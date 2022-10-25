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Украина ожидает от Германии $500 млн финпомощи ежемесячно, - советник Зеленского Роднянский

євро

Украина надеется, что Германия будет перечислять 500 миллионов долларов в месяц для финансирования украинского бюджета военного времени.

Об этом советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал газетам медиагруппы Funke, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.

"Речь идет о надежном графике - как минимум на ближайшие полгода. Нам нужно четыре-пять миллиардов долларов для нашего бюджета ежемесячно" - сказал Роднянский.

По его словам, Германия "могла бы взять на себя около 500 миллионов долларов в месяц, особенно с перспективой на 2023 год".

Украина надеется на около двух миллиардов долларов в месяц от ЕС.

По словам Роднянского, последние российские беспилотники и ракетные атаки уничтожили 30 процентов электростанций и 40 процентов энергетической инфраструктуры. Ранее Украина экспортировала электроэнергию и получала значительные доходы. Это поддерживало валюту и стабилизировало резервы центрального банка.

К сожалению, россияне "достигли свою цель - задушить украинский экспорт электроэнергии", сказал советник. Атаки также является целенаправленным ударом по энергетической безопасности ЕС, отметил он.

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Топ комментарии
+9
Для Зелі це своя людина, Зеля ж сам спокійно після початку війни в 14 році на кацапію їздив і виступав там перед кацапськими олігархами з жартами про хохлів
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25.10.2022 11:34
+7
Про це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Роднянський сказав газетам медіагрупи F Джерело:

Я НЕ ЗРОЗУМИЛА - це той Роднянський Олександр , котрий переїхав до мацкви і там дуже добре жив ? А зараз, коли петух клюнув , повернувся і ОДРАЗУ ДО РАДНИКІВ ПРЕЗІДЕНТА ?
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25.10.2022 11:32
+6
Ти, ****, Україною не прикривайся.
То ви, зелень, сподіваєтесь, що вам то по кишеням попадає.
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25.10.2022 11:33
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Ну, если Роднянский советник у Боневтика по экономике - то тогда вопросов нет. Там есть вообще хоть кто-то с нормальными мозгами, а не из шоубиза?
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25.10.2022 11:27 Ответить
Головне щоб контролювали щоб зелені мародери на крові ні центу не вкрали
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25.10.2022 11:29 Ответить
Та вже накрали.
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25.10.2022 11:37 Ответить
Штайнмайер здесь, похоже, не просто так. Так же как и Дмитриев у Штаймайера в Бонне неделю назад.
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25.10.2022 11:31 Ответить
Про це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Роднянський сказав газетам медіагрупи F Джерело:

Я НЕ ЗРОЗУМИЛА - це той Роднянський Олександр , котрий переїхав до мацкви і там дуже добре жив ? А зараз, коли петух клюнув , повернувся і ОДРАЗУ ДО РАДНИКІВ ПРЕЗІДЕНТА ?
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25.10.2022 11:32 Ответить
Для Зелі це своя людина, Зеля ж сам спокійно після початку війни в 14 році на кацапію їздив і виступав там перед кацапськими олігархами з жартами про хохлів
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25.10.2022 11:34 Ответить
ЦЕ переходить вже всякі межи . ДОКІ патриоти гибнуть за Україну , масковські воши на Печерську прилаштовуються
А МОЖЕ ВІН НА ФСБ ПРАЦЮЕ ?
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25.10.2022 11:48 Ответить
Люди такого рівня не можуть не попасти в поле зору спецслужб тієї країни де вних є зв'язки та інтереси.
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25.10.2022 11:56 Ответить
Так і про це. Як може СБУ допускати до Банковій людей, які були в раше топ- менеджерами???
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25.10.2022 12:01 Ответить
Ви не розумієте, як ВО голови СБУ тимчасово призначений президентом може допускати людей на яких вказав президент?
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26.10.2022 02:02 Ответить
по логіці, десь пропущено частку НЕ?
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26.10.2022 11:19 Ответить
РОДНЯНСЬКИЙ МАБУДЬ І ПАСПОРТ УКРАЇНСЬКИЙ СОБІ ПОВЕРНУВ . Побіг від мобілізації в раші ? І одразу до німецьких грошей на Банкову ? Роднянський- це Повалий і Лорак , но в більших масштабах . Зе- придурок, раз не догоняе таких речей ‼️‼️‼️
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25.10.2022 11:54 Ответить
Воістину придурок, що не доганяє ніщо, окрім відосиків та дЄрьмака.
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26.10.2022 01:34 Ответить
ніт, це його син, така сама ху..ня
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25.10.2022 12:12 Ответить
Это младший. Но тот же дубль два.
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25.10.2022 18:35 Ответить
а як вони вже до грошей рвуться!!!

Я думаю,что у него е россіський паспорт
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26.10.2022 02:38 Ответить
Ти, ****, Україною не прикривайся.
То ви, зелень, сподіваєтесь, що вам то по кишеням попадає.
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25.10.2022 11:33 Ответить
ТЕПЕР ЗРОЗУМИЛО , чому Зеленський про УПА запам'ятав 14 жовтня
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

‼️‼️‼️А ви знали, що не лише президент про УПА "забув".

Ця фішка, на жаль, стає системною. Наприклад, в МОНі днями готувалися до круглого столу з залученням науковців, то з порядку денного розчинилася кудись доповідь про УПА, і взагалі тема УПА зникла з обговорення, хоча була. Навіть науковець https://www.facebook.com/hai.nyzhnyk?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-%5DK-R Павло Гай-Нижник , на знак протесту, з робочої групи вийшов.

‼️‼️‼️А ще, може ви помітили, вулиці поперейменовували, а назв з УПА багато бачили? Ага, спробуй проштовхнути. Залізобетонна стіна. Бар'єр. Поцікавтеся, як багато в Києві є упівських назв.

От і думайте, що вони там нагорі мутять. Гуманітарна політика й цієї влади знову нікчорту не годиться.

Коли Зеленський про війну доповідає і до інших країн звертається, мене тішить, як і багатьох. Ну просто "обняти й плакати". Але гуманітарна політика цієї влади в тилу мене вбиває. Щоб проштовхнути українські наративи, знову треба кістьми лягати. І як десь щось проскочить, ну прямо щастя.

Отож, 14 жовтня, в День УПА, наш президент упустив таку детальку, як УПА. Всіх перерахував, а про УПА "забув". Залишається відкритим питанням, чому він це зробив?

Наші ЗСУ є спадкоємцями УПА. І проти ворогів тих самих воювали, що й тепер, і волонтерив наш народ тоді так само, як тепер, допомагаючи своїй армії: годували, шили одяг, взуття, лікували і багато чого ще робили для УПА, ризикуючи життям. Бо теперішні волонтери, як не крути, мають тепличні умови, порівняно з тодішніми волонтерами, яким на кожному кроці розстріл світив чи Сибір з довічним.

Сьогодні ми "носимося" з нашими ЗСУ, не натішимося, не налюбуємося... А колись так українці з УПА "носилися". А тепер уявіть собі, що років через надцять український президент в День ЗСУ не згадає про ЗСУ. Як гадаєте, чисто гіпотетично, які чинники спрацюють, що так гіпотетично вчИнить той наш президент? Кому захоче цим догодити, чи кого побоїться образити?

‼️‼️‼️Кому ж так впоперек горла наша УПА і в кого пішов на повідку Зеленський?

Зрозуміло лише одне - це ще один сигнал: не зачаровуйтеся.‼️

Попри вдалі виступи Зеленського про війну, попри ефектні і ефективні звернення до інших країн - така "забудькуватість" - тривожний дзвіночок і ганебне ганьбисько.‼️

Ви ж розумієте, українському президентові, якби він мав україноцентричний світогляд, у голову б не прийшло "забути" (чи забути його речникам) славетну армію свого народу, боротьба якої є взірцем для всіх іноземних армій і є унікальним явищем для світу.

Думаю, пан Зеленський знає, чому зовсім невипадково в його промові не було УПА
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25.10.2022 11:56 Ответить
Звісно що очикують,бо зелене кодло ,усі ці слуги народу хочуть й надалі жерти в ресторанах,їздити на елітних автівках,та трахати таких самих елітних повій,ще й ******* щось треба,а ви що думали?!Війна війною,а обід за росписом.
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25.10.2022 11:35 Ответить
герр Штольц дайте Ирисок не будьте, как были...
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25.10.2022 12:02 Ответить
Маловато будет.
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25.10.2022 12:14 Ответить
Тихо ты. Они же сказали готовы помогать €1,5 млрд\мес.
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25.10.2022 12:35 Ответить
"Ми тут порахували і вирішили-500 лямів нам на місяць хватає"- сказав радник президента... і президент заспокоївся. Це по при зарплату, звичайно...
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25.10.2022 12:47 Ответить
Це що за мерзота розкрила рота на чужі гроші?
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25.10.2022 21:49 Ответить
 
 