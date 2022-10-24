Мобилизованных в РФ начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства, - ГУР
Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных нужной амуницией собственного производства, ВС РФ начинают использовать снаряжение иранского производства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.
В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad (Иран). В настоящее время иранская амуниция находится в составе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Солоты/Валувайки, Белгородской области).
Власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи ВС РФ в боевом применении нового типа БПЛА - "Arash-2" и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать в ближайшее время.
Также из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".
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Ну одели этих а как положим в землю первую волну во что следцщцю оденут? В форму КНДР?))
Уганда согласилась обеспечивать россию электромобилями собственного производства.
У них там есть сборочное производство на базе которого собираются создать новый, современный завод.
Уганда...! Россию...!
голосуютв ООН против резолюций дем.стран.
Цель одна - уменьшить влияние США на политические
и экономические аспекты мира. Перехватить лидерство
и решить собственные проблемы.
И вобщем то захватить всё что плохо лежит и за что текущий хозяин больно не дают в морду.
- и решить собственные проблемы.
Превратить всё в сранное г-мно. Уже видели в исполнении русских, китайцев, кубинцев, камбоджцев и прочих африканоидов.
налаживать производство.