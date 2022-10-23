Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК КПК на третий срок

Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в третий раз избран Си Цзиньпин. Также он назначен председателем Центрального военного совета Компартии Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Синьхуа".

Соответствующее голосование прошло на первом заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Кроме Си Цзиньпина в ЦК вошли Ли Цян, Чжао Лецзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.

На заседании комитета также были избраны члены Политбюро ЦК КПК, утверждены члены Секретариата ЦК КПК и назначены члены Центральной военной комиссии.

Комментируя ситуацию, The Guardian отмечает беспрецедентность переизбрания Си Цзиньпина, который стал первым китайским лидером, занимающим пост главы КНР три срока подряд.

Официальное утверждение Си Цзиньпина в должности главы КНР ожидается в марте следующего года.

Издание South China Morning Post, которое издается в Гонконге, обращает внимание на то, что новый состав Политбюро ЦК КПК стал меньше: вместо 25 представителей, как было раньше, теперь в нем 24 человека. Кроме того, впервые за 25 лет в нем не будет ни одной женщины. 72-летняя Сунь Чуньлань – единственная женщина в составе Политбюро ЦК КПК уходит на пенсию.

Напомним, с 16 по 22 октября в Пекине прошел XX съезд Коммунистической партии Китая.

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