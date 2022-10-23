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Китай (4350) КПК (43) Сі Цзіньпін (290)

Сі Цзіньпіна переобрали генсеком ЦК КПК на третій термін

сі,цзіньпін

Генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) втретє обраний Сі Цзіньпін. Також його призначено головою Центральної військової ради Компартії Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Синьхуа".

Відповідне голосування відбулося на першому засіданні Постійного комітету Політбюро ЦК КПК.

Крім Сі Цзіньпіна до ЦК увійшли Лі Цян, Чжао Лецзі, Ван Хунін, Цай Ці, Дін Сюесян та Лі Сі.

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На засіданні комітету також було обрано членів Політбюро ЦК КПК, затверджено членів Секретаріату ЦК КПК та призначено членів Центральної військової комісії.

Коментуючи ситуацію, The Guardian відзначає безпрецедентність переобрання Сі Цзіньпіна, який став першим китайським лідером, який обійматиме посаду голови КНР три терміни поспіль.

Офіційне затвердження Сі Цзіньпіна на посаді голови КНР очікується у березні наступного року.

Видання South China Morning Post, що видається в Гонконгу, звертає увагу на те, що новий склад Політбюро ЦК КПК став меншим: замість 25 представників, як було раніше, тепер у ньому 24 особи. Крім того, вперше за 25 років у ньому не буде жодної жінки. 72-річна Сунь Чуньлань - єдина жінка у складі Політбюро ЦК КПК іде на пенсію.

Також читайте: Якщо Пекін буде підтримувати Росію, то США припинять інвестувати у китайську економіку, - Байден

Нагадаємо, з 16 до 22 жовтня у Пекіні тривав XX з'їзд Комуністичної партії Китаю.

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Топ коментарі
+15
Ще один обнулёныш
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23.10.2022 13:46
+14
На россии вновь разбился военный самолет.

В Иркутске СУ-30, только вылетевший с авиазавода, упал на двухэтажный дом.

Никогда такого не было, и вот опять
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23.10.2022 13:47
+11
Китай сейчас единственная серьезная диктатура, которая беспрепятственно кормится с рук цивилизованного мира. ВСУ расчленит хрюсию и мировому сообществу надо будет всерьез заниматься Китаем.
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23.10.2022 13:55
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Ще один обнулёныш
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23.10.2022 13:46 Відповісти
Ще одна бананова країна. Нас чекає 3 світова.
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23.10.2022 13:52 Відповісти
О!! полку ******** прибыло встречайте ******** Си зуй его поймешь пока сраку не подорвешь воно коммуняка до допы в Бога не верит а Бог как известно любит Троицу..... а оставшись незаконно в 3 раз во власти он нарушил китайские традиции.... а они выше законов и правил.. что неизменно повлечет крах Китая как страны.. нет 3 Мировой не будет не лякайте.... будут более точечные выводы от Бога или Высшей Силы...например Ковид то был реппетируемый спектакль..
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23.10.2022 15:57 Відповісти
На россии вновь разбился военный самолет.

В Иркутске СУ-30, только вылетевший с авиазавода, упал на двухэтажный дом.

Никогда такого не было, и вот опять
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23.10.2022 13:47 Відповісти
Дуже добре, що впав.
Трохи погано,що без боєкомплекту...
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23.10.2022 14:05 Відповісти
Так у камуняк всєгда так-с работи пряма на кладбіщє...
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23.10.2022 13:50 Відповісти
Китай сейчас единственная серьезная диктатура, которая беспрепятственно кормится с рук цивилизованного мира. ВСУ расчленит хрюсию и мировому сообществу надо будет всерьез заниматься Китаем.
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23.10.2022 13:55 Відповісти
Цікаво чого їм займатися Китаєм якщо там більшість виробництва їхнього великого бізнесу, живі біороботи які сплять на роботі і взагалі після локдаунів колонія з дешевою робочою силою і соціальним рейтингом.... А зараз під час санкцій, щей площадка із самими дешевими ресурсами з РФ...

Китай надійний торговий партнер західного бізнесу а ті всі історії з Тайванем то просто для електорату .... Китай залякує свій електорат заходом і ті сидять тихо не слідкують за іншими проблемами...
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23.10.2022 14:16 Відповісти
А захід підігрує Китаю з тайванем допомагаючи тримати біороботів в покорі
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23.10.2022 14:20 Відповісти
точнісіньке 1984
Воно по суті давно, ми спали занадто міцно.
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23.10.2022 15:11 Відповісти
Початок нового серіалу «маодзедун та ********** 2»….
Далі підуть арешти інакомислячих та перековка!!
Це вони пам'ятають, ще з часів проблем о. Даманского!!
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23.10.2022 14:05 Відповісти
Про резервації для уйгурів нічого не чули?

Це все в них вже давно є!

Як і Великий Китайський Файєрволл.
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23.10.2022 14:57 Відповісти
Напад на Тайвань тепер неминучий. Як не вивертається ссикливий західний світ, а світова війна до нього вже близько.
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23.10.2022 14:05 Відповісти
З Гонконгу вже виїхало все творче розумне населення. Пекін вже "висмоктав", "перетравив" і "виплюнув" Гонконг. Тепер мріє підкорити Тайвань і привласнити всі здобутки цієї країни. Але навіть якщо їм вдасться окупувати острів вони не досягнуть бажаного. Тайвань це унікальна "інтелектуальна екосистема" і як тільки туди влізуть комуністи з своїми директивами ЦК середовище для інтелектуалів зникне. Пересічний китаєць без добрячого підсрачника не працює і не здатен приймати самостійні рішення...
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23.10.2022 14:22 Відповісти
Их цель не экономика, а прибережные воды. Потеря Тайваня это угроза всем странам тихого океана и возможность Китая строить мировую империю.
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23.10.2022 14:32 Відповісти
Китай, кто не знает, в свое время посрался с СССР, который отказался от политики Сталина. Китай никогда не отказывался от сталинизма.
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23.10.2022 14:19 Відповісти
Мои замечания к выборам в Китае. 1).В Политбюро Китая нет ни одного еврея или мусульманина или буддиста. 2) Впервые за последние 30 лет засекречены данные китайского ВНП.Рецессия. США и Запад - рецессия.Везде начало рецессии.В РФ - крах. 3) Нашим донорам из-за собственной рецессии будет не до Украины.Наши доноры пытаются растянуть войну с РФ лет на 5.Уже звучат такие заявления.4)Нужно обязать Кровавого Пастора реанимировать на коммерческом уровне все секретные военные разработки Украины,о которых он так хвастался. Ахметов,Пинчук,Беня,Порошенко идр пожертвователи -в помощь.От Зеленского ничего не дождешься.
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23.10.2022 15:20 Відповісти
Завдяки західним технологіям китай і існує в нинішньому стані,при тому що більшість цих технологій крадена
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23.10.2022 15:34 Відповісти
Переворот завершили й закріпили.., комуноцаря ху "перевибрали" на довічне володарювання китаєм. Згадав "вибори" при совку... пришов вперше на "вибори", дали бюлетень і вибирай... кого вибирати коли там всього одне прізвище???- бутафорія для неповноцінних, а вони все хавали... й мовчали...
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23.10.2022 15:36 Відповісти
Ждём "китайской весны" ...Тайвань наш Сибир Наш весь Урал тоже Наш....а Камчатка и Курилы не наш ...китайся не жадный китайся Камчатку японцам подарит!
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23.10.2022 15:42 Відповісти
Ещё один диктатор . Это наихудший вариант для всего мира. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.10.2022 15:44 Відповісти
Після того як розвалимо балалайню на кілька утворень, треба буде звернути увагу і на Китай.
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23.10.2022 15:45 Відповісти
два вождя на одном материке многовато
скоро товарищи придут урезонить оппортуниста и ревизиониста владимира второго
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23.10.2022 15:56 Відповісти
та повбивайтесь там всі.. по*ер що там у вас-землетрус-чи інша біда-аби вас стало менше
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23.10.2022 16:05 Відповісти
Сі перетворив партію з колективної диктатури в персоналістську диктатуру.
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.

Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.

Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.

Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.
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23.10.2022 16:39 Відповісти
Та і пішов би він на йух. Разом зі своїм центральним камітєтом.
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23.10.2022 23:50 Відповісти
 
 