Україна очікує від Німеччини $500 млн фіндопомоги щомісячно, - радник Зеленського Роднянський
Україна сподівається, що Німеччина буде перераховувати 500 мільйонів доларів щомісяця для фінансування українського бюджету воєнного часу.
Про це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Роднянський сказав газетам медіагрупи Funke, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.
"Йдеться про надійний графік - як мінімум на найближчі пів року. Нам потрібно чотири-п'ять мільярдів доларів для нашого бюджету щомісяця" - сказав Роднянський.
За його словами, Німеччина "могла б взяти на себе близько 500 мільйонів доларів на місяць, особливо з перспективою на 2023 рік".
Україна загалом сподівається на близько двох мільярдів доларів на місяць від ЄС.
За словами Роднянського, останні російські безпілотники та ракетні атаки знищили 30 відсотків електростанцій та 40 відсотків енергетичної інфраструктури. Раніше Україна експортувала електроенергію і отримувала значні доходи. Це підтримувало валюту і стабілізувало резерви центрального банку.
На жаль, росіяни "досягли своєї мети - задушити український експорт електроенергії", сказав радник. Атаки також є цілеспрямованим ударом по енергетичній безпеці ЄС, зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Я НЕ ЗРОЗУМИЛА - це той Роднянський Олександр , котрий переїхав до мацкви і там дуже добре жив ? А зараз, коли петух клюнув , повернувся і ОДРАЗУ ДО РАДНИКІВ ПРЕЗІДЕНТА ?
А МОЖЕ ВІН НА ФСБ ПРАЦЮЕ ?
Я думаю,что у него е россіський паспорт
То ви, зелень, сподіваєтесь, що вам то по кишеням попадає.
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi
‼️‼️‼️А ви знали, що не лише президент про УПА "забув".
Ця фішка, на жаль, стає системною. Наприклад, в МОНі днями готувалися до круглого столу з залученням науковців, то з порядку денного розчинилася кудись доповідь про УПА, і взагалі тема УПА зникла з обговорення, хоча була. Навіть науковець https://www.facebook.com/hai.nyzhnyk?__cft__%5B0%5D=AZWLdhKhacB-XeVXg4KPN9RE-lEZuazoiZmA3B3hGid338jqCWQZKwGge3VR71_fWnK0PsXSdjygREWyeRTjA6DVuAaqL_wTcodBprX21XhjlW9re7A2j3xz5pE2nRhZn-Le9b62QMB3Qr8VJxxvOhAM&__tn__=-%5DK-R Павло Гай-Нижник , на знак протесту, з робочої групи вийшов.
‼️‼️‼️А ще, може ви помітили, вулиці поперейменовували, а назв з УПА багато бачили? Ага, спробуй проштовхнути. Залізобетонна стіна. Бар'єр. Поцікавтеся, як багато в Києві є упівських назв.
От і думайте, що вони там нагорі мутять. Гуманітарна політика й цієї влади знову нікчорту не годиться.
Коли Зеленський про війну доповідає і до інших країн звертається, мене тішить, як і багатьох. Ну просто "обняти й плакати". Але гуманітарна політика цієї влади в тилу мене вбиває. Щоб проштовхнути українські наративи, знову треба кістьми лягати. І як десь щось проскочить, ну прямо щастя.
Отож, 14 жовтня, в День УПА, наш президент упустив таку детальку, як УПА. Всіх перерахував, а про УПА "забув". Залишається відкритим питанням, чому він це зробив?
Наші ЗСУ є спадкоємцями УПА. І проти ворогів тих самих воювали, що й тепер, і волонтерив наш народ тоді так само, як тепер, допомагаючи своїй армії: годували, шили одяг, взуття, лікували і багато чого ще робили для УПА, ризикуючи життям. Бо теперішні волонтери, як не крути, мають тепличні умови, порівняно з тодішніми волонтерами, яким на кожному кроці розстріл світив чи Сибір з довічним.
Сьогодні ми "носимося" з нашими ЗСУ, не натішимося, не налюбуємося... А колись так українці з УПА "носилися". А тепер уявіть собі, що років через надцять український президент в День ЗСУ не згадає про ЗСУ. Як гадаєте, чисто гіпотетично, які чинники спрацюють, що так гіпотетично вчИнить той наш президент? Кому захоче цим догодити, чи кого побоїться образити?
‼️‼️‼️Кому ж так впоперек горла наша УПА і в кого пішов на повідку Зеленський?
Зрозуміло лише одне - це ще один сигнал: не зачаровуйтеся.‼️
Попри вдалі виступи Зеленського про війну, попри ефектні і ефективні звернення до інших країн - така "забудькуватість" - тривожний дзвіночок і ганебне ганьбисько.‼️
Ви ж розумієте, українському президентові, якби він мав україноцентричний світогляд, у голову б не прийшло "забути" (чи забути його речникам) славетну армію свого народу, боротьба якої є взірцем для всіх іноземних армій і є унікальним явищем для світу.
Думаю, пан Зеленський знає, чому зовсім невипадково в його промові не було УПА