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Мобилизованных в РФ начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства, - ГУР

мобілізація

Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных нужной амуницией собственного производства, ВС РФ начинают использовать снаряжение иранского производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad (Иран). В настоящее время иранская амуниция находится в составе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Солоты/Валувайки, Белгородской области).

Власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи ВС РФ в боевом применении нового типа БПЛА - "Arash-2" и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать в ближайшее время.

Также из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран лжет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах, - Зеленский
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Топ комментарии
+27
За кацапів і розмови немає -"друга армія світу" бутафорна, а ось Іран вступив у війну на боці росії проти України, це ми маємо знати і аналогічно поступати по відношенню до Ірану(вони це також мають знати).
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24.10.2022 16:43
+16
100% так.
Уганда согласилась обеспечивать россию электромобилями собственного производства.
У них там есть сборочное производство на базе которого собираются создать новый, современный завод.
Уганда...! Россию...!
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24.10.2022 16:45
+14
Вторая армия мира ))) Скоро у Заира и Конго рагатки покупать для войны будут......
Ну одели этих а как положим в землю первую волну во что следцщцю оденут? В форму КНДР?))
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24.10.2022 16:40
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1500 комплектів? Ну, на півтижня для ЗСУ
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24.10.2022 16:39 Ответить
Я думаю рузькі прапорщики ******* половину на ще на під'їзді
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24.10.2022 16:40 Ответить
Во время Первой мировой, расея покупала в Японии топоры, пилы, молотки и пр. для своих саперных частей. Свое производство так и не смогли наладить. Так что ничего нового и удивительного происходящего сейчас нет.
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24.10.2022 16:56 Ответить
Ваши бы слова да матвинеке в уши - с её гвоздями-то!
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24.10.2022 16:57 Ответить
Вторая армия мира ))) Скоро у Заира и Конго рагатки покупать для войны будут......
Ну одели этих а как положим в землю первую волну во что следцщцю оденут? В форму КНДР?))
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24.10.2022 16:40 Ответить
100% так.
Уганда согласилась обеспечивать россию электромобилями собственного производства.
У них там есть сборочное производство на базе которого собираются создать новый, современный завод.
Уганда...! Россию...!
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24.10.2022 16:45 Ответить
Слон в комплекте с электрошокером.
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24.10.2022 17:21 Ответить
Кацапня знайшла нарешті собі друззєй, мля...
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24.10.2022 16:42 Ответить
За кацапів і розмови немає -"друга армія світу" бутафорна, а ось Іран вступив у війну на боці росії проти України, це ми маємо знати і аналогічно поступати по відношенню до Ірану(вони це також мають знати).
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24.10.2022 16:43 Ответить
Иран - это прокси. За Ираном стоит Китай.
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24.10.2022 16:57 Ответить
Создан антиСША блок - Китай, рф, КНДР, Иран + все кто
голосуютв ООН против резолюций дем.стран.
Цель одна - уменьшить влияние США на политические
и экономические аспекты мира. Перехватить лидерство
и решить собственные проблемы.
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24.10.2022 17:06 Ответить
- Перехватить лидерство

И вобщем то захватить всё что плохо лежит и за что текущий хозяин больно не дают в морду.

- и решить собственные проблемы.

Превратить всё в сранное г-мно. Уже видели в исполнении русских, китайцев, кубинцев, камбоджцев и прочих африканоидов.
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24.10.2022 20:32 Ответить
Отличная новость на самом деле. Как и иранские беспилотники. Это значит что рашка не может даже такие примитивные технологии освоить и наладить производство. Иран под шконку загонят рано или поздно... И будут мобиков бусами из ракушек обматывать с Индонезии какой нибудь...
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24.10.2022 16:45 Ответить
Лавролошадь і аборигени

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24.10.2022 18:28 Ответить
мордор скатився у середньовіччя, де і перебувають вже 40 років дервіші-бородачі, відповідні і обладунки. Валувайкт розбомбити нахрен разом з металевими доспіхами для вати.
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24.10.2022 16:45 Ответить
узіленскіє, а ви сьогодні вже відправили зерно/кукурудзу Ірану? бачите як Іран старається допомогти вашим партньорам? а буба не хочє пасматрєтьвглаза ібрагіму?
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24.10.2022 16:46 Ответить
Сам хоч зрозумів, що написав ? Яке українське зерно Ірану ??? Коноплі об'ївся, чи шо...
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24.10.2022 17:27 Ответить
Незабаром будуть гнати все, що зможуть дістати з всього світу: найманців, провіант, обладнання, обмундирування, і це зовсім не смішно...
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24.10.2022 16:46 Ответить
Тему кобзона не розкрито.
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24.10.2022 16:47 Ответить
оо як багато)))
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24.10.2022 16:50 Ответить
Хай Зеля ввідправить Ірану ще зерна на 533 млн $, як він зробив у серпні
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24.10.2022 16:51 Ответить
**********, есть нех.я идея восстановить zzzp с помощью братских террористов, которые за одно с вами. КНДР, Иран, Белоруzzия...И будете обмен опытом осуществлять, как лучше быдло собственное зажать и из-за железного занавеса тявкать на весь прогрессивный мир.
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24.10.2022 17:07 Ответить
Время поджимает, может выгоднее покупать, чем самим
налаживать производство.
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24.10.2022 17:07 Ответить
коли Іран почнуть розйобувати через півроку, ні дронів ні екіпу не буде, а Україна щє допоможе добити
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24.10.2022 17:12 Ответить
Там вже є захоплені міста народом, час від часу в Тегерані ідуть перестрілки. КСІР сидять на дахах своїх баз і відстрілюються, тюрми палають. Те що бачив з того що звідти дійшло, бо Інтернет там вимкнули, тому США хочуть туди направити Старлінки і ведуть перемовини з загребущим аутістом.
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24.10.2022 19:18 Ответить
Валуйки. Райцентр називається "Валуйки", близько від кордону, можна звичайною артою перевірити іранську амуніцію на міцність...
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24.10.2022 17:15 Ответить
Хі-хі, ха-ха, а бронежилет та шолом це бронежилет та шолом. Навіть хрєновий іранський. Все, що поможе свинособакам врятувати хоч одне свинособаче життя окупанта -це недобре і не привід для глузування. Шахеди теж з гівна та палок, але свою шкоду роблять. Було б добре, якби цей сексшоп прикрили раз і на завжди.
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24.10.2022 17:15 Ответить
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24.10.2022 17:16 Ответить
А збити літаки з тими дронами - ні, ні? Іранці збили наш цивільний літак, та й досі під дурачка косять. А ми?
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24.10.2022 17:20 Ответить
А шоломи ізраїльського виробництва називаються шолом-алейхеми!
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24.10.2022 17:52 Ответить
Иранский шлем

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24.10.2022 21:27 Ответить
 
 