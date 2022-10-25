Данилов - "кадыровцам": Уходите из Украины и воюйте за независимость Ичкерии
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "кадыровцам" следует уйти из Украины и бороться за независимость Ичкерии.
Об этом Данилов сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Пока не поздно, уходите из Украины и воюйте за Независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли...", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Рамзан Кадыров призвал "стереть с земли города" Украины.
Топ комментарии
+9 vuiko dobrui
показать весь комментарий25.10.2022 14:26
+7 Саша Пончик
показать весь комментарий25.10.2022 14:27
+6 Sav UA
показать весь комментарий25.10.2022 14:28
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Пожалуйста, подождите...
1. вони зрадники, колоборанти кацапські, шайтани
2. )(уйло, за старою, доброю тродицією мацковії платить дань рафзанці дирову по 1 мільярду срублів/день (дані за 2020-21 рр.), так само як колись мацковія платила дань спочатку Золотій Орді, а потім Великому Кримському Хану !!
він міждународний злочинець, ніхто навіть не буде стурбований, коли він пропаде
так шакали і тік-токери-клоуни це не зрозуміють...
той хто продався ворогу, забуває про свої стерті міста і вбитих рідних...
Данилову нечем заняться ?
Надеяться, что эти чуреки его послушают всё равно, что пытаться уговорить гопников в подворотне не грабить....
Які кадирівці, яка Ічкерія?
От такі дибіли правлять країною, і цей ненайтупіший.