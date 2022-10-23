Джонсон заявив, що не боротиметься за прем’єрство

Борис Джонсон відмовився від наміру брати участь у виборах нового лідера британської Консервативної партії.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Джонсон визнав, що не балотуватиметься через те, що зміг заручитися підтримкою в Парламенті лише 60 прихильників, що набагато менше за необхідний поріг у 100 депутатів.

За іншими даними, Джонсон домігся необхідної підтримки, але вирішив, що висувати свою кандидатуру в нинішніх обставинах "буде просто неправильно" і що "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної партії в парламенті".

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За повідомленням видання, Джонсон провів переговори з іншими претендентами, щоб переконати їх підтримати його кандидатуру, однак успіху не досяг і вважав за краще "не створювати своїм висуванням перешкод для того, хто досягне успіху".

"Я вважаю, що можу багато запропонувати, але побоююся, що зараз для цього просто невідповідний час", – сказав Джонсон.

Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії Британії наразі претендують два кандидати – колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт. За даними Sky News, Сунак заручився підтримкою 144 депутатів, а Мордонт – лише 24, чого буде недостатньо для висунення кандидатури.

Відмова Джонсона від боротьби практично гарантує перемогу Ріші Сунаку, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, що для здобуття номінації кандидат повинен заручитися підтримкою мінімум 100 депутатів від Консервативної партії до 14:00 понеділка. Після цього між кандидатами відбудуться наступні тури голосування онлайн. У разі, якщо лише один кандидат отримає достатню підтримку парламентарів (поки що це лише Сунак), він автоматично стає лідером торі та прем'єром Британії.