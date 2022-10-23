Мобілізований росіянин загинув в Україні через 9 днів після призову

Росіянина мобілізували та через 9 днів його рідним вже повідомили про його загибель на війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

Так, мобілізований росіянин Вадим Булатов 29 вересня прибув до Коркінського військкомату.

30 вересня він повідомив, що він вже у Ростові. 2 жовтня Булатов повідомив, що він під окупованим Луганськом, а 4 жовтня розповів, що виїжджає до окупованого Херсону.

8 жовтня його рідним повідомили, що Вадим загинув. Таким чином від дня його призову до смерті минуло 9 днів.

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