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Мобілізований росіянин загинув в Україні через 9 днів після призову
Росіянина мобілізували та через 9 днів його рідним вже повідомили про його загибель на війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
Так, мобілізований росіянин Вадим Булатов 29 вересня прибув до Коркінського військкомату.
30 вересня він повідомив, що він вже у Ростові. 2 жовтня Булатов повідомив, що він під окупованим Луганськом, а 4 жовтня розповів, що виїжджає до окупованого Херсону.
8 жовтня його рідним повідомили, що Вадим загинув. Таким чином від дня його призову до смерті минуло 9 днів.
Топ коментарі
+36 Robertas iš sodų
показати весь коментар23.10.2022 11:15
+31 Василий СПРУТ
показати весь коментар23.10.2022 11:38
+30 Яр Холодний
показати весь коментар23.10.2022 11:24
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Ви пишіть чи все є у воїнів в окопах, чому воїни просять допомогу у волонткрів, а зелене закатує в асфальт 90 млрд.
Запзали його в гроб - та й мать його ***.
Слава артелерістам що не мешкали і відразу задвухсотили Владіміра Булатова і сотоваріщі.
Порикро що один таки здриснув : (
" О, спорт - ты жизнь! " (с)
Вспомнилось...
Умер старый преферансист. Он скончался от инфаркта, получив четыре взяткм на мизере. За гробом идут его партнеры по пульке. Сосредоточенно молчат, как приличествует на похоронах. После долгого молчания один говорит другому:
- А знаете, Петр Иванович, если бы вы тогда в бубну прорезали то он бы все восемь взял.
- Да ладно Вам Сергей Сергеевич, и так неплохо получилось...
по їхній збоченій логіці повинні були написати "загинув на территорії расєйської хфєдєрації відбиваючи нескінченні орди наступаючих нью-хфашистів"
ЗСУ робить це успішно
слава ЗСУ
І дуже смішне ізвєщєніє. Родство: "муж ефрейтор" , а коли наші знищать якусь самку, буде написано: "... Ваш жена ..." або "ваш сестра". А ось якщо "дочь" - буде когнітивний дисонанс у воєнкома)))
хотя, врядли уже, не хватит жигулей на всех
чи ви про те, що ця ослиця ніколи вже не зможе посмоктати його прутня?
«и дорогаая не узнаает, какой у парня был конец».
А ведь они уже на момент утилизации "три дня как российские!
Зайшов на їхні сайти
Звернула увагу на фото на довгий манікюр дєвушкі 200-го : це щоб у носі було зручно ковирятись?
- Коли ріжеш цибулю - плачеш! (с)
********** здох 08 октября ! . Бумажка об этом гос.органов выписана 14 октября (!)
Кацапия ЯКОБЫ "приняла" в свой состав оккупированные части Украины в конце сентября (!). А в бумажке НЕ УКАЗАНО, что он подох в кацапии !!! ))))
То есть они сами не считают оккупированные территории кацапией !!!!
у ДШР та ЛНР
а сдох під Херсоном..
рєбус..
-Куда же ты Вадим?
- Иду защищать нас от нападения нас на Украину!