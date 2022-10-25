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Новости Война
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30 демократов в Палате представителей США призывают Байдена к прямым переговорам с Россией

сша,конгресс

Группа из 30 конгрессменов левого крыла Демократической партии США в понедельник направили президенту Джо Байдену письмо, где призывают кардинально пересмотреть стратегию по войне в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет The Washignton Post.

В письме демократы призывают Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистических условий для прекращения огня".

Однопартийцы Байдена выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с Москвой для прекращения затяжной войны и напоминают о ее глобальных последствиях – вплоть до роста цен в Соединенных Штатах и опасности ядерного удара РФ.

"У нас нет иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением России, учитывая ее вопиющее и незаконное вторжение в Украину. Если есть способ закончить войну, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое будет приемлемым для народа Украины", - говорится в письме.

Письмо подписали некоторые из самых известных представителей демократов в Конгрессе, в частности, Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар. Это первый подобный призыв к администрации Байдена за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

До сих пор главное беспокойство о возможном уменьшении поддержки Украины возникало в связи с возможным усилением позиций Республиканской партии в Конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.

Смотрите: Передача Украине ПВО и санкции против России: Зеленский встретился с конгрессменами США. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+78
Які перемовини можуть бути з терористами? Якби кацапія хоча б не робила теракти то могли ще бути перемовини, а тепер вже все, доки на кацапії терористична влада ніяких перемовин з ними не може бути
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25.10.2022 13:46
+58
вважаю, що перемовини з бен-ладеном здатні були задовольнити всі сторони, без зайвого насильства.
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25.10.2022 13:48
+52
Ліваки і у США ліваки. Давно пора зрозуміти, що з кацапами найкраща розмова - кулаком у рило.
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25.10.2022 13:49
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Они не просто полезны, он им обязан победой на выборах, задолго до которых многие аналитики предупреждали, что Байден примет все предлагаемые ими законы, включая самые безумные, чтобы в будущем этим радикалам не пришлось особо париться, чтобы удержать власть.
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25.10.2022 20:19 Ответить
Всё верно, но как говорили в известном фильме "Кто нам мешает, тот нам и поможет". Администрация может всё поставить с ног на голову, да ещё и вывернуть через жопу наизнанку, в Белом Доме сидят большие мастера манипуляций и махинаций.
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25.10.2022 20:24 Ответить
Посмотрим
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25.10.2022 20:31 Ответить
Одно слово - левые. Хотят в десны целоваться с Зюгановым. В Конгрессе США тоже всякой твари по паре есть.
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25.10.2022 20:37 Ответить
А что американских избирателей уже не вставляет, как класно Бидон защитил их интересы, наладив отнощения с Европой путем снятия санкций с СеверногоПотока? Или как класно сэкономил, отказавшись вводить превентивные санкции за 2 дня до вторжения? Это же все делалось в интересах американского налогоплательщика. Почему американские налагоплательщики не прыгают от восторга?
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25.10.2022 20:43 Ответить
Как мне объяснили ,эти 30 демократов полностью контролируются Байденом и выступили с этим спичем по его приказу.Уходящую палату представителей этого созыва в США называют хромой уткой.Многие вероятно не вернутся в конгресс,поскольку не будут избраны.Новая палата представителей ,вероятно станет красной(республиканцы).Впрочем я могу и ошибиться.Политика в США всегда грязное дело,связанное со взаимными обвинениями.Поэтому нужно подождать 2 недели,плюс тяжбы.
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25.10.2022 20:57 Ответить
ху@ло в істериці, пішов навіть на те, щоб вскрити свої проплачені лівацькі "консерви" на вищих щаблях влади у Штатах... можна собі уявити які гроші та яку манну небесну обіцяють москалі щоб хоч якось вплинути на припинення постачання зброї в Україну.
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25.10.2022 20:58 Ответить
Странно:почему США вместо переговоров с Бен-Ладеном-вместо этого сделали 2 супердорогостоящих военных компании в Ираке и Афганистане где потратили раз в 40 больше денег чем на поддержку Украины да еше потерялы семь тысяч своих солдат суммарно?
США потеряли в Афганистане убитыми более 2400 военнослужащих, более 20 тысяч ранено.
США в войне в Ираке потеряли 4500 солдат и несколько десятков тыс раненых
И какое право США имет договариваться с Россией о судьбе Украины?
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25.10.2022 21:35 Ответить

Я больше кнопку "ответ" жать не буду... Тролей не кормлю. Жду карту с маршрутом Карпаты - Оман - тогда поговорим. Велеречивые троли, которых нынче нанимают зеленые, ничем по тупости приёмов не отличаются от яныковских туподятлов ...потому как авторы темников те же...
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25.10.2022 21:37 Ответить
вже не закликають. забрали свою пропозицію назад.
https://www.n-tv.de/politik/Linke-US-Demokraten-ziehen-Aufruf-zum-Dialog-mit-Russland-zurueck-article23674386.html
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25.10.2022 21:52 Ответить
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