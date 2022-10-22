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Китай назвав санкції проти Ірану за допомогу РФ у війні в Україні "незаконними та односторонніми"
У Міністерстві закордонних справ Китаю виступили проти накладання санкцій на Іран за допомогу Росії у війні проти України.
Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Китай виступає проти "незаконних односторонніх санкцій, запроваджених без мандата Ради Безпеки ООН та без підстав міжнародного права".
"За нинішніх обставин ми закликаємо до спокою та стриманості з боку всіх зацікавлених сторін", - сказав Веньбін.
Він зазначив, що КНР заохочує та підтримує "всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню, та зусилля щодо спільної роботи з деескалації".
Топ коментарі
+42 sergej gorin
показати весь коментар22.10.2022 09:31
+37 олег иванов #434516
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+35 Олег Андрущенко #512464
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Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що покидає зал засідання Ради Безпеки ООН, щоб не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці. Джерело:
Зате кислиця вважає засідання зРади (не)Безпеки оон перемогою... цікаво хто дурень кислиця чи Ван Веньбін?
Оставь Кислицу в покое. Не твоего, ватник, ума дело. И, вообще: водки нет! Иди домой в свою мокшандию!
Интересно как можно перетянуть Китай в голосовании зРади (не)безпеки оон, если войну не называть войной, а спецопераций (гибридное введение войны режимом путина)?
Может "гении" дипломатии кулеба и кислиця объяснят?
Еще провокативней. Как сорвать мобилизацию на россии и дестабилизировать режим путина, если "играть по его правилах" не называя войну войной?
че, боярка перебродившая попалась?
🖍Россия никогда не «вернется» к нормальности, так как понятия не имеет что это такое. Она пережила краткий шоковый период «прекрасных девяностых» и добровольно вернулась в чекисткий застенок, с большим удовольствием похоронив все свободы и права.
Россия, с ее привычками и склонностями, вообще не способна быть частью современного мира. Никаких перспектив, кроме полного демонтажа у нее нет. Невзоров
@nevzorovtv
тот случай когда реально можно спокойно истребить всех красножопых и будешь прав и будет всем хорошо.
а то что премьер такое сказал.... ну, а в оригинале читал? может тоже орки перекрутили? Так и сказал шоле? ну на месте Меркель я бы его обматерил за такое. Это скандал был бы, ляпни он такое. Кстати, я это давно еще тоже слышал мол нацелили на европу и если что то случится, то "мы в рай, а все в ад". шото напоминает. И не удивился бы если это так и есть, Яхве так же бы сделал)
Теперь кажется понятно, как..
В Иране наверно просто пропеллер прикручивали и все.
А построить заранее и хранить их в таком количестве мог позволить себе Китай, но не Иран.
Забаненным быть он не хочет, ворчит )))
а санкції то незаконно
Ну а то что он продавал в ЕС и в США больше чем у них покупал и это вернули в пропорцию, а теперь в связи с агрессивной риторикой Западного заводика чем в сущности Китай и является, возомнив себя пупом земли, сокращают в нем свои пр-ва разворачивая их в других странах - это заслуга только Китая. Если ты кормишься за счет продажи своего барахла Западу - не гавкай на покупателя. Перестанут покупать и быстро найдут тебе замену )))
Агрохімії Ірану напряму теж зерно поставили на 533 млн $ в Серпні 2022, вже коли всі знали про продаж дронів рашці.
І в Білорашці бітум для крадівництва закупляли аж до 24 лютого.
Для них це бізнес, їх діти все одно за кордоном в безпеці
Китай как мне кажется пытается помочь дружбану Ирану да и сам подумывал продавать рашке оружие и услышав о бане забился в истерике. Ибо обламывается его желание еще больше наварится на оплеухах Запада Путину )
Заява Державного департамету США : Якщо Китай і дальше буде вийожуватися то на Тайвані буде розміщена учбово-рекреаційна база дивизіі "АЗОВ".
Це означає тільки одне,що Китай також забруднений,бо Іран не має право на продаж такої зброї, тим паче знаходитися як інструктор тієї зброї на території України.
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забруднений???
Невдало Валюша користується перекладачом?
Республіка Китай- це легітимний китайський уряд, який комуністи витиснули на острів Тайвань у 1950 році.
КНР це китайська ДНР яка за допомогою совку захопила всю країну окрім о.Тайвань.
Але в 1970 році світові держави дуже захотіли торгувати з КНР і визнали легітимним вже його, а законний уряд на Тайвані перестав бути таким
😆🤣
І між іншим, більшість товарів з Китаю ми могли б виробляти самі. Нічого в них складного немає. Потрібно вводити якісь протекціоністські заходи проти китайського краму!