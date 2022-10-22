Компартія Китаю затвердила одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна. ВIДЕО

ХХ з’їзд правлячої в КНР Комуністичної партії Китаю завершив роботу внесенням змін до статуту КПК і фактичним затвердженням одноосібного верховного лідерства в партії та державі нинішнього очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Його попередника Ху Цзиньтао під руки вивели з трибуни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

До статуту Компартії Китаю внесли дві поправки.

Першою поправкою встановлюється "статус Сі Цзіньпіна як ядра Центрального комітету КПК і всієї партії", а його бачення "соціалізму з китайською специфікою для нової ери" стає керівництвом до дій для всіх членів партії.

Друга поправка зобов’язує партійців захищати "статус генерального секретаря Сі Цзіньпіна як "ядра" КПК" та "захищати керівництво партії".

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Такими змінами Сі Цзіньпіна фактично прирівняно до вождів КПК Мао Цзедуна й Ден Сяопіна, що наділяє нинішнього лідера безпрецедентним за останні 50 років історії Китаю обсягом повноважень.

Примітний випадок стався на закритті з'їзду, коли колишнього голову КНР у 2002-2012 роках Ху Цзіньтао несподівано вивели з трибуни, де він був поруч із Сі. Двоє розпорядників вивели під руки 79-річного політика. На відео можна помітити, що перед відходом він про щось говорив із Сі Цзіньпіном.

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Ху Цзіньтао виступає за модель "колективного" керівництва з представниками різних фракцій та з обмеженнями за віком та термінами, які Сі хоче скасувати.

Нагадаємо, ХХ з’їзд Комуністичної партії Китаю розпочав роботу в Пекіні за участі понад 2300 делегатів 16 жовтня. За його підсумками очікувалося, що нинішній голова КНР Сі Цзіньпін буде переобраний на третій п’ятирічний термін на чолі партії та отримає безпрецедентний за останні 50 років історії Китаю обсяг повноважень.