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Норвегія призупинила спрощений візовий режим з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон,норвегія

Спрощений візовий режим Росії з Норвегією був з 2007 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Barents Observer,

"Угода про спрощення візового режиму Норвегії з Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року", – йдеться в повідомленні міграційного відомства Норвегії.

Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, має спільний з Росією сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів. Мешканці жителі Кольського півострова часто перетинають кордон, коли відправляються за покупками у норвезькі магазини.

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Автор: Марина Макєєва
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sho? uzhe i po ljdam v Norvegiju rjuzke dobralis ?
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22.09.2022 17:06 Відповісти
Правильно, все кто ещё надеется на экономическое сотрудничество с ***********, видите, что у этого сумасшедшего фюрерка только война на уме, вон уже и туристов мужского пола не выпускает с **********.
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22.09.2022 17:07 Відповісти
але в Європі ще залишились рятувальники "рядового ванькі", щоб він здох, не треба їх рятувати від війни, якщо вони не бажають нічого робити...
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22.09.2022 17:12 Відповісти
Многоходовочка...вяликий геостратег геостерх, пылять.....
Превратить русню из более-менее вменяемых....в диких ЧУРБАНОВ, которых европейцы не пускают даже на порог😁😁😁😁
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22.09.2022 17:24 Відповісти
як вчасно,коли вже їх і так не випускають бо ж могілізація.
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22.09.2022 21:41 Відповісти
 
 