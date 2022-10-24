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Буданов (469) дрони (4297)

Третина дронів-камікадзе доходить до цілей, - Буданов

буданов

30% запущених росіянами "Шахедів" доходять до цілей.

Про це розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На запитання, скільки в росіян ще залишилося іранських дронів, Буданов відповів, що РФ постійно їх замовляє. Росіяни замовили близько 1700 всіх типів дронів, але їх, за словами Буданова, ще треба виготовити.

Зазначається, що одноразова поставка партії – це приблизно 300 одиниць. Наразі застосовується друга партія.

Станом на 22 жовтня росіяни застосували приблизно 330 "Шахедів", з них 222 було збито. За словами Буданова, "інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей".

Буданов сказав, що "ППО в принципі справляється, 70% збиті", але "терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго".

Водночас запаси ракет у росіян майже вичерпані.

"По "Іскандерах" – це приблизно 13% залишилося, по ракетах типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це приблизно 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж приблизно 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас. – Ред.).

По "Іскандерах" Росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм", - зазначив Буданов.

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Топ коментарі
+14
Знову зелене чудо коментує те що не входить в його компетенцію.
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24.10.2022 07:51
+11
Два балаболи, як і вся "зелена" команда комедіантів. А дві третини коштів на велике будівництво розкрадається - от це більш похоже на правду
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24.10.2022 08:14
+9
Так. Його б відділу контррозвідки зайнятись внутрішніми покидьками, які розхитують країну
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24.10.2022 08:05
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Знову зелене чудо коментує те що не входить в його компетенцію.
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24.10.2022 07:51 Відповісти
Так. Його б відділу контррозвідки зайнятись внутрішніми покидьками, які розхитують країну
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24.10.2022 08:05 Відповісти
це смішніше ніж у Лафонтена або Глебова:
-доручити покидьку займатися покидьками!
Давайте ще арахаміям, зе та іншим безуглим доручимо займатися покидьками!?
Хоча саме це і зробили 73 дупоголових у 19році
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24.10.2022 09:25 Відповісти
Он у парашников %% считает, математик куев. Пусть лучше сосчитает, сколько украинских ракет и дронов за 2019-2022 закатаны в асфальт. Но можно и не считать- все 100%.
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24.10.2022 08:57 Відповісти
Прецедент недовіру вони зробили вже давно, а зараз тільки підтверджують
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24.10.2022 08:09 Відповісти
Два балаболи, як і вся "зелена" команда комедіантів. А дві третини коштів на велике будівництво розкрадається - от це більш похоже на правду
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24.10.2022 08:14 Відповісти
я так розумію що старпер-ветеринар данілов існує сам по собі а молода зелена команда клептоманів сама по собі... ось і верзуть навипередки хто зна що
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24.10.2022 08:17 Відповісти
зекоманда має два великих крила:
1. покидьки
2. дурні
ну і найдосконаліши - на чолі! це дурні покидьки
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24.10.2022 09:28 Відповісти
вже б спитали у військових... кожне чудо має свої цифри
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24.10.2022 08:07 Відповісти
Ничиво, мы их разведданными посшибаем
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24.10.2022 08:08 Відповісти
Не сможет россия больше заказывать иранские дроны, изралитяне сегодня разбомбили завод по изготовлению дронов в Иране.
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24.10.2022 08:12 Відповісти
Ну, во-первых в Сирии. Во-вторых, к сожалению, эти вонючие чурки их делают на 6 заводах
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24.10.2022 09:09 Відповісти
Они враги. А "вонючие чурки" - те, кто остановил свои оборонные заводы!
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24.10.2022 09:30 Відповісти
Враги. Без сомнения. И это не мешаем им быть вонючими чурками. Или все наши враги автоматически попадают в разряд арийцев?
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24.10.2022 10:26 Відповісти
Не варто ображати людей на етнічній підставі, так роблять прикметникі - "руськіє".
Ворог є ворог незалежно від кольору, зовнішності.
А Ваш вираз (українською - смердючі цурки) досить вдало характеризує зевладу - і тхне, і мозок тирса
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24.10.2022 11:02 Відповісти
Жалко , а я так обрадовалась.
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25.10.2022 00:49 Відповісти
Ще один пустозвон
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24.10.2022 08:47 Відповісти
А де наші дрони !?
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24.10.2022 09:01 Відповісти
з 2019 року розгорнута державна програма - "Великі дряні". Її перевиконання щогодинно звітують в "Єдиному марафоні брехні"
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24.10.2022 09:33 Відповісти
По факту китайцы изобрели это дерьмо для братанов Муслимов, завод по сборке Моссад вычислил без труда и разбомбил это дерьмо..., правда я предполагал что Израиль это сделает ещё летом ...
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24.10.2022 09:01 Відповісти
Він ще й за ППО відповідає?

То може буданов-гогілашвілі й електрикою займеться? Без нього явно щомь не так.
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24.10.2022 09:27 Відповісти
******* некомпетентный
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24.10.2022 09:31 Відповісти
Семья скандального экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили проживает в одном особняке с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а дом принадлежит человеку, которого в СМИ называют одним из бенефициаров налоговых схем. Яка прикра несподіванка
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24.10.2022 09:32 Відповісти
"... Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ ..."

Чому? Хтось на них нападе?
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24.10.2022 09:36 Відповісти
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24.10.2022 09:42 Відповісти
70% сбитых это нормально статистически, но те 30% могут серьезно покалечить нашу страну
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24.10.2022 10:35 Відповісти
 
 