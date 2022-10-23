Мы "окончательно отделились" от поставок газа из России, - еврокомиссар Бретон
Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу успешно удалось достичь энергетической независимости от России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Бретон заявил в интервью французской радиостанции RTL в воскресенье.
"Сегодня мы полностью отделены от российского газа... Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. Мы зависели на 40%, а теперь - только на 7%", - сказал он, напомнив, что в начале полномасштабного вторжения достижение энергонезависимости ЕС от РФ прогнозировалось до 2027 года.
Также еврокомиссар подчеркнул, что Россия больше не является надежным партнером, а Европе удалось заменить 155 миллиардов кубометров газа из других источников. В то же время, стоимость этого газа возросла.
Напомним, в июле, из-за сверхвысоких цен на энергоносители и угрозу стабильным поставкам газа, страны ЕС договорились добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем последних 5 лет. Если ситуация станет очень сложной, требование экономии может стать обязательным.
Пожалуйста, подождите...
Головне - якнайшвидше "отчітаться" та "отрапортовать".
Не кажіть "гоп!", дядьку...
Це можна зробити за 10 років, всього за 20 мільярдів доларів.
проложен малым участком через Сирию, где сидит рф,
которое не допустит этого. Как Вы сами понимаете
для них это большая потеря на рынке и возможность
диктовать свои условия.