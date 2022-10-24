"Повестку следует ждать всем военнообязанным мужчинам", - главный военком Киева Максимов
Мобилизационные меры в Украине будут продолжаться, поскольку это необходимо.
Об этом сообщил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковник Юрий Максимов в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли. ...Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан", - отметил Максимов.
Военком добавил, что Украина сейчас находится на высшей степени мобилизации.
"Она может быть либо частичная, либо всеобщая. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны – люди массово шли в тероборону, создавали отряды. Я знаю, что была масса людей, имея охотничье оружие и разрешения на нее, имея только устройства для отстреливания резиновых шаров – все они присоединялись к теробороне, другим подразделениям", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
2. Виловлювати все одно прийдеться всіх до 60 років. Бо на паперах вони є, а отже треба кожного викликати, провести медогляд, визначити ступінь придатності до служби тощо.
3. Маркусу РТЦК та СП теж відправляють людей. Так. 47-ий штурмовий полк дає заявки на мобілізацію через ТЦК Отже не все так гладко з добровольцями. Можна скільки завгодно вимагати від РТЦК молодих та вмотивованих рембів, а дадуть вони все одно те що є в реаліях.
Звичайно, що не всі здатні тримати зброю та володіти нею, але всьому можна навчитись. Хто хоче боронити Неньку від орди, той піде боронити, а хто не хоче цього робити, той буде на окупованих територіях подавати окупанту лапті. Після того, як окупант зґвалтує його дружину, сестру та доньку, вижене його з власної хати та відбере усе майно.