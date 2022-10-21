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Норвегия приостановила рассмотрение заявок россиян на получение убежища

флаг,норвегия

Иммиграционное управление Норвегии приостановило рассмотрение заявок почти 300 граждан России на получение убежища, считая, что для них нужно разработать отдельную процедуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TV2.

По данным норвежского иммиграционного управления, до конца сентября 244 россиянина прибыли в страну для получения убежища, еще несколько десятков - в частности уклонисты от мобилизации - сделали это позже.

Представительница управления Венче Фоне объясняет: в Норвегии пока не рассматривают заявки россиян, ожидая, когда Европейский Союз согласует единую политику в этом направлении.

"Это очень сложная и требовательная ситуация, в которой мы должны осуществить тщательную оценку. Мы стремимся к сотрудничеству (с ЕС) и хотим увидеть, как это будет происходить в остальной Европе", - говорит Фоне.

Уклонение от военной службы само по себе не является основанием для получения убежища в Норвегии, но существуют исключения из правила - например, если это означает, что человек не будет участвовать в военных преступлениях или преступлениях против человечности.

Министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмилие Мель считает, что иммиграционное управление действует в соответствии с законодательством: "Граждане России имеют право подаваться на убежище на таких же условиях, как и все остальные, и именно управление иммиграции решает, как с ними следует обращаться".

Как известно, с началом полномасштабного вторжения России в Украину в Европейском Союзе продолжаются дискуссии о том, продолжать ли пускать россиян. Некоторые государства - преимущественно Польша и страны Балтии - утверждают, что граждане РФ могут быть угрозой национальной безопасности. Другие, в частности Германия, выражают более мягкую позицию.

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Автор: 

Норвегия (697) эмиграция (141)


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Топ комментарии
+15
ну так выгоните их - какого вы их кормите и пособия даете ? они уже дроны шпионские запускают над вашими энерго-обьектами - не пуганные идиоты
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21.10.2022 01:12
+10
Нафіга вам цей гембель ?!

Норвегія на першому місці у світі за індексом щастя, навіщо псувати таку чудову країну кацапськими смердючими лаптями!? Немає хороших рузкіх, це вже доведено в Україні .
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21.10.2022 01:23
+8
Логічно.
Перші "політвтікачі" одразу після подання заяви на притулок пішли на прогулянку та фотосессію біля військового обʼєкту. Там їх і повʼязали.
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21.10.2022 01:32
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Правила форума Совет форумчан
ну так выгоните их - какого вы их кормите и пособия даете ? они уже дроны шпионские запускают над вашими энерго-обьектами - не пуганные идиоты
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21.10.2022 01:12 Ответить
Ну вот и примите сами себе решение. Че в Европе все такие безъяйки?
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21.10.2022 01:17 Ответить
начните с инвентаризации унитазов, там не все так просто, европа подождет, а унитаз - он если есть, то его сразу нет
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21.10.2022 01:21 Ответить
Нафіга вам цей гембель ?!

Норвегія на першому місці у світі за індексом щастя, навіщо псувати таку чудову країну кацапськими смердючими лаптями!? Немає хороших рузкіх, це вже доведено в Україні .
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21.10.2022 01:23 Ответить
Логічно.
Перші "політвтікачі" одразу після подання заяви на притулок пішли на прогулянку та фотосессію біля військового обʼєкту. Там їх і повʼязали.
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21.10.2022 01:32 Ответить
Напомните мне, к украинским беженцам после 14го, относились в соответствии с этими самыми нормами?
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21.10.2022 01:51 Ответить
калоцап, ти не порівнюй х*й з пальцем. ви, калоцапи, навіть не люди, а агресивна кровожадна помилка природи
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21.10.2022 05:37 Ответить
Поэтому ты мне карябаешь из Польши?
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21.10.2022 10:32 Ответить
Не пускайте до себе кацапів. Вони вам все перепаскудять. А потім будуть волать",,Путін, ввєді! Рускоязичних прітєсняют". І всьо. Прощавай Норвєгія, здравствуй норвєжская народная рєспубліка под руководством ФСБ
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21.10.2022 02:00 Ответить
Це так, і вони ще під виглядом тих, що тікають від призову напхають в Норвегію своїх шпигунів, вони завжди так роблять.
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21.10.2022 04:51 Ответить
з кожного напрямку кацапню *******,
один невеликий підсрачник ніщо - 35? - синя дупа.
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21.10.2022 03:21 Ответить
классно сказано
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21.10.2022 04:49 Ответить
Народам усієї Європи треба пам'ятати слова пляшивого про те, що все, де звучить російська мова, є росією. Бажають створити проблеми майбутнім поколінням - хай пускають московитів.
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21.10.2022 07:21 Ответить
Був такий серіал - окуповані. Як кацапи окупували Норвегію. Норвежці щось зрозуміли наразі)))
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21.10.2022 07:38 Ответить
Поки норвежці розробляють процедури, кацапський патріархат скуповує нерухомість біля їхніх військових баз. Серіал може стати реальністю.
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21.10.2022 08:20 Ответить
Коли ж цей світ нарешті прозріє? І почне гнати цю гидоту кацапську???
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21.10.2022 09:03 Ответить
Знаю одного русского придурка который сбежал в Армению. При этом он в ужасной депрессии, потому что ему не нравится не страна, не люди в ней. Они в группе все ждут смерти Путина чтобы вернуться в Москву. На полном серьезе.

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21.10.2022 12:10 Ответить
дидышпионеле
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22.10.2022 00:09 Ответить
 
 