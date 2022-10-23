Росіяни вже побудували дві лінії оборони в Курській області

У Курській області Росії збудували вже дві лінії оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив губернатор Роман Старовойт.

"Дві лінії оборони посилили Курську область, до 5 листопада буде збудовано третю лінію", - зазначив він.

За його словами, роботи зі спорудження посилених ліній оборони в Курській області ведуться спільно з Міністерством оборони РФ та прикордонним управлінням регіону.

Дивіться: На російському держканалі закликали вбивати українських дітей: "Топить их, сжигать прямо в их хатах". ВIДЕО