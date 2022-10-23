Сі Цзіньпіна переобрали генсеком ЦК КПК на третій термін
Генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) втретє обраний Сі Цзіньпін. Також його призначено головою Центральної військової ради Компартії Китаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Синьхуа".
Відповідне голосування відбулося на першому засіданні Постійного комітету Політбюро ЦК КПК.
Крім Сі Цзіньпіна до ЦК увійшли Лі Цян, Чжао Лецзі, Ван Хунін, Цай Ці, Дін Сюесян та Лі Сі.
На засіданні комітету також було обрано членів Політбюро ЦК КПК, затверджено членів Секретаріату ЦК КПК та призначено членів Центральної військової комісії.
Коментуючи ситуацію, The Guardian відзначає безпрецедентність переобрання Сі Цзіньпіна, який став першим китайським лідером, який обійматиме посаду голови КНР три терміни поспіль.
Офіційне затвердження Сі Цзіньпіна на посаді голови КНР очікується у березні наступного року.
Видання South China Morning Post, що видається в Гонконгу, звертає увагу на те, що новий склад Політбюро ЦК КПК став меншим: замість 25 представників, як було раніше, тепер у ньому 24 особи. Крім того, вперше за 25 років у ньому не буде жодної жінки. 72-річна Сунь Чуньлань - єдина жінка у складі Політбюро ЦК КПК іде на пенсію.
Нагадаємо, з 16 до 22 жовтня у Пекіні тривав XX з'їзд Комуністичної партії Китаю.
Будь ласка, зачекайте...
В Иркутске СУ-30, только вылетевший с авиазавода, упал на двухэтажный дом.
Никогда такого не было, и вот опять
Трохи погано,що без боєкомплекту...
Китай надійний торговий партнер західного бізнесу а ті всі історії з Тайванем то просто для електорату .... Китай залякує свій електорат заходом і ті сидять тихо не слідкують за іншими проблемами...
Воно по суті давно, ми спали занадто міцно.
Далі підуть арешти інакомислячих та перековка!!
Це вони пам'ятають, ще з часів проблем о. Даманского!!
Це все в них вже давно є!
Як і Великий Китайський Файєрволл.
скоро товарищи придут урезонить оппортуниста и ревизиониста владимира второго
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.
Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.
Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.
Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.