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Новости Война
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Гитлер (158) Данилов (1066) путин (30484) россия (93011)

Сейчас Путин мало чем отличается от Гитлера, – Данилов

путін

Украина не согласится на договоры с Россией, которые предусматривают потерю территорий нашей страны. Такие условия мира могут только спровоцировать страну-террориста.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Данилова спросили, может ли Украина пойти на соглашение, когда Украина, например, "отдаст земли, оккупированные Россией с 2014 года, в обмен на членство в НАТО?".

В ответ секретарь СНБО отметил, что территория Украины определена Конституцией и законами, и такие предложения не могут быть поддержаны.

"Слушайте, нельзя провоцировать террористов. Потому что в будущем их желание восхищать, восхищать и еще раз восхищать будет только расти. Это опасная практика. Они последовали примеру фашистской Германии. Так что у нас очень хорошая память. Сейчас Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) мало чем отличается от Адольфа Гитлера – он просто современный Гитлер", – отметил Данилов.

Он также добавил, что Германия лежала в руинах после окончания Второй мировой войны, такая же судьба ждет Россию.

Читайте: Данилов - "кадыровцам": Уходите из Украины и воюйте за независимость Ичкерии
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Топ комментарии
+17
Гітлер був німецьким воякою, а путлер гівно.
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25.10.2022 15:45
+10
а чого не від сталіна ?
Данілов його ******** ?
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25.10.2022 15:55
+9
Як можна порівнювати реального солдата з окопів Першої Світової Гітлера з якимсь ****** з "таємної поліції" совка.
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25.10.2022 16:44
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Гітлер був німецьким воякою, а путлер гівно.
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25.10.2022 15:45 Ответить
Не варто тільки Гітлера починати героїзувати. Тік, ***** ще гірший, але ж і гітлер був ******** маніяком, що заради своїх фантазій вбив десятки мільонів людей!
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25.10.2022 16:20 Ответить
Гітлер ставив і досягав великі цілі. У тій війні мала би перемогти Німеччина. І зараз у світі не панував би такий бардак і людство не стояло би перед прірвою ядерної і екологічної погибелі, до чого довели "пабєдітєлі".
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25.10.2022 17:30 Ответить
Оооо, ну це вже взагалі. Ви не знаєте, до якої катастрофи це могло призвести, якщо б перемога була б за Гітлером. І так, найбільш вірогідно, що при цьому вас би взагалі не було б.
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25.10.2022 17:33 Ответить
Хоча б 3-4 пункти цієї "катастрофи" до якої "це могло би привести" - повідайте нам, будь ласка.
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25.10.2022 17:47 Ответить
Це у будь-якомі випадку будуть фантазії, так саме, як ваше оце "І зараз у світі не панував би такий бардак і людство не стояло би перед прірвою ядерної і екологічної погибелі" - теж чиста фантазія, що не має під собою реальної основи.
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25.10.2022 18:07 Ответить
як мінімум коричневі нацисти були набагато людяніші за червоних комуно-кацапських нацистів !!!
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25.10.2022 18:23 Ответить
Так, спалювати людей у концлагерях - це ж неабияк людяніше. Ви там геть *********?
Так що одни - злочинці, що інші - такі ж самі.
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25.10.2022 18:25 Ответить
так порахуйте скільки таборів було у Гітлера і скільки у червоного дибіла "асвабадітеля Європи" йоськи сталіна ??? скільки етнічних українців знищили коричневі а скільки червоні комуно-нацисти ??? а тоді щось говоріть
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25.10.2022 18:30 Ответить
Ще раз для тих, до кого туго доходить - я вважаю Сталіна ворогом українського народу і одним з найбільших покидькив і злочинців в історії людства!
Але це не робить героя з Гітлеру - бо він - такий самий покидьок і злочинець, як і Сталін!
На вашому малюночку правильний посил: "ЗМІНА ОДНОГО ОКУПАНТА НА ІНШОГО - ЦЕ АЖ НІЯК НЕ ВИЗВОЛЕННЯ".
Тому проклинаючи одного покидька - не ліпіть героя з іншого, такого самого покидька!
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25.10.2022 18:33 Ответить
У вас явно проблеми із інтелектуальним розвитком - ви не розумієте, що написано на малюночку, який самі й постите - ще раз - читайте по літерах:
"ЗМІНА ОДНОГО ОКУПАНТА НА ІНШОГО - ЦЕ НЕ ВИЗВОЛЕННЯ"
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25.10.2022 18:57 Ответить
Те, що людство доведене до межі ядерної погибелі т.з. "пабєдітєлямі" - то, по-вашому фантазії? Те, що зараз ядерні потенціали приведені в готовність до бою - то теж "не має під собою реальної основи"? Можливо уже зараз та війна починається... І роблять це не нацисти а т.з. "пабєдітєлі нацистов" - кацапи, янкі, інглізи під жидівську сопілку. Це теж фантазії? Чи, може атомні бомби на мирні міста першими скинули прокляті нацисти з "Люфтфаффе" Герінга? Теж фантазії? Відсутність інстинкту самозбереження, добродію, то ознака психічної неадекватності...
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25.10.2022 18:40 Ответить
Фантазії - це ваші тверждення про те, що цього, або навіть ще гіршого не було б, якщо перемога була б за нацистами. Бо ви не знаєте, що саме було б! Цілком можливо, що якщо б Гітлер переміг - сталася б справжня ядерна війна і людства вже взагалі не було б.
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25.10.2022 18:59 Ответить
Почитайте "1984". Приблизительная картина мира после победы Гитлера.
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25.10.2022 23:02 Ответить
Яким нафіг визволителем??? Один окупант змінив іншого окупанта - яке визволення???
Верхівку ОУН на чолі з Степаном Бандерою, що спробувала проголосити відродження України у липні 1941, одразу ж було гітлерівцями заарештовано та кинуто до концлагеря!
"визволителів" знайшли...геть з глузду з'їхали!
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25.10.2022 18:27 Ответить
Гітлер - окупант, а не визволитель. Він нікого і ні від чого не визволяв. А зміна окупації з совкової на німецьку не була визволенням аж ніяк.
Ще раз для тих, до кого туго доходить: українців, які намагалися проголосити відродження України, Гітлер кинув до Концтабору!
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25.10.2022 18:35 Ответить
То була фатальна помилка керівництва ІІІ Райху. Якщо б Райх визнав Незалежну Українську Державу, проголошену Українськими Націоналістами у Львові влітку 1941 року - німецька армія поповнилася б мільйонами українських солдатів і офіцерів, сотнями нових свіжих дивізій і москва і срср би не вистояли би восени і взимку 1941 року. І світ назавжди позбавився би від загрози кацапської чуми. І ми б зараз, сьогодні не клали б у землю Цвіт Нації у боротьбі з московською заразою.
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25.10.2022 18:49 Ответить
Історія не має ніяких "якби", тому не несіть маячні. Все, що було зроблено - воно ВЖЕ БУЛО ЗРОБЛЕНО. З вашої точки зору - це була помилка, а з точки зору Гітлера - це було продовження його політики.
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25.10.2022 19:00 Ответить
як би там не було, але в порівнянні з двома червоними комуно-нацистами і дибілоїдами - вовкою ульяновим (леніним) та йоською джугашвілі (сталіним) Адольф Гітлер виглядає як вершина військової мудрості і пацифізму !!!
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25.10.2022 18:14 Ответить
а чому не варто ??? може пора вже перестоти жити червоножопими комуно-совковими міфіми і пропагандою комуно кацапською та визнати: Адольф Гітлер Герой і визволитель України, усієґєї східної Єворопи від червоної комуно-нацистької окупаційної чуми !!!
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25.10.2022 18:21 Ответить
Відмовившись від одних міфів не потрібно створювати інші міфи!
А один окупант не є визволителем від іншого окупанта - він лише ще один окупант.
Ще раз нагадаю - всю верхівку ОУН, що проголосила відродження України Гітлер кинув до концтабору, де більшість з них і загинула! Не створюйте собі куміра з світового зла! Гітлер аж нічим не був кращий за Сталіна чи Путіна - вони всі покидьки і мерзотники!
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25.10.2022 18:30 Ответить
які міфи ?? ви про що ??? комуняк, нквдистів та інших червоних окупантів вигнав з України, рабські вишиві колгости/радгоспи розігнав, селенам землюб, рем анет колгоспний роздав, храми православні дозвіолив відкрити - на три роки українці дихнули вільно без колмуняк і кацапів !!!
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25.10.2022 18:37 Ответить
Отож, саме це все, що ви накалякали і є новоствореним міфом, бо Гітлер для українців був таким саме ворогом, як і Сталін. Гестапо і СС геть нічим не кращі за НКВС, нацисти точно не кращі за комуняк, а одні окупанти не кращі за інших окупантів.
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25.10.2022 19:03 Ответить
Перше, що зробили німці при "окупації" Криму - відкрили всі церкви. Коли я це вперше прочитав у якійсь з церков у Криму, в мене був шок, бо я родився та виріс при совку, з його пропагандою. В той час всі церкви в центральній Україні були під КГБ. Порівнювати ***** з Гітлером, це як порівнювати м'яке з зеленим. Зелений, в даному випадку не чмошник-тричіуклоніс-боневтік...
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25.10.2022 19:11 Ответить
Зараз Путін (президент РФ Володимир Путін - Ред.) мало чим відрізняється від Адольфа Гітлера - він просто ******** Гітлер", - зазначив Данілов.(с)

Данилову, прежде чем такое заявлять, нужно проконсультироваться с историками...!
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25.10.2022 15:48 Ответить
Та отож. Всі,хто влазять до влади в Україні історії не знають🤦
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25.10.2022 15:52 Ответить
Навіть не знають чим єрмак відрізняється від штірліца.
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25.10.2022 17:44 Ответить
Все правильно он сказал.
Бо він зазначив ЗАРАЗ, а не взагалі. Так, історія путіна інша за історію Гітлера, так, він корумпований срібролюбець, на відміну від гітлера і набагато гірший лідер.
Але саме зараз його поведінка, його реваншизм дуже схожі на те, що робив Гітлер.
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25.10.2022 16:16 Ответить
различие одно гитлер в гробу ***** жив...
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25.10.2022 15:50 Ответить
Не ганьби Гітлера,Данілов
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25.10.2022 15:50 Ответить
Данілов таки ідіот
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25.10.2022 15:51 Ответить
а чого не від сталіна ?
Данілов його ******** ?
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25.10.2022 15:55 Ответить
А це такий хітрий план...
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25.10.2022 15:59 Ответить
Бо порявняння зі Сталіном ***** і його міньони сприймуть як комплімент. Потрібно враховувати не тільки реальну історію, але й пропагандиські "досягнення".
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25.10.2022 16:18 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/sluga-naroda-kak-stalin-pomogaet-zelenskomu-brat-vlast-12072019220000 https://www.dsnews.ua/ukr/politics/sluga-naroda-kak-stalin-pomogaet-zelenskomu-brat-vlast-12072019220000

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25.10.2022 16:40 Ответить
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25.10.2022 16:04 Ответить
От Гітлеру зараз образливо через такі порівняння...
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25.10.2022 16:09 Ответить
Путин - русский фашист
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25.10.2022 16:15 Ответить
Alver

@Alla91748059

пожертвует 10 или 20 млн русских только чтобы выиграть эту войну, просто чтобы убить всех украинцев, потому что это вопрос принципа. Для него это вопрос политического выживания» Борис Бондарев - бывший советник постоянного представительства России при ООН в Женеве.
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25.10.2022 16:20 Ответить
В Гітлера все таки розуму побільше було хоч злочинець ,а путін це бункерна криса ,сіра нікчемна істота.
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25.10.2022 16:24 Ответить
Гірший за гітлера. гітлер намагався дотримуватись договорів на відміну від срср /тема Бессарабія/, не був таким брехливим і не змінював так швидко позицію.
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25.10.2022 16:32 Ответить
"чи може Україна піти на угоду, коли Україна, наприклад, "віддасть землі, окуповані Росією з 2014 року, в обмін на членство в НАТО?" Джерело: , який довбойоб, задав таке запитання? НАТО у Україні не окупувала земель!!! А моржова звізда, яке відношення має до НАТО???
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25.10.2022 16:34 Ответить
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25.10.2022 16:42 Ответить
На фоне нацистов ***** и сралина, Гитлер как нацист, выглядит пацаном!
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25.10.2022 17:27 Ответить
Як можна порівнювати реального солдата з окопів Першої Світової Гітлера з якимсь ****** з "таємної поліції" совка.
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25.10.2022 16:44 Ответить
Гитлер докатился... С кем его только не сравнивали, но что бы вот так... Участника Первой мировой, награжденного Железным крестом, с заведующим клубом, плешивой мразью... При всех совершенных зверствах и преступлений перед Человечеством за которые он не понес заслуженного наказания, Адольф Алоизович не достоин такого унижения.
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25.10.2022 17:04 Ответить
а дэлом не пробовал заниматься, тебе, Данилов, за заяви зарплатню платять, за фото на фоні згорівшого кремля, делом, делом потрібно заніматись, не жувати вже пережоване гівно
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25.10.2022 17:16 Ответить
Адольф-- многое про себя слишал--но такое!!!!
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25.10.2022 17:31 Ответить
Багато чим:росточком,шнурочком,плешивістю,гітлерьонок малював недошедеври,а ця п...зда ходить а-а у чумоданчик .Гітлер дочекався передостаннього місця на планеті.
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25.10.2022 17:46 Ответить
Профукать СССР, Варшавский договор,СНГ,ОДКБ, Тюремно-Тайожный союз и прочие мавзолейные заморочки типа СЭВ,могли только полные дебилы🦍 и идиоты...🦍
Став мировыми изгоями, это ещё суметь надо...🤣🤣🤣
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25.10.2022 18:14 Ответить
Хйло больше тянет на предводителя (представителя) каких-то африканских папуасов которым дали оружие. красные кхмеры или что-то в этом роде. те тоже геноцидили будь здоров без единой здоровой мысли, потому что сказали. но кто это знает\помнит. Гитлера - знают.
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25.10.2022 18:44 Ответить
Та ну. Ви малюнки Гітлера бачили? А пуйловські каляки-маляки? Дуже відрязняються, а ви кажете мало
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25.10.2022 23:10 Ответить
 
 