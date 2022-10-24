Авто "начальника СИЗО" в Херсоне подорвали россияне, это провокация, - Хлань

Подрыв авто предателя, начальника городского СИЗО Олега Тютюрая, 23 октября в Херсоне, в результате которого погиб человек и трое получили ранения, больше похож на провокацию россиян, чем работу ВСУ.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сработала взрывчатка, запущенная дистанционно. Находилась на дереве. Были пострадавшие. Оккупанты начали распространять информацию, что это работа ВСУ по ликвидации коллаборанта, руководителя исправительной колонии Олега Тютюрая. Но надо понимать, что когда работает наше движение сопротивления, они работают абсолютно точечно и взвешенно. Я считаю, что это была провокация рашистов", – сказал Хлань.

Депутат Херсонского облсовета добавил, что это такой подготовительный этап к тому, что оккупационные власти нагнетали в информационном пространстве о террористических актах и обстрелах украинскими военными мирного населения, жилых кварталов. Цель этих действий – принудительная эвакуация херсонцев.

Напомним, в воскресенье, 23 октября, в оккупированном Херсоне прогремел взрыв. В городе подорвали авто коллаборанта – "начальника СИЗО" Олега Тютюрая, который сотрудничает с российскими властями.

Оккупанты заявили, что в авто заложили взрывчатку. Также, что "погиб один человек и еще трое получили ранения", а Тютюрай "не пострадал".

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