30 демократов в Палате представителей США призывают Байдена к прямым переговорам с Россией
Группа из 30 конгрессменов левого крыла Демократической партии США в понедельник направили президенту Джо Байдену письмо, где призывают кардинально пересмотреть стратегию по войне в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет The Washignton Post.
В письме демократы призывают Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистических условий для прекращения огня".
Однопартийцы Байдена выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с Москвой для прекращения затяжной войны и напоминают о ее глобальных последствиях – вплоть до роста цен в Соединенных Штатах и опасности ядерного удара РФ.
"У нас нет иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением России, учитывая ее вопиющее и незаконное вторжение в Украину. Если есть способ закончить войну, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое будет приемлемым для народа Украины", - говорится в письме.
Письмо подписали некоторые из самых известных представителей демократов в Конгрессе, в частности, Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар. Это первый подобный призыв к администрации Байдена за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.
До сих пор главное беспокойство о возможном уменьшении поддержки Украины возникало в связи с возможным усилением позиций Республиканской партии в Конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.
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Я больше кнопку "ответ" жать не буду... Тролей не кормлю. Жду карту с маршрутом Карпаты - Оман - тогда поговорим. Велеречивые троли, которых нынче нанимают зеленые, ничем по тупости приёмов не отличаются от яныковских туподятлов ...потому как авторы темников те же...
https://www.n-tv.de/politik/Linke-US-Demokraten-ziehen-Aufruf-zum-Dialog-mit-Russland-zurueck-article23674386.html