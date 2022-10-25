Сейчас Путин мало чем отличается от Гитлера, – Данилов

Украина не согласится на договоры с Россией, которые предусматривают потерю территорий нашей страны. Такие условия мира могут только спровоцировать страну-террориста.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Данилова спросили, может ли Украина пойти на соглашение, когда Украина, например, "отдаст земли, оккупированные Россией с 2014 года, в обмен на членство в НАТО?".

В ответ секретарь СНБО отметил, что территория Украины определена Конституцией и законами, и такие предложения не могут быть поддержаны.

"Слушайте, нельзя провоцировать террористов. Потому что в будущем их желание восхищать, восхищать и еще раз восхищать будет только расти. Это опасная практика. Они последовали примеру фашистской Германии. Так что у нас очень хорошая память. Сейчас Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) мало чем отличается от Адольфа Гитлера – он просто современный Гитлер", – отметил Данилов.

Он также добавил, что Германия лежала в руинах после окончания Второй мировой войны, такая же судьба ждет Россию.

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