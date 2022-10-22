Компартия Китая утвердила единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. ВИДЕО
ХХ съезд правящей в КНР Коммунистической партии Китая завершил работу внесением изменений в устав КПК и фактически утверждением единоличного верховного лидерства в партии и государстве нынешнего главы Китая Си Цзиньпина. Его предшественник Ху Цзиньтао под руки выведен с трибуны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
В устав Компартии Китая внесли две поправки.
Первой поправкой устанавливается "статус Си Цзиньпина как ядра Центрального комитета КПК и всей партии", а его видение "социализма с китайской спецификой для новой эры" становится руководством к действию для всех членов партии.
Вторая поправка обязывает партийцев защищать "статус генерального секретаря Си Цзиньпина как "ядра" КПК" и "защищать руководство партии".
Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, что наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объемом полномочий.
Замечательный случай произошел на закрытии съезда, когда бывшего главу КНР в 2002-2012 годах Ху Цзиньтао неожиданно вывели с трибуны, где он был рядом с Си. Два распорядителя вывели под руки 79-летнего политика. На видео можно заметить, что перед уходом он о чем-то говорил с Си Цзиньпином.
Ху Цзиньтао выступает за модель "коллективного" руководства с представителями разных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить.
Напомним, ХХ съезд Коммунистической партии Китая начал работу в Пекине с участием более 2300 делегатов 16 октября. По его итогам, ожидалось, что нынешний глава КНР Си Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок во главе партии и получит беспрецедентный за последние 50 лет истории Китая объем полномочий.
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геть кацапiзми з мови!
Ганьба !
комунiсти бувають рiзнi, помiркованi, майже соцiал-демократи, а бувають реакцiйними та
скаженими, сi дрейфує саме до таких.
россияне бывают хорошими - Немцов, Новодворская, Фейгин, Пионтковский.
а за русских не знаю, не понимаю, кто это такие...
нiчого смiшного в цьому нема. попередник, якого нахабно вивели пiд руки, був набагато кращий.
а сi просто узурпував владу та незаконно продовжив свiй термiн.
це погано для всього свiту.
.. от тільки боротися ліворуціонеру, у якого напевне були ще якісь важелі впливу у партії та суспільстві, треба було за місяці-роки до цього "сталінського" з'їзду, а не "за п'ять хвилин до роззстрілу"
АліЕкспрес вже коштує лише 30 вiдсоткiв вiд того, що було ранiше...
а якщо ще колективний Захід прийме правільні правила, то Китаю капець - знову 300 гр. риса на день
але й решті світу буде непереливки коли виникна вісь Зла:
рашка -китай - іран
майже 2 міліарди гнаних та голодних
і саме технології !!!
без технологічних інвестицій Заходу Китай стане повним нулем, в усіх сенсах, в тому числі і по грошах
И еще. Работоспособность и обученность производственного персонала. Китайцы и работоспособнее (работают без выходных и праздников) и обученней на порядок лучше твоих протеже. Если бы было все так просто и легко, то бизнес уже давным давно и без твоих подсказок среагировал.
були періоди колективної розумної бюрократії, але недовго
Знаем чем это все заканчивается..китаезы также в погоне за стабильностью отдадут все свои права и станут безмолвными рабами которых погонят на очередной "Тайвань за 3 дня"
Просто тепер у чергового "найвеличнішого" відсутні будь-які механізми стримування.
П.С. Чогось мені здається, що найближчі 50 років світ розділиться на дві частини (от би дожити)... Та нам ще цих виродків треба перемогти.
- Не выносите.
- Как же не выношу, когда именно выношу
Какие трудные у китайцев имена
в першому ряду воссэдаэ "особливо привілейована каста обраних" - усі без "намордників". Всі інші - рангом нижче - в "намордниках". Хіба тільки "цаку" в носі не вистачаэ. Оце "модель майбутнього" усіляких "прогресистів"-лефтистів, "ексклюзивний капіталізм". Де "обрані" з "першого ряду", мають все, а всі інші - "не мають нічого й дуже від того щасливі". А нащо ім? голосуэш "правильно" - отримуэш тепліше місце, "посилену баланду", можуть навіть дати "дачу" - пожити, "наложниць", автомобіль ад "радной любящей партіі". Щоправда - не всім. Треба бути з "правильноі сім`і" - та правильно голосувати, та якомога ретельніше вилизувати *чко
Великого Братапартійного лідора (та його "братіі"). А ще, бажано зжерти вчасно всіх конкурентів. Бо ж "ніштяки" просто так не дають - там тисячи - на одне місце - треба ж тримати "всіх охочих" "в тонусі" - щоб боялися втратити "привілеі", щоби боялися весь час втратити й були лояльні. А народу - "казка" - ото бачите, голосуйте правильно та слухайтеся Найвеличнішого Лі юд ожера, і колись, вас, може, теж візьмуть у "партію" - "на тепле місце" насправді ні - бо якщо ви "не з тіэі касти", бути вам, максимум - прості"уткою, що старанно відбілюэ брудну "опу" "рідноі партіі"Та й те - "казка", бо "не будете слухатися - отключим газ"вимкнемо" вам ваші гроші, заблокуэм рахунки і підете під парканом здихати".
REPLY
Колись Англія і США лоханулись з Японією, озброївши її та побудувавши їй заводи, на яких вона виробляла зброю, а потім отримали від самураїв ХХ ст. по самі помідори і в Перл-Харборі, і в Сінгапурі.
І тепер він Повелитель Піднебесної Сі Бздинь Пень
Світ котиться у прірву
вiн захотiв не демокртii, а колективного керiвництва, як це було останнi десятилiття.
в Китаi народився новий диктатор, на жаль. це дуже погано для свiту.
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.
Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.
Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.
Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.
скоро тавалиса начнет спецоперацию по освоению сибири - кусать очень хочется