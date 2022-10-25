"Вагнеровцы" массово рекрутируют заключенных, больных ВИЧ и гепатитом, - ГУР

Российский ЧВК "Вагнера" начал массово рекрутировать узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, таких больных бойцов россияне обозначают соответствующими браслетами на руках.

По данным разведки, явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области компания наняла более ста узников с подтвержденным диагнозом "ВИЧ" или "гепатит С".

Установлено, что для "маркировки" инфицированных боевиков командование "вагнеровцев" заставляет их одевать на руку браслеты: красные – при наличии ВИЧ, белые – при наличии гепатита.

"В среде других боевиков, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией. Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ", - отметили в ГУР.

В Украине уже обнаружены пленные боевики, больные ВИЧ и гепатитом. Они подтверждают информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК "Вагнера".

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