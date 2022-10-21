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Новини За кордоном
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Норвегія (374) еміграція (71)

Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

флаг,норвегия

Імміграційне управління Норвегії призупинило розгляд заявок майже 300 громадян Росії на отримання притулку, вважаючи, що для них потрібно розробити окрему процедуру.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV2.

За даними норвезького імміграційного управління, до кінця вересня 244 росіяни прибули в країну для отримання притулку, ще кількадесят – зокрема ухилянти від мобілізації – зробили це пізніше.

Представниця управління Венче Фоне пояснює: у Норвегії поки не розглядають заявки росіян, чекаючи, коли Європейський Союз узгодить єдину політику в цьому напрямку.

"Це дуже складна й вимоглива ситуація, в якій ми повинні здійснити ретельну оцінку. Ми прагнемо співпраці (з ЄС) і хочемо побачити, як це відбуватиметься в решті Європи", – каже Фоне.

Також читайте: Європа має відкрити кордони для росіян, які тікають від Путіна, - Мішель

Ухиляння від військової служби саме по собі не є підставою для отримання притулку в Норвегії, але існують винятки з правила – приміром, якщо це означає, що людина не братиме участі у воєнних злочинах чи злочинах проти людяності.

Міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії Еміліє Мель вважає, що імміграційне управління діє відповідно до законодавства: "Громадяни Росії мають право подаватися на притулок на таких само умовах, як і всі інші, і саме управління імміграції вирішує, як із ними слід поводитись".

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європейському Союзі тривають дискусії про те, чи продовжувати пускати росіян. Деякі держави – переважно Польща та країни Балтії – стверджують, що громадяни РФ можуть бути загрозою національній безпеці. Інші, зокрема Німеччина, висловлюють м’якшу позицію.

Також читайте: РПЦ скуповує у Норвегії нерухомість поряд із військовими базами

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
ну так выгоните их - какого вы их кормите и пособия даете ? они уже дроны шпионские запускают над вашими энерго-обьектами - не пуганные идиоты
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21.10.2022 01:12
+10
Нафіга вам цей гембель ?!

Норвегія на першому місці у світі за індексом щастя, навіщо псувати таку чудову країну кацапськими смердючими лаптями!? Немає хороших рузкіх, це вже доведено в Україні .
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21.10.2022 01:23
+8
Логічно.
Перші "політвтікачі" одразу після подання заяви на притулок пішли на прогулянку та фотосессію біля військового обʼєкту. Там їх і повʼязали.
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21.10.2022 01:32
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ну так выгоните их - какого вы их кормите и пособия даете ? они уже дроны шпионские запускают над вашими энерго-обьектами - не пуганные идиоты
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21.10.2022 01:12 Відповісти
Ну вот и примите сами себе решение. Че в Европе все такие безъяйки?
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21.10.2022 01:17 Відповісти
начните с инвентаризации унитазов, там не все так просто, европа подождет, а унитаз - он если есть, то его сразу нет
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21.10.2022 01:21 Відповісти
Нафіга вам цей гембель ?!

Норвегія на першому місці у світі за індексом щастя, навіщо псувати таку чудову країну кацапськими смердючими лаптями!? Немає хороших рузкіх, це вже доведено в Україні .
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21.10.2022 01:23 Відповісти
Логічно.
Перші "політвтікачі" одразу після подання заяви на притулок пішли на прогулянку та фотосессію біля військового обʼєкту. Там їх і повʼязали.
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21.10.2022 01:32 Відповісти
Напомните мне, к украинским беженцам после 14го, относились в соответствии с этими самыми нормами?
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21.10.2022 01:51 Відповісти
калоцап, ти не порівнюй х*й з пальцем. ви, калоцапи, навіть не люди, а агресивна кровожадна помилка природи
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21.10.2022 05:37 Відповісти
Поэтому ты мне карябаешь из Польши?
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21.10.2022 10:32 Відповісти
Не пускайте до себе кацапів. Вони вам все перепаскудять. А потім будуть волать",,Путін, ввєді! Рускоязичних прітєсняют". І всьо. Прощавай Норвєгія, здравствуй норвєжская народная рєспубліка под руководством ФСБ
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21.10.2022 02:00 Відповісти
Це так, і вони ще під виглядом тих, що тікають від призову напхають в Норвегію своїх шпигунів, вони завжди так роблять.
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21.10.2022 04:51 Відповісти
з кожного напрямку кацапню *******,
один невеликий підсрачник ніщо - 35? - синя дупа.
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21.10.2022 03:21 Відповісти
классно сказано
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21.10.2022 04:49 Відповісти
Народам усієї Європи треба пам'ятати слова пляшивого про те, що все, де звучить російська мова, є росією. Бажають створити проблеми майбутнім поколінням - хай пускають московитів.
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21.10.2022 07:21 Відповісти
Був такий серіал - окуповані. Як кацапи окупували Норвегію. Норвежці щось зрозуміли наразі)))
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21.10.2022 07:38 Відповісти
Поки норвежці розробляють процедури, кацапський патріархат скуповує нерухомість біля їхніх військових баз. Серіал може стати реальністю.
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21.10.2022 08:20 Відповісти
Коли ж цей світ нарешті прозріє? І почне гнати цю гидоту кацапську???
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21.10.2022 09:03 Відповісти
Знаю одного русского придурка который сбежал в Армению. При этом он в ужасной депрессии, потому что ему не нравится не страна, не люди в ней. Они в группе все ждут смерти Путина чтобы вернуться в Москву. На полном серьезе.

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21.10.2022 12:10 Відповісти
дидышпионеле
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22.10.2022 00:09 Відповісти
 
 