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армия РФ (18042) гепатит (68) ВИЧ (109) ЧВК Вагнер (1326)

"Вагнеровцы" массово рекрутируют заключенных, больных ВИЧ и гепатитом, - ГУР

рф,гепатит,вагнерівці,віл

Российский ЧВК "Вагнера" начал массово рекрутировать узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, таких больных бойцов россияне обозначают соответствующими браслетами на руках.

По данным разведки, явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области компания наняла более ста узников с подтвержденным диагнозом "ВИЧ" или "гепатит С".

Установлено, что для "маркировки" инфицированных боевиков командование "вагнеровцев" заставляет их одевать на руку браслеты: красные – при наличии ВИЧ, белые – при наличии гепатита.

"В среде других боевиков, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией. Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ", - отметили в ГУР.

В Украине уже обнаружены пленные боевики, больные ВИЧ и гепатитом. Они подтверждают информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК "Вагнера".

Смотрите: "Повар Путина" Пригожин снова агитирует российских зэков воевать в Украине: "В зону не вернется никто". ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Чищення зон і тюрем від ув'язненоно контингенту із небезпечними захворюваннями - так це називається.
Насправді має місце не рекрктування цих людей, а етапування в місця розстрілу.
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25.10.2022 11:31
+7
це просто чудово!!! ще чумних, сіфілітиків і холерних-повний букет!
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25.10.2022 11:23
+5
З однієї колонії сотня спідоносців чи жовтушних, в цьому вся московія.
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25.10.2022 11:31
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Вже взяли чотири людоіди-- служат в залізних намордниках .
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25.10.2022 11:23 Ответить
це просто чудово!!! ще чумних, сіфілітиків і холерних-повний букет!
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25.10.2022 11:23 Ответить
Ти мабуть не зрозумів що всіх цих хворих на наші плечі. Практично це бактеріологічна війна
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25.10.2022 13:18 Ответить
утилізація повним ходом... дивно, що не інтелігентів...
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25.10.2022 11:28 Ответить
Інтелигенти у них зброю робитимуть і прославлятимуть расєюшку по всьому світу через вкрадену і перероблену культуру.
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25.10.2022 11:32 Ответить
Для мордора - це добре так як позбавляються від мороки, на фронті - будуть заражати всю зграю рашкі, а нам не дуже - в полон старатись не брати, а якщо взяли то утримувати всіх разом - хворих і ще не інфіціруваних.
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25.10.2022 11:29 Ответить
Ніякий полон. Тотальне винищення. До того ж земля цвинтарів з чумними чи холерними небіжчиками не може використовуватися не менше ніж 200 років
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25.10.2022 13:21 Ответить
Я кажу якщо. Прах спалювати.
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25.10.2022 13:29 Ответить
З однієї колонії сотня спідоносців чи жовтушних, в цьому вся московія.
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25.10.2022 11:31 Ответить
Чищення зон і тюрем від ув'язненоно контингенту із небезпечними захворюваннями - так це називається.
Насправді має місце не рекрктування цих людей, а етапування в місця розстрілу.
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25.10.2022 11:31 Ответить
Кароче скрепоносная вторая армия состоит из одних богатырей.
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25.10.2022 11:35 Ответить
А сколько там наследственных заболеваний. Родители алкаши, инцест и просто лаптеголовые
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25.10.2022 11:37 Ответить
Це біологічна зброя від кацапів, всю нечість на теріторію України в людській оболонці замість пробірок.
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25.10.2022 11:39 Ответить
Далі підуть пенси, бомжі, злидні та інваліди.
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25.10.2022 11:42 Ответить
біомусор- утилізація
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25.10.2022 11:53 Ответить
что-то мне сдается даже при Сталине такого не было идиотизма...
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25.10.2022 12:01 Ответить
В цьому ідіотизмі є своя логіка. Очищення рашки від людського сміття за наш рахунок.
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25.10.2022 12:25 Ответить
это нереально, посколько миллионами гибнуть тут не получится. А десяток и даже сотня тысяч никакой роли не сыграют. При том, что несколько сотен тыщ "ветеранов" участников этой войны превратятся в гораздо более опасных ублюдков, чем эти убитые тут зеканы...
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25.10.2022 12:35 Ответить
Не слід недооцінювати русню в плані людожерських рішень. Тут вони досить винахідливі.
І влаштувати масову загибель не так вже й складно. Достатньо вивалити на одну вузьку ділянку фронту п`ятдесят тисяч юнітів, підперти парою тисяч кадирівців - і вперед, до перемоги або смерті.
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25.10.2022 12:50 Ответить
Попадут к нам в плен,будем этот биомусор лечить. Мы же гуманные.
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25.10.2022 12:16 Ответить
Браслетчиків в полон не брати, всерівно здохнуть, поступити з ними "гуманно".
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25.10.2022 12:20 Ответить
Там разговор наверное такой: "Ты и так сдохнешь. Тогда хоть сдохни за вяличие."
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25.10.2022 12:24 Ответить
Так, ребята, вы там осторожнее с трупами. Не хватало ещё, чтоб наши заразились.
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25.10.2022 12:33 Ответить
А нахрена цей біомусор у полон брати,пристрелити на місці в яму,спалити і хлоркою посипати.
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25.10.2022 17:45 Ответить
 
 