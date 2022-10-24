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"Повестку следует ждать всем военнообязанным мужчинам", - главный военком Киева Максимов

повістка

Мобилизационные меры в Украине будут продолжаться, поскольку это необходимо.

Об этом сообщил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковник Юрий Максимов в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли. ...Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан", - отметил Максимов.

Военком добавил, что Украина сейчас находится на высшей степени мобилизации.

"Она может быть либо частичная, либо всеобщая. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны – люди массово шли в тероборону, создавали отряды. Я знаю, что была масса людей, имея охотничье оружие и разрешения на нее, имея только устройства для отстреливания резиновых шаров – все они присоединялись к теробороне, другим подразделениям", - пояснил он.

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Топ комментарии
+42
Этих чмошников не повесткой награждать нужно, все равно толку от них не будет. У них нужно изъять все имущество, наворованное за годы у корыта. Там и "ракеты и дроны" и все остальное находится.
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24.10.2022 10:33
+36
Потрібно в Монако і Відень виїздити для вручення .
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24.10.2022 10:28
+25
а шо таке ? чоловіки в докупованих територіях за період окупації так і не полюбили Батьківщину ? краще було при кацапах ?
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24.10.2022 10:36
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1. Призов дарма відмінили. Це не лише мінс навчені молоді бійці, частина з яких добровільно може підписати контракт і піди в бій, але і зайві руки в ППД, які можуть вивільнити частину мобілізованих та контрактників від роботи по обслуговуванню засобів.
2. Виловлювати все одно прийдеться всіх до 60 років. Бо на паперах вони є, а отже треба кожного викликати, провести медогляд, визначити ступінь придатності до служби тощо.
3. Маркусу РТЦК та СП теж відправляють людей. Так. 47-ий штурмовий полк дає заявки на мобілізацію через ТЦК Отже не все так гладко з добровольцями. Можна скільки завгодно вимагати від РТЦК молодих та вмотивованих рембів, а дадуть вони все одно те що є в реаліях.
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24.10.2022 15:23 Ответить
Тільки "під 60" а не 50!
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26.10.2022 15:53 Ответить
Прохання створити кілька бойових підрозділів з працівників прокуратури, суду іт. п. та проінформувати громадськість про бойові звитяги даних героїв.
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24.10.2022 12:41 Ответить
Ця стаття свідчить про те, що не тільки з сіл та районів мобілізують, як тут деякі пишуть, столиця теж приймає участь у захисті країни.

Звичайно, що не всі здатні тримати зброю та володіти нею, але всьому можна навчитись. Хто хоче боронити Неньку від орди, той піде боронити, а хто не хоче цього робити, той буде на окупованих територіях подавати окупанту лапті. Після того, як окупант зґвалтує його дружину, сестру та доньку, вижене його з власної хати та відбере усе майно.
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24.10.2022 12:55 Ответить
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