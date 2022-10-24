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Великобритания (4717) Джонсон_Борис (495)

Джонсон заявил, что не будет бороться за премьерство

джонсон

Борис Джонсон отказался от намерения принимать участие в выборах нового лидера британской Консервативной партии.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Джонсон признал, что не будет баллотироваться из-за того, что смог заручиться поддержкой в Парламенте лишь 60 сторонников, что гораздо меньше необходимого порога в 100 депутатов.

По другим данным, Джонсон добился необходимой поддержки, но решил, что выдвигать свою кандидатуру в нынешних обстоятельствах "будет просто неправильно" и что "нельзя эффективно управлять правительством, если нет объединенной партии в парламенте".

Читайте: Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах премьера Великобритании, - Sky News

По сообщению издания, Джонсон провел переговоры с другими претендентами, чтобы убедить их поддержать его кандидатуру, однако успеха не добился и предпочел "не создавать своим выдвижением препятствий для того, кто добьется успеха".

"Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас для этого просто неподходящее время", – сказал Джонсон.

Таким образом, официально на должность лидера Консервативной партии Британии сейчас претендуют два кандидата – бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. По данным Sky News, Сунак заручился поддержкой 144 депутатов, а Мордонт – всего 24, чего будет недостаточно для выдвижения кандидатуры.

Отказ Джонсона от борьбы практически гарантирует победу Риши Сунаку, отмечает The Guardian.

Напомним, что для получения номинации кандидат должен заручиться поддержкой минимум 100 депутатов от Консервативной партии до 14:00 понедельника. После этого между кандидатами состоятся следующие туры. Если только один кандидат получит достаточную поддержку парламентариев (пока это только Сунак), он автоматически становится лидером тори и премьером Британии.
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Топ комментарии
+31
Жаль...
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23.10.2022 23:57
+26
на Джонсонюка чекає посада Президента України

.
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24.10.2022 00:01
+17
Мєчти, мєчти, гдє ваша сладость...

Щоб стати президентом України треба як мінімум 5 років бути громадянином України. А перспектива стати генеральним секретарем НАТО досить реальна.
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24.10.2022 00:52
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Жаль...
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23.10.2022 23:57 Ответить
его консерваторы не поддержали так как Борис был за brexit - а в Лондоне сейчас проходят демонстрации за возврат в Евросоюз
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24.10.2022 02:44 Ответить
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24.10.2022 08:37 Ответить
вот тебе и здрасьте !
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23.10.2022 23:59 Ответить
Так,бо було що 100 у нього є. Жаль,що інформація іде з зеленої преси
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24.10.2022 01:11 Ответить
Хєрово. Будемо сподіватися, що цей індус зільеться також як і Трасс
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24.10.2022 00:00 Ответить
не с нашим счастьем...
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24.10.2022 00:39 Ответить
на Джонсонюка чекає посада Президента України

.
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24.10.2022 00:01 Ответить
Як би ж то!
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24.10.2022 00:44 Ответить
Мєчти, мєчти, гдє ваша сладость...

Щоб стати президентом України треба як мінімум 5 років бути громадянином України. А перспектива стати генеральним секретарем НАТО досить реальна.
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24.10.2022 00:52 Ответить
Та ні. Приблизно така ж як і стати прем'єром Великобританії другий раз, або прем'єром України. Хтось ляпнув, а наші підхопили.
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24.10.2022 08:11 Ответить
Поменяем конституцию, делов то))
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24.10.2022 08:46 Ответить
Або треба накопати на нього компромат... Джонсон ти що, не читаєшь Цензор? Я ж радив поговорити з Ріші в туалеті
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24.10.2022 00:01 Ответить
аби тільки нас підтримували
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24.10.2022 00:01 Ответить
новый король решает
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24.10.2022 00:02 Ответить
Дайте людині відпочити, спочатку брексіт, потім корона, потім війна в Україні, а тут ще й книгу треба написати за яку вже заплатили, та я б на його місці років надцять почекав би
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24.10.2022 00:03 Ответить
Цей дядько не спригне з теми, не переживайте.
Дочекається свого моменту, тоді спокійно зійде з пагорба і планомірно ви&бе все стадо.
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24.10.2022 00:09 Ответить
Короля делает свита. Индус будет вынужден нас поддерживать, пусть и сквозь зубы.
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24.10.2022 00:11 Ответить
Може поборотися за прем'єрство в Українi .Будьласочки
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24.10.2022 00:12 Ответить
Схоже, Сунака хочуть принести в жертву і з'їсти.
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24.10.2022 00:13 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
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24.10.2022 01:02 Ответить
Джонсон підтвердив, що вів переговори з іншими кандидатами (Ріші Сунаком і Пенні Мордонт) про об'єднання кампаній "в ім'я національного інтересу", "але, на жаль, ми не змогли цього досягти"."Тому я боюся, що найкраще, що я можу зробити, - це не допустити висунення моєї кандидатури і підтримати того, хто переможе Україна матиме підтримку Великої Британії незалежно від того, яка партія перебуває при владі.
ви маете на увазi громодян Украiни з Миколаева
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24.10.2022 15:21 Ответить
Некошерно.
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24.10.2022 01:49 Ответить
По поводу сегодняшней СУ-30

"Машина СМ-2 . В декабре должна была уйти в армию.
Экипаж один гражданский л-и, второй военный л-и(приемщик)
Машина шла по маршруту под САУ , в полном автомате на 9000м. Перестала выходить на связь. Прошла все ППМ и так же в автомате включился режим возврат. Снизила на высоту круга на м 0.7 - 0.8.
Если бы не скорость, без шасси оказался бы на полосе, но из-за маха, там ограничения по скорости, не произошло захвата глиссады, и самолёт продолжил носиться над городом на высоте 600 до полного удовлетворения.
Как сказал л-и Михалюк , который перехватил его , полная потеря работоспособности экипажа.

Основная версия КБ
На заводе , при сборке , не продули до конца систему жизнеобеспечения, и балоны на половину были закачены азотом. Туда же до упора вкачали кислород. Ну а далее со всеми вытекающими, вплоть до закипания крови."
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24.10.2022 00:14 Ответить
то есть такие самолеты могут наматывать круги в автопилоте на такой скорости? о-го
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24.10.2022 02:48 Ответить
Казали мені колись льотчики, що все залежить від програми, яка в автопілот заряджена Це все одно, що летить безпілотник з автоматичною програмою (без ручного керування з землі) Якби було закладено посадку в автоматичному режимі, то і сам сісти зміг-би Однак тут такого в польотне завдання не вклали
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24.10.2022 06:04 Ответить
Дивно, що немає жертв, навіть поранених у будинку.
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24.10.2022 03:06 Ответить
В Іркутську була спека Вихідний день І всі жильці пішли на пляж - на Ангару В домі нікого не залишилося
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24.10.2022 06:12 Ответить
Обісратий індус буде керувати Британією... Англійські колонізатори заплакали.
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24.10.2022 00:19 Ответить
представитель бывшей колонии будет премьером метрополии, КАПЕЦ
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24.10.2022 00:25 Ответить
а вам нужен был Хитлер-турок у власти?
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24.10.2022 00:27 Ответить
ты такой дремучий? - в США президентом был Обама и что? небо не упало на землю
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24.10.2022 02:51 Ответить
Лол, а у США были колонии?
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24.10.2022 04:38 Ответить
Ну, так єврей Дізраелі був у них прем'ером ще у ХІХ столітті.
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24.10.2022 08:05 Ответить
так ты еще и обосранный рассист? или просто кацап епанный
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24.10.2022 02:50 Ответить
Ну й що? У нас маланці державою керують В Росії у владних структурах більшість - вихідці з підкорних народів!
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24.10.2022 06:06 Ответить
Шойгу имеет маланские корни. В России правит один народ и никого ко власти не подпускает.
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24.10.2022 12:11 Ответить
Ти тут стільки років "числишся" і не знаєш, як перевірить, хто саме був ініціатором твого "захрещення"? Набери "Цензор Рада форумчан" Там фіксуються всі скарги на придурків Відкрий і пошукай мою скаргу на тебе А потім назви себе "ДЛБЙБМ" і перестань вважать себе розумною людиною!
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24.10.2022 13:18 Ответить
похєр на те, що він індус. проблема у тому, що з під його ліжка стирчать вуха *****.
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24.10.2022 09:22 Ответить
Ні не похєр. Не може бути людина з іншої країни бути віддана корінням, культурі, менталітету британців! Тобто вона не може ефективно відстоювати інтереси Великої Британії.
Це те ж саме, якщо б у нас був Президентом виходець з Зімбабве (хоча іноді приходить думка, що напевно краще афріканець Президентом України, ніж Зе)
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24.10.2022 23:10 Ответить
le prochain, according to le monde. which in English mean Next.
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24.10.2022 00:26 Ответить
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24.10.2022 00:27 Ответить
кстати, Махатма Гванди закончил Оксфорд, индус будет ответственным.
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24.10.2022 00:30 Ответить
звонила в Ritz Paris, сказали СБУ аренду квартиру. и вообще все аренда.
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24.10.2022 00:39 Ответить
звонил на марс, сказали колония не выживет вот и все
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24.10.2022 08:56 Ответить
Блін! Така надія була! Що ж так різко трапилось?
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24.10.2022 00:40 Ответить
консерваторы не поддержали - так как Борис Джонсон был за brexit - а в Лондоне сейчас проходят демонстрации за возврат в Евросоюз
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24.10.2022 02:52 Ответить
О как! риши сунак - это тот,чья жена тесно связана с московской бизнес-компанией? Об этом писали пару месяцев назад. Интересно девки пляшут...
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24.10.2022 00:51 Ответить
и никто не догадался в этом покопаться?? странная близорукость Британии...
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24.10.2022 01:34 Ответить
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24.10.2022 07:34 Ответить
Good night, motherfucker!
https://www.youtube.com/watch?v=LZL7iEmY2jo
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24.10.2022 00:55 Ответить
ты букируешь номер в Ритз Париж, на площали Вендоми. и Получается ис тория Золушки. Ты один раз жил в прекрасном большом доме. тебя выбрасывают на улицу. потом ты приезжаешь в Ритз, на место где ты быд рожден, и ноучешь в Рит следующие дни ты на улице. История золушки.
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24.10.2022 01:04 Ответить
ну в итоге ты вкладываешь деньги что бы подняться на верх. Алиса в стране чудес это переписанная Золушка.
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24.10.2022 01:05 Ответить
Сунак имел контакты с Кремлем. Это не делает его агентом конечно. Но как политика мы получим что то вроде 2-го Макрона или Шольца. Вся надежда на парламент.
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24.10.2022 01:09 Ответить
можна довго аналізувати чиї інтереси зробили Сунака прем'єр-міністром
можливо американські
можливо індійські
можливо й британські
напевне що не китайські

але на допомогу Україні його каденція вплине негативно.
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24.10.2022 01:23 Ответить
Мені здається його правління найгірше вплине на саму Британію. Для тих хто підтримує Лейборів це виглядає як плюс, бо в нього менше набагато шансів виграти загальні вибори ніж у BoJo.
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24.10.2022 01:36 Ответить
там дядечка о лейборов идет с высоким рейтингом. Он не может баллотироваться?
я на все согласен, кроме индуса
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24.10.2022 01:37 Ответить
Торі зубами тримаються за владу. Більшість британців бажають перевиборів, але для цього прем'єр має розпустити парламент, цього не станеться без якоїсь дуже вагомої причини, наприклад протести по країні, etc. Тому що зараз лейбористи розгромлять Торі по відчуттям.
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24.10.2022 02:05 Ответить
как британцы могут согласиться на индуса?? замаранного в связях с рашей? не британец к тому же. Для нас это дичь какая-то
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24.10.2022 02:19 Ответить
Британці (люди) у своїй масі не расисти. Більшості нема діла до кольору шкіри, їх турбує компетентність.
Попри це, до Ріші є ряд претензій професійних, так само як і в самій партії є його палкі опоненти.
У його дружини зв'язки з рфією це не єдиний скандал нажаль.

Відкрито він підтримував Україну багато разів публічно, я сподіваюсь що позиція суспільства і Торі загалом не дасть змінитись цьому.
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24.10.2022 02:38 Ответить
Не знаю як в Королівстві, але в Штатах демократи просто роздувають інфляцію своїми нереальними бюджетними обіцянками. Ну й руйнують виборчу систему (це ще обама почав) - то округи кресляють то запускають махінації з голосуванням по пошті. За що їх peeps *******?
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24.10.2022 02:22 Ответить
не твой кремлевский трамп не прокатит - лучше пусть будут демократы
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24.10.2022 02:56 Ответить
без кацапского интереса там не обошлось...
для нас это очень плохо...
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24.10.2022 01:36 Ответить
Шкода звичайно. Але рішення Джонсон прийняв вірне. Має гідність і знає собі ціну. Заздрісники і злостивці роздули з мухи слона, виперли з прем'єра та ще й облили лайном. Заварили кашу, то беріть розхльобуйте. Індус був серед заколотників. Одна вже напрем'єрила.
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24.10.2022 01:46 Ответить
индус еще хлеще напремьерит. По крайней мере для нас.
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24.10.2022 02:20 Ответить
да откуда ты знаешь -что ты вечно набрасываешь всякий бред ?
сам сунак ничего не решает
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24.10.2022 02:57 Ответить
Британців чекає ще одне гірке розчарування...
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24.10.2022 05:58 Ответить
Той Сунак навіть крутіше Бориса за ставленням до *****, ось побачите.
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24.10.2022 07:01 Ответить
ха-ха
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24.10.2022 20:50 Ответить
сейчас для британцев на первом месте - экономические проблемы, поэтому Сунак сразу же должен будет доказать свою профпригодность
иначе Британию ждут досрочные всеобщие выборы
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24.10.2022 07:52 Ответить
Ты своего психопата плешивого в реальность верни, обьясни пуйлу , что он обосрался.
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24.10.2022 09:25 Ответить
Столтенбауму нужна замена. Пусть Борис этим и займётся.
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24.10.2022 09:23 Ответить
 
 