Сейчас Путин мало чем отличается от Гитлера, – Данилов
Украина не согласится на договоры с Россией, которые предусматривают потерю территорий нашей страны. Такие условия мира могут только спровоцировать страну-террориста.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Данилова спросили, может ли Украина пойти на соглашение, когда Украина, например, "отдаст земли, оккупированные Россией с 2014 года, в обмен на членство в НАТО?".
В ответ секретарь СНБО отметил, что территория Украины определена Конституцией и законами, и такие предложения не могут быть поддержаны.
"Слушайте, нельзя провоцировать террористов. Потому что в будущем их желание восхищать, восхищать и еще раз восхищать будет только расти. Это опасная практика. Они последовали примеру фашистской Германии. Так что у нас очень хорошая память. Сейчас Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) мало чем отличается от Адольфа Гитлера – он просто современный Гитлер", – отметил Данилов.
Он также добавил, что Германия лежала в руинах после окончания Второй мировой войны, такая же судьба ждет Россию.
Пожалуйста, подождите...
Так що одни - злочинці, що інші - такі ж самі.
Але це не робить героя з Гітлеру - бо він - такий самий покидьок і злочинець, як і Сталін!
На вашому малюночку правильний посил: "ЗМІНА ОДНОГО ОКУПАНТА НА ІНШОГО - ЦЕ АЖ НІЯК НЕ ВИЗВОЛЕННЯ".
Тому проклинаючи одного покидька - не ліпіть героя з іншого, такого самого покидька!
"ЗМІНА ОДНОГО ОКУПАНТА НА ІНШОГО - ЦЕ НЕ ВИЗВОЛЕННЯ"
Верхівку ОУН на чолі з Степаном Бандерою, що спробувала проголосити відродження України у липні 1941, одразу ж було гітлерівцями заарештовано та кинуто до концлагеря!
"визволителів" знайшли...геть з глузду з'їхали!
Ще раз для тих, до кого туго доходить: українців, які намагалися проголосити відродження України, Гітлер кинув до Концтабору!
А один окупант не є визволителем від іншого окупанта - він лише ще один окупант.
Ще раз нагадаю - всю верхівку ОУН, що проголосила відродження України Гітлер кинув до концтабору, де більшість з них і загинула! Не створюйте собі куміра з світового зла! Гітлер аж нічим не був кращий за Сталіна чи Путіна - вони всі покидьки і мерзотники!
Данилову, прежде чем такое заявлять, нужно проконсультироваться с историками...!
Бо він зазначив ЗАРАЗ, а не взагалі. Так, історія путіна інша за історію Гітлера, так, він корумпований срібролюбець, на відміну від гітлера і набагато гірший лідер.
Але саме зараз його поведінка, його реваншизм дуже схожі на те, що робив Гітлер.
Данілов його ******** ?
@Alla91748059
пожертвует 10 или 20 млн русских только чтобы выиграть эту войну, просто чтобы убить всех украинцев, потому что это вопрос принципа. Для него это вопрос политического выживания» Борис Бондарев - бывший советник постоянного представительства России при ООН в Женеве.
Став мировыми изгоями, это ещё суметь надо...🤣🤣🤣