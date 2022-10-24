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Российские магазины прекращают работу на правом берегу Херсонщины, оккупанты запрещают поставлять продукты, - Хлань

магазин

Российские оккупанты перестали поставлять продукты на правый берег Херсонщины, все российские магазины прекращают работу в городах.

Об этом во время брифинга сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты прекратили поставки на правый берег Херсонщины каких-либо продуктов. Полки магазинов абсолютно пусты. В то же время херсонцы немного запаслись продуктами и ожидают прихода ВСУ. Стоит заметить, что закрываются только российские крупные супермаркеты, оккупанты предупреждали, что работают только до воскресенья и вывозят оборудование", - рассказал Хлань.

Свою работу продолжают небольшие магазины, но захватчики запретили завозить продукты с территории Украины.

Читайте: Авто "начальника СИЗО" в Херсоне подорвали россияне, это провокация, - Хлань
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Топ комментарии
+17
Ето нинадолго. Скоро АТБ заедет
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24.10.2022 15:36
+13
А як тоді вислів : "Расєя здесь навсєгда" !??
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24.10.2022 15:37
+6
щури тікають... путлер зганьбився з своєю сворою похидьків
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24.10.2022 15:50
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Ето нинадолго. Скоро АТБ заедет
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24.10.2022 15:36 Ответить
А💛Т💙Б
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24.10.2022 17:40 Ответить
А як тоді вислів : "Расєя здесь навсєгда" !??
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24.10.2022 15:37 Ответить
Кацапское "навсегда" = как получится
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24.10.2022 17:42 Ответить
Витискають населення до росії.
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24.10.2022 15:44 Ответить
щури тікають... путлер зганьбився з своєю сворою похидьків
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24.10.2022 15:50 Ответить
От спасибА, шо полки АсвАбАдили под украинские продукты!
Скатертью дорога, гавнюки!
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24.10.2022 15:59 Ответить
Конечно очень плохо, что дают уйти главным силам российско-фашистских захватчиков, и не потопили их в Днепре. Надо уничтожать прежде всего самые опытные и боеспособные боевые части врага, их не так просто заменить.
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24.10.2022 16:16 Ответить
Тікають курви! Ну нічьо, ЗСУ Хаймарисом в зад кацапівський на дорожку пригостить
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24.10.2022 16:44 Ответить
не ведіться на фейки про відступ орків на Херсонщині
Херсон це ворота в Крим
тому вони так просто його не віддадуть
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24.10.2022 16:59 Ответить
Не треба поспішати, кацапи можуть готувати пастку, треба виважено підходити до справи.
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24.10.2022 17:06 Ответить
Тобто, російські магазини вже пусті, а українські - працюють, і в них є все ?
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24.10.2022 18:41 Ответить
 
 