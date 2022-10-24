"Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним чоловікам", - головний військком Києва Максимів
Мобілізаційні заходи в Україні продовжуватимуться, оскільки це необхідність.
Про це повідомив начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки ми воюємо - повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі. ... Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним", - зазначив Максимів.
Військком додав, що Україна зараз перебуває на найвищому ступені мобілізації.
"Вона може бути або часткова, або загальна. Юридично. Просто може бути народний підйом. Такий, який був на початку війни – люди масово йшли в тероборону, створювали загони. Я знаю, що була маса людей, маючи мисливську зброю та дозволи на неї, маючи лише пристрої для відстрілювання гумових куль – всі вони долучались до тероборони, до інших підрозділів", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
2. Виловлювати все одно прийдеться всіх до 60 років. Бо на паперах вони є, а отже треба кожного викликати, провести медогляд, визначити ступінь придатності до служби тощо.
3. Маркусу РТЦК та СП теж відправляють людей. Так. 47-ий штурмовий полк дає заявки на мобілізацію через ТЦК Отже не все так гладко з добровольцями. Можна скільки завгодно вимагати від РТЦК молодих та вмотивованих рембів, а дадуть вони все одно те що є в реаліях.
Звичайно, що не всі здатні тримати зброю та володіти нею, але всьому можна навчитись. Хто хоче боронити Неньку від орди, той піде боронити, а хто не хоче цього робити, той буде на окупованих територіях подавати окупанту лапті. Після того, як окупант зґвалтує його дружину, сестру та доньку, вижене його з власної хати та відбере усе майно.