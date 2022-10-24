Джонсон заявил, что не будет бороться за премьерство

Борис Джонсон отказался от намерения принимать участие в выборах нового лидера британской Консервативной партии.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Джонсон признал, что не будет баллотироваться из-за того, что смог заручиться поддержкой в Парламенте лишь 60 сторонников, что гораздо меньше необходимого порога в 100 депутатов.

По другим данным, Джонсон добился необходимой поддержки, но решил, что выдвигать свою кандидатуру в нынешних обстоятельствах "будет просто неправильно" и что "нельзя эффективно управлять правительством, если нет объединенной партии в парламенте".

Читайте: Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах премьера Великобритании, - Sky News

По сообщению издания, Джонсон провел переговоры с другими претендентами, чтобы убедить их поддержать его кандидатуру, однако успеха не добился и предпочел "не создавать своим выдвижением препятствий для того, кто добьется успеха".

"Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас для этого просто неподходящее время", – сказал Джонсон.

Таким образом, официально на должность лидера Консервативной партии Британии сейчас претендуют два кандидата – бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. По данным Sky News, Сунак заручился поддержкой 144 депутатов, а Мордонт – всего 24, чего будет недостаточно для выдвижения кандидатуры.

Отказ Джонсона от борьбы практически гарантирует победу Риши Сунаку, отмечает The Guardian.

Напомним, что для получения номинации кандидат должен заручиться поддержкой минимум 100 депутатов от Консервативной партии до 14:00 понедельника. После этого между кандидатами состоятся следующие туры. Если только один кандидат получит достаточную поддержку парламентариев (пока это только Сунак), он автоматически становится лидером тори и премьером Британии.