РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3832 посетителя онлайн
Новости Война
7 366 25
Данилов (1066) Кадыров (790) Чечня (630)

Данилов - "кадыровцам": Уходите из Украины и воюйте за независимость Ичкерии

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "кадыровцам" следует уйти из Украины и бороться за независимость Ичкерии.

Об этом Данилов сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Пока не поздно, уходите из Украины и воюйте за Независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли...", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров призвал "стереть с земли города" Украины.

Смотрите: ВСУ нанесли удар по месту дислокации "кадыровцев": 40 оккупантов ликвидированы, 60 - ранены. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
та не будуть вони воювати за незалежність ічкерії:
1. вони зрадники, колоборанти кацапські, шайтани
2. )(уйло, за старою, доброю тродицією мацковії платить дань рафзанці дирову по 1 мільярду срублів/день (дані за 2020-21 рр.), так само як колись мацковія платила дань спочатку Золотій Орді, а потім Великому Кримському Хану !!
показать весь комментарий
25.10.2022 14:26
+7
Кадирiвцi не пiдуть а от чеченьцi так. Всему свiй час.
показать весь комментарий
25.10.2022 14:27
+6
кадирівська шакальня тільки з цивільним населенням уміє воювати та мародерити. Шайтани паскудні!
показать весь комментарий
25.10.2022 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та не будуть вони воювати за незалежність ічкерії:
1. вони зрадники, колоборанти кацапські, шайтани
2. )(уйло, за старою, доброю тродицією мацковії платить дань рафзанці дирову по 1 мільярду срублів/день (дані за 2020-21 рр.), так само як колись мацковія платила дань спочатку Золотій Орді, а потім Великому Кримському Хану !!
показать весь комментарий
25.10.2022 14:26 Ответить
так, то саме з ними хтось буде воювати за незалежність Ічкерії...
показать весь комментарий
25.10.2022 14:34 Ответить
+ кадирову треба подарувати бавовнятко, а не звертатись чи говоритидо нього

він міждународний злочинець, ніхто навіть не буде стурбований, коли він пропаде
показать весь комментарий
25.10.2022 22:29 Ответить
Кадирiвцi не пiдуть а от чеченьцi так. Всему свiй час.
показать весь комментарий
25.10.2022 14:27 Ответить
кадирівська шакальня тільки з цивільним населенням уміє воювати та мародерити. Шайтани паскудні!
показать весь комментарий
25.10.2022 14:28 Ответить
Данілов, саме кадирівці вбивали чеченських жінок та дітей... А багато справжніх чеченців зараз добровільно воюють на боці України.
показать весь комментарий
25.10.2022 14:28 Ответить
І скільки справжніх і скільки несправжніх, якщо взяти чисельність тих які воюють проти нас і за нас?
показать весь комментарий
25.10.2022 14:30 Ответить
Кадірівські
показать весь комментарий
25.10.2022 14:31 Ответить
сосалки ? ))))))
показать весь комментарий
25.10.2022 14:46 Ответить
сказано добре...
так шакали і тік-токери-клоуни це не зрозуміють...
той хто продався ворогу, забуває про свої стерті міста і вбитих рідних...
показать весь комментарий
25.10.2022 14:33 Ответить
Нащо кадирівцям незалежність Ічкерії, коли увесь їхній тіктокеркерський добробут побудований саме на залежності мацкви?
показать весь комментарий
25.10.2022 14:38 Ответить
нафіга їм незалежна держава ? доведеться тоді ж працювати. а так доять кацапів і принижують їх на втіху. кадировець може мєнту дати по морді в любому місті і ще вибачення отримає що в нього рука болить.
показать весь комментарий
25.10.2022 14:45 Ответить
Зачем тратить время на всякие бесполезные советы ?
Данилову нечем заняться ?
Надеяться, что эти чуреки его послушают всё равно, что пытаться уговорить гопников в подворотне не грабить....
показать весь комментарий
25.10.2022 14:47 Ответить
Путлер купил кадирку и его мясо.
показать весь комментарий
25.10.2022 14:52 Ответить
К сожалению большинство борцов за независимость Ичкерии убила преступная банда ФСБ и кремлёвский сатрап Кафыров, а кого не успели убить - те сбежали беженцами в другие страны. Сейчас в оккупированной Ичкерии остались по большей части верные режиму цепные псы, у которых руки по локоть в крови и которых нормальные чеченцы уничтожат при первой же возможности.
показать весь комментарий
25.10.2022 14:57 Ответить
вони так його і послухали
показать весь комментарий
25.10.2022 15:03 Ответить
Навіщо їм йти воювати за Ічкерію, коли вони мають намір керувати російськими баранами?
показать весь комментарий
25.10.2022 15:10 Ответить
Л.Толстой * О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. *
показать весь комментарий
25.10.2022 15:34 Ответить
Рамзанка Диров та його посіпаки кадирівці є саме зрадниками чеченького народу...
показать весь комментарий
25.10.2022 15:42 Ответить
Що він меле. Він крім ветеринарії хоч щось знає?
Які кадирівці, яка Ічкерія?
От такі дибіли правлять країною, і цей ненайтупіший.
показать весь комментарий
25.10.2022 16:19 Ответить
Щось Данілов погнав. ) Чечня і так незалежна по факту. більше того, кацапи їм ще й дань платять.
показать весь комментарий
25.10.2022 16:24 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2022 19:07 Ответить
якби високопосадовці типу Данилова чимось цікавились крім набити свої кармани то вивчили би історичну проблему Ічкерії (Чечні) і не говорили би дурні що кадирівці які лягли під путіна будуть боротись за незалежність
показать весь комментарий
25.10.2022 18:31 Ответить
 
 