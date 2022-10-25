30 демократов в Палате представителей США призывают Байдена к прямым переговорам с Россией

Группа из 30 конгрессменов левого крыла Демократической партии США в понедельник направили президенту Джо Байдену письмо, где призывают кардинально пересмотреть стратегию по войне в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет The Washignton Post.

В письме демократы призывают Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистических условий для прекращения огня".

Однопартийцы Байдена выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с Москвой для прекращения затяжной войны и напоминают о ее глобальных последствиях – вплоть до роста цен в Соединенных Штатах и опасности ядерного удара РФ.

"У нас нет иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением России, учитывая ее вопиющее и незаконное вторжение в Украину. Если есть способ закончить войну, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое будет приемлемым для народа Украины", - говорится в письме.

Письмо подписали некоторые из самых известных представителей демократов в Конгрессе, в частности, Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар. Это первый подобный призыв к администрации Байдена за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

До сих пор главное беспокойство о возможном уменьшении поддержки Украины возникало в связи с возможным усилением позиций Республиканской партии в Конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.

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