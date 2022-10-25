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Двух россиян, которые фотографировали военные объекты, задержали в Норвегии

норвегія

В норвежском районе Нордланд задержали двух россиян, занимавшихся съемкой военных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В последние недели в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками. В связи с санкциями против России российским гражданам запрещено управлять беспилотниками на норвежской территории.

В настоящее время в Нордланде арестованы еще два человека. По информации телеканала TV2, они подозреваются в том, что они фотографировали на камеру военные объекты.

"Полиция в Нордланде может подтвердить, что два гражданина России были арестованы на севере округа в субботу 22 октября. Им были предъявлены обвинения в незаконной фотографировании, и сегодня, в понедельник, они будут взяты под стражу. Дело будет передано в PST (норвежская полицейская служба безопасности. - Ред.), и дальнейшим расследованием дела будет заниматься PST", - сообщил адвокат полиции и руководитель прокуратуры Северной Нордландии Штеффен Равносен.

Большинство арестов в последнее время были на севере Норвегии. Во всех случаях обвиняемые отрицают уголовную вину. Сами они говорят, что являются туристами.

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Кацапські свині серуть по усьому світу...
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25.10.2022 15:38 Ответить
знову камери на дорогах вкрадуть
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25.10.2022 15:47 Ответить
Як там норвеги ще не передумали надавати кацапам захист від мобілізації?

Норвегия - країна, яка з першого місця за індексом щастя завдяки кацапам дуже швидко перетвориться на помийку. Кацапи швидко це роблять.
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25.10.2022 15:47 Ответить
Шпілі-вілі то скрєпа кгб...
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25.10.2022 16:18 Ответить
Давайте ще більше можливостей кацапам жити, працювати та подорожувати Норвегією, то вони її в вас відберуть згодом. А потім, як все там розкрадуть та понищать то, можливо, повернуть. Норвежці чомусь українців не радо запускають на ПМЖ, а кацапню залюбки. Майте тепер результат.
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25.10.2022 16:20 Ответить
поэтому их и нельзя пускать в нормальные страны.... Каждый второй россиянин работает на кремль. Так или иначе.
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25.10.2022 16:52 Ответить
Пусть их отравят в клетку фотографировать белых медведей.
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25.10.2022 16:53 Ответить
Як це зробила Польща, відгородившись від Росії 3-метровим парканом і ще одним ровом з крокодилами. Інакше все від нинішніх росіян зіпсувало повітря. Смердить до небес.
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25.10.2022 17:40 Ответить
 
 