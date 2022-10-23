Россияне уже построили две линии обороны в Курской области
В Курской области России построили две линии обороны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Две линии обороны усилили Курскую область, к 5 ноября будет построена третья линия", - отметил он.
По его словам, работы по строительству усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны РФ и пограничным управлением региона.
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+36 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий23.10.2022 12:37
+28 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий23.10.2022 12:45
+26 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий23.10.2022 12:42
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(Я дивлюся, шо в кацапів війна-війною а попил бабла за розкладом, і то є добре).
Я про это и написал - "С Беларуси может тоже уже не попрут, но войска там держать приходится"
1) Оборона під Курськом та Білгородом КИМ будується і для чого?
2) Вона планується пасивна чи активна?
3) Україна планує напад на територію Росії та окупацію Курської та Білгородської областей?
4)Хто буде займать оті побудовані лінії оборони під Курськом та Білгородом, якщо Росія перекине всі сили під Херсон та Лисичанськ?
2. Пассивная.
3. Не известно. Думаю, что нет.
4. Остатки этих сил.
Теперь отвечай на мои вопросы в предыдущем посте.
Надіюся я детально пояснив?
1)Підвіз продовольства, ***********, пального (в тому числі і для опалення в холодний період) та їх складування
2) Охорона складів
3) Охорона об"єктів та логістичних ліній
4) Обслуговування інфраструктури ліній оборони (дороги, зв"язок)
5) забезпечення життєдіяльності обслуговуючого персоналу (житло, харчування, вода, лазня, пральні, медобслуговування)
І це стосується лише "обслуги" а не маси військ які повинні займать ці лінії для оборони!
Хрєново, коли армію бачив тільки в кіно?
2. Для меньшего количества личного состава.
3. Для меньшего количества личного состава.
4. Для меньшего количества личного состава.
5. Для меньшего количества личного состава.
Для меньшего количества личного состава.
1) Ні хєра ти не зрозумів;
2)Ні хєра ти не зрозумів;
3)Ні хєра ти не зрозумів;
4)Ні хєра ти не зрозумів;
5)Ні хєра ти не зрозумів;
ОДЛИПНИ І НЕ ЗАСИРАЙ МЕНІ МІЗКИ!!!
Твои слова?
у Курську бузина
а у Херсоні дядько
все командування говорило по ЗМІ що Україна хоче напасти на парашу
і млять, самі повірили в свою брехню
а це вже реальні прояви шизофренії
На Курськ нападе їх Воронєж.
Все ж по плану, які лінії оборони?
В результате успешной " СВО", где "патерь нет", НАТА в виде польских негров-геев-рептилоидов подбирается к Курской области?
Не паліть контору!
Стелс-пихоти - то надзвичайно секретний і вкрай небезпечний для ворога спецпідрозділ. Аж настільки секретний і небезпечний, що краще не згадувати його всує. Он, ********** згадала, і скільки епічних пригод москалі отримали на свої дупи?
вони ж вірять *****, що Україна мала напасти на парашу....
ще й тобі повірять
///
під час перебування на полігоні *****, який і так часто відрізняється дивностями, був ще неадекватнішим, ніж зазвичай.... він схопився за солдата, після чого довго і з огидою обтрушував руки... але найбільше всіх здивував дивний слід на руці ***** - випуклі вени вище зап"ястку у старого диктатора виглядали, ніби його вкусили зомбі)))) а може це шойгу або піськов зацілували до дірки))))
Президент считает, что двойник вел себя излишне суетливо, выдавая неприсущие оригиналу формы поведения, но Путина уговорили пропустить материал для публикации, объяснив, что, наоборот, получилось даже «душевней» и «человечней» чем рассчитывали. Двойника охраняли точно так же как и оригинал. На дублере был бронежилет скрытого ношения, все меры безопасности были соблюдены, включая: минимум контактов с посторонними, отсутствие боевого оружия у всех непосвященных и утилизацию биологических отходов, как у Путина. Инцидентов с дублером стараются максимально избегать, даже возможность для двойника сделать несколько выстрелов из снайперской винтовки было предметом непростых обсуждений и практически отдельной миниспецоперацией. Можно сказать, что во время появления «двойки» на публике, работы у службы безопасности президента только прибавляется. Как можно заметить по фото и видеоматериалам с «полигона», основной двойник (всего их два), практически идентичен оригиналу, но имеет несколько неоспоримых преимуществ. Так, дублер не имеет онкологического заболевания, болезни Паркинсона и не страдает шизоаффективным расстройством и, видимо, после смерти Путина его можно использовать какое-то время."
фєншуюскрєпам!
Всього 8 місяців від "Київ за три дні" до "в Курській області три лінії оборони" для "другої армії світу"! Вялічіє, аднака!
Куди ви лізли! Ви ж самі казали, що ми Чорне море викопали та насипали гори Криму та Кавказу!
.☠️👽💀🦍
впіймав Бандера золоту рибку та й загадує бажання-
Б-1 бажання! Щоб татаро-монголи напали на Швецію!
Б-2 бажання! Щоб татаро-монголи напали на Швецію!
Б-3 бажання! Щоб татаро-монголи напали на Швецію!
рибка- а навіщо тобі ті монголи й та Швеція?
Бандера- а вони туди через москву й обратно чз москву!
Думали що він і далі паркани будувати буде