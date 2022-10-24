Авто "начальника СІЗО" у Херсоні підірвали росіяни, це провокація, - Хлань

Підрив авто зрадника, "начальника міського СІЗО" Олега Тютюрая, 23 жовтня в Херсоні, внаслідок якого загинула людина та троє отримали поранення, більше схоже на провокацію росіян, ніж роботу ЗСУ.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спрацювала вибухівка, яка була запущена дистанційно. Знаходилася на дереві. Були постраждалі. Окупанти почали розповсюджувати інформацію, що це робота ЗСУ по ліквідації колаборанта, керівника виправної колонії Олега Тютюрая. Але треба розуміти, що коли працює наш рух опору, то вони працюють абсолютно точково і зважено. Я вважаю, що це була провокація рашистів", - сказав Хлань.

Депутат Херсонської облради додав, що це такий підготовчий етап до того, що окупаційна влада нагнітала в інформаційному просторі про терористичні акти та обстріли українськими військовими мирного населення, житлових кварталів. Мета цих дій – примусова евакуація херсонців.

Нагадаємо, у неділю, 23 жовтня, в окупованому Херсоні прогримів вибух. У місті підірвали авто колаборанта ‒ "начальника СІЗО" Олега Тютюрая, який співпрацює з російською владою.

Окупанти заявили, що в авто заклали вибухівку. Також, що "загинула одна людина і ще троє отримали поранення", а Тютюрай "не постраждав".

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