Двух россиян, которые фотографировали военные объекты, задержали в Норвегии

В норвежском районе Нордланд задержали двух россиян, занимавшихся съемкой военных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В последние недели в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками. В связи с санкциями против России российским гражданам запрещено управлять беспилотниками на норвежской территории.

В настоящее время в Нордланде арестованы еще два человека. По информации телеканала TV2, они подозреваются в том, что они фотографировали на камеру военные объекты.

"Полиция в Нордланде может подтвердить, что два гражданина России были арестованы на севере округа в субботу 22 октября. Им были предъявлены обвинения в незаконной фотографировании, и сегодня, в понедельник, они будут взяты под стражу. Дело будет передано в PST (норвежская полицейская служба безопасности. - Ред.), и дальнейшим расследованием дела будет заниматься PST", - сообщил адвокат полиции и руководитель прокуратуры Северной Нордландии Штеффен Равносен.

Большинство арестов в последнее время были на севере Норвегии. Во всех случаях обвиняемые отрицают уголовную вину. Сами они говорят, что являются туристами.

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