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Херсон (2657) Хлань (86)

Авто "начальника СИЗО" в Херсоне подорвали россияне, это провокация, - Хлань

херсон

Подрыв авто предателя, начальника городского СИЗО Олега Тютюрая, 23 октября в Херсоне, в результате которого погиб человек и трое получили ранения, больше похож на провокацию россиян, чем работу ВСУ.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сработала взрывчатка, запущенная дистанционно. Находилась на дереве. Были пострадавшие. Оккупанты начали распространять информацию, что это работа ВСУ по ликвидации коллаборанта, руководителя исправительной колонии Олега Тютюрая. Но надо понимать, что когда работает наше движение сопротивления, они работают абсолютно точечно и взвешенно. Я считаю, что это была провокация рашистов", – сказал Хлань.

Депутат Херсонского облсовета добавил, что это такой подготовительный этап к тому, что оккупационные власти нагнетали в информационном пространстве о террористических актах и обстрелах украинскими военными мирного населения, жилых кварталов. Цель этих действий – принудительная эвакуация херсонцев.

Напомним, в воскресенье, 23 октября, в оккупированном Херсоне прогремел взрыв. В городе подорвали авто коллаборанта – "начальника СИЗО" Олега Тютюрая, который сотрудничает с российскими властями.

Оккупанты заявили, что в авто заложили взрывчатку. Также, что "погиб один человек и еще трое получили ранения", а Тютюрай "не пострадал".

Читайте: Оккупанты бегут из Херсонской области, грабя музеи и предприятия, – Хлань
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Дослужився.
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24.10.2022 15:06 Ответить
А нам не пох?
Прибрали державного зрадника України. Яка різниця, провокація чи не провокація?
Хланю аби щось ляпати, тільки не випадати з інфопростору!
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24.10.2022 15:06 Ответить
Хлань у нас с Гайдаем пытается соревноваться ( хотя это трудновато, тот абсолютный лидер по балабольству), по количеству "новостей" и упоминаний в СМИ?
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24.10.2022 15:08 Ответить
Навіть якщо помер не Тютюрай, все одно дуже сумнівно, щоб у машині зрадника їхали патріоти України
А взагалі було б про що розмовляти, усі смерті цієї війни на рахунку божевільного московитського царька, який вирішив, що знищить Україну і українців
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24.10.2022 15:18 Ответить
Вижив зараз, не виживе завтра, яка різниця?..
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24.10.2022 17:26 Ответить
 
 