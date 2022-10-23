УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12022 відвідувача онлайн
Новини
9 085 34
газ (10263) Єврокомісія (2096)

Ми "остаточно відокремились" від постачання газу з Росії, - єврокомісар Бретон

газ

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу успішно вдалося досягти енергетичної незалежності від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це Бретон заявив в інтерв’ю французькій радіостанції RTL у неділю.

"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%", – сказав він, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення досягнення енергонезалежності ЄС від РФ прогнозувалося до 2027 року.

Також єврокомісар наголосив, що Росія більше не є надійним партнером для ЄС, а Європі вдалося замінити 155 мільярдів кубометрів газу з інших джерел. Водночас вартість цього газу зросла.

Нагадаємо, в липні, через надвисокі ціни на енергоносії і загрозу стабільному постачанню газу, країни ЄС домовилися добровільно скоротити споживання газу на 15%, порівняно з середнім показником останніх 5 років. Якщо ситуація стане дуже складною, вимога економії може стати обов’язковою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після відмови ЄС від газу з РФ Москва не зможе фінансувати війну, - прем’єр Бельгії де Кроо

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Що цікаво, як знизили залежність від ординців, так і ціна всередені ЄС пішла вниз. Як одна кацівська срань казала: "Совпадєніє - нє думаю".
показати весь коментар
23.10.2022 22:06
+13
Будем надеяться что финансовая составляющая как можно быстрее скажется на стране матрешек.
показати весь коментар
23.10.2022 22:08
+12
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
показати весь коментар
23.10.2022 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що цікаво, як знизили залежність від ординців, так і ціна всередені ЄС пішла вниз. Як одна кацівська срань казала: "Совпадєніє - нє думаю".
показати весь коментар
23.10.2022 22:06 Відповісти
Еще снизится, будет плавать га уровне 800. Пока не достроят коннекты для СПГ с берегов Испании до европейской газовой системы.
показати весь коментар
23.10.2022 23:22 Відповісти
Будем надеяться что финансовая составляющая как можно быстрее скажется на стране матрешек.
показати весь коментар
23.10.2022 22:08 Відповісти
Ну всё, завтра маньячела ********** пойдет на Европу защищать газозависимых от **********.
показати весь коментар
23.10.2022 22:14 Відповісти
По трубе North Stream 2.
показати весь коментар
23.10.2022 22:19 Відповісти
не прошло и 8 лет ...
показати весь коментар
23.10.2022 22:14 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2022 22:14 Відповісти
путин *****, ***** для всех...
показати весь коментар
23.10.2022 22:15 Відповісти
" ...єврокомісар наголосив, що Росія більше не є надійним партнером для Росії"(с) - це редактор сам придумав, чи йому перекладач допомiг?
показати весь коментар
23.10.2022 22:16 Відповісти
Так і є. Більше того, ніколи і не була, сама для себе чимось надійним
показати весь коментар
23.10.2022 22:21 Відповісти
Многоходовочнік загнав себе під плінтус
показати весь коментар
23.10.2022 22:18 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
показати весь коментар
23.10.2022 22:20 Відповісти
"Совком" тхне...
Головне - якнайшвидше "отчітаться" та "отрапортовать".
Не кажіть "гоп!", дядьку...
показати весь коментар
23.10.2022 22:22 Відповісти
Живу в Хельсинки и Уусимаа а также сча в Еести на Даче).....Фсе Электро !"! нигде нет Газа!!! о чом этот придурок говорит???)))
показати весь коментар
23.10.2022 22:22 Відповісти
А ти не думав, шо на твоєму колгоспі світ не закінчується?
показати весь коментар
23.10.2022 22:29 Відповісти
ваабщето Я это Она!) а Свет могу Продать) есть Дизель генератор 380 вольт на 1 Кватт!)))
показати весь коментар
23.10.2022 22:34 Відповісти
Привет, Мария. Как дела?
показати весь коментар
23.10.2022 23:11 Відповісти
Тере Тере)) Я сча в Еести буквально Завтра в 6 стартую в Хельсу) а так Фсе Гуте)
показати весь коментар
23.10.2022 23:12 Відповісти
It's nice to see you here again.
показати весь коментар
23.10.2022 23:15 Відповісти
Danke)
показати весь коментар
23.10.2022 23:20 Відповісти
і дочо цей висер? електрика як в розетку приходить? або з АЕС,або з ТЕС і ГЕС,а от більшість ТЕС були на газу,так шо поменше понту,а генератор на 1квт навіть в 380в це шо чайник з мікрохвильовкую включити?))))
показати весь коментар
24.10.2022 02:11 Відповісти
Ура!
показати весь коментар
23.10.2022 22:26 Відповісти
Давайте дивитися правді в очі. Це кацапія відокремила Європу від газу, а не навпаки
показати весь коментар
23.10.2022 22:29 Відповісти
* від свого газу
показати весь коментар
23.10.2022 22:30 Відповісти
невірно. Європа відмовилась від росгазу.
показати весь коментар
23.10.2022 23:04 Відповісти
Ну най буде так. Якшо вам так легше
показати весь коментар
24.10.2022 22:15 Відповісти
А якщо ще побудувати газопровід з арабських країн (Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії) - це дозволить зменшити вартість газу.

Це можна зробити за 10 років, всього за 20 мільярдів доларів.

показати весь коментар
23.10.2022 22:30 Відповісти
Проект такого газопровода есть давно, но вся соль, что он
проложен малым участком через Сирию, где сидит рф,
которое не допустит этого. Как Вы сами понимаете
для них это большая потеря на рынке и возможность
диктовать свои условия.
показати весь коментар
23.10.2022 22:42 Відповісти
Не треба забувати що - газовий ринок ЕС , і можливість диктувати там свої умови , паРашою вже фактично втрачені . .
показати весь коментар
23.10.2022 22:55 Відповісти
Тим не менше, русня в Сирії ще є, та й іранські підараси поряд, підірвати трубу або влаштувати шухер в Багдаді - то їх хлібом не годуй.
показати весь коментар
24.10.2022 00:39 Відповісти
Незалежність - дороге задоволення, а за незалежність від рашки Україна вже платить людськими життями, тому для ЄС в грошовому вираженні це абсолютно прийнятна ціна. В майбутньому ЄС будут щиро вдячні Україні, бо завдяки нам вони посилили свою енерго і військову безпеку.
показати весь коментар
24.10.2022 02:08 Відповісти
В Испании и Португалии собралось целая очередь из СПГ танкеров ..нет рынка сбыта газа....Германия забила свои газохранилища под завязку, каже Михаил Крутихин,а на Северном потоке путлер потерял 108 миллиардов долларов,взорвал и все дела ..🤣
показати весь коментар
24.10.2022 07:55 Відповісти
Город Херой Красноярск без газа совсем и не плачет 🤣 Сибирь согревает сама себя...просто денег сейчас нет,сказал Ведмедев...
показати весь коментар
24.10.2022 08:12 Відповісти
 
 