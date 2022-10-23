Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК КПК на третий срок
Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в третий раз избран Си Цзиньпин. Также он назначен председателем Центрального военного совета Компартии Китая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Синьхуа".
Соответствующее голосование прошло на первом заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.
Кроме Си Цзиньпина в ЦК вошли Ли Цян, Чжао Лецзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.
На заседании комитета также были избраны члены Политбюро ЦК КПК, утверждены члены Секретариата ЦК КПК и назначены члены Центральной военной комиссии.
Комментируя ситуацию, The Guardian отмечает беспрецедентность переизбрания Си Цзиньпина, который стал первым китайским лидером, занимающим пост главы КНР три срока подряд.
Официальное утверждение Си Цзиньпина в должности главы КНР ожидается в марте следующего года.
Издание South China Morning Post, которое издается в Гонконге, обращает внимание на то, что новый состав Политбюро ЦК КПК стал меньше: вместо 25 представителей, как было раньше, теперь в нем 24 человека. Кроме того, впервые за 25 лет в нем не будет ни одной женщины. 72-летняя Сунь Чуньлань – единственная женщина в составе Политбюро ЦК КПК уходит на пенсию.
Напомним, с 16 по 22 октября в Пекине прошел XX съезд Коммунистической партии Китая.
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В Иркутске СУ-30, только вылетевший с авиазавода, упал на двухэтажный дом.
Никогда такого не было, и вот опять
Трохи погано,що без боєкомплекту...
Китай надійний торговий партнер західного бізнесу а ті всі історії з Тайванем то просто для електорату .... Китай залякує свій електорат заходом і ті сидять тихо не слідкують за іншими проблемами...
Воно по суті давно, ми спали занадто міцно.
Далі підуть арешти інакомислячих та перековка!!
Це вони пам'ятають, ще з часів проблем о. Даманского!!
Це все в них вже давно є!
Як і Великий Китайський Файєрволл.
скоро товарищи придут урезонить оппортуниста и ревизиониста владимира второго
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.
Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.
Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.
Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.