 вересня прибув до Коркінського військкомату. 

30 вересня він повідомив, що він вже у Ростові. 2 жовтня Булатов повідомив, що він під окупованим Луганськом, а 4 жовтня розповів, що виїжджає до окупованого Херсону.

8 жовтня його рідним повідомили, що Вадим загинув. Таким чином від дня його призову до смерті минуло 9 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маляр про співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ: Наразі приблизно 1 до 6,5. Критична межа - 1 до 8

Мобілізований росіянин загинув в Україні через 9 днів після призову 01
Мобілізований росіянин загинув в Україні через 9 днів після призову 02
Мобілізований росіянин загинув в Україні через 9 днів після призову 03

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146) знищення (7227) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+36
В Коркино на 6 дураков меньше... Слава ЗСУ !!!!!!!!
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23.10.2022 11:15
+31
Пошел даже не раздумывая - думать нечем по ходу. Жил скотом и сдох как собака
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23.10.2022 11:38
+30
А ти звернув увагу на формулювання в "похоронці"? "Погиб при выполнении на территории Украины, ДНР, ЛНР" Гарно рвонуло - що по такій території розкидало!
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23.10.2022 11:24
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23.10.2022 11:11 Відповісти
яка сумна новина...
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23.10.2022 11:15 Відповісти
жаль что не в первый же день
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23.10.2022 11:40 Відповісти
А ти звернув увагу на формулювання в "похоронці"? "Погиб при выполнении на территории Украины, ДНР, ЛНР" Гарно рвонуло - що по такій території розкидало!
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23.10.2022 11:24 Відповісти
А как же рыхвырендум!? то ж усё тапер парашка, так и писать надо - сдох при выполении задач на территории параши.
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23.10.2022 11:46 Відповісти
цимес в том, что они ж "присоединили" это к россии!!! как это может быть такое извещение, если по их зак-ву это россия?
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23.10.2022 15:29 Відповісти
"Росіяни" і "логіка" - неспівставимі речі!
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23.10.2022 15:52 Відповісти
Пошел даже не раздумывая - думать нечем по ходу. Жил скотом и сдох как собака
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23.10.2022 11:38 Відповісти
жил как собака подох как собака-зароют как собаку...
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23.10.2022 11:40 Відповісти
Шо ти так до собак? Я аж пішов на свого глянув. Йому гарно. Лежить, спить, пердить і хрюкає. Аби не дощ, то й зовсім йому гарно б було - бігав би та гавках на усе..
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23.10.2022 12:01 Відповісти
Ну, не знаю. В мене на виробництві мешкають 4 собачки: "Буржуй", "Бім", Рижий" і "Кліпса". Це дуже добрі, веселі і віддані створіння. З сусіднього ринку привозимо їм м'ясні обрізки і крупи для приготування каші + кожен працівник вранці приносить, щось смачненьке улюбленцям. Вони нам рідні. А ви таке кажете. Та й порівнювати цих собакенів з орками не зовсім етично.
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23.10.2022 12:10 Відповісти
мова йде саме про кацапських собак...
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23.10.2022 12:14 Відповісти
Не чіпай песиків.
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23.10.2022 12:39 Відповісти
Та й хрен з ним, здохло то й здохло, чи й не новина !
Ви пишіть чи все є у воїнів в окопах, чому воїни просять допомогу у волонткрів, а зелене закатує в асфальт 90 млрд.
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23.10.2022 11:50 Відповісти
скорострел однако
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23.10.2022 11:11 Відповісти
там в коркино задрипане одразу 6х привезли 200х свіжопризваних!
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23.10.2022 11:12 Відповісти
На 6(шість) бомжів та алкашів менше...Нормальних там нема...
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23.10.2022 11:32 Відповісти
Шостий втік парєнєк, на лєчєнії ж
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23.10.2022 11:55 Відповісти
9 дней, 40 дней
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23.10.2022 11:12 Відповісти
Главноє - нє нада сльоз 🤣🤣🤣, вазьмітє бубєн 🥁🎷🎉🎈і марш-марш впєрьод, рабочій народ!
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23.10.2022 11:31 Відповісти
цей рекорд перекриває досягнення Лізз Трасс. Чекаємо покращення даного рекорду у русні в більших масштабах
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23.10.2022 11:13 Відповісти
Щоб усі москалі такими ж швидкими були)
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23.10.2022 11:15 Відповісти
В Коркино на 6 дураков меньше... Слава ЗСУ !!!!!!!!
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23.10.2022 11:15 Відповісти
Земля бетоном! А всім родичам і знайомим Пекла на Землі!
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23.10.2022 11:16 Відповісти
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23.10.2022 11:18 Відповісти
Здох Вадім - та й хєр з ним;
Запзали його в гроб - та й мать його ***.
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23.10.2022 11:18 Відповісти
если так кипешует...значит ладой-казлиной родне... и не пахнет и не светит фарами )))
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23.10.2022 11:18 Відповісти
а нафига им фары? там главное аккумулятор и сигнал работающий, шоб громко мона бибикать, вьезжая на кладбище. но видно не срослось с мужем ефрейтором ))
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23.10.2022 11:28 Відповісти
ну фарами как бы пошло к слову "светит"...в смысле - и не пахнет и не светит лада))))
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23.10.2022 11:35 Відповісти
там есть ещё один прикольный момент "ваш муж ефрейтор". помнящие совковую армию помнят и слоган "лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора" )) прикольно будет сегодня звучать кадыр овечий слоган типо -"лучше иметь чмобика проститутку, чем жену ефрейтора" ))
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23.10.2022 11:50 Відповісти
слава квадракоптєрам що вчасно засєклі!
Слава артелерістам що не мешкали і відразу задвухсотили Владіміра Булатова і сотоваріщі.
Порикро що один таки здриснув : (
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23.10.2022 11:19 Відповісти
Цей не бухав. Спортом займався.

" О, спорт - ты жизнь! " (с)
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23.10.2022 11:47 Відповісти
І де воно так довго тинялося?
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23.10.2022 11:21 Відповісти
Кацапи, а вине можете самоубиватися прямо у себе вдома? І пальне на дорогу туди-сюди зекономите, і папір на похоронку, і нашим роботи меньше буде
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23.10.2022 11:22 Відповісти
Да ладно, и так неплохо вышло.

Вспомнилось...

Умер старый преферансист. Он скончался от инфаркта, получив четыре взяткм на мизере. За гробом идут его партнеры по пульке. Сосредоточенно молчат, как приличествует на похоронах. После долгого молчания один говорит другому:
- А знаете, Петр Иванович, если бы вы тогда в бубну прорезали то он бы все восемь взял.
- Да ладно Вам Сергей Сергеевич, и так неплохо получилось...
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23.10.2022 11:52 Відповісти
суровые челябинские пазлы в красных труселях )
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23.10.2022 11:24 Відповісти
Главно дело, что ***** пишут - "погиб на тоерритории Украины, Дыныры и Лыныры"! Пилять, Шо ЭТО??? Или тело так размотало по всем областям?
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23.10.2022 11:26 Відповісти
да й Хєрсон, наче ж, собі привласнили!
по їхній збоченій логіці повинні були написати "загинув на территорії расєйської хфєдєрації відбиваючи нескінченні орди наступаючих нью-хфашистів"
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23.10.2022 11:51 Відповісти
ворога потрібно знищувати
ЗСУ робить це успішно
слава ЗСУ
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23.10.2022 11:26 Відповісти
Главное недовольство , как всегда , почему без обучения ? А сама по себе война - это хорошо . Но если подумать , чтобы в окопе накрыло снарядом никакого обучения и не надо .
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23.10.2022 11:27 Відповісти
А в очах самки на фото 'большая надєжда'! Вже подумки з якимось Махмудом з вітерцем на 'бєлой ладє рассєкаєт'.
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23.10.2022 11:30 Відповісти
Муж-єфрейтор. Інтєрєсьні у них нарасісі сімейні відносини.
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23.10.2022 11:33 Відповісти
Хароший руський - побачив Україну і швиденько здох
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23.10.2022 11:33 Відповісти
Але навіть воєнкомати їхні не признають куйловского "прісоєдінєня" нових територій. Бач, написали: "... на территориях Украиньі,...". За "законами" лаптєстану він не був на території України.
І дуже смішне ізвєщєніє. Родство: "муж ефрейтор" , а коли наші знищать якусь самку, буде написано: "... Ваш жена ..." або "ваш сестра". А ось якщо "дочь" - буде когнітивний дисонанс у воєнкома)))
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23.10.2022 11:34 Відповісти
Превратился в белых жигулей?

хотя, врядли уже, не хватит жигулей на всех
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23.10.2022 11:38 Відповісти
Самка его уже смоталась в автосалон АвтоТаза наверняка...
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23.10.2022 11:40 Відповісти
Извещения автосалон не принимает. Надо дождаться тушку вадимки)
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23.10.2022 11:43 Відповісти
Добре б на 40-ни наступний снаряд їм у вікно...
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23.10.2022 11:41 Відповісти
Ненаглядную теперь будет обнимать Вазген.😆
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23.10.2022 11:42 Відповісти
нічого дивного немає
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23.10.2022 11:43 Відповісти
Й ви помітили? Він не питає навіщо війна? Навіщо напали та вбивають Українців? Його тільки хвилює що не підготували вбивати й загинув його родич. Рашисти усі мразота.
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23.10.2022 11:45 Відповісти
Да и *** с ним. СЛАВА УКРАИНЕ,
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23.10.2022 11:47 Відповісти
І дарагая нє узнаєт, какой у орка бил капєц
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23.10.2022 11:48 Відповісти
так написали ж, що злі бендерівці уміротворили його в окопі!
чи ви про те, що ця ослиця ніколи вже не зможе посмоктати його прутня?
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23.10.2022 11:53 Відповісти
Це я ****** заспівала:
«и дорогаая не узнаает, какой у парня был конец».
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23.10.2022 11:58 Відповісти
А вы заметили, что даже в ИХ документе не пишут, что он погиб "НА РОССИИ"?!
А ведь они уже на момент утилизации "три дня как российские!
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23.10.2022 11:49 Відповісти
І накуя йому було так далеко їздити?
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23.10.2022 11:49 Відповісти
"Побежал в военкомат, не раздумывая" - идеальный рашизоид. Некогда и нечем "раздумывать", нужно жизнь за дворцы лубянского ублюдка отдавать...
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23.10.2022 11:50 Відповісти
Тяжело в учении-легко в бою. Вот и идут туда где легче, чтобы не перетрудиться.
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23.10.2022 11:50 Відповісти
Довго протримався, для економії ********** краще би здох в дорозі.
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23.10.2022 11:52 Відповісти
Куда же ты ехал, ипанько. Неужели не хватило ума погуглить новости Украины , а не своей помойки о потерях русни. Реально стадо.
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23.10.2022 11:54 Відповісти
падлюка
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23.10.2022 12:02 Відповісти
«Источники Настоящего Времени среди военных сообщили, что из Украины в Коркино отправили 27 гробов, а не пять.»
Зайшов на їхні сайти
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23.10.2022 12:05 Відповісти
КАЦАПЫ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!!!
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23.10.2022 12:14 Відповісти
А чё так долго -то воздух портил?
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23.10.2022 12:14 Відповісти
Нашим бійцям повага за вдале влучання!
Звернула увагу на фото на довгий манікюр дєвушкі 200-го : це щоб у носі було зручно ковирятись?
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23.10.2022 12:14 Відповісти
Ви наче манікюрів не бачили 😀
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23.10.2022 12:21 Відповісти
Завжди,коли бачу,мені довгі нігті нагадують курячі кігті.Повинен бути акуратний манікюр.
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23.10.2022 14:56 Відповісти
єдине "обучение",- це не сидіти дупа до дупи в п,ятером в одному окопі, і для цього не обов'язково вути єфрейтором
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23.10.2022 12:14 Відповісти
- Яка різниця між росіянами та цибулею?
- Коли ріжеш цибулю - плачеш! (с)
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23.10.2022 12:18 Відповісти
нормально.
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23.10.2022 12:21 Відповісти
не шкода і не сумно бо воно прийшло вбивати або 3доxнути
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23.10.2022 12:32 Відповісти
Кто с мечем к нам придет - тот экскалибур отгребет.
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23.10.2022 12:32 Відповісти
Обратите внимание на одну значимую деталь !!!!
********** здох 08 октября ! . Бумажка об этом гос.органов выписана 14 октября (!)

Кацапия ЯКОБЫ "приняла" в свой состав оккупированные части Украины в конце сентября (!). А в бумажке НЕ УКАЗАНО, что он подох в кацапии !!! ))))

То есть они сами не считают оккупированные территории кацапией !!!!
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23.10.2022 12:33 Відповісти
Хороший расіянін. Здоровʼя йому та харошего настроєнія.
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23.10.2022 12:34 Відповісти
Ужас! Що роблять воєнкоми!? За таке недбальство треба суворо карати. Як то так можебути !? Призвали, 30 вересня був в Ростові, а в Херсоні він був аж 5 жовтня. Він що туди на бричці їхав? Чого так довго?
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23.10.2022 12:36 Відповісти
Ані дАлжньі рАдАвАться і гАрдиться, - он здох за рюцкіймір!😁
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23.10.2022 12:39 Відповісти
Треба щоб за 1 день !
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23.10.2022 12:41 Відповісти
Здох кацап,та і йух з ним. Повітря хоч трохи чистішим стане.
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23.10.2022 12:42 Відповісти
Ще довго протримався, падлюка, аж 9 днів. Добре було б, щоб взагалі не доїхав...
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23.10.2022 12:42 Відповісти
"Пошел, даже не раздумывая..." А варто було би подумати, вата кончена...
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23.10.2022 12:52 Відповісти
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23.10.2022 13:10 Відповісти
Ну нормально так получилось. Не успелт отправить ушлепка, а уже можно идти белую "Ладу" получать.
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23.10.2022 13:46 Відповісти
Период полураспада
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23.10.2022 14:01 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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23.10.2022 15:07 Відповісти
захищав челябінськ
у ДШР та ЛНР
а сдох під Херсоном..
рєбус..
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23.10.2022 15:40 Відповісти
Марфа, Вадику, нежна абнимая гаварила со слезами.
-Куда же ты Вадим?
- Иду защищать нас от нападения нас на Украину!
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23.10.2022 16:04 Відповісти
Маладая вдава ищет музчину кавказской национальности

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23.10.2022 16:08 Відповісти
далба'п - ты меня называла...
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23.10.2022 16:36 Відповісти
Чувак был спринтером.
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23.10.2022 22:39 Відповісти
 
 