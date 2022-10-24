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Україна стане членом ЄС, відбудова має враховувати цю перспективу, - Шольц

олаф,шольц

Німеччина підтримує повноцінне членство України в ЄС у майбутньому, тому відбудова країни має відбуватися з урахування цієї перспективи.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у виступі на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Канцлер Німеччини нагадав, що 23 червня глави держав та урядів Європейського Союзу надали України статус кандидата в члени ЄС.

"У такий спосіб ми також несемо відповідальність за те, що всі давно зрозуміли після Майдану: Україна є частиною європейської сім’ї. Я говорю дуже серйозно і розумію всі наслідки цього - ми хочемо, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу", - сказав Шольц.

Він додав, що це рішення є сигналом приватним інвесторам: той, хто сьогодні інвестуватиме у відбудову України, вкладатиме кошти в країну, яка буде частиною ЄС і частиною спільного європейського ринку.

За словами канцлера Німеччини, це також впливає і на сам процес відбудови України, який треба здійснювати, пам’ятаючи, що Україна колись стане повноцінним членом ЄС.

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"Це означає, що і в логістиці, і в транспорті треба діяти так, щоб "прив’язати" Україну відразу до внутрішнього європейського ринку. Це означає, що експортні шляхи мають бути відкриті для українських продуктів, для українських фірм. І одночасно треба пам’ятати про довкілля і про екологічне сільське господарство", - зазначив Шольц.

Він також наголосив на тому, що необхідно не лише відбудувати зруйнований енергетичний сектор України, хоча зараз це є пріоритетом, а також треба підвищити ефективність і розбудувати експорт електроенергії з України в ЄС, зміцнити українську енергетичну систему.

"В України є сонце, вітер - це дуже хороші передумови для того, щоб вона була не просто транзитною країною, а експортером відновлювальної енергії. Вже є перша угода між українським та німецькими підприємствами, і ми знаємо, що тут є великий потенціал", - вважає канцлер ФРН.

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Топ коментарі
+12
про це мають нагадувати люди,яких скотовози возять,а не Шольц. Трохи будемо активнішими і все налагодиться.
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24.10.2022 15:40
+10
Шольца підмінили?
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24.10.2022 15:11
+8
он увидел про себя сюжет на кацап тв..где его изобразили гитлером
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24.10.2022 15:27
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Г-н Шольц, напомните одному идиоту из КГГА, что в столице европейского государства должны быть хорошо организованный транспорт, а не скотовозы, бесстыдно именуемые «маршрутное такси», где нет ни билетов, ни графика движения, ни взяток от владельцев «маршруток»; что есть туалеты в доступных местах; где нет развитой дикой торговли в подземных переходах и выходах метро.
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24.10.2022 15:10 Відповісти
про це мають нагадувати люди,яких скотовози возять,а не Шольц. Трохи будемо активнішими і все налагодиться.
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24.10.2022 15:40 Відповісти
Мне пришло письмо-ответ от КГГА: больше половины текста ссылки на законы, которыми регламентируется работа КГГА и служб автоперевозок, потом «бла-бла-бла»: это невозможно, потому что это никак не может быть. Словом, обыкновенная отписка. Никогда не верил Кличко, всегда был убежден, что это бездарность, сорняк, политический прохиндей.
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24.10.2022 16:00 Відповісти
До перевізника ще треба.
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24.10.2022 19:49 Відповісти
Наивный вы человек! Перевозчики и владельцы «маршруток» ежемесячно «заносят» в КГГА несколько миллионов! Оттого КГГА и некий недоумок ничего не замечают… Более того, недоумокаргументирует, что, дескать, у Киева нет такого количества автобусов, чтобы организовать нормальную работу транспорта. Мы это уже слышали: «чтобы вода стала горячей, ее надо подогреть».
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24.10.2022 21:03 Відповісти
Шольца підмінили?
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24.10.2022 15:11 Відповісти
он увидел про себя сюжет на кацап тв..где его изобразили гитлером
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24.10.2022 15:27 Відповісти
Сказали раніше - після нападу рф - німці зняли з себе вину за фашизм
а це значить, що розбудова великої Німеччини знову розпочато
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24.10.2022 15:38 Відповісти
Клиент путается в показаниях. С чего бы?
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24.10.2022 15:13 Відповісти
Ще на початку вторгнення було вирішено, що Україна буде в ЄС. І не через 10-15 років, а в перспективі 5 років.
З НАТО інша ситуація - для цього нам потрібно буде або відвоювати всі окуповані території, або відмовитися від них.
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24.10.2022 15:15 Відповісти
фігня! Турція (НАТО) і Греція (НАТО) мають терріторіальні суперечки щодо острова Кіпр і навіть воювали одна з одною будучи в НАТО
тож припинить розповсюджувати кремлівську пропаганду
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24.10.2022 17:07 Відповісти
Не Греція, а Кіпр має територіальну суперечку з Турцією (яка там створила свій аналог ЛДНР). Кіпр є частиною ЄС, але не НАТО, от і робіть висновки.
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24.10.2022 18:12 Відповісти
Шольц став лютим русофобом
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24.10.2022 15:16 Відповісти
Напевне вони німецькі клани знайшли інше джерело ресурсів та вже підібрали його під себе.

А ще вони бачать перспективи які дає як сама Україна так і те що рф після програшу можна буде захомутати репараціями так що німці не тільки відновлять всі поставки ресурсів із рф, але й наростять на порядок.
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24.10.2022 15:23 Відповісти
"кожному своє" - було справедливо написано на воротах німецького коцтабору бухенвальд !!! то як і скільки заробить Німетчина в майбутньому не важливо, важливо як швидко і безповоротно розвалиться комуно-нацистька імперія - паРаша )(уйло
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24.10.2022 15:30 Відповісти
Германия инвестирует в разработку природного газа в Сенегале; там же, на немецкие деньги, будет строиться инфрструктура для сжижения. Отказ от трубы означает, что газ теперь можно покупать у кого угодно, и появляется пространство для торга.
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24.10.2022 19:25 Відповісти
он увидел про себя сюжет на кацап тв..где его изобразили гитлером
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24.10.2022 15:28 Відповісти
Если перевод дословный, то тонкой нитью прослеживается интерес к энергетике. Свои атомные станции немцы похоронили, а у нас их достаточно, точнее более чем достаточно. Поэтому конечно интерес есть. Если немцам, как и Европе в целом, удастся решить вопрос по газу и нефти, то про парашу можно забыть. Особенно про постоянные "учитывания их интересов".
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24.10.2022 18:14 Відповісти
Помітно, що підчистив вату у макітрі - лишилося склероз підлікувати.
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24.10.2022 15:40 Відповісти
Могли спокойно принять еще с 2004-го года. А сейчас рассказывать сказки легко, потому что они ничего не стоят.
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24.10.2022 16:07 Відповісти
Саме Німеччина та фрау штазі винні у війні, це вони не хотіли нас бачити у ЄС та НАТО . А зараз їхній пі*деш вже не має значення.
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24.10.2022 16:26 Відповісти
Что со Штольцем, здоров ли он? А как быть с вашим другом пукиным и с русней??
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24.10.2022 16:40 Відповісти
Слова не мальчика а мужа.
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24.10.2022 23:43 Відповісти
Важный вещи сказал герр Шольц: сплошная экономическая и политическая конкретика в деле будущего восстановления экономики Украины.

Прямо на душе легче стало: чувствуется, что в германских верхах и в низах принято стратегическое решение реально помогать Украине.
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25.10.2022 09:54 Відповісти
Так Литва уже скоро 20 лет как в ЕС будет, а минималка всё равно не дотягивает до 500€ на руки. Чтобы сделать страны ЕС более менее равными, восточным странам нужно не 1% ВВП выделять, а куда более внушительные суммы. А на это господа европейцы не готовы.
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25.10.2022 06:48 Відповісти
Надіюся, що цього разу гра не на два фронти "дам не дам"...
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25.10.2022 08:26 Відповісти
 
 