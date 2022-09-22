Норвегія призупинила спрощений візовий режим з Росією

Спрощений візовий режим Росії з Норвегією був з 2007 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Barents Observer,

"Угода про спрощення візового режиму Норвегії з Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року", – йдеться в повідомленні міграційного відомства Норвегії.

Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, має спільний з Росією сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів. Мешканці жителі Кольського півострова часто перетинають кордон, коли відправляються за покупками у норвезькі магазини.

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