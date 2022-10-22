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Компартия Китая утвердила единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. ВИДЕО

ХХ съезд правящей в КНР Коммунистической партии Китая завершил работу внесением изменений в устав КПК и фактически утверждением единоличного верховного лидерства в партии и государстве нынешнего главы Китая Си Цзиньпина. Его предшественник Ху Цзиньтао под руки выведен с трибуны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

В устав Компартии Китая внесли две поправки.

Первой поправкой устанавливается "статус Си Цзиньпина как ядра Центрального комитета КПК и всей партии", а его видение "социализма с китайской спецификой для новой эры" становится руководством к действию для всех членов партии.

Вторая поправка обязывает партийцев защищать "статус генерального секретаря Си Цзиньпина как "ядра" КПК" и "защищать руководство партии".

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Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, что наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объемом полномочий.

Замечательный случай произошел на закрытии съезда, когда бывшего главу КНР в 2002-2012 годах Ху Цзиньтао неожиданно вывели с трибуны, где он был рядом с Си. Два распорядителя вывели под руки 79-летнего политика. На видео можно заметить, что перед уходом он о чем-то говорил с Си Цзиньпином.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД ответили Китаю: Некорректно делать вид, что вы ничего не знаете об атаках дронов на Киев

Ху Цзиньтао выступает за модель "коллективного" руководства с представителями разных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить.

Напомним, ХХ съезд Коммунистической партии Китая начал работу в Пекине с участием более 2300 делегатов 16 октября. По его итогам, ожидалось, что нынешний глава КНР Си Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок во главе партии и получит беспрецедентный за последние 50 лет истории Китая объем полномочий.

Китай (2971) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+37
У нас Арахамія казав що треба брати приклад з комуністичної партії Китаю щоб у нас не було виборів і вони на з'їзді слуги народу обирали нам президента
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22.10.2022 13:27
+27
Ось так і винникає автократія, фашизм ітд
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22.10.2022 13:26
+26
Мир может получить еще одного вову) , Китай надо обкладівать санкциями пока не поздно), бо комуняки китайские еще те ребята). Тайваню приготовиться)
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22.10.2022 13:26
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тарганiв. )

геть кацапiзми з мови!
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22.10.2022 18:55 Ответить
все, пропал дом, слишком долго общался с Хйлом. это кажется заразно.
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22.10.2022 13:51 Ответить
ось так виглядає злочинна узурпацiя влади.

Ганьба !
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22.10.2022 13:58 Ответить
Ганьба - комуністам? Це сильно...
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22.10.2022 14:02 Ответить

комунiсти бувають рiзнi, помiркованi, майже соцiал-демократи, а бувають реакцiйними та

скаженими, сi дрейфує саме до таких.
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22.10.2022 14:07 Ответить
ага и русские бывают хорошими )
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22.10.2022 15:45 Ответить
кто такие русские?

россияне бывают хорошими - Немцов, Новодворская, Фейгин, Пионтковский.

а за русских не знаю, не понимаю, кто это такие...

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22.10.2022 15:54 Ответить
Мора , ВЫ и в коммунистах понимаете не больше чем свинка в апельсиновых шкурках. писали бы о том что понимаете. а Новодворская.. она конечно СУПЕР.
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22.10.2022 16:16 Ответить
хамите, парниша.
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22.10.2022 18:56 Ответить
нет... а Вы просто свинок не любите или на ночь футболку с чегеварой одеваете ?
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22.10.2022 20:16 Ответить
Слухай, ну я читав Єфремова, і мені подобається його концепція комунізму як найвищого рівня розвитку цивілізації, яку показував у "Туманості Андромеди". Ніякої антипатії. Але... Але ж в нас практика критерій пізнання. А як показує ця треклята практика, комуністичні ідеї у ********* світі "чомусь" сповзають до різанини свого ж населення та сусідів, бідності та деградації. Може і є винятки - я не чув.
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24.10.2022 03:44 Ответить
Ти з ким, взагалi, сперечаєшься? З чого ти взяв, що я захищаю комуняк?
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24.10.2022 06:47 Ответить
це дуже погано
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22.10.2022 14:00 Ответить
Запад слепой и продажный. После разгона митинга за демократию в Китае и расстрела на площади студентов в 1989 году запад все равно начал вкладывать деньги в Китай и взростил современного монстра. Точно также как Германия после оккупации россией Грузии начала строить первый поток, а после оккупации Крыма второй. Прав был террорист ленин, что капиталисты сами продадут нам верёвку на которой мы их повесим.
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22.10.2022 14:00 Ответить
тАварищ СИ!, произошла чудовищная ошибка..
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22.10.2022 14:01 Ответить


нiчого смiшного в цьому нема. попередник, якого нахабно вивели пiд руки, був набагато кращий.

а сi просто узурпував владу та незаконно продовжив свiй термiн.

це погано для всього свiту.
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22.10.2022 14:04 Ответить
Сі з самого приходу до влади почав закручувати гайки...а протести у Гонконгу і Ковід йому у цьому допомогли.
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22.10.2022 15:04 Ответить
ніхто й не сміявся, а навпаки - злився
.. от тільки боротися ліворуціонеру, у якого напевне були ще якісь важелі впливу у партії та суспільстві, треба було за місяці-роки до цього "сталінського" з'їзду, а не "за п'ять хвилин до роззстрілу"
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22.10.2022 18:54 Ответить
Найбільших військових успіхів Китай досяг у міжусобних війнах. Японська армія ганяла цілих дві!!! китайські - червону і гоміньданівську армії меншими силами, як мишей. Але за допомогою в основному США дві китайські армії позбавилися японців і взялися за улюблену війну - між собою. До речі, ця війна ще не закінчилась - Тайвань - це такий собі залишок Гоміньдану. Із зовнішніми ворогами Китай воював, "наступаючи у зворотньому напрямку". Це стосується не лише боротьби із західними імперіями XVIII-XX століття, як то Велика Британія (відібраний Гонконг і Сингапур), Португалія (Макао), Нідерлади, навіть відстала на той час кацапія (Далекий Схід). Що вже говорити про нечисленних, але кровожерних супервоїнів - монголів Чінгісхана, який розбив деквлька китайських армій і захопив декілька їхніх царств. Але китайці, хитрі, підлі і лукаві ніколи не були ворогами добиті до кінця. Вони вміло маніпулювали своїми ворогами, знищуючи одних руками інших і справді чекали на березі Хуанхе, доки по річці пропливе труп їхнього ворога. Штати готуються до війни з червоним Китаєм за Китай гоміньданівський. Але червоний Китай воювати не буде! Тобто буде це робити чужими руками - іранськими, кацапськими чи північнокорейськими. Тому боротьба з Китаєм має бути боротьбою зі спрутом, щоб побороти якого треба обрубати всі щупальця. Ось для чого Штатам і всьому колективному Заходу для того, щоб пнремогти деспотичний Китай, потрібно просто знищити щупальця. І почати треба з кацапії.
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22.10.2022 14:04 Ответить
Це перший рішучий крок до розвалу КПК.
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22.10.2022 14:05 Ответить
я Вас умоляю, этот гнидник нас всех переживет. они НЕ ХОТЯТ знать что может быть иначе.
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22.10.2022 15:48 Ответить
кажется, это показательно дедушку вывели. типа, намек дорогим товарищам. интересно - до голосования или после. или у них не голосование?
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22.10.2022 14:06 Ответить
чекати війни ,котру в скорім часі може замутити і Китай
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22.10.2022 14:07 Ответить
Іншого варіанту й нема... Сі подивився, що в 21 сторіччі можна спокійно вести широкомасштабну війну і тобі нічого не буде, окрім сміхотворних санкцій. У них теж, до речі, вето в радбезі імпотентного оон та можливість ядерного шантажу
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22.10.2022 18:46 Ответить
Мля, отак залиш вас на тиждень... а у вас тут вже новий Мао... Кабздець Тайваню.
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22.10.2022 14:09 Ответить
Новый Сталин народився...
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22.10.2022 14:16 Ответить
все це дуже погано. Сили Тайваню!
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22.10.2022 14:19 Ответить
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22.10.2022 14:18 Ответить
Зараз для всіх диктаторів у світі важка ситуація. По телевізору у їхніх країнах показують перемоги росії, приєднання земель. І вони всі повинні бути не гірше ніж *****, бо власний народ не зрозуміє, чому ***** може, а їхній лідер ні.
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22.10.2022 14:18 Ответить
Закінчується Ера АліЕкспрес.
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22.10.2022 14:22 Ответить
починається ера якісних товарів
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22.10.2022 14:29 Ответить


АліЕкспрес вже коштує лише 30 вiдсоткiв вiд того, що було ранiше...
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22.10.2022 14:30 Ответить
Посмотрим как на это отреагируют инвесторы.
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22.10.2022 14:28 Ответить
відреагують однозначно !
а якщо ще колективний Захід прийме правільні правила, то Китаю капець - знову 300 гр. риса на день

але й решті світу буде непереливки коли виникна вісь Зла:
рашка -китай - іран
майже 2 міліарди гнаних та голодних
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22.10.2022 14:34 Ответить
індія в противагу
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22.10.2022 14:44 Ответить
Китаю не нужни инвестори. Они сами инвестирую в очень мнеогих странах мира.
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22.10.2022 14:51 Ответить
інвестори це не лише гроші, але й технології
і саме технології !!!
без технологічних інвестицій Заходу Китай стане повним нулем, в усіх сенсах, в тому числі і по грошах
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22.10.2022 15:00 Ответить
Вы хоть раз в Китай бы проехались. Там кругом вывески и реклама японских , немецких , корейских , американских транснациональных корпораций. А вместе с вывесками и производственные мощности , сп с долей собственности 50 на 50.
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22.10.2022 15:09 Ответить
Вопрос не в производстве, а рынках сбыта. Пары лет достаточно, чтобы перенести мощности в Индию и Латинскую Америку.
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22.10.2022 15:53 Ответить
В том то и дело, что рынок в Китае бездонный. Индусам с латиносам до китайцев как до неба рачки.
И еще. Работоспособность и обученность производственного персонала. Китайцы и работоспособнее (работают без выходных и праздников) и обученней на порядок лучше твоих протеже. Если бы было все так просто и легко, то бизнес уже давным давно и без твоих подсказок среагировал.
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22.10.2022 18:29 Ответить
Рынок - это не где производят, а куда продают. Индусы давно переплюнули китайцев в плане обучаемлсти. И поверьте, что те же латиносы не тупее китайцев.
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23.10.2022 17:25 Ответить
Так вмирає демократія.
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22.10.2022 14:31 Ответить
в Китаї нею не пахло всі 5 тис. років його існування

були періоди колективної розумної бюрократії, але недовго
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22.10.2022 14:35 Ответить
не було там демократii нiколи.
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22.10.2022 14:41 Ответить
Так, але цей старий. якого вивели, пропонував хоча б трохи менш авторитарну модель.
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22.10.2022 16:05 Ответить
це так.
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22.10.2022 16:07 Ответить
Як демократія може вмерти, там де її споконвіку не було?
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22.10.2022 15:27 Ответить
Китай тоже попался на эту удочку си цзень пинь наше все и кто если не он?
Знаем чем это все заканчивается..китаезы также в погоне за стабильностью отдадут все свои права и станут безмолвными рабами которых погонят на очередной "Тайвань за 3 дня"
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22.10.2022 14:40 Ответить
після цього китаю гаплик
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22.10.2022 14:43 Ответить
Вітаємо людство з появою ще одного диктатора...
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22.10.2022 14:55 Ответить
при можливостях Китаю, путька виглядає просто дрібним засранцем проти диктатора сі
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22.10.2022 15:02 Ответить
Начебто до цієї миті його не було...
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22.10.2022 15:28 Ответить
Це як один єтапів еволюції диктаторів. Згадаймо Путлера... чи Гітлера... вони ж теж не одразу так би мовити "розвернулися".
Просто тепер у чергового "найвеличнішого" відсутні будь-які механізми стримування.

П.С. Чогось мені здається, що найближчі 50 років світ розділиться на дві частини (от би дожити)... Та нам ще цих виродків треба перемогти.
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22.10.2022 16:02 Ответить
- Стул выношу.
- Не выносите.
- Как же не выношу, когда именно выношу
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22.10.2022 14:56 Ответить
Лохи. Все равно рейтинг Председателя Зе выше.
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22.10.2022 15:08 Ответить
и чем всё это от ********* отличается?
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22.10.2022 15:14 Ответить
Си Хренсоси Цзинь Пинь Трям Брям Тао Бао Бум.
Какие трудные у китайцев имена
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22.10.2022 15:17 Ответить
Японские не менее красивые: Покосико-****-Сено или Покосико-****-Сам.
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22.10.2022 15:59 Ответить
ще одна примітна деталь на відео:
в першому ряду воссэдаэ "особливо привілейована каста обраних" - усі без "намордників". Всі інші - рангом нижче - в "намордниках". Хіба тільки "цаку" в носі не вистачаэ. Оце "модель майбутнього" усіляких "прогресистів"-лефтистів, "ексклюзивний капіталізм". Де "обрані" з "першого ряду", мають все, а всі інші - "не мають нічого й дуже від того щасливі". А нащо ім? голосуэш "правильно" - отримуэш тепліше місце, "посилену баланду", можуть навіть дати "дачу" - пожити, "наложниць", автомобіль ад "радной любящей партіі". Щоправда - не всім. Треба бути з "правильноі сім`і" - та правильно голосувати, та якомога ретельніше вилизувати *чко Великого Брата партійного лідора (та його "братіі"). А ще, бажано зжерти вчасно всіх конкурентів. Бо ж "ніштяки" просто так не дають - там тисячи - на одне місце - треба ж тримати "всіх охочих" "в тонусі" - щоб боялися втратити "привілеі", щоби боялися весь час втратити й були лояльні. А народу - "казка" - ото бачите, голосуйте правильно та слухайтеся Найвеличнішого Ліюдожера, і колись, вас, може, теж візьмуть у "партію" - "на тепле місце" насправді ні - бо якщо ви "не з тіэі касти", бути вам, максимум - прості"уткою, що старанно відбілюэ брудну "опу" "рідноі партіі"Та й те - "казка", бо "не будете слухатися - отключим газ "вимкнемо" вам ваші гроші, заблокуэм рахунки і підете під парканом здихати".
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22.10.2022 15:21 Ответить
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22.10.2022 15:32 Ответить
Китай окончательно стал тоталитарной страной. Спасибо всем дебилам из "глобальной элиты" кто 50 лет строил планы на песке по построению "Нового Вавилона" с одним глобальным центром. Они наивные думали, что в этом "новом мире" Китай будет их глобальным заводом по производству всего, не более. Для этого они накачивали его деньгми и технологиями, позволяли воровать интеллектуальные продукты в космических масштабах. А Китай кинул их как сельских лохов в базарный день - набрались украденных технологий, построенных заводов и теперь будут строить свою империю забив болт на все мечты глобалистов.

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22.10.2022 15:31 Ответить
Ніксон повинен в труні перевернутись, а Кісінджер втопитись в унітазі за пінг-понгову дипломатію.
Колись Англія і США лоханулись з Японією, озброївши її та побудувавши їй заводи, на яких вона виробляла зброю, а потім отримали від самураїв ХХ ст. по самі помідори і в Перл-Харборі, і в Сінгапурі.
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22.10.2022 15:45 Ответить
Таваріщь Сі і так був диктатором, а тепер ще й на партійно-законодавчому рівні затвердив свій статус.
І тепер він Повелитель Піднебесної Сі Бздинь Пень
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22.10.2022 15:39 Ответить
Эта сволочь и стоит бенефициаром войны в Украине.
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22.10.2022 15:50 Ответить
Как были РАБАМИ пару тысяч лет начиная с диснастии Ци, так по сути ничего не изменилось при нынешней династии Цзинь. ЫМПЕРАТОРЫ меняются, а РАБЫ остаются! Может и прав был Гитлер и древние римляне, наследственность менять - бестолковое дело, геноцид рабов - эффективное средство от РАБСТВА и варварства!
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22.10.2022 15:51 Ответить
Эта сволочь и стоит бенефициаром войны в Украине.
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22.10.2022 15:51 Ответить
Кітайози вибрали собі свого Ху@ла Якби зараз в основних західних странах при владі були не "толєрасти", а справжні демократи-консерватори рівня Рейгана чи Тетчер, які керувалися не лише економічними моделями росту прибутку за рахунок дешевої рабсили, а передусім ідеологічними чинниками, то повернувши з Китаю ВСІ основні виробництва високотехнологічної продукції в свої країни (США, Британія, ФРН, Франція тощо) можна було б за 5-10 років опустити Китай на зовсім інший рівень, збити з тих азіатів пиху та ще й назавжди вирішити питання безробіття в США та Європі. Так, продукція стала би дорожче, бо німець чи американець не працюватимуть за "плошку ріса", але це подорожчання відбулось би у всіх, одночасно, та, головне - зменшить безробіття, дасть нові робочі місця в США та Європі. Але для таких рішень, зараз нажаль нема нікого на горизонті самісінькі політичні пігмеї "шольци-макрони" та повії "меркели-орбани-берлусконі-саркозі"... Захід наївно сподівався що задіявши Китай у глобальний економічний проект вдастся відвернути декілька мільярдів голодних кітайоз з ядерною бомбою від комуністичної ідеї та ще й заробити непогану копійчину на дешевій робочій силі... А отримали нового "Мао Цзедуна" тільки ще й озброєного новітніми західними технологіями...
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22.10.2022 16:47 Ответить
На "второго великого кормчего" Си надежды все меньше и меньше, хотя он мог бы остановить плешивого
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22.10.2022 17:03 Ответить
Кошмарная сцена...😮 Больше походила на арест... Наверное, Ху Цзиньтао пожалел в эту минуту, что покинул свой пост, согласно Конституции, отсидев 2 срока. Диктаторские замашки Си были видны изначально. Пожизненный его величество Дракон!
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22.10.2022 18:11 Ответить
Пиз.дець.... Дуже ху.йові новини
Світ котиться у прірву
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22.10.2022 18:23 Ответить
***** друге виросло
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22.10.2022 18:30 Ответить
Китай за всю историю был очень херовым завоевателем....их даже монголы херачили..а если вспомнить как над Китаем издивалась Британия и шо с ним сделала маленькая но гордая Япония....единственное в чем он силён так в геноциде собственного народа,как и все подобные режимы красных кхмеров и .тп
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22.10.2022 18:33 Ответить
вітаю, світ став ще на крок ближче до 3-ї світової війни
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22.10.2022 18:37 Ответить
Я б сказав на дуже багато кроків
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22.10.2022 18:48 Ответить
ти хворе на голову? чому тут радiти?

вiн захотiв не демокртii, а колективного керiвництва, як це було останнi десятилiття.

в Китаi народився новий диктатор, на жаль. це дуже погано для свiту.
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22.10.2022 19:04 Ответить
сарказм не дуже вдалий.
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22.10.2022 19:23 Ответить
Цікаво, що буде робити новоявлений імператор, якщо ЗСУ будуть гнати русню до китайського кордону?
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22.10.2022 21:31 Ответить
Китай чекають поступове злидення населення і поступове закручування гаєк, для радості китайському плебсу Китай буде захоплювати Тайвань, де живуть ісконо китайськоговорящіє.
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22.10.2022 21:33 Ответить
Сі перетворив партію з колективної диктатури в персоналістську диктатуру.
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.

Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.

Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.

Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.
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22.10.2022 21:46 Ответить
два вождя на одном материке много
скоро тавалиса начнет спецоперацию по освоению сибири - кусать очень хочется
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22.10.2022 22:26 Ответить
Коммуняки самые заядлые узурпаторы власти в мире. И что б до гроба командовать. Иначе коммунизьму с китайским/корейським/кацапьським лицом не построишь.
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23.10.2022 21:05 Ответить
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