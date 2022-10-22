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Компартія Китаю затвердила одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна. ВIДЕО

ХХ з’їзд правлячої в КНР Комуністичної партії Китаю завершив роботу внесенням змін до статуту КПК і фактичним затвердженням одноосібного верховного лідерства в партії та державі нинішнього очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Його попередника Ху Цзиньтао під руки вивели з трибуни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

До статуту Компартії Китаю внесли дві поправки.

Першою поправкою встановлюється "статус Сі Цзіньпіна як ядра Центрального комітету КПК і всієї партії", а його бачення "соціалізму з китайською специфікою для нової ери" стає керівництвом до дій для всіх членів партії.

Друга поправка зобов’язує партійців захищати "статус генерального секретаря Сі Цзіньпіна як "ядра" КПК" та "захищати керівництво партії".

Читайте: Китай назвав санкції проти Ірану за допомогу РФ у війні в Україні "незаконними та односторонніми"

Такими змінами Сі Цзіньпіна фактично прирівняно до вождів КПК Мао Цзедуна й Ден Сяопіна, що наділяє нинішнього лідера безпрецедентним за останні 50 років історії Китаю обсягом повноважень.

Примітний випадок стався на закритті з'їзду, коли колишнього голову КНР у 2002-2012 роках Ху Цзіньтао несподівано вивели з трибуни, де він був поруч із Сі. Двоє розпорядників вивели під руки 79-річного політика. На відео можна помітити, що перед відходом він про щось говорив із Сі Цзіньпіном.

Також читайте: Китай прискорить створення армії світового рівня

Ху Цзіньтао виступає за модель "колективного" керівництва з представниками різних фракцій та з обмеженнями за віком та термінами, які Сі хоче скасувати.

Нагадаємо, ХХ з’їзд Комуністичної партії Китаю розпочав роботу в Пекіні за участі понад 2300 делегатів 16 жовтня. За його підсумками очікувалося, що нинішній голова КНР Сі Цзіньпін буде переобраний на третій п’ятирічний термін на чолі партії та отримає безпрецедентний за останні 50 років історії Китаю обсяг повноважень.

Автор: 

Китай (4594) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+37
У нас Арахамія казав що треба брати приклад з комуністичної партії Китаю щоб у нас не було виборів і вони на з'їзді слуги народу обирали нам президента
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22.10.2022 13:27
+27
Ось так і винникає автократія, фашизм ітд
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22.10.2022 13:26
+26
Мир может получить еще одного вову) , Китай надо обкладівать санкциями пока не поздно), бо комуняки китайские еще те ребята). Тайваню приготовиться)
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22.10.2022 13:26
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тарганiв. )

геть кацапiзми з мови!
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22.10.2022 18:55 Відповісти
все, пропал дом, слишком долго общался с Хйлом. это кажется заразно.
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22.10.2022 13:51 Відповісти
ось так виглядає злочинна узурпацiя влади.

Ганьба !
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22.10.2022 13:58 Відповісти
Ганьба - комуністам? Це сильно...
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22.10.2022 14:02 Відповісти

комунiсти бувають рiзнi, помiркованi, майже соцiал-демократи, а бувають реакцiйними та

скаженими, сi дрейфує саме до таких.
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22.10.2022 14:07 Відповісти
ага и русские бывают хорошими )
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22.10.2022 15:45 Відповісти
кто такие русские?

россияне бывают хорошими - Немцов, Новодворская, Фейгин, Пионтковский.

а за русских не знаю, не понимаю, кто это такие...

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22.10.2022 15:54 Відповісти
Мора , ВЫ и в коммунистах понимаете не больше чем свинка в апельсиновых шкурках. писали бы о том что понимаете. а Новодворская.. она конечно СУПЕР.
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22.10.2022 16:16 Відповісти
хамите, парниша.
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22.10.2022 18:56 Відповісти
нет... а Вы просто свинок не любите или на ночь футболку с чегеварой одеваете ?
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22.10.2022 20:16 Відповісти
Слухай, ну я читав Єфремова, і мені подобається його концепція комунізму як найвищого рівня розвитку цивілізації, яку показував у "Туманості Андромеди". Ніякої антипатії. Але... Але ж в нас практика критерій пізнання. А як показує ця треклята практика, комуністичні ідеї у ********* світі "чомусь" сповзають до різанини свого ж населення та сусідів, бідності та деградації. Може і є винятки - я не чув.
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24.10.2022 03:44 Відповісти
Ти з ким, взагалi, сперечаєшься? З чого ти взяв, що я захищаю комуняк?
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24.10.2022 06:47 Відповісти
це дуже погано
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22.10.2022 14:00 Відповісти
Запад слепой и продажный. После разгона митинга за демократию в Китае и расстрела на площади студентов в 1989 году запад все равно начал вкладывать деньги в Китай и взростил современного монстра. Точно также как Германия после оккупации россией Грузии начала строить первый поток, а после оккупации Крыма второй. Прав был террорист ленин, что капиталисты сами продадут нам верёвку на которой мы их повесим.
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22.10.2022 14:00 Відповісти
тАварищ СИ!, произошла чудовищная ошибка..
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22.10.2022 14:01 Відповісти


нiчого смiшного в цьому нема. попередник, якого нахабно вивели пiд руки, був набагато кращий.

а сi просто узурпував владу та незаконно продовжив свiй термiн.

це погано для всього свiту.
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22.10.2022 14:04 Відповісти
Сі з самого приходу до влади почав закручувати гайки...а протести у Гонконгу і Ковід йому у цьому допомогли.
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22.10.2022 15:04 Відповісти
ніхто й не сміявся, а навпаки - злився
.. от тільки боротися ліворуціонеру, у якого напевне були ще якісь важелі впливу у партії та суспільстві, треба було за місяці-роки до цього "сталінського" з'їзду, а не "за п'ять хвилин до роззстрілу"
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22.10.2022 18:54 Відповісти
Найбільших військових успіхів Китай досяг у міжусобних війнах. Японська армія ганяла цілих дві!!! китайські - червону і гоміньданівську армії меншими силами, як мишей. Але за допомогою в основному США дві китайські армії позбавилися японців і взялися за улюблену війну - між собою. До речі, ця війна ще не закінчилась - Тайвань - це такий собі залишок Гоміньдану. Із зовнішніми ворогами Китай воював, "наступаючи у зворотньому напрямку". Це стосується не лише боротьби із західними імперіями XVIII-XX століття, як то Велика Британія (відібраний Гонконг і Сингапур), Португалія (Макао), Нідерлади, навіть відстала на той час кацапія (Далекий Схід). Що вже говорити про нечисленних, але кровожерних супервоїнів - монголів Чінгісхана, який розбив деквлька китайських армій і захопив декілька їхніх царств. Але китайці, хитрі, підлі і лукаві ніколи не були ворогами добиті до кінця. Вони вміло маніпулювали своїми ворогами, знищуючи одних руками інших і справді чекали на березі Хуанхе, доки по річці пропливе труп їхнього ворога. Штати готуються до війни з червоним Китаєм за Китай гоміньданівський. Але червоний Китай воювати не буде! Тобто буде це робити чужими руками - іранськими, кацапськими чи північнокорейськими. Тому боротьба з Китаєм має бути боротьбою зі спрутом, щоб побороти якого треба обрубати всі щупальця. Ось для чого Штатам і всьому колективному Заходу для того, щоб пнремогти деспотичний Китай, потрібно просто знищити щупальця. І почати треба з кацапії.
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22.10.2022 14:04 Відповісти
Це перший рішучий крок до розвалу КПК.
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22.10.2022 14:05 Відповісти
я Вас умоляю, этот гнидник нас всех переживет. они НЕ ХОТЯТ знать что может быть иначе.
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22.10.2022 15:48 Відповісти
кажется, это показательно дедушку вывели. типа, намек дорогим товарищам. интересно - до голосования или после. или у них не голосование?
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22.10.2022 14:06 Відповісти
чекати війни ,котру в скорім часі може замутити і Китай
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22.10.2022 14:07 Відповісти
Іншого варіанту й нема... Сі подивився, що в 21 сторіччі можна спокійно вести широкомасштабну війну і тобі нічого не буде, окрім сміхотворних санкцій. У них теж, до речі, вето в радбезі імпотентного оон та можливість ядерного шантажу
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22.10.2022 18:46 Відповісти
Мля, отак залиш вас на тиждень... а у вас тут вже новий Мао... Кабздець Тайваню.
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22.10.2022 14:09 Відповісти
Новый Сталин народився...
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22.10.2022 14:16 Відповісти
все це дуже погано. Сили Тайваню!
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22.10.2022 14:19 Відповісти
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22.10.2022 14:18 Відповісти
Зараз для всіх диктаторів у світі важка ситуація. По телевізору у їхніх країнах показують перемоги росії, приєднання земель. І вони всі повинні бути не гірше ніж *****, бо власний народ не зрозуміє, чому ***** може, а їхній лідер ні.
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22.10.2022 14:18 Відповісти
Закінчується Ера АліЕкспрес.
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22.10.2022 14:22 Відповісти
починається ера якісних товарів
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22.10.2022 14:29 Відповісти


АліЕкспрес вже коштує лише 30 вiдсоткiв вiд того, що було ранiше...
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22.10.2022 14:30 Відповісти
Посмотрим как на это отреагируют инвесторы.
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22.10.2022 14:28 Відповісти
відреагують однозначно !
а якщо ще колективний Захід прийме правільні правила, то Китаю капець - знову 300 гр. риса на день

але й решті світу буде непереливки коли виникна вісь Зла:
рашка -китай - іран
майже 2 міліарди гнаних та голодних
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22.10.2022 14:34 Відповісти
індія в противагу
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22.10.2022 14:44 Відповісти
Китаю не нужни инвестори. Они сами инвестирую в очень мнеогих странах мира.
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22.10.2022 14:51 Відповісти
інвестори це не лише гроші, але й технології
і саме технології !!!
без технологічних інвестицій Заходу Китай стане повним нулем, в усіх сенсах, в тому числі і по грошах
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22.10.2022 15:00 Відповісти
Вы хоть раз в Китай бы проехались. Там кругом вывески и реклама японских , немецких , корейских , американских транснациональных корпораций. А вместе с вывесками и производственные мощности , сп с долей собственности 50 на 50.
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22.10.2022 15:09 Відповісти
Вопрос не в производстве, а рынках сбыта. Пары лет достаточно, чтобы перенести мощности в Индию и Латинскую Америку.
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22.10.2022 15:53 Відповісти
В том то и дело, что рынок в Китае бездонный. Индусам с латиносам до китайцев как до неба рачки.
И еще. Работоспособность и обученность производственного персонала. Китайцы и работоспособнее (работают без выходных и праздников) и обученней на порядок лучше твоих протеже. Если бы было все так просто и легко, то бизнес уже давным давно и без твоих подсказок среагировал.
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22.10.2022 18:29 Відповісти
Рынок - это не где производят, а куда продают. Индусы давно переплюнули китайцев в плане обучаемлсти. И поверьте, что те же латиносы не тупее китайцев.
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23.10.2022 17:25 Відповісти
Так вмирає демократія.
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22.10.2022 14:31 Відповісти
в Китаї нею не пахло всі 5 тис. років його існування

були періоди колективної розумної бюрократії, але недовго
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22.10.2022 14:35 Відповісти
не було там демократii нiколи.
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22.10.2022 14:41 Відповісти
Так, але цей старий. якого вивели, пропонував хоча б трохи менш авторитарну модель.
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22.10.2022 16:05 Відповісти
це так.
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22.10.2022 16:07 Відповісти
Як демократія може вмерти, там де її споконвіку не було?
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22.10.2022 15:27 Відповісти
Китай тоже попался на эту удочку си цзень пинь наше все и кто если не он?
Знаем чем это все заканчивается..китаезы также в погоне за стабильностью отдадут все свои права и станут безмолвными рабами которых погонят на очередной "Тайвань за 3 дня"
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22.10.2022 14:40 Відповісти
після цього китаю гаплик
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22.10.2022 14:43 Відповісти
Вітаємо людство з появою ще одного диктатора...
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22.10.2022 14:55 Відповісти
при можливостях Китаю, путька виглядає просто дрібним засранцем проти диктатора сі
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22.10.2022 15:02 Відповісти
Начебто до цієї миті його не було...
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22.10.2022 15:28 Відповісти
Це як один єтапів еволюції диктаторів. Згадаймо Путлера... чи Гітлера... вони ж теж не одразу так би мовити "розвернулися".
Просто тепер у чергового "найвеличнішого" відсутні будь-які механізми стримування.

П.С. Чогось мені здається, що найближчі 50 років світ розділиться на дві частини (от би дожити)... Та нам ще цих виродків треба перемогти.
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22.10.2022 16:02 Відповісти
- Стул выношу.
- Не выносите.
- Как же не выношу, когда именно выношу
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22.10.2022 14:56 Відповісти
Лохи. Все равно рейтинг Председателя Зе выше.
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22.10.2022 15:08 Відповісти
и чем всё это от ********* отличается?
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22.10.2022 15:14 Відповісти
Си Хренсоси Цзинь Пинь Трям Брям Тао Бао Бум.
Какие трудные у китайцев имена
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22.10.2022 15:17 Відповісти
Японские не менее красивые: Покосико-****-Сено или Покосико-****-Сам.
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22.10.2022 15:59 Відповісти
ще одна примітна деталь на відео:
в першому ряду воссэдаэ "особливо привілейована каста обраних" - усі без "намордників". Всі інші - рангом нижче - в "намордниках". Хіба тільки "цаку" в носі не вистачаэ. Оце "модель майбутнього" усіляких "прогресистів"-лефтистів, "ексклюзивний капіталізм". Де "обрані" з "першого ряду", мають все, а всі інші - "не мають нічого й дуже від того щасливі". А нащо ім? голосуэш "правильно" - отримуэш тепліше місце, "посилену баланду", можуть навіть дати "дачу" - пожити, "наложниць", автомобіль ад "радной любящей партіі". Щоправда - не всім. Треба бути з "правильноі сім`і" - та правильно голосувати, та якомога ретельніше вилизувати *чко Великого Брата партійного лідора (та його "братіі"). А ще, бажано зжерти вчасно всіх конкурентів. Бо ж "ніштяки" просто так не дають - там тисячи - на одне місце - треба ж тримати "всіх охочих" "в тонусі" - щоб боялися втратити "привілеі", щоби боялися весь час втратити й були лояльні. А народу - "казка" - ото бачите, голосуйте правильно та слухайтеся Найвеличнішого Ліюдожера, і колись, вас, може, теж візьмуть у "партію" - "на тепле місце" насправді ні - бо якщо ви "не з тіэі касти", бути вам, максимум - прості"уткою, що старанно відбілюэ брудну "опу" "рідноі партіі"Та й те - "казка", бо "не будете слухатися - отключим газ "вимкнемо" вам ваші гроші, заблокуэм рахунки і підете під парканом здихати".
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22.10.2022 15:21 Відповісти
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22.10.2022 15:32 Відповісти
Китай окончательно стал тоталитарной страной. Спасибо всем дебилам из "глобальной элиты" кто 50 лет строил планы на песке по построению "Нового Вавилона" с одним глобальным центром. Они наивные думали, что в этом "новом мире" Китай будет их глобальным заводом по производству всего, не более. Для этого они накачивали его деньгми и технологиями, позволяли воровать интеллектуальные продукты в космических масштабах. А Китай кинул их как сельских лохов в базарный день - набрались украденных технологий, построенных заводов и теперь будут строить свою империю забив болт на все мечты глобалистов.

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22.10.2022 15:31 Відповісти
Ніксон повинен в труні перевернутись, а Кісінджер втопитись в унітазі за пінг-понгову дипломатію.
Колись Англія і США лоханулись з Японією, озброївши її та побудувавши їй заводи, на яких вона виробляла зброю, а потім отримали від самураїв ХХ ст. по самі помідори і в Перл-Харборі, і в Сінгапурі.
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22.10.2022 15:45 Відповісти
Таваріщь Сі і так був диктатором, а тепер ще й на партійно-законодавчому рівні затвердив свій статус.
І тепер він Повелитель Піднебесної Сі Бздинь Пень
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22.10.2022 15:39 Відповісти
Эта сволочь и стоит бенефициаром войны в Украине.
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22.10.2022 15:50 Відповісти
Как были РАБАМИ пару тысяч лет начиная с диснастии Ци, так по сути ничего не изменилось при нынешней династии Цзинь. ЫМПЕРАТОРЫ меняются, а РАБЫ остаются! Может и прав был Гитлер и древние римляне, наследственность менять - бестолковое дело, геноцид рабов - эффективное средство от РАБСТВА и варварства!
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22.10.2022 15:51 Відповісти
Эта сволочь и стоит бенефициаром войны в Украине.
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22.10.2022 15:51 Відповісти
Кітайози вибрали собі свого Ху@ла Якби зараз в основних західних странах при владі були не "толєрасти", а справжні демократи-консерватори рівня Рейгана чи Тетчер, які керувалися не лише економічними моделями росту прибутку за рахунок дешевої рабсили, а передусім ідеологічними чинниками, то повернувши з Китаю ВСІ основні виробництва високотехнологічної продукції в свої країни (США, Британія, ФРН, Франція тощо) можна було б за 5-10 років опустити Китай на зовсім інший рівень, збити з тих азіатів пиху та ще й назавжди вирішити питання безробіття в США та Європі. Так, продукція стала би дорожче, бо німець чи американець не працюватимуть за "плошку ріса", але це подорожчання відбулось би у всіх, одночасно, та, головне - зменшить безробіття, дасть нові робочі місця в США та Європі. Але для таких рішень, зараз нажаль нема нікого на горизонті самісінькі політичні пігмеї "шольци-макрони" та повії "меркели-орбани-берлусконі-саркозі"... Захід наївно сподівався що задіявши Китай у глобальний економічний проект вдастся відвернути декілька мільярдів голодних кітайоз з ядерною бомбою від комуністичної ідеї та ще й заробити непогану копійчину на дешевій робочій силі... А отримали нового "Мао Цзедуна" тільки ще й озброєного новітніми західними технологіями...
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22.10.2022 16:47 Відповісти
На "второго великого кормчего" Си надежды все меньше и меньше, хотя он мог бы остановить плешивого
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22.10.2022 17:03 Відповісти
Кошмарная сцена...😮 Больше походила на арест... Наверное, Ху Цзиньтао пожалел в эту минуту, что покинул свой пост, согласно Конституции, отсидев 2 срока. Диктаторские замашки Си были видны изначально. Пожизненный его величество Дракон!
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22.10.2022 18:11 Відповісти
Пиз.дець.... Дуже ху.йові новини
Світ котиться у прірву
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22.10.2022 18:23 Відповісти
***** друге виросло
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22.10.2022 18:30 Відповісти
Китай за всю историю был очень херовым завоевателем....их даже монголы херачили..а если вспомнить как над Китаем издивалась Британия и шо с ним сделала маленькая но гордая Япония....единственное в чем он силён так в геноциде собственного народа,как и все подобные режимы красных кхмеров и .тп
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22.10.2022 18:33 Відповісти
вітаю, світ став ще на крок ближче до 3-ї світової війни
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22.10.2022 18:37 Відповісти
Я б сказав на дуже багато кроків
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22.10.2022 18:48 Відповісти
ти хворе на голову? чому тут радiти?

вiн захотiв не демокртii, а колективного керiвництва, як це було останнi десятилiття.

в Китаi народився новий диктатор, на жаль. це дуже погано для свiту.
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22.10.2022 19:04 Відповісти
сарказм не дуже вдалий.
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22.10.2022 19:23 Відповісти
Цікаво, що буде робити новоявлений імператор, якщо ЗСУ будуть гнати русню до китайського кордону?
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22.10.2022 21:31 Відповісти
Китай чекають поступове злидення населення і поступове закручування гаєк, для радості китайському плебсу Китай буде захоплювати Тайвань, де живуть ісконо китайськоговорящіє.
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22.10.2022 21:33 Відповісти
Сі перетворив партію з колективної диктатури в персоналістську диктатуру.
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.

Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.

Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.

Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.
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22.10.2022 21:46 Відповісти
два вождя на одном материке много
скоро тавалиса начнет спецоперацию по освоению сибири - кусать очень хочется
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22.10.2022 22:26 Відповісти
Коммуняки самые заядлые узурпаторы власти в мире. И что б до гроба командовать. Иначе коммунизьму с китайским/корейським/кацапьським лицом не построишь.
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23.10.2022 21:05 Відповісти
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