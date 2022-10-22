Компартия Китая утвердила единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. ВИДЕО

ХХ съезд правящей в КНР Коммунистической партии Китая завершил работу внесением изменений в устав КПК и фактически утверждением единоличного верховного лидерства в партии и государстве нынешнего главы Китая Си Цзиньпина. Его предшественник Ху Цзиньтао под руки выведен с трибуны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

В устав Компартии Китая внесли две поправки.

Первой поправкой устанавливается "статус Си Цзиньпина как ядра Центрального комитета КПК и всей партии", а его видение "социализма с китайской спецификой для новой эры" становится руководством к действию для всех членов партии.

Вторая поправка обязывает партийцев защищать "статус генерального секретаря Си Цзиньпина как "ядра" КПК" и "защищать руководство партии".

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Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, что наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объемом полномочий.

Замечательный случай произошел на закрытии съезда, когда бывшего главу КНР в 2002-2012 годах Ху Цзиньтао неожиданно вывели с трибуны, где он был рядом с Си. Два распорядителя вывели под руки 79-летнего политика. На видео можно заметить, что перед уходом он о чем-то говорил с Си Цзиньпином.

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Ху Цзиньтао выступает за модель "коллективного" руководства с представителями разных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить.

Напомним, ХХ съезд Коммунистической партии Китая начал работу в Пекине с участием более 2300 делегатов 16 октября. По его итогам, ожидалось, что нынешний глава КНР Си Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок во главе партии и получит беспрецедентный за последние 50 лет истории Китая объем полномочий.