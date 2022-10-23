Россияне уже построили две линии обороны в Курской области

В Курской области России построили две линии обороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Две линии обороны усилили Курскую область, к 5 ноября будет построена третья линия", - отметил он.

По его словам, работы по строительству усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны РФ и пограничным управлением региона.

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