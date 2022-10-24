Мобілізованих у РФ почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва, - ГУР
Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, ЗС РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.
Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad (Іран). Наразі іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валувайки, Бєлгородської області).
Влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС РФ у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.
Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".
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Ну одели этих а как положим в землю первую волну во что следцщцю оденут? В форму КНДР?))
Уганда согласилась обеспечивать россию электромобилями собственного производства.
У них там есть сборочное производство на базе которого собираются создать новый, современный завод.
Уганда...! Россию...!
голосуютв ООН против резолюций дем.стран.
Цель одна - уменьшить влияние США на политические
и экономические аспекты мира. Перехватить лидерство
и решить собственные проблемы.
И вобщем то захватить всё что плохо лежит и за что текущий хозяин больно не дают в морду.
- и решить собственные проблемы.
Превратить всё в сранное г-мно. Уже видели в исполнении русских, китайцев, кубинцев, камбоджцев и прочих африканоидов.
налаживать производство.