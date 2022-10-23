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Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК КПК на третий срок

сі,цзіньпін

Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в третий раз избран Си Цзиньпин. Также он назначен председателем Центрального военного совета Компартии Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Синьхуа".

Соответствующее голосование прошло на первом заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Кроме Си Цзиньпина в ЦК вошли Ли Цян, Чжао Лецзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.

На заседании комитета также были избраны члены Политбюро ЦК КПК, утверждены члены Секретариата ЦК КПК и назначены члены Центральной военной комиссии.

Комментируя ситуацию, The Guardian отмечает беспрецедентность переизбрания Си Цзиньпина, который стал первым китайским лидером, занимающим пост главы КНР три срока подряд.

Официальное утверждение Си Цзиньпина в должности главы КНР ожидается в марте следующего года.

Издание South China Morning Post, которое издается в Гонконге, обращает внимание на то, что новый состав Политбюро ЦК КПК стал меньше: вместо 25 представителей, как было раньше, теперь в нем 24 человека. Кроме того, впервые за 25 лет в нем не будет ни одной женщины. 72-летняя Сунь Чуньлань – единственная женщина в составе Политбюро ЦК КПК уходит на пенсию.

Напомним, с 16 по 22 октября в Пекине прошел XX съезд Коммунистической партии Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компартия Китая утвердила единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. ВИДЕО

Автор: 

Китай (2958) УПК (99) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+15
Ще один обнулёныш
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23.10.2022 13:46
+14
На россии вновь разбился военный самолет.

В Иркутске СУ-30, только вылетевший с авиазавода, упал на двухэтажный дом.

Никогда такого не было, и вот опять
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23.10.2022 13:47
+11
Китай сейчас единственная серьезная диктатура, которая беспрепятственно кормится с рук цивилизованного мира. ВСУ расчленит хрюсию и мировому сообществу надо будет всерьез заниматься Китаем.
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23.10.2022 13:55
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Ще один обнулёныш
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23.10.2022 13:46 Ответить
Ще одна бананова країна. Нас чекає 3 світова.
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23.10.2022 13:52 Ответить
О!! полку ******** прибыло встречайте ******** Си зуй его поймешь пока сраку не подорвешь воно коммуняка до допы в Бога не верит а Бог как известно любит Троицу..... а оставшись незаконно в 3 раз во власти он нарушил китайские традиции.... а они выше законов и правил.. что неизменно повлечет крах Китая как страны.. нет 3 Мировой не будет не лякайте.... будут более точечные выводы от Бога или Высшей Силы...например Ковид то был реппетируемый спектакль..
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23.10.2022 15:57 Ответить
На россии вновь разбился военный самолет.

В Иркутске СУ-30, только вылетевший с авиазавода, упал на двухэтажный дом.

Никогда такого не было, и вот опять
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23.10.2022 13:47 Ответить
Дуже добре, що впав.
Трохи погано,що без боєкомплекту...
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23.10.2022 14:05 Ответить
Так у камуняк всєгда так-с работи пряма на кладбіщє...
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23.10.2022 13:50 Ответить
Китай сейчас единственная серьезная диктатура, которая беспрепятственно кормится с рук цивилизованного мира. ВСУ расчленит хрюсию и мировому сообществу надо будет всерьез заниматься Китаем.
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23.10.2022 13:55 Ответить
Цікаво чого їм займатися Китаєм якщо там більшість виробництва їхнього великого бізнесу, живі біороботи які сплять на роботі і взагалі після локдаунів колонія з дешевою робочою силою і соціальним рейтингом.... А зараз під час санкцій, щей площадка із самими дешевими ресурсами з РФ...

Китай надійний торговий партнер західного бізнесу а ті всі історії з Тайванем то просто для електорату .... Китай залякує свій електорат заходом і ті сидять тихо не слідкують за іншими проблемами...
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23.10.2022 14:16 Ответить
А захід підігрує Китаю з тайванем допомагаючи тримати біороботів в покорі
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23.10.2022 14:20 Ответить
точнісіньке 1984
Воно по суті давно, ми спали занадто міцно.
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23.10.2022 15:11 Ответить
Початок нового серіалу «маодзедун та ********** 2»….
Далі підуть арешти інакомислячих та перековка!!
Це вони пам'ятають, ще з часів проблем о. Даманского!!
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23.10.2022 14:05 Ответить
Про резервації для уйгурів нічого не чули?

Це все в них вже давно є!

Як і Великий Китайський Файєрволл.
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23.10.2022 14:57 Ответить
Напад на Тайвань тепер неминучий. Як не вивертається ссикливий західний світ, а світова війна до нього вже близько.
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23.10.2022 14:05 Ответить
З Гонконгу вже виїхало все творче розумне населення. Пекін вже "висмоктав", "перетравив" і "виплюнув" Гонконг. Тепер мріє підкорити Тайвань і привласнити всі здобутки цієї країни. Але навіть якщо їм вдасться окупувати острів вони не досягнуть бажаного. Тайвань це унікальна "інтелектуальна екосистема" і як тільки туди влізуть комуністи з своїми директивами ЦК середовище для інтелектуалів зникне. Пересічний китаєць без добрячого підсрачника не працює і не здатен приймати самостійні рішення...
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23.10.2022 14:22 Ответить
Их цель не экономика, а прибережные воды. Потеря Тайваня это угроза всем странам тихого океана и возможность Китая строить мировую империю.
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23.10.2022 14:32 Ответить
Китай, кто не знает, в свое время посрался с СССР, который отказался от политики Сталина. Китай никогда не отказывался от сталинизма.
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23.10.2022 14:19 Ответить
Мои замечания к выборам в Китае. 1).В Политбюро Китая нет ни одного еврея или мусульманина или буддиста. 2) Впервые за последние 30 лет засекречены данные китайского ВНП.Рецессия. США и Запад - рецессия.Везде начало рецессии.В РФ - крах. 3) Нашим донорам из-за собственной рецессии будет не до Украины.Наши доноры пытаются растянуть войну с РФ лет на 5.Уже звучат такие заявления.4)Нужно обязать Кровавого Пастора реанимировать на коммерческом уровне все секретные военные разработки Украины,о которых он так хвастался. Ахметов,Пинчук,Беня,Порошенко идр пожертвователи -в помощь.От Зеленского ничего не дождешься.
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23.10.2022 15:20 Ответить
Завдяки західним технологіям китай і існує в нинішньому стані,при тому що більшість цих технологій крадена
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23.10.2022 15:34 Ответить
Переворот завершили й закріпили.., комуноцаря ху "перевибрали" на довічне володарювання китаєм. Згадав "вибори" при совку... пришов вперше на "вибори", дали бюлетень і вибирай... кого вибирати коли там всього одне прізвище???- бутафорія для неповноцінних, а вони все хавали... й мовчали...
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23.10.2022 15:36 Ответить
Ждём "китайской весны" ...Тайвань наш Сибир Наш весь Урал тоже Наш....а Камчатка и Курилы не наш ...китайся не жадный китайся Камчатку японцам подарит!
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23.10.2022 15:42 Ответить
Ещё один диктатор . Это наихудший вариант для всего мира. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.10.2022 15:44 Ответить
Після того як розвалимо балалайню на кілька утворень, треба буде звернути увагу і на Китай.
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23.10.2022 15:45 Ответить
два вождя на одном материке многовато
скоро товарищи придут урезонить оппортуниста и ревизиониста владимира второго
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23.10.2022 15:56 Ответить
та повбивайтесь там всі.. по*ер що там у вас-землетрус-чи інша біда-аби вас стало менше
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23.10.2022 16:05 Ответить
Сі перетворив партію з колективної диктатури в персоналістську диктатуру.
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.

Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.

Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.

Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.
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23.10.2022 16:39 Ответить
Та і пішов би він на йух. Разом зі своїм центральним камітєтом.
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23.10.2022 23:50 Ответить
 
 