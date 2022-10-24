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Буданов (433) дроны (3556)

Треть дронов-камикадзе доходит до целей, - Буданов

буданов

30% запущенных россиянами "Шахедов" доходят до целей.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

На вопрос, сколько у россиян еще осталось иранских дронов, Буданов ответил, что РФ постоянно их заказывает. Россияне заказали около 1700 всех типов дронов, но их, по словам Буданова, еще предстоит изготовить.

Отмечается, что одноразовая поставка партии – это около 300 единиц. В настоящее время применяется вторая партия.

По состоянию на 22 октября россияне применили около 330 "Шахедов", из них 222 были сбиты. По словам Буданова, "другие, в той или иной степени, дошли до своих целей – не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей".

Буданов сказал, что "ПВО в принципе справляется, 70% сбиты", но "террор с использованием "Шахедов" действительно может быть еще долго".

В то же время, запасы ракет у россиян почти исчерпаны.

"По "Искандерам" – это примерно 13% осталось, по ракетам типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК" – это примерно 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже примерно 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (неприкосновенный запас. – Ред.).

По "Искандерам" Россия уже давно прошла НЗ, но по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм", - отметил Буданов.
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Топ комментарии
+14
Знову зелене чудо коментує те що не входить в його компетенцію.
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24.10.2022 07:51
+11
Два балаболи, як і вся "зелена" команда комедіантів. А дві третини коштів на велике будівництво розкрадається - от це більш похоже на правду
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24.10.2022 08:14
+9
Так. Його б відділу контррозвідки зайнятись внутрішніми покидьками, які розхитують країну
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24.10.2022 08:05
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Знову зелене чудо коментує те що не входить в його компетенцію.
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24.10.2022 07:51 Ответить
Так. Його б відділу контррозвідки зайнятись внутрішніми покидьками, які розхитують країну
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24.10.2022 08:05 Ответить
це смішніше ніж у Лафонтена або Глебова:
-доручити покидьку займатися покидьками!
Давайте ще арахаміям, зе та іншим безуглим доручимо займатися покидьками!?
Хоча саме це і зробили 73 дупоголових у 19році
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24.10.2022 09:25 Ответить
Он у парашников %% считает, математик куев. Пусть лучше сосчитает, сколько украинских ракет и дронов за 2019-2022 закатаны в асфальт. Но можно и не считать- все 100%.
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24.10.2022 08:57 Ответить
Прецедент недовіру вони зробили вже давно, а зараз тільки підтверджують
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24.10.2022 08:09 Ответить
Два балаболи, як і вся "зелена" команда комедіантів. А дві третини коштів на велике будівництво розкрадається - от це більш похоже на правду
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24.10.2022 08:14 Ответить
я так розумію що старпер-ветеринар данілов існує сам по собі а молода зелена команда клептоманів сама по собі... ось і верзуть навипередки хто зна що
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24.10.2022 08:17 Ответить
зекоманда має два великих крила:
1. покидьки
2. дурні
ну і найдосконаліши - на чолі! це дурні покидьки
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24.10.2022 09:28 Ответить
вже б спитали у військових... кожне чудо має свої цифри
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24.10.2022 08:07 Ответить
Ничиво, мы их разведданными посшибаем
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24.10.2022 08:08 Ответить
Не сможет россия больше заказывать иранские дроны, изралитяне сегодня разбомбили завод по изготовлению дронов в Иране.
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24.10.2022 08:12 Ответить
Ну, во-первых в Сирии. Во-вторых, к сожалению, эти вонючие чурки их делают на 6 заводах
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24.10.2022 09:09 Ответить
Они враги. А "вонючие чурки" - те, кто остановил свои оборонные заводы!
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24.10.2022 09:30 Ответить
Враги. Без сомнения. И это не мешаем им быть вонючими чурками. Или все наши враги автоматически попадают в разряд арийцев?
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24.10.2022 10:26 Ответить
Не варто ображати людей на етнічній підставі, так роблять прикметникі - "руськіє".
Ворог є ворог незалежно від кольору, зовнішності.
А Ваш вираз (українською - смердючі цурки) досить вдало характеризує зевладу - і тхне, і мозок тирса
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24.10.2022 11:02 Ответить
Жалко , а я так обрадовалась.
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25.10.2022 00:49 Ответить
Ще один пустозвон
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24.10.2022 08:47 Ответить
А де наші дрони !?
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24.10.2022 09:01 Ответить
з 2019 року розгорнута державна програма - "Великі дряні". Її перевиконання щогодинно звітують в "Єдиному марафоні брехні"
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24.10.2022 09:33 Ответить
По факту китайцы изобрели это дерьмо для братанов Муслимов, завод по сборке Моссад вычислил без труда и разбомбил это дерьмо..., правда я предполагал что Израиль это сделает ещё летом ...
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24.10.2022 09:01 Ответить
Він ще й за ППО відповідає?

То може буданов-гогілашвілі й електрикою займеться? Без нього явно щомь не так.
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24.10.2022 09:27 Ответить
******* некомпетентный
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24.10.2022 09:31 Ответить
Семья скандального экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили проживает в одном особняке с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а дом принадлежит человеку, которого в СМИ называют одним из бенефициаров налоговых схем. Яка прикра несподіванка
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24.10.2022 09:32 Ответить
"... Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ ..."

Чому? Хтось на них нападе?
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24.10.2022 09:36 Ответить
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24.10.2022 09:42 Ответить
70% сбитых это нормально статистически, но те 30% могут серьезно покалечить нашу страну
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24.10.2022 10:35 Ответить
 
 