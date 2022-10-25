Украина ожидает от Германии $500 млн финпомощи ежемесячно, - советник Зеленского Роднянский
Украина надеется, что Германия будет перечислять 500 миллионов долларов в месяц для финансирования украинского бюджета военного времени.
Об этом советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал газетам медиагруппы Funke, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.
"Речь идет о надежном графике - как минимум на ближайшие полгода. Нам нужно четыре-пять миллиардов долларов для нашего бюджета ежемесячно" - сказал Роднянский.
По его словам, Германия "могла бы взять на себя около 500 миллионов долларов в месяц, особенно с перспективой на 2023 год".
Украина надеется на около двух миллиардов долларов в месяц от ЕС.
По словам Роднянского, последние российские беспилотники и ракетные атаки уничтожили 30 процентов электростанций и 40 процентов энергетической инфраструктуры. Ранее Украина экспортировала электроэнергию и получала значительные доходы. Это поддерживало валюту и стабилизировало резервы центрального банка.
К сожалению, россияне "достигли свою цель - задушить украинский экспорт электроэнергии", сказал советник. Атаки также является целенаправленным ударом по энергетической безопасности ЕС, отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Я НЕ ЗРОЗУМИЛА - це той Роднянський Олександр , котрий переїхав до мацкви і там дуже добре жив ? А зараз, коли петух клюнув , повернувся і ОДРАЗУ ДО РАДНИКІВ ПРЕЗІДЕНТА ?
А МОЖЕ ВІН НА ФСБ ПРАЦЮЕ ?
Я думаю,что у него е россіський паспорт
То ви, зелень, сподіваєтесь, що вам то по кишеням попадає.
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi
‼️‼️‼️А ви знали, що не лише президент про УПА "забув".
Ця фішка, на жаль, стає системною. Наприклад, в МОНі днями готувалися до круглого столу з залученням науковців, то з порядку денного розчинилася кудись доповідь про УПА, і взагалі тема УПА зникла з обговорення, хоча була. Навіть науковець https://www.facebook.com/hai.nyzhnyk?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-%5DK-R Павло Гай-Нижник , на знак протесту, з робочої групи вийшов.
‼️‼️‼️А ще, може ви помітили, вулиці поперейменовували, а назв з УПА багато бачили? Ага, спробуй проштовхнути. Залізобетонна стіна. Бар'єр. Поцікавтеся, як багато в Києві є упівських назв.
От і думайте, що вони там нагорі мутять. Гуманітарна політика й цієї влади знову нікчорту не годиться.
Коли Зеленський про війну доповідає і до інших країн звертається, мене тішить, як і багатьох. Ну просто "обняти й плакати". Але гуманітарна політика цієї влади в тилу мене вбиває. Щоб проштовхнути українські наративи, знову треба кістьми лягати. І як десь щось проскочить, ну прямо щастя.
Отож, 14 жовтня, в День УПА, наш президент упустив таку детальку, як УПА. Всіх перерахував, а про УПА "забув". Залишається відкритим питанням, чому він це зробив?
Наші ЗСУ є спадкоємцями УПА. І проти ворогів тих самих воювали, що й тепер, і волонтерив наш народ тоді так само, як тепер, допомагаючи своїй армії: годували, шили одяг, взуття, лікували і багато чого ще робили для УПА, ризикуючи життям. Бо теперішні волонтери, як не крути, мають тепличні умови, порівняно з тодішніми волонтерами, яким на кожному кроці розстріл світив чи Сибір з довічним.
Сьогодні ми "носимося" з нашими ЗСУ, не натішимося, не налюбуємося... А колись так українці з УПА "носилися". А тепер уявіть собі, що років через надцять український президент в День ЗСУ не згадає про ЗСУ. Як гадаєте, чисто гіпотетично, які чинники спрацюють, що так гіпотетично вчИнить той наш президент? Кому захоче цим догодити, чи кого побоїться образити?
‼️‼️‼️Кому ж так впоперек горла наша УПА і в кого пішов на повідку Зеленський?
Зрозуміло лише одне - це ще один сигнал: не зачаровуйтеся.‼️
Попри вдалі виступи Зеленського про війну, попри ефектні і ефективні звернення до інших країн - така "забудькуватість" - тривожний дзвіночок і ганебне ганьбисько.‼️
Ви ж розумієте, українському президентові, якби він мав україноцентричний світогляд, у голову б не прийшло "забути" (чи забути його речникам) славетну армію свого народу, боротьба якої є взірцем для всіх іноземних армій і є унікальним явищем для світу.
Думаю, пан Зеленський знає, чому зовсім невипадково в його промові не було УПА