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Новости Война
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Россияне уже построили две линии обороны в Курской области

росія,окупанти

В Курской области России построили две линии обороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Две линии обороны усилили Курскую область, к 5 ноября будет построена третья линия", - отметил он.

По его словам, работы по строительству усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны РФ и пограничным управлением региона.

Читайте также: В Белгородской области РФ остановили движение поездов, а в Курской есть перебои со светом: Обвиняют ВСУ в "обстрелах"

Автор: 

россия (95481) Курск (1092)


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Топ комментарии
+36
Мало! Ще пару ліній за Уралом!
(Я дивлюся, шо в кацапів війна-війною а попил бабла за розкладом, і то є добре).
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23.10.2022 12:37
+28
Кацапы, а что такое? Что с *****?
В результате успешной " СВО", где "патерь нет", НАТА в виде польских негров-геев-рептилоидов подбирается к Курской области?
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23.10.2022 12:45
+26
Я не думаю, що ці питання між собою корелюють.
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23.10.2022 12:42
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від напалму не врятує свинособаки!
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23.10.2022 12:37 Ответить
Мало! Ще пару ліній за Уралом!
(Я дивлюся, шо в кацапів війна-війною а попил бабла за розкладом, і то є добре).
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23.10.2022 12:37 Ответить
Чем сильнее они укрепят оборону у Курска, Белгорода и пр., тем больше войск смогут отправить к Херсону и Лисичанску. Так что ничего хорошего в этой новости нет.
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23.10.2022 12:41 Ответить
Я не думаю, що ці питання між собою корелюють.
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23.10.2022 12:42 Ответить
каким боком противотанковый еж в курске к херсону?....типа меньше биомассы для обороны курска и больше к херсону....ну таке....в огороде бузыка в києві дядько))))
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23.10.2022 12:43 Ответить
"Обоснуй, Кутузов!"
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23.10.2022 12:56 Ответить
всё верно сказал про биомассу. Подготовленная оборона требует её в разы меньше.
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23.10.2022 13:13 Ответить
А ти збираєшся окупувать Курську область? Тебе дурнем виставив, а ти й не зрозумів!
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23.10.2022 13:23 Ответить
Не важно кто что собирается. С Беларуси может тоже уже не попрут, но войска там держать приходится. С Курском ровно то же.
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23.10.2022 13:26 Ответить
У тебе випадково прізвище справжнє не "ДЛБЙБ"? Чи тебе тимчасово з "дурки" випустили? На Курщині побудували ОБОРОННІ лінії для захисту від "нападения НАТО" Росіяни побудували! Білоруси ніяких ліній не будують А от наші побудували - бо є загроза нападу з боку Білорусі ТОбі чоловік правильно написав - "На городі - бузина, а в Києві - дядько!"
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23.10.2022 13:42 Ответить
"А от наші побудували - бо є загроза нападу з боку Білорусі"
Я про это и написал - "С Беларуси может тоже уже не попрут, но войска там держать приходится"
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23.10.2022 15:05 Ответить
Ти або п"яний або "не сповна розуму"! Ще раз повторюю - на Курщині оборонну лінію побудували росіяни! На Поліссі оборонну лінію побудували МИ!!! Я тебе відразу спитався про те, чи збираєшся ти окупувать Курську область? Мелеш якусь бредятину, наче в тебе в голові не мізки, а літр горілки булькає!
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23.10.2022 16:02 Ответить
Чим більше пари орки пустять у свисток, тим нам краще. Нехай будують і мінують обов'язково у бік москви. Ще треба їм заводи у всіх прилеглих до України областях підірвати поки ми їх не захопили.
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23.10.2022 17:00 Ответить
Та я не проти!
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23.10.2022 17:27 Ответить
Идёт война. Обе стороны держат войска вдоль всего протяжения границ друг с другом, независимо от того где кто планирует наступать. Это объективная реальность, так было есть и будет в любой войне, смирись.
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23.10.2022 20:44 Ответить
Ти таки точно "хворий на голову" Ти хоча-б строкову служив? Бо здається, що ти тільки вчора з дитсадка вискочив!
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23.10.2022 20:54 Ответить
По сути темы отвечай. русня строит вдоль границы укрепления. Это хорошо или плохо. И для кого это хорошо или плохо?
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23.10.2022 21:02 Ответить
А ти "по суті" щось зрозуміть можеш? Тобі люди гуртом цілий день пробують пояснить, а ти плутаєш "тверде" з "мокрим" і змішуєш з "сіро-буро-малиновим"!
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23.10.2022 21:05 Ответить
Смогу. Отвечай на вопросы.
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23.10.2022 21:06 Ответить
Зможеш? Ну тоді спочатку дай мені відповідь на МОЇ питання - бо на твої (без уточнень) відповісти неможливо (їх і зрозуміть неможливо, а не те що відповісти)
1) Оборона під Курськом та Білгородом КИМ будується і для чого?
2) Вона планується пасивна чи активна?
3) Україна планує напад на територію Росії та окупацію Курської та Білгородської областей?
4)Хто буде займать оті побудовані лінії оборони під Курськом та Білгородом, якщо Росія перекине всі сили під Херсон та Лисичанськ?
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23.10.2022 21:25 Ответить
1. Руснёй против Украины.
2. Пассивная.
3. Не известно. Думаю, что нет.
4. Остатки этих сил.
Теперь отвечай на мои вопросы в предыдущем посте.
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23.10.2022 21:46 Ответить
Якщо Росія будує лінії пасивної оборони на своїй території (а ти хоч знаєш, чим вона від активної відрізняється? ), а Україна атакувать їх не збирається, то це - на користь України: по-перше, дарма витрачаються гроші, людські та матеріальні ресурси на непотрібне будівництво По-друге, для їх комплектації для оборони (та й хоча-б охороні від розкрадання і диверсій та підтриманні у робочому стані) потрібні солдати, які не можуть буть у цьому випадку направлені на Херсон та Лисичанськ
Надіюся я детально пояснив?
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23.10.2022 21:57 Ответить
Как я сказал в любом случае русня держала в курской области войска. С созданием укреплений этих войск понадобится меньше. Согласен?
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23.10.2022 21:59 Ответить
А що зміниться після побудови оборонних ліній? Військ потрібно ще більше!
1)Підвіз продовольства, ***********, пального (в тому числі і для опалення в холодний період) та їх складування
2) Охорона складів
3) Охорона об"єктів та логістичних ліній
4) Обслуговування інфраструктури ліній оборони (дороги, зв"язок)
5) забезпечення життєдіяльності обслуговуючого персоналу (житло, харчування, вода, лазня, пральні, медобслуговування)
І це стосується лише "обслуги" а не маси військ які повинні займать ці лінії для оборони!
Хрєново, коли армію бачив тільки в кіно?
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23.10.2022 22:30 Ответить
1. Для меньшего количества личного состава.
2. Для меньшего количества личного состава.
3. Для меньшего количества личного состава.
4. Для меньшего количества личного состава.
5. Для меньшего количества личного состава.
Для меньшего количества личного состава.
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23.10.2022 22:53 Ответить
З тобою все ясно:
1) Ні хєра ти не зрозумів;
2)Ні хєра ти не зрозумів;
3)Ні хєра ти не зрозумів;
4)Ні хєра ти не зрозумів;
5)Ні хєра ти не зрозумів;
ОДЛИПНИ І НЕ ЗАСИРАЙ МЕНІ МІЗКИ!!!
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23.10.2022 22:58 Ответить
Можно один личный вопрос?
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23.10.2022 23:24 Ответить
А нахера? Щоб я ще раз впевнився у твоїй тупості? Так мені й так все ясно!
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24.10.2022 05:25 Ответить
Сказал человек, который считает, что чем обустроенней оборона, тем больше людей ей требуется
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24.10.2022 08:28 Ответить
Бл*дь! Ну й ідіот! На якій помийниці Подоляк вас набирає? ----------------------уй!
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24.10.2022 09:23 Ответить
А що зміниться після побудови оборонних ліній? Військ потрібно ще більше!
Твои слова?
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24.10.2022 09:27 Ответить
З ідіотами, що не тямлять ніхрена, говорить не варто!!! Ти себе безбожно перехвалив - коли сказав що зрозумієш мої пояснення! ------------------------
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24.10.2022 09:45 Ответить
Так можно один личный вопрос?
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24.10.2022 10:12 Ответить
Да ты стррррратеґ, аднакось, хотя... От маршала с лошадиной хвамилийом у тебя только общего, что корень "конь",- ржунимагу каждый замызганный колхозник считает своим долгом что-то здесь булькнуть😝😝😝😝😝😜🤪
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23.10.2022 13:05 Ответить
це щось з того:
у Курську бузина
а у Херсоні дядько
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23.10.2022 15:27 Ответить
а ще
все командування говорило по ЗМІ що Україна хоче напасти на парашу
і млять, самі повірили в свою брехню
а це вже реальні прояви шизофренії
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23.10.2022 13:21 Ответить
Що , знову Курська дуга ? А 3 фронта там розгортають ?
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23.10.2022 16:19 Ответить
Очікують нападу БНР
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23.10.2022 12:37 Ответить
Бєлгородскої чи Брянської?
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23.10.2022 12:42 Ответить
Точно не цих двох - вони спершу за назву поб'ються.
На Курськ нападе їх Воронєж.
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23.10.2022 12:45 Ответить
Бурятської, вони теж хочуть "павтарить"
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23.10.2022 12:50 Ответить
спецоперация идет по плану)))
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23.10.2022 12:39 Ответить
вже серуть і це добре.
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23.10.2022 13:05 Ответить
Засцяли)
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23.10.2022 12:39 Ответить
Дайте вАронежу ПВО!))
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23.10.2022 14:45 Ответить
рашисти неправильно і тупо будують. 1 -лінія оборони - МКАД, а друга - Берег Волги правий, для захисту з Сходу.
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23.10.2022 12:39 Ответить
А цього губернатора за дискредитацію їхньої терористичної армії не запакують?

Все ж по плану, які лінії оборони?
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23.10.2022 12:42 Ответить
Копайте еще, до Байкала. Пока китайцы это все преодолеют, их количество сократится на порядки. что неплохо для нас.
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23.10.2022 12:43 Ответить
Нехай вже на уралі будують - там в горах можна добре закріпитися!
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23.10.2022 12:43 Ответить
Кацапы, а что такое? Что с *****?
В результате успешной " СВО", где "патерь нет", НАТА в виде польских негров-геев-рептилоидов подбирается к Курской области?
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23.10.2022 12:45 Ответить

Не паліть контору!
Стелс-пихоти - то надзвичайно секретний і вкрай небезпечний для ворога спецпідрозділ. Аж настільки секретний і небезпечний, що краще не згадувати його всує. Он, ********** згадала, і скільки епічних пригод москалі отримали на свої дупи?
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23.10.2022 13:45 Ответить
До них ще не дійшло, що не буде що обороняти. московії кінець і вони самі перегризуться як щурі у бочці. Волю поневоленим народам московії!
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23.10.2022 12:45 Ответить
Хай будують в Брянській - в яку вони включили окуповану в 1918 і анексовану в 1919 році українську Стародубщину - колиску гетьманів і письменників
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23.10.2022 12:46 Ответить
КурсЬк- наш !!!
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23.10.2022 12:49 Ответить
не жартуй так бо вата вже й так в акує від того що несе їх тв
вони ж вірять *****, що Україна мала напасти на парашу....
ще й тобі повірять
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23.10.2022 13:27 Ответить
Не допоможе,кацапськів ублюдки. Хаймарсам якось пох...
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23.10.2022 12:52 Ответить
Значить планують туди чкурнути і там закріпитись . А як же Таганрог , Краснодар - для нас теж такі собі цікавенькі райончики ?!
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23.10.2022 12:53 Ответить
Смішно... Вони воюють ще методами позаминулого століття. Це схоже на ту загорожу яйценюка від москалів. Так колись французи будували загородження від гітлера, а він просто обійшов його з флангів. Ідіоти. Та нам своє робити...
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23.10.2022 12:53 Ответить
"Дурний ти - шо сало без хліба"! "Стіна Яценюка" будувалася не як "оборонна", а як "охоронна" - проти нелегалів Я тут одному ідіоту питання вже ставив: чи бачить він різницю між "лінією Манергейма" і загорожею на польсько-білоруському кордоні?
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23.10.2022 13:01 Ответить
100%
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23.10.2022 13:22 Ответить
Засцали !!лаптеногие !!
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23.10.2022 12:53 Ответить
загадки дурдома ))
///
під час перебування на полігоні *****, який і так часто відрізняється дивностями, був ще неадекватнішим, ніж зазвичай.... він схопився за солдата, після чого довго і з огидою обтрушував руки... але найбільше всіх здивував дивний слід на руці ***** - випуклі вени вище зап"ястку у старого диктатора виглядали, ніби його вкусили зомбі)))) а може це шойгу або піськов зацілували до дірки))))

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23.10.2022 12:55 Ответить
то не ху*ло було тоді на полігоні. то 100500% був його двійник. "Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин НЕ посещал военный полигон Западного военного округа в Рязанской области, и НЕ проверял ход подготовки мобилизованных военнослужащих, как сообщают многочисленные информационные ресурсы, ссылаясь на официальную информацию Кремля. Человек похожий на президента России Владимира Путина, участвовавший в съемках на полигоне- двойник президента. Причём сам Путин остался не доволен тем, как себя ведёт «двойка» (так называют дублеров Путина посвященные в ФСО и окружении президента).
Президент считает, что двойник вел себя излишне суетливо, выдавая неприсущие оригиналу формы поведения, но Путина уговорили пропустить материал для публикации, объяснив, что, наоборот, получилось даже «душевней» и «человечней» чем рассчитывали. Двойника охраняли точно так же как и оригинал. На дублере был бронежилет скрытого ношения, все меры безопасности были соблюдены, включая: минимум контактов с посторонними, отсутствие боевого оружия у всех непосвященных и утилизацию биологических отходов, как у Путина. Инцидентов с дублером стараются максимально избегать, даже возможность для двойника сделать несколько выстрелов из снайперской винтовки было предметом непростых обсуждений и практически отдельной миниспецоперацией. Можно сказать, что во время появления «двойки» на публике, работы у службы безопасности президента только прибавляется. Как можно заметить по фото и видеоматериалам с «полигона», основной двойник (всего их два), практически идентичен оригиналу, но имеет несколько неоспоримых преимуществ. Так, дублер не имеет онкологического заболевания, болезни Паркинсона и не страдает шизоаффективным расстройством и, видимо, после смерти Путина его можно использовать какое-то время."
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23.10.2022 13:06 Ответить
то він випалив тату з трезубом
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23.10.2022 15:30 Ответить
Може й вкусили. Але більше нагадує флебіт після крапельниць
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23.10.2022 17:00 Ответить
скоро! дидовский слоган -"за волгой для нас земли нет!" )))))))
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23.10.2022 12:55 Ответить
Ба! А шо такоє? Опєрація настільки вдало просувається, що тепер переноситься на територію *********? Бажаю закріпити успіх так, щоб від вашої ********* лишилося те, що лишилося в Маріуполі.
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23.10.2022 12:56 Ответить
Ппц конченые Вокруг Москвы надо делать
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23.10.2022 12:57 Ответить
Мало!Нехай будують ще кілька
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23.10.2022 13:00 Ответить
москалі з Курскай Народнай Рєспублікі щось відчувають своєю дупою
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23.10.2022 13:01 Ответить
Та краще вже самі спалить курск, москву, воронеж і т.п., та спіть спокійно, ніхто вас не чіпатиме
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23.10.2022 13:03 Ответить
Будуйте! Ще колючій дріт натягніть та сторожові вежі поставте - одна зі спостерігачем у бік України, а друга, з кулеметом і прожектором, у бік московії! І все буде по фєншую скрєпам!

Всього 8 місяців від "Київ за три дні" до "в Курській області три лінії оборони" для "другої армії світу"! Вялічіє, аднака!

Куди ви лізли! Ви ж самі казали, що ми Чорне море викопали та насипали гори Криму та Кавказу!
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23.10.2022 13:04 Ответить
Мета війни для орка не зиінилася - все для тотального знищення українців, - тривалість, перешкоди, ставлення цивілізації до цього геноциду не має значення....
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23.10.2022 13:05 Ответить
А якби якесь зелене одоробло не на шашлики закликало, а будувало лінії оборони, ...
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23.10.2022 13:05 Ответить
Отправили на войну с Украиной последние подштанники и трусы с Дальнего Востока, откровенно зная что никакая НАТО нападать на россию не планирует и можно затаиться в позе раком с голой жопой в направлении того же НАТО и Японии на Востоке.
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23.10.2022 13:07 Ответить
Рурская дуга 2.0 Может повторить =)
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23.10.2022 13:09 Ответить
Побудували зі сторони Воронєжа?
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23.10.2022 13:12 Ответить
Это хорошо. Строят наконец там где нужно.
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23.10.2022 13:14 Ответить
Дебилы! (с)
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23.10.2022 13:16 Ответить
В Персидском заливе замечена атомная Подлодка США USS Вирджиния...подлетное а время до горы Ямантау и на Алтай,где прячется бункерный петух 🐓одинаковое...команда Товсь.. и путлер капут

.☠️👽💀🦍
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23.10.2022 13:21 Ответить
а шарик то лопаеться в одном месте.
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23.10.2022 13:21 Ответить
Курячи мізки курчан...******* будемо з боку бульборашкі. КНР проти БНР .
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23.10.2022 13:22 Ответить
Вот так они построят линии обороны вокруг рф и никого не выпустят
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23.10.2022 13:23 Ответить
В районе Ковель-Броды-Луцк на 22 июня 1941года было 2043 танка сраной РККА,включая Т-34, немецких танкеток было всего 854,но красные армейцы умудрились просрать битву Величайшую ...сражение под Прохоровкой туфта мавзолейная...,типа Сиф про 28 Хероев ПОНТЫфиловцев...сказки Венского леса...
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23.10.2022 13:27 Ответить
Шизоиды...
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23.10.2022 13:43 Ответить
****** сами напали первые, а теперь линии обороны строят
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23.10.2022 14:02 Ответить
Под Москвой копайте траншеи, рашисты. Отбиваться от своих отступающих орков.
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23.10.2022 14:11 Ответить
нация очумелых, стену стройте высотой 25 метров и столько же в ширину, дебилы
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23.10.2022 14:46 Ответить
старий анекдот:-
впіймав Бандера золоту рибку та й загадує бажання-
Б-1 бажання! Щоб татаро-монголи напали на Швецію!
Б-2 бажання! Щоб татаро-монголи напали на Швецію!
Б-3 бажання! Щоб татаро-монголи напали на Швецію!
рибка- а навіщо тобі ті монголи й та Швеція?
Бандера- а вони туди через москву й обратно чз москву!
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23.10.2022 15:13 Ответить
🤣🤣🤣
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23.10.2022 15:15 Ответить
то вони бажали в яценюка "шматок хліба" відняти..
Думали що він і далі паркани будувати буде
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23.10.2022 15:22 Ответить
От дурні. Не з того боку укріплення будують. Ці "молоді республіки" що, досі не розуміють, звідки для них справжня загроза?
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24.10.2022 09:39 Ответить
 
 