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НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму, - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу необходимо увеличить "поставки всего" Украине, чтобы она могла воевать всю зиму.

Об этом он заявил в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это одна из причин, почему Россия не смогла добиться преимущества в воздухе, контроля над воздушным пространством Украины. Это было большой проблемой для российских войск на протяжении всей войны.

"Это произошло, конечно, прежде всего из-за умений, решимости украинских вооруженных сил использовать уже старые имеющиеся у них советские средства ПВО", - пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что партнеры поставляли Украине боеприпасы для старых советских систем, а затем начали предоставлять новые.

"Зима близится. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продолжать военные действия всю зиму", - добавил Столтенберг.

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Топ комментарии
+3
НАТО потрібно збільшити постачання всього, щоб українці змогли воювати усю зиму 🤬 peremogti DO zimi
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24.10.2022 17:01
+1
Генсек НАТО закликає НАТО.
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24.10.2022 17:06
+1
Пішов ти нахєр. Сам воюй всю зиму.

***** незабаром почнемо вам іпашити, от і воюйте, сцикуни.
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24.10.2022 17:29
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НАТО потрібно збільшити постачання всього, щоб українці змогли воювати усю зиму 🤬 peremogti DO zimi
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24.10.2022 17:01 Ответить
Потрібно. Збільшити всього озброєння. Ну і ?.. Коли?
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24.10.2022 17:02 Ответить
А лучше уничтожьте всю армию - ГОСУДАРСТВА ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИСТА , как вы готовы сделать это , в случае применения ЯО ‼️Это ГУМАННЕЕ ,чем после того , как ***** осуществит террор
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24.10.2022 18:48 Ответить
кхм, наче у НАТО, як у організації, є свої власні заводи ... краще робіть аналоги чурко мопедів ... вам це фігня діло, бо наш укроборонпром буле гроші пиляти до кінця війни без жодних результатів
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24.10.2022 17:03 Ответить
Генсек НАТО закликає НАТО.
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24.10.2022 17:06 Ответить
Постачання всього - меня радует больше всього.
А можна мне постачать бурбон и можно без содовой
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24.10.2022 17:09 Ответить
Оце діло)
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24.10.2022 18:19 Ответить
Пішов ти нахєр. Сам воюй всю зиму.

***** незабаром почнемо вам іпашити, от і воюйте, сцикуни.
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24.10.2022 17:29 Ответить
Правда,якби західні сцикуняри почали справжній ленд-ліз навесні,то на Хеловін ми би обкінчали стіни *******)
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24.10.2022 18:21 Ответить
Он призвал членов НАТО... - я так понимаю, что этот призыв имеет рекомендательный статус и никого ни к чему не обязывает. Интересно, а куда его послала Мадьярия?
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24.10.2022 18:30 Ответить
Зима близко. С ветреных равнин Узкого моря приходит призыв к волкам Винтерфелла: "Поставим все. Только и дальше мочите одичалых".
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25.10.2022 02:10 Ответить
Как уже ******* эти европейские балаболы своими обещалками...уже хотят чтобы украинцы и зимой воевали, скоты...
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25.10.2022 06:57 Ответить
 
 