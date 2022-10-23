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Газ (9402) Еврокомиссия (1411)

Мы "окончательно отделились" от поставок газа из России, - еврокомиссар Бретон

газ

Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу успешно удалось достичь энергетической независимости от России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Бретон заявил в интервью французской радиостанции RTL в воскресенье.

"Сегодня мы полностью отделены от российского газа... Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. Мы зависели на 40%, а теперь - только на 7%", - сказал он, напомнив, что в начале полномасштабного вторжения достижение энергонезависимости ЕС от РФ прогнозировалось до 2027 года.

Также еврокомиссар подчеркнул, что Россия больше не является надежным партнером, а Европе удалось заменить 155 миллиардов кубометров газа из других источников. В то же время, стоимость этого газа возросла.

Напомним, в июле, из-за сверхвысоких цен на энергоносители и угрозу стабильным поставкам газа, страны ЕС договорились добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем последних 5 лет. Если ситуация станет очень сложной, требование экономии может стать обязательным.

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Топ комментарии
+14
Що цікаво, як знизили залежність від ординців, так і ціна всередені ЄС пішла вниз. Як одна кацівська срань казала: "Совпадєніє - нє думаю".
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23.10.2022 22:06
+13
Будем надеяться что финансовая составляющая как можно быстрее скажется на стране матрешек.
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23.10.2022 22:08
+12
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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23.10.2022 22:20
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Що цікаво, як знизили залежність від ординців, так і ціна всередені ЄС пішла вниз. Як одна кацівська срань казала: "Совпадєніє - нє думаю".
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23.10.2022 22:06 Ответить
Еще снизится, будет плавать га уровне 800. Пока не достроят коннекты для СПГ с берегов Испании до европейской газовой системы.
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23.10.2022 23:22 Ответить
Будем надеяться что финансовая составляющая как можно быстрее скажется на стране матрешек.
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23.10.2022 22:08 Ответить
Ну всё, завтра маньячела ********** пойдет на Европу защищать газозависимых от **********.
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23.10.2022 22:14 Ответить
По трубе North Stream 2.
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23.10.2022 22:19 Ответить
не прошло и 8 лет ...
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23.10.2022 22:14 Ответить
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23.10.2022 22:14 Ответить
путин *****, ***** для всех...
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23.10.2022 22:15 Ответить
" ...єврокомісар наголосив, що Росія більше не є надійним партнером для Росії"(с) - це редактор сам придумав, чи йому перекладач допомiг?
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23.10.2022 22:16 Ответить
Так і є. Більше того, ніколи і не була, сама для себе чимось надійним
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23.10.2022 22:21 Ответить
Многоходовочнік загнав себе під плінтус
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23.10.2022 22:18 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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23.10.2022 22:20 Ответить
"Совком" тхне...
Головне - якнайшвидше "отчітаться" та "отрапортовать".
Не кажіть "гоп!", дядьку...
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23.10.2022 22:22 Ответить
Живу в Хельсинки и Уусимаа а также сча в Еести на Даче).....Фсе Электро !"! нигде нет Газа!!! о чом этот придурок говорит???)))
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23.10.2022 22:22 Ответить
А ти не думав, шо на твоєму колгоспі світ не закінчується?
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23.10.2022 22:29 Ответить
ваабщето Я это Она!) а Свет могу Продать) есть Дизель генератор 380 вольт на 1 Кватт!)))
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23.10.2022 22:34 Ответить
Привет, Мария. Как дела?
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23.10.2022 23:11 Ответить
Тере Тере)) Я сча в Еести буквально Завтра в 6 стартую в Хельсу) а так Фсе Гуте)
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23.10.2022 23:12 Ответить
It's nice to see you here again.
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23.10.2022 23:15 Ответить
Danke)
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23.10.2022 23:20 Ответить
і дочо цей висер? електрика як в розетку приходить? або з АЕС,або з ТЕС і ГЕС,а от більшість ТЕС були на газу,так шо поменше понту,а генератор на 1квт навіть в 380в це шо чайник з мікрохвильовкую включити?))))
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24.10.2022 02:11 Ответить
Ура!
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23.10.2022 22:26 Ответить
Давайте дивитися правді в очі. Це кацапія відокремила Європу від газу, а не навпаки
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23.10.2022 22:29 Ответить
* від свого газу
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23.10.2022 22:30 Ответить
невірно. Європа відмовилась від росгазу.
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23.10.2022 23:04 Ответить
Ну най буде так. Якшо вам так легше
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24.10.2022 22:15 Ответить
А якщо ще побудувати газопровід з арабських країн (Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії) - це дозволить зменшити вартість газу.

Це можна зробити за 10 років, всього за 20 мільярдів доларів.

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23.10.2022 22:30 Ответить
Проект такого газопровода есть давно, но вся соль, что он
проложен малым участком через Сирию, где сидит рф,
которое не допустит этого. Как Вы сами понимаете
для них это большая потеря на рынке и возможность
диктовать свои условия.
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23.10.2022 22:42 Ответить
Не треба забувати що - газовий ринок ЕС , і можливість диктувати там свої умови , паРашою вже фактично втрачені . .
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23.10.2022 22:55 Ответить
Тим не менше, русня в Сирії ще є, та й іранські підараси поряд, підірвати трубу або влаштувати шухер в Багдаді - то їх хлібом не годуй.
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24.10.2022 00:39 Ответить
Незалежність - дороге задоволення, а за незалежність від рашки Україна вже платить людськими життями, тому для ЄС в грошовому вираженні це абсолютно прийнятна ціна. В майбутньому ЄС будут щиро вдячні Україні, бо завдяки нам вони посилили свою енерго і військову безпеку.
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24.10.2022 02:08 Ответить
В Испании и Португалии собралось целая очередь из СПГ танкеров ..нет рынка сбыта газа....Германия забила свои газохранилища под завязку, каже Михаил Крутихин,а на Северном потоке путлер потерял 108 миллиардов долларов,взорвал и все дела ..🤣
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24.10.2022 07:55 Ответить
Город Херой Красноярск без газа совсем и не плачет 🤣 Сибирь согревает сама себя...просто денег сейчас нет,сказал Ведмедев...
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24.10.2022 08:12 Ответить
 
 