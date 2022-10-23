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Велика Британія (5333) Джонсон Борис (572)

Джонсон заявив, що не боротиметься за прем’єрство

джонсон

Борис Джонсон відмовився від наміру брати участь у виборах нового лідера британської Консервативної партії.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Джонсон визнав, що не балотуватиметься через те, що зміг заручитися підтримкою в Парламенті лише 60 прихильників, що набагато менше за необхідний поріг у 100 депутатів.

За іншими даними, Джонсон домігся необхідної підтримки, але вирішив, що висувати свою кандидатуру в нинішніх обставинах "буде просто неправильно" і що "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної партії в парламенті".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон отримав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів, необхідну для участі у виборах прем’єра Великої Британії, - Sky News

За повідомленням видання, Джонсон провів переговори з іншими претендентами, щоб переконати їх підтримати його кандидатуру, однак успіху не досяг і вважав за краще "не створювати своїм висуванням перешкод для того, хто досягне успіху".

"Я вважаю, що можу багато запропонувати, але побоююся, що зараз для цього просто невідповідний час", – сказав Джонсон.

Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії Британії наразі претендують два кандидати – колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт. За даними Sky News, Сунак заручився підтримкою 144 депутатів, а Мордонт – лише 24, чого буде недостатньо для висунення кандидатури.

Відмова Джонсона від боротьби практично гарантує перемогу Ріші Сунаку, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, що для здобуття номінації кандидат повинен заручитися підтримкою мінімум 100 депутатів від Консервативної партії до 14:00 понеділка. Після цього між кандидатами відбудуться наступні тури голосування онлайн. У разі, якщо лише один кандидат отримає достатню підтримку парламентарів (поки що це лише Сунак), він автоматично стає лідером торі та прем'єром Британії.

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Топ коментарі
+31
Жаль...
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23.10.2022 23:57
+26
на Джонсонюка чекає посада Президента України

.
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24.10.2022 00:01
+17
Мєчти, мєчти, гдє ваша сладость...

Щоб стати президентом України треба як мінімум 5 років бути громадянином України. А перспектива стати генеральним секретарем НАТО досить реальна.
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24.10.2022 00:52
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Жаль...
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23.10.2022 23:57 Відповісти
его консерваторы не поддержали так как Борис был за brexit - а в Лондоне сейчас проходят демонстрации за возврат в Евросоюз
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24.10.2022 02:44 Відповісти
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24.10.2022 08:37 Відповісти
вот тебе и здрасьте !
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23.10.2022 23:59 Відповісти
Так,бо було що 100 у нього є. Жаль,що інформація іде з зеленої преси
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24.10.2022 01:11 Відповісти
Хєрово. Будемо сподіватися, що цей індус зільеться також як і Трасс
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24.10.2022 00:00 Відповісти
не с нашим счастьем...
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24.10.2022 00:39 Відповісти
на Джонсонюка чекає посада Президента України

.
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24.10.2022 00:01 Відповісти
Як би ж то!
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24.10.2022 00:44 Відповісти
Мєчти, мєчти, гдє ваша сладость...

Щоб стати президентом України треба як мінімум 5 років бути громадянином України. А перспектива стати генеральним секретарем НАТО досить реальна.
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24.10.2022 00:52 Відповісти
Та ні. Приблизно така ж як і стати прем'єром Великобританії другий раз, або прем'єром України. Хтось ляпнув, а наші підхопили.
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24.10.2022 08:11 Відповісти
Поменяем конституцию, делов то))
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24.10.2022 08:46 Відповісти
Або треба накопати на нього компромат... Джонсон ти що, не читаєшь Цензор? Я ж радив поговорити з Ріші в туалеті
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24.10.2022 00:01 Відповісти
аби тільки нас підтримували
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24.10.2022 00:01 Відповісти
новый король решает
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24.10.2022 00:02 Відповісти
Дайте людині відпочити, спочатку брексіт, потім корона, потім війна в Україні, а тут ще й книгу треба написати за яку вже заплатили, та я б на його місці років надцять почекав би
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24.10.2022 00:03 Відповісти
Цей дядько не спригне з теми, не переживайте.
Дочекається свого моменту, тоді спокійно зійде з пагорба і планомірно ви&бе все стадо.
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24.10.2022 00:09 Відповісти
Короля делает свита. Индус будет вынужден нас поддерживать, пусть и сквозь зубы.
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24.10.2022 00:11 Відповісти
Може поборотися за прем'єрство в Українi .Будьласочки
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24.10.2022 00:12 Відповісти
Схоже, Сунака хочуть принести в жертву і з'їсти.
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24.10.2022 00:13 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте.
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24.10.2022 01:02 Відповісти
Джонсон підтвердив, що вів переговори з іншими кандидатами (Ріші Сунаком і Пенні Мордонт) про об'єднання кампаній "в ім'я національного інтересу", "але, на жаль, ми не змогли цього досягти"."Тому я боюся, що найкраще, що я можу зробити, - це не допустити висунення моєї кандидатури і підтримати того, хто переможе Україна матиме підтримку Великої Британії незалежно від того, яка партія перебуває при владі.
ви маете на увазi громодян Украiни з Миколаева
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24.10.2022 15:21 Відповісти
Некошерно.
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24.10.2022 01:49 Відповісти
По поводу сегодняшней СУ-30

"Машина СМ-2 . В декабре должна была уйти в армию.
Экипаж один гражданский л-и, второй военный л-и(приемщик)
Машина шла по маршруту под САУ , в полном автомате на 9000м. Перестала выходить на связь. Прошла все ППМ и так же в автомате включился режим возврат. Снизила на высоту круга на м 0.7 - 0.8.
Если бы не скорость, без шасси оказался бы на полосе, но из-за маха, там ограничения по скорости, не произошло захвата глиссады, и самолёт продолжил носиться над городом на высоте 600 до полного удовлетворения.
Как сказал л-и Михалюк , который перехватил его , полная потеря работоспособности экипажа.

Основная версия КБ
На заводе , при сборке , не продули до конца систему жизнеобеспечения, и балоны на половину были закачены азотом. Туда же до упора вкачали кислород. Ну а далее со всеми вытекающими, вплоть до закипания крови."
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24.10.2022 00:14 Відповісти
то есть такие самолеты могут наматывать круги в автопилоте на такой скорости? о-го
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24.10.2022 02:48 Відповісти
Казали мені колись льотчики, що все залежить від програми, яка в автопілот заряджена Це все одно, що летить безпілотник з автоматичною програмою (без ручного керування з землі) Якби було закладено посадку в автоматичному режимі, то і сам сісти зміг-би Однак тут такого в польотне завдання не вклали
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24.10.2022 06:04 Відповісти
Дивно, що немає жертв, навіть поранених у будинку.
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24.10.2022 03:06 Відповісти
В Іркутську була спека Вихідний день І всі жильці пішли на пляж - на Ангару В домі нікого не залишилося
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24.10.2022 06:12 Відповісти
Обісратий індус буде керувати Британією... Англійські колонізатори заплакали.
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24.10.2022 00:19 Відповісти
представитель бывшей колонии будет премьером метрополии, КАПЕЦ
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24.10.2022 00:25 Відповісти
а вам нужен был Хитлер-турок у власти?
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24.10.2022 00:27 Відповісти
ты такой дремучий? - в США президентом был Обама и что? небо не упало на землю
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24.10.2022 02:51 Відповісти
Лол, а у США были колонии?
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24.10.2022 04:38 Відповісти
Ну, так єврей Дізраелі був у них прем'ером ще у ХІХ столітті.
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24.10.2022 08:05 Відповісти
так ты еще и обосранный рассист? или просто кацап епанный
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24.10.2022 02:50 Відповісти
Ну й що? У нас маланці державою керують В Росії у владних структурах більшість - вихідці з підкорних народів!
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24.10.2022 06:06 Відповісти
Шойгу имеет маланские корни. В России правит один народ и никого ко власти не подпускает.
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24.10.2022 12:11 Відповісти
Ти тут стільки років "числишся" і не знаєш, як перевірить, хто саме був ініціатором твого "захрещення"? Набери "Цензор Рада форумчан" Там фіксуються всі скарги на придурків Відкрий і пошукай мою скаргу на тебе А потім назви себе "ДЛБЙБМ" і перестань вважать себе розумною людиною!
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24.10.2022 13:18 Відповісти
похєр на те, що він індус. проблема у тому, що з під його ліжка стирчать вуха *****.
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24.10.2022 09:22 Відповісти
Ні не похєр. Не може бути людина з іншої країни бути віддана корінням, культурі, менталітету британців! Тобто вона не може ефективно відстоювати інтереси Великої Британії.
Це те ж саме, якщо б у нас був Президентом виходець з Зімбабве (хоча іноді приходить думка, що напевно краще афріканець Президентом України, ніж Зе)
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24.10.2022 23:10 Відповісти
le prochain, according to le monde. which in English mean Next.
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24.10.2022 00:26 Відповісти
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24.10.2022 00:27 Відповісти
кстати, Махатма Гванди закончил Оксфорд, индус будет ответственным.
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24.10.2022 00:30 Відповісти
звонила в Ritz Paris, сказали СБУ аренду квартиру. и вообще все аренда.
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24.10.2022 00:39 Відповісти
звонил на марс, сказали колония не выживет вот и все
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24.10.2022 08:56 Відповісти
Блін! Така надія була! Що ж так різко трапилось?
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24.10.2022 00:40 Відповісти
консерваторы не поддержали - так как Борис Джонсон был за brexit - а в Лондоне сейчас проходят демонстрации за возврат в Евросоюз
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24.10.2022 02:52 Відповісти
О как! риши сунак - это тот,чья жена тесно связана с московской бизнес-компанией? Об этом писали пару месяцев назад. Интересно девки пляшут...
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24.10.2022 00:51 Відповісти
и никто не догадался в этом покопаться?? странная близорукость Британии...
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24.10.2022 01:34 Відповісти
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24.10.2022 07:34 Відповісти
Good night, motherfucker!
https://www.youtube.com/watch?v=LZL7iEmY2jo
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24.10.2022 00:55 Відповісти
ты букируешь номер в Ритз Париж, на площали Вендоми. и Получается ис тория Золушки. Ты один раз жил в прекрасном большом доме. тебя выбрасывают на улицу. потом ты приезжаешь в Ритз, на место где ты быд рожден, и ноучешь в Рит следующие дни ты на улице. История золушки.
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24.10.2022 01:04 Відповісти
ну в итоге ты вкладываешь деньги что бы подняться на верх. Алиса в стране чудес это переписанная Золушка.
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24.10.2022 01:05 Відповісти
Сунак имел контакты с Кремлем. Это не делает его агентом конечно. Но как политика мы получим что то вроде 2-го Макрона или Шольца. Вся надежда на парламент.
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24.10.2022 01:09 Відповісти
можна довго аналізувати чиї інтереси зробили Сунака прем'єр-міністром
можливо американські
можливо індійські
можливо й британські
напевне що не китайські

але на допомогу Україні його каденція вплине негативно.
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24.10.2022 01:23 Відповісти
Мені здається його правління найгірше вплине на саму Британію. Для тих хто підтримує Лейборів це виглядає як плюс, бо в нього менше набагато шансів виграти загальні вибори ніж у BoJo.
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24.10.2022 01:36 Відповісти
там дядечка о лейборов идет с высоким рейтингом. Он не может баллотироваться?
я на все согласен, кроме индуса
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24.10.2022 01:37 Відповісти
Торі зубами тримаються за владу. Більшість британців бажають перевиборів, але для цього прем'єр має розпустити парламент, цього не станеться без якоїсь дуже вагомої причини, наприклад протести по країні, etc. Тому що зараз лейбористи розгромлять Торі по відчуттям.
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24.10.2022 02:05 Відповісти
как британцы могут согласиться на индуса?? замаранного в связях с рашей? не британец к тому же. Для нас это дичь какая-то
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24.10.2022 02:19 Відповісти
Британці (люди) у своїй масі не расисти. Більшості нема діла до кольору шкіри, їх турбує компетентність.
Попри це, до Ріші є ряд претензій професійних, так само як і в самій партії є його палкі опоненти.
У його дружини зв'язки з рфією це не єдиний скандал нажаль.

Відкрито він підтримував Україну багато разів публічно, я сподіваюсь що позиція суспільства і Торі загалом не дасть змінитись цьому.
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24.10.2022 02:38 Відповісти
Не знаю як в Королівстві, але в Штатах демократи просто роздувають інфляцію своїми нереальними бюджетними обіцянками. Ну й руйнують виборчу систему (це ще обама почав) - то округи кресляють то запускають махінації з голосуванням по пошті. За що їх peeps *******?
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24.10.2022 02:22 Відповісти
не твой кремлевский трамп не прокатит - лучше пусть будут демократы
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24.10.2022 02:56 Відповісти
без кацапского интереса там не обошлось...
для нас это очень плохо...
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24.10.2022 01:36 Відповісти
Шкода звичайно. Але рішення Джонсон прийняв вірне. Має гідність і знає собі ціну. Заздрісники і злостивці роздули з мухи слона, виперли з прем'єра та ще й облили лайном. Заварили кашу, то беріть розхльобуйте. Індус був серед заколотників. Одна вже напрем'єрила.
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24.10.2022 01:46 Відповісти
индус еще хлеще напремьерит. По крайней мере для нас.
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24.10.2022 02:20 Відповісти
да откуда ты знаешь -что ты вечно набрасываешь всякий бред ?
сам сунак ничего не решает
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24.10.2022 02:57 Відповісти
Британців чекає ще одне гірке розчарування...
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24.10.2022 05:58 Відповісти
Той Сунак навіть крутіше Бориса за ставленням до *****, ось побачите.
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24.10.2022 07:01 Відповісти
ха-ха
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24.10.2022 20:50 Відповісти
сейчас для британцев на первом месте - экономические проблемы, поэтому Сунак сразу же должен будет доказать свою профпригодность
иначе Британию ждут досрочные всеобщие выборы
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24.10.2022 07:52 Відповісти
Ты своего психопата плешивого в реальность верни, обьясни пуйлу , что он обосрался.
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24.10.2022 09:25 Відповісти
Столтенбауму нужна замена. Пусть Борис этим и займётся.
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24.10.2022 09:23 Відповісти
 
 