Украина станет членом ЕС, восстановление должно учитывать эту перспективу, - Шольц

Германия поддерживает полноценное членство Украины в ЕС в будущем, поэтому восстановление страны должно происходить с учетом этой перспективы.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в выступлении на открытии 5-го немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Канцлер Германии напомнил, что 23 июня главы государств и правительств Европейского Союза предоставили Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Таким образом, мы также несем ответственность за то, что все давно поняли после Майдана: Украина является частью европейской семьи. Я говорю очень серьезно и понимаю все последствия этого - мы хотим, чтобы Украина стала частью Европейского Союза", - сказал Шольц.

Он добавил, что это решение является сигналом частным инвесторам: тот, кто будет сегодня инвестировать в восстановление Украины, будет вкладывать средства в страну, которая будет частью ЕС и частью общего европейского рынка.

По словам канцлера Германии, это также влияет и на сам процесс восстановления Украины, который нужно осуществлять, помня, что Украина когда-нибудь станет полноценным членом ЕС.

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"Это значит, что и в логистике, и в транспорте нужно действовать так, чтобы "привязать" Украину сразу к внутреннему европейскому рынку. Это значит, что экспортные пути должны быть открыты для украинских продуктов, для украинских фирм. о окружающей среде и об экологическом сельском хозяйстве", - отметил Шольц.

Он также отметил, что необходимо не только отстроить разрушенный энергетический сектор Украины, хотя сейчас это является приоритетом, а также нужно повысить эффективность и построить экспорт электроэнергии из Украины в ЕС, укрепить украинскую энергетическую систему.

"У Украины есть солнце, ветер - это очень хорошие предпосылки для того, чтобы она была не просто транзитной страной, а экспортером возобновляемой энергии. Уже есть первое соглашение между украинским и немецкими предприятиями, и мы знаем, что здесь большой потенциал", - считает канцлер ФРГ.