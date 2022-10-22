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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Китай назвав санкції проти Ірану за допомогу РФ у війні в Україні "незаконними та односторонніми"

іран

У Міністерстві закордонних справ Китаю виступили проти накладання санкцій на Іран за допомогу Росії у війні проти України.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Китай виступає проти "незаконних односторонніх санкцій, запроваджених без мандата Ради Безпеки ООН та без підстав міжнародного права".

"За нинішніх обставин ми закликаємо до спокою та стриманості з боку всіх зацікавлених сторін", - сказав Веньбін.

Він зазначив, що КНР заохочує та підтримує "всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню, та зусилля щодо спільної роботи з деескалації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Китаю: Ми нічого не знаємо про атаку на Київ

Автор: 

Іран (2023) Китай (4566) санкції (11810)


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Топ коментарі
+42
Схоже на те , що жовтоморді китайози поставляли через іран кацапам безпілотники та квадрокоптери,
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22.10.2022 09:31
+37
Что на это скажет абхазская макака Агрохимия?
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22.10.2022 09:32
+35
Ну? Де ті експерти,які цілодобово "вливають"нам в вуха,що Китай тримає нейтралітет?Мало доказів?Далі буде...
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22.10.2022 09:30
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Радбез ООН: Небензя втік із засідання, щоб не чути виступу Кислиці


https://images.cnscdn.com/images/9/3/f/2/93f22c3999beb51bf0dd675d67bd0839/original.jpg

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що покидає зал засідання Ради Безпеки ООН, щоб не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці. Джерело:

Зате кислиця вважає засідання зРади (не)Безпеки оон перемогою... цікаво хто дурень кислиця чи Ван Веньбін?
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22.10.2022 09:30 Відповісти
В твоем аккаунте все прекрасно: начиная с даты регистрации и флага.

Оставь Кислицу в покое. Не твоего, ватник, ума дело. И, вообще: водки нет! Иди домой в свою мокшандию!
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22.10.2022 09:35 Відповісти
По сути аргументы есть бот? Вот и весь твой высер.

Интересно как можно перетянуть Китай в голосовании зРади (не)безпеки оон, если войну не называть войной, а спецопераций (гибридное введение войны режимом путина)?

Может "гении" дипломатии кулеба и кислиця объяснят?

Еще провокативней. Как сорвать мобилизацию на россии и дестабилизировать режим путина, если "играть по его правилах" не называя войну войной?
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22.10.2022 09:43 Відповісти
Мене забув до списку додати .
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22.10.2022 09:52 Відповісти
иди нах, кацап.
че, боярка перебродившая попалась?
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22.10.2022 10:18 Відповісти
Більшість з наведених Вами форумчан ми знаємо не один рік. І писати про них те, що написали Ви, у Вас немає ніяких підстав.
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22.10.2022 10:24 Відповісти
На прокорм тебе хватает? Или только на водку
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22.10.2022 10:20 Відповісти
Ну? Де ті експерти,які цілодобово "вливають"нам в вуха,що Китай тримає нейтралітет?Мало доказів?Далі буде...
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22.10.2022 09:30 Відповісти
Рашки, біларашки капітал прихватизували, тепер треба весь китайозний капітал прихватизувати, разкуркулити, так сказати.
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22.10.2022 09:36 Відповісти
Схоже на те , що жовтоморді китайози поставляли через іран кацапам безпілотники та квадрокоптери,
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22.10.2022 09:31 Відповісти
Китаю слід не сувати носа не в свою справу, бо з такими темпами санкції торкнуться і самого Китаю. А економіку вашу розвалити можна миттєво...
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22.10.2022 09:31 Відповісти
Хто її може розвалити? Україна? Це можуть зробити можливо США і увесь Західний світ,але це їм не потрібно,вони також дуже сильно постраждають від цього, так,що за захід не говоріть,вони самі приймуть рішення,робити це чи ні,але приймуть вірогідно з 100% точністю не робити, а от якщо ви зможете зруйнувати економіку Китаю то вперед,можете про це сміливо заявляти
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22.10.2022 09:45 Відповісти
Бурная реакция. Вас как будто лично оскорбили.
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22.10.2022 10:24 Відповісти
у мене все бурна реакція на неадекватну бредятіну, тому,що в даному випадку ніхто економіку китаю розвалювати не буде, не люблю фантазії і брехню
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22.10.2022 12:19 Відповісти
Дуже схоже на те, що Захід уже зробив стратегічні висновки стосовно Китаю, що Китай недалеко втік від кацапів. Тому вони поступово будуть виводити свої капітали з Китаю.
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22.10.2022 12:17 Відповісти
і пропоную поінтересуватися де знаходяться заводи дуже багатьох західних компаній А серед них такі гіганти як Nvidia, AMD, Apple і інші. Ніхто не буде знищувати економіку Китая це уж точно, Захід зараз також в дуже багато чому залежить від них, ******** світ це глобальна економіка,де все взяємозвязано і кожен залежить від іншого
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22.10.2022 09:54 Відповісти
Не только Китай защищает рашку, но даже в Европе есть люди, которые думают, что «надо дать россии шанс, она еще может стать нормальной страной». У Китая свой расчёт на ослабление и порабощение ее земель, а вот Европе стоит включить мозги.

🖍Россия никогда не «вернется» к нормальности, так как понятия не имеет что это такое. Она пережила краткий шоковый период «прекрасных девяностых» и добровольно вернулась в чекисткий застенок, с большим удовольствием похоронив все свободы и права.

Россия, с ее привычками и склонностями, вообще не способна быть частью современного мира. Никаких перспектив, кроме полного демонтажа у нее нет. Невзоров

@nevzorovtv
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22.10.2022 09:31 Відповісти
"Что бы не делали, получается танк".(с)
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22.10.2022 09:40 Відповісти
Тому що - https://www.youtube.com/watch?v=K2oB8EpRsyE
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22.10.2022 10:33 Відповісти
Тепер очевидно хто стоїть за світовими терористами, гебнею та рушникоголовими. Без знищення жовто-комуняцького режиму не буде у світі ладу
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22.10.2022 09:32 Відповісти
Что на это скажет абхазская макака Агрохимия?
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22.10.2022 09:32 Відповісти
ДЫк, они пару лет назад насильно пытались втюрить нам таукитайскую дружбу.
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22.10.2022 09:43 Відповісти
невже ви належите до тих рідкісних людей,які всерйоз сприймають мохнорилого Давіда Арахноїда-Хламідію?? У Зеленого наполеончика голову замінює Єрмак, яйця Ліза Богуцкая,а 2 його руки Арахноїд і Коля Котлета....
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22.10.2022 09:57 Відповісти
До цих зелених підарів треба ставитися тільки всерйоз,адже вони грабують нашу країну не понарошку.
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22.10.2022 14:34 Відповісти
Хламидию под трибунал , как и всех его кукловодов-, Беню и зелю!кстати скумбрия тоже , перед войной ездила в Китай
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22.10.2022 10:23 Відповісти
Зовсім щось охрініли узкоглазі...
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22.10.2022 09:33 Відповісти
кєтаю пох на ху@лостан.
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22.10.2022 09:33 Відповісти
Це означає тільки одне,що Китай також забруднений,бо Іран не має право на продаж такої зброї, тим паче знаходитися як інструктор тієї зброї на території України.
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22.10.2022 09:35 Відповісти
Згоден! Просто китайці відчули, що ЦРУ та МІ-6 скоро доберуться до "кишок" тих безпілотників і вони виявляться китайськими (А може уже й добралися, але мовчать з якоїсь причини - поки що! А там і до санкцій стосовно китайських фірм справа дійде А вони ж на "владу" у цій області "зав"язані" ТОму це буде удар по всій державній системі От і "закрутилися")
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22.10.2022 10:16 Відповісти
Понятно, откуда уши торчат......
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22.10.2022 09:36 Відповісти
Заборонити передавати будь-які технології західного світу комуністичному китаю та активно озброювати його противників у Азії. Знищення цього монстра, що захопив всю Африку неминуче.
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22.10.2022 09:38 Відповісти
Цинизм высшей категории. Обстреливают Украину из всего что можно и призывают нас к терпению и миру. Выродки
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22.10.2022 09:39 Відповісти
так то ж красножопые.
тот случай когда реально можно спокойно истребить всех красножопых и будешь прав и будет всем хорошо.
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22.10.2022 10:20 Відповісти
Как и пердоган с макроном!
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22.10.2022 10:24 Відповісти
Він зазначив, що КНР заохочує та підтримує "всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню, та зусилля щодо спільної роботи з деескалації". Вічноусміхнені ,вузькопльоночні китайські лицемірні прорашистські скоти,Як би перед китайською олімпіадою рашист не отримав "добро" на окупацію і війну в України, як би свині китайські на дипломатичному рівні не дали добро Ірану озброювати окупанта дронами і балістичними ракетами, то кровопролитної війни в Україні б не було.
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22.10.2022 09:40 Відповісти
Идите воробьев гонять, макаки желтопузые.
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22.10.2022 09:40 Відповісти
На шо намек, типо, за поставку комплектующих, шо свинособакам, шо истинным недоарийцам, таукитайцев недопереоценили? ... Вот вам и ось лаптеунтия -КНР-Иран, а то все трындят, мол, КНДР да КНДР... ЗЫ... интересно Индия с Пакистаном к ним примкнут или нет, как тоже обиженцы на англосаксов.
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22.10.2022 09:41 Відповісти
разом не примкнуть,вони смертельні вороги. Індія,крім того,в поганих стосунках з Китаєм. хитро,по юдейські скрито може примкнути (вже примкнув де факто) Ізраїль
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22.10.2022 09:48 Відповісти
Израиль имел на 2011 год более 700 ядерных боеголовок. И тогда еще грозился достать любую точку Европы, если обнаружит угрозу для своего существования... Это времена интенсивных обстрелов ракетами Израиля нарабсейскими ракетами руками прылэглых арабов.
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22.10.2022 10:09 Відповісти
а это вроде фэйк, какой то такой как ты персонаж трендел об этом, ну, как Кива. то есть опять навирают на израильтян. че их все так ненавидят то?
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22.10.2022 10:21 Відповісти
Я читал выступления их премьера. Это он тогда так трындел. К тому же я тогда был в Израиле ... А ваше навирают, оставьте себе (на десерт) Мне его впарывать никчему. Не удивлюсь, если ваше навирают , будет возведено в ранг заговора комитета 300( я бы сказал про заговор старых маразматиков , кремлевских комитетчиков)...
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22.10.2022 10:45 Відповісти
я то вроде у Лещенко слышал шо есть такой русолюб что всегда накидывает, а потом его цитируют типо "Эксперт западный говорит".
а то что премьер такое сказал.... ну, а в оригинале читал? может тоже орки перекрутили? Так и сказал шоле? ну на месте Меркель я бы его обматерил за такое. Это скандал был бы, ляпни он такое. Кстати, я это давно еще тоже слышал мол нацелили на европу и если что то случится, то "мы в рай, а все в ад". шото напоминает. И не удивился бы если это так и есть, Яхве так же бы сделал)
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22.10.2022 11:23 Відповісти
вот потому-то и надо разрывать все отношения с вонючим китаем... было оно говном 50 лет тому назад, и сейчас должно вернуться в родную говень... и это будет сделано... а Тайвань вернутся в Совбез ООН...
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22.10.2022 09:42 Відповісти
Уе фАрахпмія попонував зеленим ( не тим) з оцими дружити?
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22.10.2022 09:44 Відповісти
Вот у меня возникали сомнения, как Иран смог их столько построить, тысячи. А сколько еще на складах?
Теперь кажется понятно, как..
В Иране наверно просто пропеллер прикручивали и все.
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22.10.2022 09:48 Відповісти
ну то что мы видим построено не за один день и не за год. Ваньки просто сделали заказик и видимо через фирмы третих стран, и персы частию со своих армейских складов частию наклепав на заводах отгрузили эти игрушки.
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22.10.2022 09:52 Відповісти
Знаешь в чем проблема, эти мопеды скажем так узкоспециализированные, это не ракета баллистическая которой можно пугать.
А построить заранее и хранить их в таком количестве мог позволить себе Китай, но не Иран.
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22.10.2022 10:08 Відповісти
Китай подумывал сам попродавать оружие рашке но тут такой облом - Иран забанили.
Забаненным быть он не хочет, ворчит )))
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22.10.2022 09:49 Відповісти
Китайский ублюдок. Больше чем уверен, что эти шахеды не без помощи китая сделаны
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22.10.2022 09:50 Відповісти
звичайно
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22.10.2022 09:54 Відповісти
Україна сировинний додаток Китаю,а Китай продає сюди готові вироби,в більшості без сплати мита.Україна має пасивне сальдо в торгівлі з китаєм. Тому послати НХ Пекін вигідно.Можна тісно зійтися з Тайванем,там ЗВР більше 500 млрд дол на 23 млн населення
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22.10.2022 09:51 Відповісти
кстати да, необходимо и ЕС и США переориентироватся на Юж Корею, Тайвань и Индию. Так же можно тем же США вывести свои пр-ва с Китая в Мексику )))
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22.10.2022 09:58 Відповісти
Так, і, до речі, зараз набирає оберти виробництво ширвжитку в Бангладеші.
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22.10.2022 10:03 Відповісти
Индусы тоже начнут борзеть как только с помощью западных технологий поднимут экономику. США нужно сторить заводы в небольших странах у которых нет шансов стать диктаторскими и антизападными. Китай неизменно идет к падению роста ВВП,экономическому крищису,авторитаризму войны в Тайване чтобы переключить внимание своего населения. Китай через 5-10 лет это сегодняшняя парашка. Парашка начала задумыватся о войне с Украиной сразу после 2008 года когда все понимали что после 12 года прекратися рост ВВП и усилятся социальные проблемы и неприятие путинской власти. Путин дал русским ублюдкам войну-и это переключило их внимание с внутренних проблем. Теперь россияне мечтают не о нормальной ,богатой жизни а о том чтобы разбомбить максимальное количество городов в Украине. Технология проверенна столетиями
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22.10.2022 11:48 Відповісти
Захід САМ ДОБРОВІЛЬНО вліз у залежність від китаю у гонці за дешевою робочою силою та швидким збагаченням, а тепер не знає, що з цим робити. Самі себе загнали в пастку власною жадібністю.
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22.10.2022 09:52 Відповісти
Нужно намекнуть в паблике и Зеленскому что в связи с поддержкой Китаем агрессивной политики режима ***** на политической арене Украина не будет привлекать китайские фирмы к многомиллиардной программе послевоенного востановления страны. Если Китай не изменит своей пропутинской лживой риторики.
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22.10.2022 09:55 Відповісти
Терористичний Китай щє за ковід не відповів, що б шось *******
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22.10.2022 09:57 Відповісти
скорее бы повыздыхали ушлебки узкопленочные к слову сказать в Китае сложился парадокс разрыв между младыми поцами и старыми за 75 дидуганами у Китаю.... а вот прошарок 27-48 лет вообще упал практически в дно.. население Китая на кажущееся вяличие и население по сути имеет две полярности дети до 22 и старики после 68 лет.. а между ними пропасть.. уже 15 год об этом предпочитают не говорить в Китае падает рождаемость населения проявляется диспропорция между молодыми придурками 0 которым посрать на коммунизм и МАО и стариками которые убивали при МАО тех кого нет в Китае 27-48 лет .. старый поц СИ и лезет на Тайвань тому как там все демографические пороги остались и группы... он желает заполучить Тайвань под вывеской ОДИН Китай-- надеясь на спаривание тайванцев с китаешками континента... но беда в том... что языки разные как и дииалекты... не говоря про ментальность тайванцев ближе к европейским американским ценностям нежели к забитому Китаю.. никакого Научно технического прогресса нет....а есть просто тупое клонирование.... а клон как известно всегда (копия) хуже оригинала.. такая же тенденция лет 5-7 стала наблюдаться в Индии... где изначально был геометрический рост рождаемости... НО давно подсчитано что ресурсы Индии в состоянии обеспечить СНОСНОЕ НА УРОВНЕ МИНИМАЛИЗМА ЖИТИЯ НЕ БОЛЕЕ 500 МЛН. НАСЕЛЕНИЯ.. особенно по земле и воде..но кастовость страны- что ХУЖЕ ЧЕМ РАБСТВО.. это тупиковая ветвь Индии это умирание индусов жалкая попытка 60% населения поменять веру от буддизма к мусульманству только добрасывает дровишек в антогонистические противоречия в Индии к кастовому неравенству, когда 85-95% нищие добавляется еще и религиозные конфликты и войны ждем запасаемся попкорном за видосиками войны между штатами Индии за воду землю и за Будду или Аллаха.. а Китай ну что сказать по расчетам Китаю суждено распадатся на примерно 10-12 анклавов антогонистов китайцы до сих пор не понимают друг друга по ментальности и языку селяни и городские это просто два врага провинции у моря океана не понимают северян- а центр не понимает ни тех и ни других.. ошибкой для Китая был возврат им Гонконга.. если они захапают Тайвань то это станет полным обнулением Китая как такового...если остров Тайвань и морская гладь давали условное спокойствие то Единый Китай рискует скоро оказаться в статусе как Южная Корея и КНДР только во множественном числе..
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22.10.2022 10:02 Відповісти
****&ць *** атака танками іншої держави і стрільба ракетами то законно,

а санкції то незаконно
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22.10.2022 10:04 Відповісти
Как не смешно но по сути втна на сша. С какого *** в 1991 году, вместо того что б наблюдать как с голоду дохнут райсисянцы они им продовольствие слали и контракты заключали, тогда можно было за шмат хлеба выменять ядерное оружие у райсеси, нет же, надо было помогать этой *****, так же и с Китаем, *********** недавно охотились на воробьёв и жрали их, сша надо было поднимать их экономику и порты включать в мировую экономику , получаем теперь все вместе
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22.10.2022 10:06 Відповісти
в США тоже кризис мозгов, посмотри кого они себе в президенты выбирают уже лет 25
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22.10.2022 10:24 Відповісти
они уже продают Рашку пытаясь выскочить из под вторичных санкций )
Ну а то что он продавал в ЕС и в США больше чем у них покупал и это вернули в пропорцию, а теперь в связи с агрессивной риторикой Западного заводика чем в сущности Китай и является, возомнив себя пупом земли, сокращают в нем свои пр-ва разворачивая их в других странах - это заслуга только Китая. Если ты кормишься за счет продажи своего барахла Западу - не гавкай на покупателя. Перестанут покупать и быстро найдут тебе замену )))
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22.10.2022 10:11 Відповісти
При цьому Агрохімії постійно лобіюють торгівлю з КНР. А КНР поставляє Ірану мікросхеми для дронів.
Агрохімії Ірану напряму теж зерно поставили на 533 млн $ в Серпні 2022, вже коли всі знали про продаж дронів рашці.
І в Білорашці бітум для крадівництва закупляли аж до 24 лютого.
Для них це бізнес, їх діти все одно за кордоном в безпеці
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22.10.2022 10:47 Відповісти
Бларусь это уже не страна. Это федеральный округ Парашкинской Фелдерации. Это ведь факт. Независимость РБ-полностью номинальна
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22.10.2022 11:49 Відповісти
Китай ведет себя как маленький ребенок - для бана Ирана за оружие Путину Евросоюзом и США а так же любых других стран мира не нужна резолюция ООН - достаточно резолюций своих правительств и это будет совершенно законно )))
Китай как мне кажется пытается помочь дружбану Ирану да и сам подумывал продавать рашке оружие и услышав о бане забился в истерике. Ибо обламывается его желание еще больше наварится на оплеухах Запада Путину )
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22.10.2022 10:08 Відповісти
Анекдот.
Заява Державного департамету США : Якщо Китай і дальше буде вийожуватися то на Тайвані буде розміщена учбово-рекреаційна база дивизіі "АЗОВ".
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22.10.2022 10:11 Відповісти
Да и пофиг, от слова не станется. Пусть болтают, что хотят. На самом деле просто боятся попасть под аналогичные санкции, если что...
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22.10.2022 10:23 Відповісти
Англичане с маком в 19 веке в Китае что-то не доработали.
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22.10.2022 10:26 Відповісти


Це означає тільки одне,що Китай також забруднений,бо Іран не має право на продаж такої зброї, тим паче знаходитися як інструктор тієї зброї на території України.

Відповісти Керування спамом Мені подобається 3

забруднений???

Невдало Валюша користується перекладачом?
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22.10.2022 10:26 Відповісти
бойкот китайським товарам в Україні, і цивілізованному світі
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22.10.2022 10:40 Відповісти
Скільки разів пояснювати що КНР і Китай це різні країни.
Республіка Китай- це легітимний китайський уряд, який комуністи витиснули на острів Тайвань у 1950 році.
КНР це китайська ДНР яка за допомогою совку захопила всю країну окрім о.Тайвань.
Але в 1970 році світові держави дуже захотіли торгувати з КНР і визнали легітимним вже його, а законний уряд на Тайвані перестав бути таким
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22.10.2022 10:41 Відповісти
конечно против,китай страна-барыга которая продает все и кому попало
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22.10.2022 10:47 Відповісти
хунвэйбинам нужно перекрыть мировые рынки и дапартировать всех на пекин к их горячо любимому маоцзедуну. очень лживые и продажные твари.
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22.10.2022 10:49 Відповісти
чмо китайське
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22.10.2022 10:59 Відповісти
Манджурия стала КНР только в 1949 году, сильно Возмущам-с, краснопузые Маодзедуны лепят из себя Вяликих и магучих ...,типа дохлый Ссср
😆🤣
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22.10.2022 11:02 Відповісти
россия -иран-кндр- Китай - ось зла
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22.10.2022 11:19 Відповісти
Я не знаю, чому керівництво України жує соплі, однак вже є підстави звинуватити іран стороною цієї війн (іранська техніка, іранські віськові які керують нею тощо), і вимагати в міжнародних судах фінансових відшкодувань за шкоду заподіяну в Україні.
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22.10.2022 11:28 Відповісти
це давні партнери, давно відомо що китай надає технології ірану. Вісь зла вже починає вимальовуватися: китай-іран-росія
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22.10.2022 12:06 Відповісти
Нервуються комуняки.
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22.10.2022 12:07 Відповісти
давно вже начасі позбавлятись китайських товарів. мало того що неякісні так ще й надодачу з ворожої країни.
І між іншим, більшість товарів з Китаю ми могли б виробляти самі. Нічого в них складного немає. Потрібно вводити якісь протекціоністські заходи проти китайського краму!
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22.10.2022 12:54 Відповісти
Коли той китай вже розвалиться. Дістали. Розплодилися і ніякі пандемії не беруть. Але ж їм санкції не введуть, як жеж..
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22.10.2022 14:55 Відповісти
Настроили людоедам заводы, передали современные технологии. Теперь людоеды окрепли и прибаблились.
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22.10.2022 15:31 Відповісти
Эти узкоглазые твари китайцы лучше бы навели порядок у себя в государстве!!Нищета мировая!! До сих пор живут в землянках!! Долбоёбы!!
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22.10.2022 16:51 Відповісти
 
 