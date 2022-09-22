Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией
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Упрощенный визовый режим России с Норвегией был с 2007 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barents Observer.
"Соглашение об упрощении визового режима Норвегии с Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года", – говорится в сообщении миграционного ведомства Норвегии.
Норвегия, не являющаяся членом ЕС, но входящая в Шенгенскую зону, имеет общую с Россией сухопутную границу протяженностью 198 километров. Жители Кольского полуострова часто пересекают границу, когда отправляются за покупками в норвежские магазины.
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геостратеггеостерх, пылять.....
Превратить русню из более-менее вменяемых....в диких ЧУРБАНОВ, которых европейцы не пускают даже на порог😁😁😁😁