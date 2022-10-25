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армія рф (16180) гепатит (63) ВІЛ (48) ПВК Вагнер (1534)

"Вагнерівці" масово рекрутують в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит, - ГУР

рф,гепатит,вагнерівці,віл

Російська ПВК "Вагнер" почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, таких хворих "бійців" росіяни позначають відповідними браслетами на руках.

За даними розвідки, явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області компанія найняла понад сотню в’язнів із підтвердженим діагнозом "ВІЛ" або "гепатит С".

Встановлено, що для "маркування" інфікованих бойовиків командування "вагнерівців" змушує їх одягати на руку браслети: червоні — за наявності ВІЛ, білі — за наявності гепатиту.

"У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ", - зауважили в ГУР.

В Україні вже виявлені полонені бойовики, хворі на ВІЛ та гепатит. Вони підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів до ПВК "Вагнер".

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Топ коментарі
+8
Чищення зон і тюрем від ув'язненоно контингенту із небезпечними захворюваннями - так це називається.
Насправді має місце не рекрктування цих людей, а етапування в місця розстрілу.
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25.10.2022 11:31
+7
це просто чудово!!! ще чумних, сіфілітиків і холерних-повний букет!
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25.10.2022 11:23
+5
З однієї колонії сотня спідоносців чи жовтушних, в цьому вся московія.
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25.10.2022 11:31
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Вже взяли чотири людоіди-- служат в залізних намордниках .
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25.10.2022 11:23 Відповісти
це просто чудово!!! ще чумних, сіфілітиків і холерних-повний букет!
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25.10.2022 11:23 Відповісти
Ти мабуть не зрозумів що всіх цих хворих на наші плечі. Практично це бактеріологічна війна
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25.10.2022 13:18 Відповісти
утилізація повним ходом... дивно, що не інтелігентів...
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25.10.2022 11:28 Відповісти
Інтелигенти у них зброю робитимуть і прославлятимуть расєюшку по всьому світу через вкрадену і перероблену культуру.
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25.10.2022 11:32 Відповісти
Для мордора - це добре так як позбавляються від мороки, на фронті - будуть заражати всю зграю рашкі, а нам не дуже - в полон старатись не брати, а якщо взяли то утримувати всіх разом - хворих і ще не інфіціруваних.
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25.10.2022 11:29 Відповісти
Ніякий полон. Тотальне винищення. До того ж земля цвинтарів з чумними чи холерними небіжчиками не може використовуватися не менше ніж 200 років
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25.10.2022 13:21 Відповісти
Я кажу якщо. Прах спалювати.
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25.10.2022 13:29 Відповісти
З однієї колонії сотня спідоносців чи жовтушних, в цьому вся московія.
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25.10.2022 11:31 Відповісти
Чищення зон і тюрем від ув'язненоно контингенту із небезпечними захворюваннями - так це називається.
Насправді має місце не рекрктування цих людей, а етапування в місця розстрілу.
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25.10.2022 11:31 Відповісти
Кароче скрепоносная вторая армия состоит из одних богатырей.
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25.10.2022 11:35 Відповісти
А сколько там наследственных заболеваний. Родители алкаши, инцест и просто лаптеголовые
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25.10.2022 11:37 Відповісти
Це біологічна зброя від кацапів, всю нечість на теріторію України в людській оболонці замість пробірок.
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25.10.2022 11:39 Відповісти
Далі підуть пенси, бомжі, злидні та інваліди.
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25.10.2022 11:42 Відповісти
біомусор- утилізація
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25.10.2022 11:53 Відповісти
что-то мне сдается даже при Сталине такого не было идиотизма...
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25.10.2022 12:01 Відповісти
В цьому ідіотизмі є своя логіка. Очищення рашки від людського сміття за наш рахунок.
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25.10.2022 12:25 Відповісти
это нереально, посколько миллионами гибнуть тут не получится. А десяток и даже сотня тысяч никакой роли не сыграют. При том, что несколько сотен тыщ "ветеранов" участников этой войны превратятся в гораздо более опасных ублюдков, чем эти убитые тут зеканы...
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25.10.2022 12:35 Відповісти
Не слід недооцінювати русню в плані людожерських рішень. Тут вони досить винахідливі.
І влаштувати масову загибель не так вже й складно. Достатньо вивалити на одну вузьку ділянку фронту п`ятдесят тисяч юнітів, підперти парою тисяч кадирівців - і вперед, до перемоги або смерті.
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25.10.2022 12:50 Відповісти
Попадут к нам в плен,будем этот биомусор лечить. Мы же гуманные.
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25.10.2022 12:16 Відповісти
Браслетчиків в полон не брати, всерівно здохнуть, поступити з ними "гуманно".
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25.10.2022 12:20 Відповісти
Там разговор наверное такой: "Ты и так сдохнешь. Тогда хоть сдохни за вяличие."
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25.10.2022 12:24 Відповісти
Так, ребята, вы там осторожнее с трупами. Не хватало ещё, чтоб наши заразились.
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25.10.2022 12:33 Відповісти
А нахрена цей біомусор у полон брати,пристрелити на місці в яму,спалити і хлоркою посипати.
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25.10.2022 17:45 Відповісти
 
 