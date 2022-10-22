Китай назвав санкції проти Ірану за допомогу РФ у війні в Україні "незаконними та односторонніми"

У Міністерстві закордонних справ Китаю виступили проти накладання санкцій на Іран за допомогу Росії у війні проти України.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Китай виступає проти "незаконних односторонніх санкцій, запроваджених без мандата Ради Безпеки ООН та без підстав міжнародного права".

"За нинішніх обставин ми закликаємо до спокою та стриманості з боку всіх зацікавлених сторін", - сказав Веньбін.

Він зазначив, що КНР заохочує та підтримує "всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню, та зусилля щодо спільної роботи з деескалації".

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