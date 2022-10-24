Джонсон заявил, что не будет бороться за премьерство
Борис Джонсон отказался от намерения принимать участие в выборах нового лидера британской Консервативной партии.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
Джонсон признал, что не будет баллотироваться из-за того, что смог заручиться поддержкой в Парламенте лишь 60 сторонников, что гораздо меньше необходимого порога в 100 депутатов.
По другим данным, Джонсон добился необходимой поддержки, но решил, что выдвигать свою кандидатуру в нынешних обстоятельствах "будет просто неправильно" и что "нельзя эффективно управлять правительством, если нет объединенной партии в парламенте".
По сообщению издания, Джонсон провел переговоры с другими претендентами, чтобы убедить их поддержать его кандидатуру, однако успеха не добился и предпочел "не создавать своим выдвижением препятствий для того, кто добьется успеха".
"Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас для этого просто неподходящее время", – сказал Джонсон.
Таким образом, официально на должность лидера Консервативной партии Британии сейчас претендуют два кандидата – бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. По данным Sky News, Сунак заручился поддержкой 144 депутатов, а Мордонт – всего 24, чего будет недостаточно для выдвижения кандидатуры.
Отказ Джонсона от борьбы практически гарантирует победу Риши Сунаку, отмечает The Guardian.
Напомним, что для получения номинации кандидат должен заручиться поддержкой минимум 100 депутатов от Консервативной партии до 14:00 понедельника. После этого между кандидатами состоятся следующие туры. Если только один кандидат получит достаточную поддержку парламентариев (пока это только Сунак), он автоматически становится лидером тори и премьером Британии.
Пожалуйста, подождите...
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Щоб стати президентом України треба як мінімум 5 років бути громадянином України. А перспектива стати генеральним секретарем НАТО досить реальна.
Дочекається свого моменту, тоді спокійно зійде з пагорба і планомірно ви&бе все стадо.
ви маете на увазi громодян Украiни з Миколаева
"Машина СМ-2 . В декабре должна была уйти в армию.
Экипаж один гражданский л-и, второй военный л-и(приемщик)
Машина шла по маршруту под САУ , в полном автомате на 9000м. Перестала выходить на связь. Прошла все ППМ и так же в автомате включился режим возврат. Снизила на высоту круга на м 0.7 - 0.8.
Если бы не скорость, без шасси оказался бы на полосе, но из-за маха, там ограничения по скорости, не произошло захвата глиссады, и самолёт продолжил носиться над городом на высоте 600 до полного удовлетворения.
Как сказал л-и Михалюк , который перехватил его , полная потеря работоспособности экипажа.
Основная версия КБ
На заводе , при сборке , не продули до конца систему жизнеобеспечения, и балоны на половину были закачены азотом. Туда же до упора вкачали кислород. Ну а далее со всеми вытекающими, вплоть до закипания крови."
Це те ж саме, якщо б у нас був Президентом виходець з Зімбабве (хоча іноді приходить думка, що напевно краще афріканець Президентом України, ніж Зе)
https://www.youtube.com/watch?v=LZL7iEmY2jo
можливо американські
можливо індійські
можливо й британські
напевне що не китайські
але на допомогу Україні його каденція вплине негативно.
я на все согласен, кроме индуса
Попри це, до Ріші є ряд претензій професійних, так само як і в самій партії є його палкі опоненти.
У його дружини зв'язки з рфією це не єдиний скандал нажаль.
Відкрито він підтримував Україну багато разів публічно, я сподіваюсь що позиція суспільства і Торі загалом не дасть змінитись цьому.
для нас это очень плохо...
сам сунак ничего не решает
иначе Британию ждут досрочные всеобщие выборы