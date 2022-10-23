Сі Цзіньпіна переобрали генсеком ЦК КПК на третій термін

Генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) втретє обраний Сі Цзіньпін. Також його призначено головою Центральної військової ради Компартії Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Синьхуа".

Відповідне голосування відбулося на першому засіданні Постійного комітету Політбюро ЦК КПК.

Крім Сі Цзіньпіна до ЦК увійшли Лі Цян, Чжао Лецзі, Ван Хунін, Цай Ці, Дін Сюесян та Лі Сі.

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На засіданні комітету також було обрано членів Політбюро ЦК КПК, затверджено членів Секретаріату ЦК КПК та призначено членів Центральної військової комісії.

Коментуючи ситуацію, The Guardian відзначає безпрецедентність переобрання Сі Цзіньпіна, який став першим китайським лідером, який обійматиме посаду голови КНР три терміни поспіль.

Офіційне затвердження Сі Цзіньпіна на посаді голови КНР очікується у березні наступного року.

Видання South China Morning Post, що видається в Гонконгу, звертає увагу на те, що новий склад Політбюро ЦК КПК став меншим: замість 25 представників, як було раніше, тепер у ньому 24 особи. Крім того, вперше за 25 років у ньому не буде жодної жінки. 72-річна Сунь Чуньлань - єдина жінка у складі Політбюро ЦК КПК іде на пенсію.

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Нагадаємо, з 16 до 22 жовтня у Пекіні тривав XX з'їзд Комуністичної партії Китаю.