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Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кордон,норвегія

Упрощенный визовый режим России с Норвегией был с 2007 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barents Observer.

"Соглашение об упрощении визового режима Норвегии с Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года", – говорится в сообщении миграционного ведомства Норвегии.

Норвегия, не являющаяся членом ЕС, но входящая в Шенгенскую зону, имеет общую с Россией сухопутную границу протяженностью 198 километров. Жители Кольского полуострова часто пересекают границу, когда отправляются за покупками в норвежские магазины.

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sho? uzhe i po ljdam v Norvegiju rjuzke dobralis ?
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22.09.2022 17:06 Ответить
Правильно, все кто ещё надеется на экономическое сотрудничество с ***********, видите, что у этого сумасшедшего фюрерка только война на уме, вон уже и туристов мужского пола не выпускает с **********.
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22.09.2022 17:07 Ответить
але в Європі ще залишились рятувальники "рядового ванькі", щоб він здох, не треба їх рятувати від війни, якщо вони не бажають нічого робити...
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22.09.2022 17:12 Ответить
Многоходовочка...вяликий геостратег геостерх, пылять.....
Превратить русню из более-менее вменяемых....в диких ЧУРБАНОВ, которых европейцы не пускают даже на порог😁😁😁😁
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22.09.2022 17:24 Ответить
як вчасно,коли вже їх і так не випускають бо ж могілізація.
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22.09.2022 21:41 Ответить
 
 