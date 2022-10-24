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Новини Мобілізація в РФ
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Іран (1973) розвідка (3804) росія (63568)

Мобілізованих у РФ почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва, - ГУР

мобілізація

Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, ЗС РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad (Іран). Наразі іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валувайки, Бєлгородської області).

Влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС РФ у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.

Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві триває "часткова мобілізація", місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему, - ГУР

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Топ коментарі
+27
За кацапів і розмови немає -"друга армія світу" бутафорна, а ось Іран вступив у війну на боці росії проти України, це ми маємо знати і аналогічно поступати по відношенню до Ірану(вони це також мають знати).
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24.10.2022 16:43
+16
100% так.
Уганда согласилась обеспечивать россию электромобилями собственного производства.
У них там есть сборочное производство на базе которого собираются создать новый, современный завод.
Уганда...! Россию...!
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24.10.2022 16:45
+14
Вторая армия мира ))) Скоро у Заира и Конго рагатки покупать для войны будут......
Ну одели этих а как положим в землю первую волну во что следцщцю оденут? В форму КНДР?))
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24.10.2022 16:40
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1500 комплектів? Ну, на півтижня для ЗСУ
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24.10.2022 16:39 Відповісти
Я думаю рузькі прапорщики ******* половину на ще на під'їзді
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24.10.2022 16:40 Відповісти
Во время Первой мировой, расея покупала в Японии топоры, пилы, молотки и пр. для своих саперных частей. Свое производство так и не смогли наладить. Так что ничего нового и удивительного происходящего сейчас нет.
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24.10.2022 16:56 Відповісти
Ваши бы слова да матвинеке в уши - с её гвоздями-то!
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24.10.2022 16:57 Відповісти
Вторая армия мира ))) Скоро у Заира и Конго рагатки покупать для войны будут......
Ну одели этих а как положим в землю первую волну во что следцщцю оденут? В форму КНДР?))
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24.10.2022 16:40 Відповісти
100% так.
Уганда согласилась обеспечивать россию электромобилями собственного производства.
У них там есть сборочное производство на базе которого собираются создать новый, современный завод.
Уганда...! Россию...!
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24.10.2022 16:45 Відповісти
Слон в комплекте с электрошокером.
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24.10.2022 17:21 Відповісти
Кацапня знайшла нарешті собі друззєй, мля...
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24.10.2022 16:42 Відповісти
За кацапів і розмови немає -"друга армія світу" бутафорна, а ось Іран вступив у війну на боці росії проти України, це ми маємо знати і аналогічно поступати по відношенню до Ірану(вони це також мають знати).
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24.10.2022 16:43 Відповісти
Иран - это прокси. За Ираном стоит Китай.
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24.10.2022 16:57 Відповісти
Создан антиСША блок - Китай, рф, КНДР, Иран + все кто
голосуютв ООН против резолюций дем.стран.
Цель одна - уменьшить влияние США на политические
и экономические аспекты мира. Перехватить лидерство
и решить собственные проблемы.
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24.10.2022 17:06 Відповісти
- Перехватить лидерство

И вобщем то захватить всё что плохо лежит и за что текущий хозяин больно не дают в морду.

- и решить собственные проблемы.

Превратить всё в сранное г-мно. Уже видели в исполнении русских, китайцев, кубинцев, камбоджцев и прочих африканоидов.
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24.10.2022 20:32 Відповісти
Отличная новость на самом деле. Как и иранские беспилотники. Это значит что рашка не может даже такие примитивные технологии освоить и наладить производство. Иран под шконку загонят рано или поздно... И будут мобиков бусами из ракушек обматывать с Индонезии какой нибудь...
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24.10.2022 16:45 Відповісти
Лавролошадь і аборигени

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24.10.2022 18:28 Відповісти
мордор скатився у середньовіччя, де і перебувають вже 40 років дервіші-бородачі, відповідні і обладунки. Валувайкт розбомбити нахрен разом з металевими доспіхами для вати.
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24.10.2022 16:45 Відповісти
узіленскіє, а ви сьогодні вже відправили зерно/кукурудзу Ірану? бачите як Іран старається допомогти вашим партньорам? а буба не хочє пасматрєтьвглаза ібрагіму?
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24.10.2022 16:46 Відповісти
Сам хоч зрозумів, що написав ? Яке українське зерно Ірану ??? Коноплі об'ївся, чи шо...
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24.10.2022 17:27 Відповісти
Незабаром будуть гнати все, що зможуть дістати з всього світу: найманців, провіант, обладнання, обмундирування, і це зовсім не смішно...
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24.10.2022 16:46 Відповісти
Тему кобзона не розкрито.
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24.10.2022 16:47 Відповісти
оо як багато)))
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24.10.2022 16:50 Відповісти
Хай Зеля ввідправить Ірану ще зерна на 533 млн $, як він зробив у серпні
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24.10.2022 16:51 Відповісти
**********, есть нех.я идея восстановить zzzp с помощью братских террористов, которые за одно с вами. КНДР, Иран, Белоруzzия...И будете обмен опытом осуществлять, как лучше быдло собственное зажать и из-за железного занавеса тявкать на весь прогрессивный мир.
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24.10.2022 17:07 Відповісти
Время поджимает, может выгоднее покупать, чем самим
налаживать производство.
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24.10.2022 17:07 Відповісти
коли Іран почнуть розйобувати через півроку, ні дронів ні екіпу не буде, а Україна щє допоможе добити
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24.10.2022 17:12 Відповісти
Там вже є захоплені міста народом, час від часу в Тегерані ідуть перестрілки. КСІР сидять на дахах своїх баз і відстрілюються, тюрми палають. Те що бачив з того що звідти дійшло, бо Інтернет там вимкнули, тому США хочуть туди направити Старлінки і ведуть перемовини з загребущим аутістом.
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24.10.2022 19:18 Відповісти
Валуйки. Райцентр називається "Валуйки", близько від кордону, можна звичайною артою перевірити іранську амуніцію на міцність...
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24.10.2022 17:15 Відповісти
Хі-хі, ха-ха, а бронежилет та шолом це бронежилет та шолом. Навіть хрєновий іранський. Все, що поможе свинособакам врятувати хоч одне свинособаче життя окупанта -це недобре і не привід для глузування. Шахеди теж з гівна та палок, але свою шкоду роблять. Було б добре, якби цей сексшоп прикрили раз і на завжди.
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24.10.2022 17:15 Відповісти
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24.10.2022 17:16 Відповісти
А збити літаки з тими дронами - ні, ні? Іранці збили наш цивільний літак, та й досі під дурачка косять. А ми?
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24.10.2022 17:20 Відповісти
А шоломи ізраїльського виробництва називаються шолом-алейхеми!
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24.10.2022 17:52 Відповісти
Иранский шлем

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24.10.2022 21:27 Відповісти
 
 