Украина ожидает от Германии $500 млн финпомощи ежемесячно, - советник Зеленского Роднянский

Украина надеется, что Германия будет перечислять 500 миллионов долларов в месяц для финансирования украинского бюджета военного времени.

Об этом советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал газетам медиагруппы Funke, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.

"Речь идет о надежном графике - как минимум на ближайшие полгода. Нам нужно четыре-пять миллиардов долларов для нашего бюджета ежемесячно" - сказал Роднянский.

По его словам, Германия "могла бы взять на себя около 500 миллионов долларов в месяц, особенно с перспективой на 2023 год".

Украина надеется на около двух миллиардов долларов в месяц от ЕС.

По словам Роднянского, последние российские беспилотники и ракетные атаки уничтожили 30 процентов электростанций и 40 процентов энергетической инфраструктуры. Ранее Украина экспортировала электроэнергию и получала значительные доходы. Это поддерживало валюту и стабилизировало резервы центрального банка.

К сожалению, россияне "достигли свою цель - задушить украинский экспорт электроэнергии", сказал советник. Атаки также является целенаправленным ударом по энергетической безопасности ЕС, отметил он.

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