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С украинским флагом в Крым придет Европейский Союз, - Зеленский

крим

Возвращение украинского флага в Крым будет означать приход на полуостров Европейского Союза в полном смысле этих слов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник в онлайн-формате на парламентском саммите "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приход украинского флага в Крым – это приход на полуостров Европейского Союза в полном смысле этих слов , всех уровней нашей интеграции", - сказал он.

"Возвращение украинского флага в Крым – это возвращение обычных для Европы "нормальностей" - безопасной, социальной, культурной. Это колоссальные возможности для развития. Всего этого в Крыму сейчас нет, не может быть. Россия лишила наш полуостров развития", - заявил президент.

"Возвращение украинского флага – это защита прав человека, свобода для всех людей в Крыму, для всех сообществ", - подчеркнул он.

Для достижения этой цели, сказал Зеленский, "нам необходимо достаточная поддержка – оборонная, финансовая, санкционная - как фундамент будущего Крыма". "Потом, когда мы выйдем на наши границы нужен будет ваш опыт – по безопасности, политический, юридический, социальный", - сказал он, обращаясь к участникам саммита.

Это нужно будет, чтобы "вернуть Крыму полноценную жизнь, я людям в Крыму – справедливость", - подчеркнул Зеленский.

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"Мы должны сделать наш формат стартом для других гуманитарных и политических платформ, содействовать деоккупации других территорий – от Приднестровья до "северных территорий" (4 курильских острова – ИФ-У).

"Обещайте мне, что обязательно посетите наш украинский Крым, сразу, как только вернем туда национальный флаг", - сказал также Зеленский, обращаясь к участникам саммита.
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Топ комментарии
+12
спочатку-фільтрація і екстрадиція всіх москалів-- прапор ім подавай
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25.10.2022 12:05
+9
А чому ж ти тікав від призову і не захистив Крим?
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25.10.2022 12:09
+7
Шукаю племіннику ківларовий шолом і бронік. А на сайті уся форма для ЗСУ, але рекламірує її чомусь зе. У нього що обов'язки закінчилися і чи налоги перечисляє на ЗСУ?
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25.10.2022 12:22
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спочатку-фільтрація і екстрадиція всіх москалів-- прапор ім подавай
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25.10.2022 12:05 Ответить
ой...там важко буде...думаю шо 40 років,треба буде "гавань" водити від моря до моря,щоб вивітрити "камні с нєба".
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25.10.2022 12:09 Ответить
Була б політична воля. Поліграф, з портретом ***** і питанням: "любиш владімір владімірича?" ніхто не відміняв.
Я б навіть ще простіше зробив. Най би це робили не ми, а кримські татари. Віддати їм Крим і автономні права на нього, але закріпити там вже НАШІ військові бази, форевер енд евер. І хай самостійно чистять ряди і віджимають майно у орків.
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25.10.2022 12:12 Ответить
Потім там з'являться турки як родичі кримських татар, ще через деякий час кацапи як друзяки турків. Бінго. Тільки не для нас.
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25.10.2022 12:29 Ответить
Но сначала подотдел очистки
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25.10.2022 12:08 Ответить
А чому ж ти тікав від призову і не захистив Крим?
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25.10.2022 12:09 Ответить
четыре раза призывался в армию, которой не было? отличное земышление!
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25.10.2022 12:21 Ответить
Так зебіли вважають що Порошенко 5 років розкрадав армію, а ЗЕ створив за 3 роки армію яка зараз навалює кацапам
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25.10.2022 12:25 Ответить
...вальдемар, а кримські апартаменти будеш знов переоформлювати за українськими законами?
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25.10.2022 12:10 Ответить
Нуу в ЄС немає стільки крадіїв , хабарників, та ворожих "кротів" при владі
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25.10.2022 12:14 Ответить
Будет торжественный окончательный подрыв моста в комплекте с феерверком) 🎅🎉

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25.10.2022 12:14 Ответить
Міст як символ окупації має бути знищений до закінчення війни. А вже після війни за рахунок кацапських репарацій залишки мають бути остаточно демонтовані кацапським полоненими. Щоб і сліду не лишилось!
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25.10.2022 16:57 Ответить
Взагалі то вступ до ЄС не зовсім ясна перспектива в найближчому майбутньому. Він що, натякає на те, що звільнення Криму - туманна перспектива? Знову не знає як говорити? Понесло?
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25.10.2022 12:15 Ответить
звільнений від кацапської окупації українській Крим має стати національно територіальною автономією корінного народу Криму - кримських татар (киримли) !!! усе як цапське, починаючи від дибільного, апсолютно штучного сруцького недоязіка і закінчуючи фсб/кгб сектою (упц мп-рпц) має П Н Х як з Криму, так і з України !!!
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25.10.2022 12:16 Ответить
Через який час після створення національної автономії в Криму ми почуємо заклики до національних автономій гагаузів на Одещині, угорців, словаків, румунів, поляків, білорусів на заході країни. Та і просто різноманітних рузьге на всіх теренах?
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25.10.2022 12:33 Ответить
не буде !!! усі ці народи мають свої етнічні країни, а кримські татари не мають !!! це земля кримських татар (киримли), а також кримчаків і караїмів !!!
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25.10.2022 12:42 Ответить
гагаузи не мають
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25.10.2022 13:51 Ответить
гагаузи це кацапізовані, типу правословні турки !!!
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25.10.2022 13:52 Ответить
та ні, у них є своя гагаузька мова. Окремий народ, що налічує 250 тис. людей (розселених в різних країнах)
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25.10.2022 15:37 Ответить
Читаємо по літерам, КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ,
ніяких автономій, у складі України.
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25.10.2022 12:38 Ответить
не згоден ...
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25.10.2022 12:43 Ответить
Як ти собі уявляєш диктатуру татар в Криму? В Криму 7,5% татари. Подумай головою і тоді до тебе дійде що "татарська автономія в Криму" закінчиться там величезною різаниною в якій татар виріжуть за тиждень до останнього. І буде за що! В татар, безумовно, накипіло, але давати їм "ярлик на правління" це повний ідіотизм. Кримська область і закони України. Досить з нас "автономій". А "етнічна автономія" з управляням етнічною меншістю населення закладає не тільки основи для громадянської війни , а й для міжнародних та релігійних конфліктів. Ти не "добрий вуйко". Ти злий, або дурний.
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25.10.2022 17:09 Ответить
З ЗЕ нас в ЄС не візьмуть і з ЗЕ ми Крим не повернемо
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25.10.2022 12:17 Ответить
Шукаю племіннику ківларовий шолом і бронік. А на сайті уся форма для ЗСУ, але рекламірує її чомусь зе. У нього що обов'язки закінчилися і чи налоги перечисляє на ЗСУ?
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25.10.2022 12:22 Ответить
нічого такого - лише культ особистості
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25.10.2022 12:49 Ответить
Зеленскому ЕС сказал верни все територии иначе ЕС вам не видать. Так он трубит по ходу
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25.10.2022 12:26 Ответить
Предвыборная компания Зе,если бы не было так страшно то сейчас бы в турне по Украине поехал, с умным лицом рассказывать как ему тяжело живеться во время войны, он же думал часть Украины слить и по тихому уйти в лес а в январе в отпуск в Буковель видосики снимать но украинский народ решил иначе, слава богу,что в Украине есть патриоты
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25.10.2022 12:38 Ответить
А мені воно далеко не таким показалося,в сенсі обличчя
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25.10.2022 12:42 Ответить
Скоро в освобожденном украинском Крыму будут отдыхать украинцы, татары, поляки, немцы, чехи и другие союзники Украины по НАТО. Крым будет их здравницей. Кацапам вход будет запрещен.
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25.10.2022 12:28 Ответить
Все населення Криму скрізь полиграф, "Миротворец" тощо...
Хто має руz паспорти зниження в громадських правах на 20 років, ніяких пенсії та соц виплат.
колаборантив та зрадникив, рвати укр паспорт та депортація, нехай потім спробують востановити громадянство
Ніяких автономий, Кримска область України
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25.10.2022 12:47 Ответить
Виборчого права їм точно не надавати. Лише після проходження іспиту на українське громадянство.
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25.10.2022 12:48 Ответить
Почти 20 лет каждый украинский президент обещает ЕС.
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25.10.2022 12:49 Ответить
Гарний хід - пообіцяти кримським лишенцям Євросоюз.
Але є одна заковика, яка буде цьому завадою - це ЗЄвлада.
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25.10.2022 15:24 Ответить
Ага ага вже 8 років ніяк не повернеться 😂
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25.10.2022 21:21 Ответить
 
 