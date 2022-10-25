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Україна очікує від Німеччини $500 млн фіндопомоги щомісячно, - радник Зеленського Роднянський

євро

Україна сподівається, що Німеччина буде перераховувати 500 мільйонів доларів щомісяця для фінансування українського бюджету воєнного часу.

Про це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Роднянський сказав газетам медіагрупи Funke, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.

"Йдеться про надійний графік - як мінімум на найближчі пів року. Нам потрібно чотири-п'ять мільярдів доларів для нашого бюджету щомісяця" - сказав Роднянський.

За його словами, Німеччина "могла б взяти на себе близько 500 мільйонів доларів на місяць, особливо з перспективою на 2023 рік".

Україна загалом сподівається на близько двох мільярдів доларів на місяць від ЄС.

За словами Роднянського, останні російські безпілотники та ракетні атаки знищили 30 відсотків електростанцій та 40 відсотків енергетичної інфраструктури. Раніше Україна експортувала електроенергію і отримувала значні доходи. Це підтримувало валюту і стабілізувало резерви центрального банку.

На жаль, росіяни "досягли своєї мети - задушити український експорт електроенергії", сказав радник. Атаки також є цілеспрямованим ударом по енергетичній безпеці ЄС, зазначив він.

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Топ коментарі
+9
Для Зелі це своя людина, Зеля ж сам спокійно після початку війни в 14 році на кацапію їздив і виступав там перед кацапськими олігархами з жартами про хохлів
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25.10.2022 11:34
+7
Про це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Роднянський сказав газетам медіагрупи F Джерело:

Я НЕ ЗРОЗУМИЛА - це той Роднянський Олександр , котрий переїхав до мацкви і там дуже добре жив ? А зараз, коли петух клюнув , повернувся і ОДРАЗУ ДО РАДНИКІВ ПРЕЗІДЕНТА ?
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25.10.2022 11:32
+6
Ти, ****, Україною не прикривайся.
То ви, зелень, сподіваєтесь, що вам то по кишеням попадає.
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25.10.2022 11:33
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Ну, если Роднянский советник у Боневтика по экономике - то тогда вопросов нет. Там есть вообще хоть кто-то с нормальными мозгами, а не из шоубиза?
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25.10.2022 11:27 Відповісти
Головне щоб контролювали щоб зелені мародери на крові ні центу не вкрали
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25.10.2022 11:29 Відповісти
Та вже накрали.
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25.10.2022 11:37 Відповісти
Штайнмайер здесь, похоже, не просто так. Так же как и Дмитриев у Штаймайера в Бонне неделю назад.
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25.10.2022 11:31 Відповісти
Про це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Роднянський сказав газетам медіагрупи F Джерело:

Я НЕ ЗРОЗУМИЛА - це той Роднянський Олександр , котрий переїхав до мацкви і там дуже добре жив ? А зараз, коли петух клюнув , повернувся і ОДРАЗУ ДО РАДНИКІВ ПРЕЗІДЕНТА ?
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25.10.2022 11:32 Відповісти
Для Зелі це своя людина, Зеля ж сам спокійно після початку війни в 14 році на кацапію їздив і виступав там перед кацапськими олігархами з жартами про хохлів
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25.10.2022 11:34 Відповісти
ЦЕ переходить вже всякі межи . ДОКІ патриоти гибнуть за Україну , масковські воши на Печерську прилаштовуються
А МОЖЕ ВІН НА ФСБ ПРАЦЮЕ ?
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25.10.2022 11:48 Відповісти
Люди такого рівня не можуть не попасти в поле зору спецслужб тієї країни де вних є зв'язки та інтереси.
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25.10.2022 11:56 Відповісти
Так і про це. Як може СБУ допускати до Банковій людей, які були в раше топ- менеджерами???
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25.10.2022 12:01 Відповісти
Ви не розумієте, як ВО голови СБУ тимчасово призначений президентом може допускати людей на яких вказав президент?
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26.10.2022 02:02 Відповісти
по логіці, десь пропущено частку НЕ?
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26.10.2022 11:19 Відповісти
РОДНЯНСЬКИЙ МАБУДЬ І ПАСПОРТ УКРАЇНСЬКИЙ СОБІ ПОВЕРНУВ . Побіг від мобілізації в раші ? І одразу до німецьких грошей на Банкову ? Роднянський- це Повалий і Лорак , но в більших масштабах . Зе- придурок, раз не догоняе таких речей ‼️‼️‼️
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25.10.2022 11:54 Відповісти
Воістину придурок, що не доганяє ніщо, окрім відосиків та дЄрьмака.
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26.10.2022 01:34 Відповісти
ніт, це його син, така сама ху..ня
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25.10.2022 12:12 Відповісти
Это младший. Но тот же дубль два.
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25.10.2022 18:35 Відповісти
а як вони вже до грошей рвуться!!!

Я думаю,что у него е россіський паспорт
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26.10.2022 02:38 Відповісти
Ти, ****, Україною не прикривайся.
То ви, зелень, сподіваєтесь, що вам то по кишеням попадає.
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25.10.2022 11:33 Відповісти
ТЕПЕР ЗРОЗУМИЛО , чому Зеленський про УПА запам'ятав 14 жовтня
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

‼️‼️‼️А ви знали, що не лише президент про УПА "забув".

Ця фішка, на жаль, стає системною. Наприклад, в МОНі днями готувалися до круглого столу з залученням науковців, то з порядку денного розчинилася кудись доповідь про УПА, і взагалі тема УПА зникла з обговорення, хоча була. Навіть науковець https://www.facebook.com/hai.nyzhnyk?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-%5DK-R Павло Гай-Нижник , на знак протесту, з робочої групи вийшов.

‼️‼️‼️А ще, може ви помітили, вулиці поперейменовували, а назв з УПА багато бачили? Ага, спробуй проштовхнути. Залізобетонна стіна. Бар'єр. Поцікавтеся, як багато в Києві є упівських назв.

От і думайте, що вони там нагорі мутять. Гуманітарна політика й цієї влади знову нікчорту не годиться.

Коли Зеленський про війну доповідає і до інших країн звертається, мене тішить, як і багатьох. Ну просто "обняти й плакати". Але гуманітарна політика цієї влади в тилу мене вбиває. Щоб проштовхнути українські наративи, знову треба кістьми лягати. І як десь щось проскочить, ну прямо щастя.

Отож, 14 жовтня, в День УПА, наш президент упустив таку детальку, як УПА. Всіх перерахував, а про УПА "забув". Залишається відкритим питанням, чому він це зробив?

Наші ЗСУ є спадкоємцями УПА. І проти ворогів тих самих воювали, що й тепер, і волонтерив наш народ тоді так само, як тепер, допомагаючи своїй армії: годували, шили одяг, взуття, лікували і багато чого ще робили для УПА, ризикуючи життям. Бо теперішні волонтери, як не крути, мають тепличні умови, порівняно з тодішніми волонтерами, яким на кожному кроці розстріл світив чи Сибір з довічним.

Сьогодні ми "носимося" з нашими ЗСУ, не натішимося, не налюбуємося... А колись так українці з УПА "носилися". А тепер уявіть собі, що років через надцять український президент в День ЗСУ не згадає про ЗСУ. Як гадаєте, чисто гіпотетично, які чинники спрацюють, що так гіпотетично вчИнить той наш президент? Кому захоче цим догодити, чи кого побоїться образити?

‼️‼️‼️Кому ж так впоперек горла наша УПА і в кого пішов на повідку Зеленський?

Зрозуміло лише одне - це ще один сигнал: не зачаровуйтеся.‼️

Попри вдалі виступи Зеленського про війну, попри ефектні і ефективні звернення до інших країн - така "забудькуватість" - тривожний дзвіночок і ганебне ганьбисько.‼️

Ви ж розумієте, українському президентові, якби він мав україноцентричний світогляд, у голову б не прийшло "забути" (чи забути його речникам) славетну армію свого народу, боротьба якої є взірцем для всіх іноземних армій і є унікальним явищем для світу.

Думаю, пан Зеленський знає, чому зовсім невипадково в його промові не було УПА
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25.10.2022 11:56 Відповісти
Звісно що очикують,бо зелене кодло ,усі ці слуги народу хочуть й надалі жерти в ресторанах,їздити на елітних автівках,та трахати таких самих елітних повій,ще й ******* щось треба,а ви що думали?!Війна війною,а обід за росписом.
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25.10.2022 11:35 Відповісти
герр Штольц дайте Ирисок не будьте, как были...
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25.10.2022 12:02 Відповісти
Маловато будет.
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25.10.2022 12:14 Відповісти
Тихо ты. Они же сказали готовы помогать €1,5 млрд\мес.
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25.10.2022 12:35 Відповісти
"Ми тут порахували і вирішили-500 лямів нам на місяць хватає"- сказав радник президента... і президент заспокоївся. Це по при зарплату, звичайно...
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25.10.2022 12:47 Відповісти
Це що за мерзота розкрила рота на чужі гроші?
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25.10.2022 21:49 Відповісти
 
 