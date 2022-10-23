Джонсон заявив, що не боротиметься за прем’єрство
Борис Джонсон відмовився від наміру брати участь у виборах нового лідера британської Консервативної партії.
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Джонсон визнав, що не балотуватиметься через те, що зміг заручитися підтримкою в Парламенті лише 60 прихильників, що набагато менше за необхідний поріг у 100 депутатів.
За іншими даними, Джонсон домігся необхідної підтримки, але вирішив, що висувати свою кандидатуру в нинішніх обставинах "буде просто неправильно" і що "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної партії в парламенті".
За повідомленням видання, Джонсон провів переговори з іншими претендентами, щоб переконати їх підтримати його кандидатуру, однак успіху не досяг і вважав за краще "не створювати своїм висуванням перешкод для того, хто досягне успіху".
"Я вважаю, що можу багато запропонувати, але побоююся, що зараз для цього просто невідповідний час", – сказав Джонсон.
Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії Британії наразі претендують два кандидати – колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт. За даними Sky News, Сунак заручився підтримкою 144 депутатів, а Мордонт – лише 24, чого буде недостатньо для висунення кандидатури.
Відмова Джонсона від боротьби практично гарантує перемогу Ріші Сунаку, зазначає The Guardian.
Нагадаємо, що для здобуття номінації кандидат повинен заручитися підтримкою мінімум 100 депутатів від Консервативної партії до 14:00 понеділка. Після цього між кандидатами відбудуться наступні тури голосування онлайн. У разі, якщо лише один кандидат отримає достатню підтримку парламентарів (поки що це лише Сунак), він автоматично стає лідером торі та прем'єром Британії.
Будь ласка, зачекайте...
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Щоб стати президентом України треба як мінімум 5 років бути громадянином України. А перспектива стати генеральним секретарем НАТО досить реальна.
Дочекається свого моменту, тоді спокійно зійде з пагорба і планомірно ви&бе все стадо.
ви маете на увазi громодян Украiни з Миколаева
"Машина СМ-2 . В декабре должна была уйти в армию.
Экипаж один гражданский л-и, второй военный л-и(приемщик)
Машина шла по маршруту под САУ , в полном автомате на 9000м. Перестала выходить на связь. Прошла все ППМ и так же в автомате включился режим возврат. Снизила на высоту круга на м 0.7 - 0.8.
Если бы не скорость, без шасси оказался бы на полосе, но из-за маха, там ограничения по скорости, не произошло захвата глиссады, и самолёт продолжил носиться над городом на высоте 600 до полного удовлетворения.
Как сказал л-и Михалюк , который перехватил его , полная потеря работоспособности экипажа.
Основная версия КБ
На заводе , при сборке , не продули до конца систему жизнеобеспечения, и балоны на половину были закачены азотом. Туда же до упора вкачали кислород. Ну а далее со всеми вытекающими, вплоть до закипания крови."
Це те ж саме, якщо б у нас був Президентом виходець з Зімбабве (хоча іноді приходить думка, що напевно краще афріканець Президентом України, ніж Зе)
https://www.youtube.com/watch?v=LZL7iEmY2jo
можливо американські
можливо індійські
можливо й британські
напевне що не китайські
але на допомогу Україні його каденція вплине негативно.
я на все согласен, кроме индуса
Попри це, до Ріші є ряд претензій професійних, так само як і в самій партії є його палкі опоненти.
У його дружини зв'язки з рфією це не єдиний скандал нажаль.
Відкрито він підтримував Україну багато разів публічно, я сподіваюсь що позиція суспільства і Торі загалом не дасть змінитись цьому.
для нас это очень плохо...
сам сунак ничего не решает
иначе Британию ждут досрочные всеобщие выборы