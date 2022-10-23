Ми "остаточно відокремились" від постачання газу з Росії, - єврокомісар Бретон
Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу успішно вдалося досягти енергетичної незалежності від Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це Бретон заявив в інтерв’ю французькій радіостанції RTL у неділю.
"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%", – сказав він, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення досягнення енергонезалежності ЄС від РФ прогнозувалося до 2027 року.
Також єврокомісар наголосив, що Росія більше не є надійним партнером для ЄС, а Європі вдалося замінити 155 мільярдів кубометрів газу з інших джерел. Водночас вартість цього газу зросла.
Нагадаємо, в липні, через надвисокі ціни на енергоносії і загрозу стабільному постачанню газу, країни ЄС домовилися добровільно скоротити споживання газу на 15%, порівняно з середнім показником останніх 5 років. Якщо ситуація стане дуже складною, вимога економії може стати обов’язковою.
Будь ласка, зачекайте...
Головне - якнайшвидше "отчітаться" та "отрапортовать".
Не кажіть "гоп!", дядьку...
Це можна зробити за 10 років, всього за 20 мільярдів доларів.
проложен малым участком через Сирию, где сидит рф,
которое не допустит этого. Как Вы сами понимаете
для них это большая потеря на рынке и возможность
диктовать свои условия.