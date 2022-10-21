Норвегия приостановила рассмотрение заявок россиян на получение убежища

Иммиграционное управление Норвегии приостановило рассмотрение заявок почти 300 граждан России на получение убежища, считая, что для них нужно разработать отдельную процедуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TV2.

По данным норвежского иммиграционного управления, до конца сентября 244 россиянина прибыли в страну для получения убежища, еще несколько десятков - в частности уклонисты от мобилизации - сделали это позже.

Представительница управления Венче Фоне объясняет: в Норвегии пока не рассматривают заявки россиян, ожидая, когда Европейский Союз согласует единую политику в этом направлении.

"Это очень сложная и требовательная ситуация, в которой мы должны осуществить тщательную оценку. Мы стремимся к сотрудничеству (с ЕС) и хотим увидеть, как это будет происходить в остальной Европе", - говорит Фоне.

Уклонение от военной службы само по себе не является основанием для получения убежища в Норвегии, но существуют исключения из правила - например, если это означает, что человек не будет участвовать в военных преступлениях или преступлениях против человечности.

Министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмилие Мель считает, что иммиграционное управление действует в соответствии с законодательством: "Граждане России имеют право подаваться на убежище на таких же условиях, как и все остальные, и именно управление иммиграции решает, как с ними следует обращаться".

Как известно, с началом полномасштабного вторжения России в Украину в Европейском Союзе продолжаются дискуссии о том, продолжать ли пускать россиян. Некоторые государства - преимущественно Польша и страны Балтии - утверждают, что граждане РФ могут быть угрозой национальной безопасности. Другие, в частности Германия, выражают более мягкую позицию.

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