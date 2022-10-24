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евроинтеграция (2122) членство в ЕС (929) Шольц Олаф (850)

Украина станет членом ЕС, восстановление должно учитывать эту перспективу, - Шольц

олаф,шольц

Германия поддерживает полноценное членство Украины в ЕС в будущем, поэтому восстановление страны должно происходить с учетом этой перспективы.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в выступлении на открытии 5-го немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Канцлер Германии напомнил, что 23 июня главы государств и правительств Европейского Союза предоставили Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Таким образом, мы также несем ответственность за то, что все давно поняли после Майдана: Украина является частью европейской семьи. Я говорю очень серьезно и понимаю все последствия этого - мы хотим, чтобы Украина стала частью Европейского Союза", - сказал Шольц. 

Он добавил, что это решение является сигналом частным инвесторам: тот, кто будет сегодня инвестировать в восстановление Украины, будет вкладывать средства в страну, которая будет частью ЕС и частью общего европейского рынка.

По словам канцлера Германии, это также влияет и на сам процесс восстановления Украины, который нужно осуществлять, помня, что Украина когда-нибудь станет полноценным членом ЕС.

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"Это значит, что и в логистике, и в транспорте нужно действовать так, чтобы "привязать" Украину сразу к внутреннему европейскому рынку. Это значит, что экспортные пути должны быть открыты для украинских продуктов, для украинских фирм. о окружающей среде и об экологическом сельском хозяйстве", - отметил Шольц.

Он также отметил, что необходимо не только отстроить разрушенный энергетический сектор Украины, хотя сейчас это является приоритетом, а также нужно повысить эффективность и построить экспорт электроэнергии из Украины в ЕС, укрепить украинскую энергетическую систему.

"У Украины есть солнце, ветер - это очень хорошие предпосылки для того, чтобы она была не просто транзитной страной, а экспортером возобновляемой энергии. Уже есть первое соглашение между украинским и немецкими предприятиями, и мы знаем, что здесь большой потенциал", - считает канцлер ФРГ.
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Топ комментарии
+12
про це мають нагадувати люди,яких скотовози возять,а не Шольц. Трохи будемо активнішими і все налагодиться.
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24.10.2022 15:40
+10
Шольца підмінили?
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24.10.2022 15:11
+8
он увидел про себя сюжет на кацап тв..где его изобразили гитлером
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24.10.2022 15:27
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Г-н Шольц, напомните одному идиоту из КГГА, что в столице европейского государства должны быть хорошо организованный транспорт, а не скотовозы, бесстыдно именуемые «маршрутное такси», где нет ни билетов, ни графика движения, ни взяток от владельцев «маршруток»; что есть туалеты в доступных местах; где нет развитой дикой торговли в подземных переходах и выходах метро.
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24.10.2022 15:10 Ответить
про це мають нагадувати люди,яких скотовози возять,а не Шольц. Трохи будемо активнішими і все налагодиться.
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24.10.2022 15:40 Ответить
Мне пришло письмо-ответ от КГГА: больше половины текста ссылки на законы, которыми регламентируется работа КГГА и служб автоперевозок, потом «бла-бла-бла»: это невозможно, потому что это никак не может быть. Словом, обыкновенная отписка. Никогда не верил Кличко, всегда был убежден, что это бездарность, сорняк, политический прохиндей.
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24.10.2022 16:00 Ответить
До перевізника ще треба.
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24.10.2022 19:49 Ответить
Наивный вы человек! Перевозчики и владельцы «маршруток» ежемесячно «заносят» в КГГА несколько миллионов! Оттого КГГА и некий недоумок ничего не замечают… Более того, недоумокаргументирует, что, дескать, у Киева нет такого количества автобусов, чтобы организовать нормальную работу транспорта. Мы это уже слышали: «чтобы вода стала горячей, ее надо подогреть».
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24.10.2022 21:03 Ответить
Шольца підмінили?
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24.10.2022 15:11 Ответить
он увидел про себя сюжет на кацап тв..где его изобразили гитлером
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24.10.2022 15:27 Ответить
Сказали раніше - після нападу рф - німці зняли з себе вину за фашизм
а це значить, що розбудова великої Німеччини знову розпочато
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24.10.2022 15:38 Ответить
Клиент путается в показаниях. С чего бы?
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24.10.2022 15:13 Ответить
Ще на початку вторгнення було вирішено, що Україна буде в ЄС. І не через 10-15 років, а в перспективі 5 років.
З НАТО інша ситуація - для цього нам потрібно буде або відвоювати всі окуповані території, або відмовитися від них.
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24.10.2022 15:15 Ответить
фігня! Турція (НАТО) і Греція (НАТО) мають терріторіальні суперечки щодо острова Кіпр і навіть воювали одна з одною будучи в НАТО
тож припинить розповсюджувати кремлівську пропаганду
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24.10.2022 17:07 Ответить
Не Греція, а Кіпр має територіальну суперечку з Турцією (яка там створила свій аналог ЛДНР). Кіпр є частиною ЄС, але не НАТО, от і робіть висновки.
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24.10.2022 18:12 Ответить
Шольц став лютим русофобом
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24.10.2022 15:16 Ответить
Напевне вони німецькі клани знайшли інше джерело ресурсів та вже підібрали його під себе.

А ще вони бачать перспективи які дає як сама Україна так і те що рф після програшу можна буде захомутати репараціями так що німці не тільки відновлять всі поставки ресурсів із рф, але й наростять на порядок.
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24.10.2022 15:23 Ответить
"кожному своє" - було справедливо написано на воротах німецького коцтабору бухенвальд !!! то як і скільки заробить Німетчина в майбутньому не важливо, важливо як швидко і безповоротно розвалиться комуно-нацистька імперія - паРаша )(уйло
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24.10.2022 15:30 Ответить
Германия инвестирует в разработку природного газа в Сенегале; там же, на немецкие деньги, будет строиться инфрструктура для сжижения. Отказ от трубы означает, что газ теперь можно покупать у кого угодно, и появляется пространство для торга.
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24.10.2022 19:25 Ответить
он увидел про себя сюжет на кацап тв..где его изобразили гитлером
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24.10.2022 15:28 Ответить
Если перевод дословный, то тонкой нитью прослеживается интерес к энергетике. Свои атомные станции немцы похоронили, а у нас их достаточно, точнее более чем достаточно. Поэтому конечно интерес есть. Если немцам, как и Европе в целом, удастся решить вопрос по газу и нефти, то про парашу можно забыть. Особенно про постоянные "учитывания их интересов".
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24.10.2022 18:14 Ответить
Помітно, що підчистив вату у макітрі - лишилося склероз підлікувати.
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24.10.2022 15:40 Ответить
Могли спокойно принять еще с 2004-го года. А сейчас рассказывать сказки легко, потому что они ничего не стоят.
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24.10.2022 16:07 Ответить
Саме Німеччина та фрау штазі винні у війні, це вони не хотіли нас бачити у ЄС та НАТО . А зараз їхній пі*деш вже не має значення.
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24.10.2022 16:26 Ответить
Что со Штольцем, здоров ли он? А как быть с вашим другом пукиным и с русней??
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24.10.2022 16:40 Ответить
Слова не мальчика а мужа.
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24.10.2022 23:43 Ответить
Важный вещи сказал герр Шольц: сплошная экономическая и политическая конкретика в деле будущего восстановления экономики Украины.

Прямо на душе легче стало: чувствуется, что в германских верхах и в низах принято стратегическое решение реально помогать Украине.
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25.10.2022 09:54 Ответить
Так Литва уже скоро 20 лет как в ЕС будет, а минималка всё равно не дотягивает до 500€ на руки. Чтобы сделать страны ЕС более менее равными, восточным странам нужно не 1% ВВП выделять, а куда более внушительные суммы. А на это господа европейцы не готовы.
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25.10.2022 06:48 Ответить
Надіюся, що цього разу гра не на два фронти "дам не дам"...
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25.10.2022 08:26 Ответить
 
 